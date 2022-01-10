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суд (24817) ГБР (2816) Лерос Гео (378)

ГБР передало в суд обвинительный акт в отношении нардепа Лероса: Его подозревают в хулиганстве и неисполнении судебного решения

ГБР передало в суд обвинительный акт в отношении нардепа Лероса: Его подозревают в хулиганстве и неисполнении судебного решения

Обвинительный акт в отношении нардепа Гео Лероса направлен в суд. Парламентарий обвиняется в совершении хулиганства и умышленном неисполнении решения суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

6 декабря 2021 года следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении народного депутата Украины, подозреваемого в хулиганстве и невыполнении решения суда.

Ранее, 11 и 12 ноября 2021 года, по поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора народному депутату Украины уведомлено о подозрении за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады Украины и за неисполнение решения суда, вступившего в законную силу.

"Следователи ГБР в рамках расследования в уголовном производстве установили, что 4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался по поводу высших должностных лиц государства.

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В другом эпизоде следователи ГБР установили, что 11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную депутатом 29 марта 2020 года на его странице в одной из социальных сетей.

Одновременно указанным постановлением суда народный депутат Украины обязан опровергнуть распространенную им информацию, изложив на своей странице соответствующий текст", - говорится в сообщении.

Указанное решение суда 11 августа 2021 года вступило в законную силу и действует.

В ГБР отметили, что нардеп умышленно не выполнил решение суда, "хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел реальные возможности".

Квалифицированы уголовные правонарушения в первом случае по ч. 1 ст. 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу); во втором – по ч. 1 ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения). Санкции статей предусматривают наказание в виде штрафа от пятисот до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет.

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Топ комментарии
+27
Странно, что не в государственной измене и покушении на жизнь найвелычнишого лидора.
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10.01.2022 16:26
+23
Леросу-респект,Гео тримайся...
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10.01.2022 16:28
+23
Гео Лерос требует провести следственный эксперимент, чтобы еще раз показать Зеленскому "фак"
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10.01.2022 16:37
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Странно, что не в государственной измене и покушении на жизнь найвелычнишого лидора.
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10.01.2022 16:26 Ответить
Зато он первый депутат, что "пошёл по бакланке"...
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10.01.2022 16:37 Ответить
скоро Вовчику придурковатому вместо пальца ЗАСУНУТЬ Ф-1 и був Вова..печалька гуляй народ до дурости нема теперь над вами придурковатого лесопедного кретина -что типа был учителем у кино... а по жизни дуралей дуралеем...
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10.01.2022 18:07 Ответить
Які шустрі! Проти критиків Зєлі.
Про незакриті справи Богатирьової, Єфремова Бєнядиктова та її ДБР "забули" і не згадують вже більше двох років.
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10.01.2022 16:27 Ответить
Як і ініціатива з державними дачами - пшиком накрилося
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10.01.2022 17:34 Ответить
Так. Богатирьова так і живе в маєтку, з якого її "виселив" Зєля.
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10.01.2022 17:38 Ответить
Средний палец Лероса, как орудие преступления, изъять!
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10.01.2022 16:27 Ответить
Гео Лерос требует провести следственный эксперимент, чтобы еще раз показать Зеленскому "фак"
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10.01.2022 16:37 Ответить
Интересно, шо ему присудят- 10 лет расстрела и каждый день насмерть?)))) Ну прямо открытое глумление над законом людьми- мертветчуки сидят дома возле бассена с ******* и икрой за предательство родины, а тут как быстренько дело сварганили и уже усе расследовали оперативненько и бегом в суд, будут "страшного" и лютого преступника судить по всей строгости закона. Бл..., сэр
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10.01.2022 16:47 Ответить
Леросу-респект,Гео тримайся...
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10.01.2022 16:28 Ответить
Свободу Крехяну! Руки прочь от ............!
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10.01.2022 16:29 Ответить
Курехян, вроде. Геворг Багратович.
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10.01.2022 16:36 Ответить
Какое важное государственное дело!
***********!
Это по плечу только дбр.
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10.01.2022 16:36 Ответить
Гора породила мишу.
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10.01.2022 18:34 Ответить
Ідіоти, фак від лероса - це МАКСИМУМ 51 грн штрафу, це адміністративне ***********, а не кримінальне!
Він ж вас усіх потім через ЄСПЛ виї...е і змусить компенсацію платити!
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10.01.2022 16:36 Ответить
поправочка - "не вас, а нас" (тм, "операция Ы"). лажают должностные лица, а штрафы платить будет государство украина.
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10.01.2022 16:48 Ответить
Навіть не знаю що гірше - те, що на посаді президента дріб'язкове, самозакохане, тупе та мстиве чмо, чи те, що є істоти, готові лизати цьому створінню дупу.
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10.01.2022 16:37 Ответить
Просыпается человек с будуна, а тут против его обидчика уже дело в суд передают....праздник продолжается..
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10.01.2022 16:38 Ответить
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10.01.2022 16:39 Ответить
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10.01.2022 16:39 Ответить
Невже ДБР з непомірними зарплатами створювали для боротьби з громадянами, яким не подобається влада? Це конституційне право громадян і тоді ДБР на чиїй стороні? Не хочу щоб так витрачалис бюджетні кошти!
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10.01.2022 16:41 Ответить
Какое ничтожество у власти, и явно с психическими отклонениями.Если так дальше пойдет к концу срока у припиЗедента уедет крыша и он закончит не на нарах как ему положено, а в дурке.
В президентах пихически больной,неужели окружающим не видно?
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10.01.2022 16:42 Ответить
Когда Кива прилюдно (и на видео) обещал человеку голову отрезать - это не нарушение закона! Когда Трухин совершил аварию - это не нарушение закона! Офшоры Зеленского - не нарушение закона! Зарплата в конвертах - это не взятки! Игнорирование сверх-верх-верховным главнокомандующим угрозы со стороны РФ - это подвиг??? Покупка у Беларуси-РФ электроэнергии и угля - это подвиг??? Не стрелять в ответ - это подвиг??? Задавить в петле "фопов" - это подвиг???
Кортежи - есть! Самолеты президента - есть! Гос.дачи - есть!
Вова по 5 раз в год отдыхает, он устал и ничего вам не должен!
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10.01.2022 16:47 Ответить
дурак и ничтожество тешит свое больное самолюбие ,тщеславие,и прячет свои фобии за маской Держиморды.Какого урода привели к власти любители плоских шуток, глупых сериалов и мыльных опер.
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10.01.2022 16:56 Ответить
верно.
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10.01.2022 16:50 Ответить
я думал за высказывания в парламенте судить нельзя.. А Зеленский в таком случае почему неподсуден?

Богоизбранный?
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10.01.2022 16:51 Ответить
Зебобы, когда будете продуктовые карточки получать, не вздумайте разогнуть средний палец!
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10.01.2022 16:54 Ответить
А был ли Трухин в этой жизни вообще - ДБР пока не может ответить !
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10.01.2022 16:55 Ответить
Эти конченые месяц расследовали "дело о факе"...
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10.01.2022 16:57 Ответить
А Ківа, який вже рік закликає до повалення держави Україна та спонукає до окупації не отримує, ані підозр, ані справ, ані запобіжних заходів.

От така вона влада державного зрадника зеленського
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10.01.2022 17:05 Ответить
То така крута фірма, ціле ДБР займається зуліганкою і не виконанням судових рішень? 😲 А чим займається поліція і судвиконавці?
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10.01.2022 17:07 Ответить
Так за кого "майдан" собирать будут , за Гея Лероса или за ПОП-а ? Или за обоих сразу , чтобьі сєкономить ?
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10.01.2022 17:19 Ответить
Уже Майдан пытаетесь обгадить,зебилы? Кремлевские крысы.
У зеленых одни приоритеты с кацапами,угробить Украину, посадить на трон диктатора, нейтрализовать Порошенко, и опорочить Майдан.
За то Кива может нести что попало,его судить не станут, предатели у зеленых в почете.
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10.01.2022 17:31 Ответить
Ковьічки не видите , мамзель ? Вам к глазнику...😛
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10.01.2022 17:34 Ответить
Еще ты бы мне не указывало ,зеленое г ...,без ковычек.
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10.01.2022 17:38 Ответить
цікаво, чи є серед уродів та 73/43%зебілів ті, хто був на Майдані Гідності? А, якщо є - чи вони стояли за те, щоб саме таким чином і з такого приводу переслідували майданівців?
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10.01.2022 17:28 Ответить
страшное преступление, просто страшное..., а как четко сработала судовая система, как часы..., везде бы так, но, увы... и че-то вспомнилось: Видання "https://belsat.eu/ru/news/10-01-2022-vynesli-pervyj-prigovor-po-delu-zeltsera-dva-goda-lisheniya-svobody/ Белсат " зазначає, що засудили 45-річного мешканця Могильова. Його визнали винним у публічній образі представника влади під час виконання ним службових обов'язків. Чоловік нібито розмістив образливі коментарі на адресу застреленого співробітника КДБ Дмитра Федосюка та його колег. Джерело:
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10.01.2022 18:02 Ответить
Діла ідуть, контора пише...
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10.01.2022 18:18 Ответить
эти следопыты так называемые постеснялись хотябы показывать
свою дурость и безмозглость на весь мир,К стати он и так ржёт
от этих дураков.
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10.01.2022 18:29 Ответить
С таким углом поднятия пальца дело надо шить за изнасилование , а не за хулиганство .
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10.01.2022 19:56 Ответить
А за брехливі звинувачення Ріфа, Юлі і Яни коли Додіка будуть судити?
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10.01.2022 21:57 Ответить
Сегодня спим спокойно. ГБР - на страже приличия и правопорядка. (Дурдом, курна)
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10.01.2022 22:13 Ответить
Просто він хотів сказати,що президент перша людина в державі,а мікрофон вимкнули!До речі як цей жест переводять сурдопереводчики!?
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10.01.2022 22:23 Ответить
Який сенс перекладати зрозумілий жест?
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11.01.2022 00:00 Ответить
гбр - дело о хулиганстве... у меня все.
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10.01.2022 22:53 Ответить
 
 