ГБР передало в суд обвинительный акт в отношении нардепа Лероса: Его подозревают в хулиганстве и неисполнении судебного решения

Обвинительный акт в отношении нардепа Гео Лероса направлен в суд. Парламентарий обвиняется в совершении хулиганства и умышленном неисполнении решения суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

6 декабря 2021 года следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении народного депутата Украины, подозреваемого в хулиганстве и невыполнении решения суда.

Ранее, 11 и 12 ноября 2021 года, по поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора народному депутату Украины уведомлено о подозрении за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады Украины и за неисполнение решения суда, вступившего в законную силу.

"Следователи ГБР в рамках расследования в уголовном производстве установили, что 4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался по поводу высших должностных лиц государства.

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В другом эпизоде следователи ГБР установили, что 11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную депутатом 29 марта 2020 года на его странице в одной из социальных сетей.

Одновременно указанным постановлением суда народный депутат Украины обязан опровергнуть распространенную им информацию, изложив на своей странице соответствующий текст", - говорится в сообщении.

Указанное решение суда 11 августа 2021 года вступило в законную силу и действует.

В ГБР отметили, что нардеп умышленно не выполнил решение суда, "хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел реальные возможности".

Квалифицированы уголовные правонарушения в первом случае по ч. 1 ст. 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу); во втором – по ч. 1 ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения). Санкции статей предусматривают наказание в виде штрафа от пятисот до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет.