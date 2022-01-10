ГБР передало в суд обвинительный акт в отношении нардепа Лероса: Его подозревают в хулиганстве и неисполнении судебного решения
Обвинительный акт в отношении нардепа Гео Лероса направлен в суд. Парламентарий обвиняется в совершении хулиганства и умышленном неисполнении решения суда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
6 декабря 2021 года следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении народного депутата Украины, подозреваемого в хулиганстве и невыполнении решения суда.
Ранее, 11 и 12 ноября 2021 года, по поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора народному депутату Украины уведомлено о подозрении за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады Украины и за неисполнение решения суда, вступившего в законную силу.
"Следователи ГБР в рамках расследования в уголовном производстве установили, что 4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался по поводу высших должностных лиц государства.
В другом эпизоде следователи ГБР установили, что 11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную депутатом 29 марта 2020 года на его странице в одной из социальных сетей.
Одновременно указанным постановлением суда народный депутат Украины обязан опровергнуть распространенную им информацию, изложив на своей странице соответствующий текст", - говорится в сообщении.
Указанное решение суда 11 августа 2021 года вступило в законную силу и действует.
В ГБР отметили, что нардеп умышленно не выполнил решение суда, "хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел реальные возможности".
Квалифицированы уголовные правонарушения в первом случае по ч. 1 ст. 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу); во втором – по ч. 1 ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения). Санкции статей предусматривают наказание в виде штрафа от пятисот до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет.
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Про незакриті справи Богатирьової, Єфремова Бєнядиктова та її ДБР "забули" і не згадують вже більше двох років.
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Это по плечу только дбр.
Він ж вас усіх потім через ЄСПЛ виї...е і змусить компенсацію платити!
В президентах пихически больной,неужели окружающим не видно?
Кортежи - есть! Самолеты президента - есть! Гос.дачи - есть!
Вова по 5 раз в год отдыхает, он устал и ничего вам не должен!
Богоизбранный?
От така вона влада державного зрадника зеленського
У зеленых одни приоритеты с кацапами,угробить Украину, посадить на трон диктатора, нейтрализовать Порошенко, и опорочить Майдан.
За то Кива может нести что попало,его судить не станут, предатели у зеленых в почете.
свою дурость и безмозглость на весь мир,К стати он и так ржёт
от этих дураков.