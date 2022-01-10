В марте 2022 года будет готова вакцина от штамма "Омикрон", – гендиректор Pfizer Бурла
Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла анонсировал появление эффективной от штамма "Омикрон" вакцины. По его словам, она появится уже весной 2022 года.
Об этом он заявил в эфире телеканала CNBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Эта вакцина будет готова в марте", - сказал гендиректор Pfize, добавив, что компания уже начала производство первых доз.
Бурла отметил, что эта вакцина будет эффективна не только от "Омикрона", но и от других штаммов коронавируса. Он не знает, каким именно образом будет правительства будут использовать данную вакцину, но Pfizer готова поставить препарат в случае необходимости.
"Надеюсь, что мы достигнем чего-то, что будет иметь гораздо лучшую защиту, особенно от инфекций", - добавил Бурла.
В настоящее время исследования показывают, что вакцина Pfizer лишь примерно на 10% эффективна в предотвращении симптоматическом заболевании при заражении "Омикроном" через 20 недель после второй прививки. Однако она все еще обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни. В то же время бустерная доза эффективна до 75% от симптоматической инфекции.
Пожалуйста, подождите...
И может, многое поймешь.
Но вас, уколотых ничем не прошибешь.
Вам и светила меднаук ничего не докажут
- зачем делать седьмую прививку, если первые шесть мне не помогли?!
армянское радио отвечает:
- зачем спрашивать про седьмую прививку, если вы сделали первые шесть и вас ничего не напрягло?!
Ксстате а испытывать на ком собираемся и как быстро? Время то не ждёт!
Так на тех кто на все согласен, ни во что не вникая, пока организм не даст сбой.
«COVID-19 может стать эндемиком, но не слишком серьезной угрозой для жизни. Вероятно, этот вирус будет больше похож на простуду», - считает профессор в Университете Дьюка и Нью-Йоркском университете Майкл Мерсон.
сейчас наплодят <******* вакцин всяких, пока коронобесы ширяться готовы, а то когда следующий случай срубить такого бабла представится...?!
До 90% пациентов с Covid в отделении интенсивной терапии не усилены дополнительными вакцинами, это говорит Борис Джонсон. Перевод на очень простой язык - более 90% пациентов с Covid в отделении интенсивной терапии вакцинированы.
Борис Джонсон призвал людей сделать ревакцинацию, поскольку, по его словам, до 90% пациентов интенсивной терапии не делали своих третьих прививок от Covid.
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/29/up-90-covid-patients-icu-unboosted-boris-johnson
Але " привілейованим" =гарантують=, що вони легко перехворіють і шпиталь не потраплять.
«Дельтакрон» может не существовать - ВОЗ. Новый штамм Covid-19 мог возникнуть в результате загрязнения образца во время секвенирования..