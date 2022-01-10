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Новости Коронавирус и карантин
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В марте 2022 года будет готова вакцина от штамма "Омикрон", – гендиректор Pfizer Бурла

В марте 2022 года будет готова вакцина от штамма
Фото: Омікрон

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла анонсировал появление эффективной от штамма "Омикрон" вакцины. По его словам, она появится уже весной 2022 года.

Об этом он заявил в эфире телеканала CNBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Эта вакцина будет готова в марте", - сказал гендиректор Pfize, добавив, что компания уже начала производство первых доз.

Бурла отметил, что эта вакцина будет эффективна не только от "Омикрона", но и от других штаммов коронавируса. Он не знает, каким именно образом будет правительства будут использовать данную вакцину, но Pfizer готова поставить препарат в случае необходимости.

"Надеюсь, что мы достигнем чего-то, что будет иметь гораздо лучшую защиту, особенно от инфекций", - добавил Бурла.

В настоящее время исследования показывают, что вакцина Pfizer лишь примерно на 10% эффективна в предотвращении симптоматическом заболевании при заражении "Омикроном" через 20 недель после второй прививки. Однако она все еще обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни. В то же время бустерная доза эффективна до 75% от симптоматической инфекции.

Читайте также: Бустерная прививка предусматривает генерацию дополнительного COVID-сертификата, который будет действителен 270 дней, - Минздрав
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Топ комментарии
+11
Так не читай диванных вирусологов, Читай профессоров -иммунологов-вирусологов
И может, многое поймешь.

Но вас, уколотых ничем не прошибешь.

Вам и светила меднаук ничего не докажут
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10.01.2022 17:01
+7
Чо так долго то? Там же делов раз плюнуть!

Ксстате а испытывать на ком собираемся и как быстро? Время то не ждёт!
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10.01.2022 16:58
+7
Никак не уймутся. Уже несколько раз давал ссылку. Фон по миокардиту у вакцинированных больше от 100 раз, вероятность заболеть в 1,5-2 раза больше. За 9 месяцев "защита" падает до 0. https://www.youtube.com/watch?v=DCaeKVHo5u8 Генетичні вакцини: невизначеність - YouTube
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10.01.2022 17:10
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Нєту нікакова віруса! Це вам будь-який диванний вірусолог з освітою в три класи та два коридори скаже!
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10.01.2022 16:56 Ответить
Так не читай диванных вирусологов, Читай профессоров -иммунологов-вирусологов
И может, многое поймешь.

Но вас, уколотых ничем не прошибешь.

Вам и светила меднаук ничего не докажут
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10.01.2022 17:01 Ответить
Потім, правда, виявляється, що тих "професорів" ніхто не знає, або, ще краще, вони працюють за гроші, отримані від антивакцинаторських активістів (як у випадку з британським лікарем Вейкфілдом), але то таке, головне, щоб з хворобливим світоглядом антиваксерів співпадало, за принципом "отета мені подобається, значить, то правда, а отета - не подобається, значить то неправда".
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10.01.2022 17:19 Ответить
Одні ******* попадю, другі - попову дочку. До роботи вони однакові... Практика показує, що помирають, точно ті, хто помирав до всієї цеї пурги з короною... Треба "згортати" всю цю пандемію. Бо їх, скоро, почнуть бити, "возможно, ногами"...
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10.01.2022 17:39 Ответить
У армянского радио спрашивают:
- зачем делать седьмую прививку, если первые шесть мне не помогли?!
армянское радио отвечает:
- зачем спрашивать про седьмую прививку, если вы сделали первые шесть и вас ничего не напрягло?!
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10.01.2022 18:56 Ответить
Чо так долго то? Там же делов раз плюнуть!

Ксстате а испытывать на ком собираемся и как быстро? Время то не ждёт!
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10.01.2022 16:58 Ответить
На ком испытать?
Так на тех кто на все согласен, ни во что не вникая, пока организм не даст сбой.
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10.01.2022 17:03 Ответить
Найдём тут,местных,с Цензора.
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10.01.2022 18:31 Ответить
Ученые назвали Омикрон предвестником окончания пандемии коронавируса

«COVID-19 может стать эндемиком, но не слишком серьезной угрозой для жизни. Вероятно, этот вирус будет больше похож на простуду», - считает профессор в Университете Дьюка и Нью-Йоркском университете Майкл Мерсон.
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10.01.2022 16:58 Ответить
А сейчас он на что похож?
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10.01.2022 22:03 Ответить
Хаха, в марте уже нужно будет искать вакцину от нового мутанта.))
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10.01.2022 17:05 Ответить
Уже сейчас дельтакрон нашли. А к марту уже десяток новых штаммов будет.
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10.01.2022 17:37 Ответить
та нет, нужно будет искать новый штамм под сделанную вакцину...
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10.01.2022 18:29 Ответить
Лох не мамонт
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10.01.2022 17:07 Ответить
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10.01.2022 17:08 Ответить
Ну это надолго, фармкомпании так просто не упустят такую прибыль, будут все новые мутации и новое обкалывание так как прежние вакцины уже не эффективны.
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10.01.2022 17:09 Ответить
Никак не уймутся. Уже несколько раз давал ссылку. Фон по миокардиту у вакцинированных больше от 100 раз, вероятность заболеть в 1,5-2 раза больше. За 9 месяцев "защита" падает до 0. https://www.youtube.com/watch?v=DCaeKVHo5u8 Генетичні вакцини: невизначеність - YouTube
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10.01.2022 17:10 Ответить
куй железо пока горячо...
сейчас наплодят <******* вакцин всяких, пока коронобесы ширяться готовы, а то когда следующий случай срубить такого бабла представится...?!
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10.01.2022 17:14 Ответить
Директор пфайзера и предыдущие не колол, а эту и подавно не будет. Кстати, как то можно будет отличить эти вакцины друг от друга?
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10.01.2022 17:42 Ответить
С одной бочки нальют, интересно еще применяют холод -80 для хранения?
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10.01.2022 17:55 Ответить
"Дуже небезпечно пробувати забрати у тигриці тигря, а у деяких... д.білів (Я.С.) їхні ілюзії" (Древнє китайське прислів"я)
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10.01.2022 18:19 Ответить
Борис Джонсон проговорился:

До 90% пациентов с Covid в отделении интенсивной терапии не усилены дополнительными вакцинами, это говорит Борис Джонсон. Перевод на очень простой язык - более 90% пациентов с Covid в отделении интенсивной терапии вакцинированы.

Борис Джонсон призвал людей сделать ревакцинацию, поскольку, по его словам, до 90% пациентов интенсивной терапии не делали своих третьих прививок от Covid.

https://www.theguardian.com/world/2021/dec/29/up-90-covid-patients-icu-unboosted-boris-johnson
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10.01.2022 18:23 Ответить
Третий укол от дельты . 95% заболеваний приходиться на омикрон .какой смысл ?
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10.01.2022 18:57 Ответить
Я теж давала це посилання.

Але " привілейованим" =гарантують=, що вони легко перехворіють і шпиталь не потраплять.
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10.01.2022 19:18 Ответить
Нічого. Перевакцинуємося.
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10.01.2022 22:22 Ответить
Во чудят вакцинофилы ВОЗовские !!! уже сами запутались как же нас дальше запугивать !!!
«Дельтакрон» может не существовать - ВОЗ. Новый штамм Covid-19 мог возникнуть в результате загрязнения образца во время секвенирования..
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11.01.2022 00:17 Ответить
 
 