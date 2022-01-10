Белорус осужден на два года за комментарий в соцсетях о погибшем сотруднике КГБ

45-летний мужчина приговорили к двум годам исправительной колонии общего режима, признав его виновным в оскорблении представителя власти из-за комментария о погибшем сотруднике КГБ.

Об этом в Facebook сообщает генпрокуратура Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"2 года лишения свободы за оскорбление погибшего сотрудника КГБ. Прокуратура Могилева поддержала гособвинение в суде", - говорится в сообщении.

Издание "Белсат" отмечает, что осудили 45-летнего жителя Могилева. Его признали виновным в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей. Мужчина якобы разместил оскорбительные комментарии в адрес застреленного сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и его коллег.

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"С учетом поданных государственным обвинителем доказательств суд Ленинского района Могилева вынес обвинительный приговор. На основании ст. 369 УК РБ назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 100 базовых величин", – сообщают в генпрокуратуре.

Решением суда у обвиняемого конфисковали также мобильный телефон. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 сентября 2020 года белорусские провластные СМИ опубликовали видео того, как минский айтишник застрелил ворвавшегося в его квартиру сотрудника КГБ и тоже был застрелен. 30 сентября в Киеве состоялся вечер памяти погибшего айтишника – Андрея Зельцера.

После стрельбы в Минске силовики задержали в разных городах страны людей, которые оставляли комментарии в интернете по поводу гибели Андрея Зельцера и работника КГБ. Правозащитники констатировали, что по "делу Зельцера" задержали около 200 человек. В отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 369 УК ("Оскорбление представителя власти") и ст. 130 УК ("Разжигание социальной розни"). 73 человека по этому делу признаны политзаключенными.