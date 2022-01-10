Белорус осужден на два года за комментарий в соцсетях о погибшем сотруднике КГБ
45-летний мужчина приговорили к двум годам исправительной колонии общего режима, признав его виновным в оскорблении представителя власти из-за комментария о погибшем сотруднике КГБ.
Об этом в Facebook сообщает генпрокуратура Беларуси, передает Цензор.НЕТ.
"2 года лишения свободы за оскорбление погибшего сотрудника КГБ. Прокуратура Могилева поддержала гособвинение в суде", - говорится в сообщении.
Издание "Белсат" отмечает, что осудили 45-летнего жителя Могилева. Его признали виновным в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей. Мужчина якобы разместил оскорбительные комментарии в адрес застреленного сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и его коллег.
"С учетом поданных государственным обвинителем доказательств суд Ленинского района Могилева вынес обвинительный приговор. На основании ст. 369 УК РБ назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 100 базовых величин", – сообщают в генпрокуратуре.
Решением суда у обвиняемого конфисковали также мобильный телефон. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 сентября 2020 года белорусские провластные СМИ опубликовали видео того, как минский айтишник застрелил ворвавшегося в его квартиру сотрудника КГБ и тоже был застрелен. 30 сентября в Киеве состоялся вечер памяти погибшего айтишника – Андрея Зельцера.
После стрельбы в Минске силовики задержали в разных городах страны людей, которые оставляли комментарии в интернете по поводу гибели Андрея Зельцера и работника КГБ. Правозащитники констатировали, что по "делу Зельцера" задержали около 200 человек. В отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 369 УК ("Оскорбление представителя власти") и ст. 130 УК ("Разжигание социальной розни"). 73 человека по этому делу признаны политзаключенными.
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и ведь совсем не факт, что при пересечении границы, если вдруг кто туда едет, наши комменты не зачтутся.
посему матюки лучше писать из тора, и из специального дистрибутива в виртуалке и никак не пересекать его с реальной жизнью.
если человека за комментарий отправляют в тюрьму - это фашизм и концлагерь, резервация полицейского беспредела..
это отдельно от строя..
примерно, то же сейчас в Китае ( и там - коммунистическая партия), сев корея (коммунист. партия) Беларуси (криминалитет во власти), рф ( криминалитет с олигархами во власти)..
но везде диктатура кгб, действия которой перешли в открытый фашизм..
диктатуры все одинаковые, а вот строй разный..
гитлер туда же, сейчас кабаев ровняется на него, бредит, что оно адольф путлер..
А главный по делу - Мечислав Гриб - так и вовсе до генерала дослужился, а потом Шушкевича сменил на посту Председателя ВС РБ и привёл Луку к присяге. Уважаемый человек.
Вот такие Жаўняровiчы - и есть типичные представители населения РБ. И Лукашенко полностью соответствует своему населению, как соответствовал предыдущие 26 лет до бунта.