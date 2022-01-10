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Белорус осужден на два года за комментарий в соцсетях о погибшем сотруднике КГБ

Белорус осужден на два года за комментарий в соцсетях о погибшем сотруднике КГБ

45-летний мужчина приговорили к двум годам исправительной колонии общего режима, признав его виновным в оскорблении представителя власти из-за комментария о погибшем сотруднике КГБ.

Об этом в Facebook сообщает генпрокуратура Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"2 года лишения свободы за оскорбление погибшего сотрудника КГБ. Прокуратура Могилева поддержала гособвинение в суде", - говорится в сообщении.

Издание "Белсат" отмечает, что осудили 45-летнего жителя Могилева. Его признали виновным в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей. Мужчина якобы разместил оскорбительные комментарии в адрес застреленного сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и его коллег.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество политзаключенных в Беларуси возросло до 970, - правозащитники

"С учетом поданных государственным обвинителем доказательств суд Ленинского района Могилева вынес обвинительный приговор. На основании ст. 369 УК РБ назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 100 базовых величин", – сообщают в генпрокуратуре.

Решением суда у обвиняемого конфисковали также мобильный телефон. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 сентября 2020 года белорусские провластные СМИ опубликовали видео того, как минский айтишник застрелил ворвавшегося в его квартиру сотрудника КГБ и тоже был застрелен. 30 сентября в Киеве состоялся вечер памяти погибшего айтишника – Андрея Зельцера.

После стрельбы в Минске силовики задержали в разных городах страны людей, которые оставляли комментарии в интернете по поводу гибели Андрея Зельцера и работника КГБ. Правозащитники констатировали, что по "делу Зельцера" задержали около 200 человек. В отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 369 УК ("Оскорбление представителя власти") и ст. 130 УК ("Разжигание социальной розни"). 73 человека по этому делу признаны политзаключенными. 

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Топ комментарии
+7
_Вот так... А вы думали что слова про фашистский режим в расие и белорусии - это просто слова, преувеличение?
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10.01.2022 17:08
+7
Да, холопам положено восхищаться хозяином.
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10.01.2022 17:35
+5
А мы тут зелю так поносим, что можно не два года, а пожизненное давать. Вот изымит Иван Баканов сервера Цензора, да как вычислит нас всех по Айпи
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10.01.2022 17:01
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зебилу дали два года)
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10.01.2022 16:57 Ответить
Ты что, наркоман?
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10.01.2022 17:10 Ответить
а может и хуже. может оно из секты потужной мыролюбности.
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10.01.2022 17:27 Ответить
я просто наблюдаю как "какая разница" и "дайте ему еще сто дней" превращаются в реальные сроки
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10.01.2022 18:07 Ответить
«Не думай, царь, и не помышляй в заблуждении своем, что мы уже погибли и истреблены тобою без вины, и заточены, и изгнаны несправедливо, и не радуйся этому, гордясь словно суетной победой: казненные тобой, у престола господня стоя, взывают об отмщении тебе, заточенные же и несправедливо изгнанные тобой из страны взываем день и ночь к богу, обличая тебя».
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10.01.2022 19:06 Ответить
А мы тут зелю так поносим, что можно не два года, а пожизненное давать. Вот изымит Иван Баканов сервера Цензора, да как вычислит нас всех по Айпи
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10.01.2022 17:01 Ответить
)) а зачем ему их изымать, если по его приказу, всё, чтобы не сгорело, вживую сохраняется и хранится в мацкве у его шефа.
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10.01.2022 17:06 Ответить
Всі порохоботи під одним сидять 192,168,1,1
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10.01.2022 17:20 Ответить
Уйдем в подполье имени Гео Лероса, на флаге будет изображен фак
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10.01.2022 17:25 Ответить
так и не только его.
и ведь совсем не факт, что при пересечении границы, если вдруг кто туда едет, наши комменты не зачтутся.
посему матюки лучше писать из тора, и из специального дистрибутива в виртуалке и никак не пересекать его с реальной жизнью.
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10.01.2022 17:34 Ответить
приедут когда будете сладко спать, будут страшно пытать
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10.01.2022 17:46 Ответить
они в америке стоят
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10.01.2022 18:07 Ответить
_Вот так... А вы думали что слова про фашистский режим в расие и белорусии - это просто слова, преувеличение?
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10.01.2022 17:08 Ответить
Европа сделала Северную Корею у себя под боком .Сами виноваты поставляют белорусам комплектующие электронику и потом покупают у них продукцию ..Как можно обьяснить даную ситуацию ? Я считаю это маразм
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10.01.2022 17:13 Ответить
да всем насрать что там творится на менцких болотах. И никто не будет болотных рабов учить уму и свободе. Хотят так жить пусть живут
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10.01.2022 17:33 Ответить
Цю новину зебілам потрібно кілька разів перечитати.Вдуматись,мізки включити -не так ,як на виборах.
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10.01.2022 17:21 Ответить
Всегда надо писать добрые и хорошие комменты.
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10.01.2022 17:32 Ответить
Да, холопам положено восхищаться хозяином.
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10.01.2022 17:35 Ответить
В мире и так много насилия, а злые люди своими плохими постами его увеличивают.
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10.01.2022 17:45 Ответить
Угу. Поэтому холопам нужно восхищаться всякими фюрерками и их карателями.
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10.01.2022 17:52 Ответить
от улыбки хмурый день светлей
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10.01.2022 17:50 Ответить
і чемно дякувати омонівцю за засунену палку ! ваша доля до смерті жити рабами !
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10.01.2022 18:15 Ответить
обыкновенный фашизм..
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10.01.2022 17:53 Ответить
обыкновенный развитой социализм
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10.01.2022 18:08 Ответить
социализм в концлагере, в который превратил Беларусь картофельный лось лукашеску? это типа ирония, да?
если человека за комментарий отправляют в тюрьму - это фашизм и концлагерь, резервация полицейского беспредела..
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10.01.2022 18:13 Ответить
а в совке было как то по другому?
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10.01.2022 18:14 Ответить
Да, отличия были. В совке не сажали за такое. В психушку помещали.
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10.01.2022 19:22 Ответить
в ссср была диктатура кпсс и кгб, к социализму не имеющая отношения..
это отдельно от строя..
примерно, то же сейчас в Китае ( и там - коммунистическая партия), сев корея (коммунист. партия) Беларуси (криминалитет во власти), рф ( криминалитет с олигархами во власти)..
но везде диктатура кгб, действия которой перешли в открытый фашизм..
диктатуры все одинаковые, а вот строй разный..
гитлер туда же, сейчас кабаев ровняется на него, бредит, что оно адольф путлер..
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10.01.2022 18:27 Ответить
А бульбашам пох...
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10.01.2022 18:39 Ответить
глядя на лицо таракана сразу вспоминается дело витебского маньяка, я тогда учился в институте и студент - юрист из Минска рассказывал в деталях (которые ему были известны от родственника прокурора). Маньяк Михасевич работал снабженцем на ветсанбазе, развозил медикаменты, по дороге подбирал женщин попутчиц,насиловал и убивал. На службе использовал автомобиль "запор" тогда такое разрешалось. Все это продолжалось 14 лет. убито 36 женщин. По приказу прокурора республики, согласованного с ЦК , след маньяка не рассматривался, потому что это было пятно на авторитете правоохранительной системе. Всего было осуждено 18 особей, 3 расстреляли. Маньяк почувствовал превосходство и на одной из жертв (тела не спрятал) оставил записку о том, что и впредь будет совершать убийства. Но прокуратура не дала хода расследованию. Поимку маньяка ускорил другой трагический случай. Этот же "важняк" вел дело группы лиц по обвинению в убийстве следоваателя райпрокуратуры и егеря. Привлек невиновных, но Верховный суд таки отправил дело на допрасследование. И уже другой важняк расскрыл сначала это дело, а потом дело витебского маньяка. А расскрыл именно по записке - поскольку почерк выдавал грамотного человека, проверили по почерку абонементы всех подписчиков газеты "Витебская правда" (подписка обязательна). похожих почерков нашлось около 400. Сверили, у кого есть запор красного цвета, таких было около 8, а потом у кого разэздной характер работы. Признался сразу. Вскрыл еще 22 убийства. Проблем по реабилитации осужденных не было. Следоков -попередников осудили на 8 и 10 лет за фальсификацию. Этот следователь стал прокурором республики. ( в Украине по делу пологовского маньяка реабилитация шла очень трудно, прокурорские не были наказаны)Так вот в чем суть. Маньяк 14 скрывал свою сущность,и все время убивал. искать его никто не желал. так и минский маньяк - как начал свое президенство с тайных убийств, так и закончил ими. И окружающие и избиратели , тутешние, как о себе иронично говарят белорусы, знали об этом и желали, что бы подольше маньяк управлял ими. И он "оправдал доверие" перешел все границы сознания. Так что нечего жалеть "тутешних" пусть несут свой крест.
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10.01.2022 18:51 Ответить
Ну не совсем так. Никого из следаков не осудили, а совсем наоборот. Даже колхозный дебил (это не преувеличение) Жавнерович, который непосредственно осудил невинных людей, - и то наказания не понёс, получил полную амнистию. Даже награды имеет за доблестную службу, а потом интервью раздавал, где рассказывал без тени раскаяния, что всё он, как следак, делал правильно. На Ютубе можно найти.

А главный по делу - Мечислав Гриб - так и вовсе до генерала дослужился, а потом Шушкевича сменил на посту Председателя ВС РБ и привёл Луку к присяге. Уважаемый человек.

Вот такие Жаўняровiчы - и есть типичные представители населения РБ. И Лукашенко полностью соответствует своему населению, как соответствовал предыдущие 26 лет до бунта.
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10.01.2022 19:45 Ответить
Ну то це гамно якесь , а не країна . Нормальна людина в такій країні жити не зможе . От що значить , коли владу захоплюють терористи .
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10.01.2022 22:14 Ответить
Оскорбление представителя власти. Хороший фсбшник, дохлый фсбешник. Создали себе структуру и творят что хотят. Мочить таких нужно, потому что нужда всегда будет заставлять действовать, а спецслужбы нужны лишь для защиты наворованного. Сам факт, что кто то захотел стать главнее другого, уже говорит о неравенстве в принципе.
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10.01.2022 23:19 Ответить
 
 