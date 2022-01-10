Зеленский поздравил Кравчука с днем рождения: "Всегда большая честь обратиться к Вам за мудрым и уместным советом"
Президент Владимир Зеленский поздравил первого главу государства Леонида Кравчука с днем рождения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, приветствие глава государства опубликовал в Facebook.
"Сегодня свой день рождения отмечает первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук.
Необычайно мудрый и опытный человек. Всегда бодрый и остроумный, несмотря на свой почтенный возраст.
На долю Леонида Кравчука выпало руководство государством в сложные времена, когда Украина только становилась на ноги и обретала независимость. Под его руководством Украина заявила о себе в мире и была признана международным сообществом", - говорится в сообщении.
Зеленский вспомнил, что был благодарен первому президенту за то, что он согласился возглавить украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе.
"Он многое сделал, чтобы переговорный процесс по мирному урегулированию продвигался и Украина приближалась к восстановлению территориальной целостности, возвращению своих людей и территорий. В частности, с его участием удалось достичь прекращения огня на Донбассе в июле 2020 года", - подчеркнул президент.
"Леонид Макарович, Вы очень хорошо знаете, что такое ценность каждого дня. Поэтому желаю Вам, чтобы каждый новый день придавал Вам сил и вдохновлял новыми свершениями. Желаю крепкого здоровья и быстрого восстановления. Для меня всегда большая честь обратиться к Вам за мудрым и уместным советом", - подытожил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
И я бы и дальше был бы в информационной дреме, но уж до 17 января осталась неделя - так что просыпаемся.
Во-первых, да - Порох прилетает 17 января. Это абсолютно точно, серьезно, и не будет меняться.
Во-вторых, да - мы будем его встречать. Встречать ярко, громко и шумно. Все мы, все вы, все вместе.
В-третьих, да - ЗЕленая шушера не понимает, что с этим всем делать дальше.
Так что берем с собой кофе/чай, хорошее настроение и встречаемся 17 января в Киеве. Забавный нюанс в том, что билет на поезд/автобус можно купить за "Вовину тысячу".
Вова, вот за это - спасибо, обязательно воспользуемся.
И репост, репост не будет лишним!💪👍🏼✊
Оффис
Сына первого президента Украины в Швейцарии...
Александр Кравчук занят аграрным бизнесом. В рейтинге журнала Фокус "200 самых богатых людей Украины"
55-летний Александр Кравчук занимал 167 позицию,
состояние бизнесмена оценивается в $45,7 млн.
Заработал,
Его компания "Нафком Агро" входит в десятку самых крупных землевладельцев Украины, арендуя около 200 тысяч гектаров сельхозугодий в Винницкой, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
По следам Бланка, ленина-
"Хатинка" в идейного коммуниста кравчука Швейцарии. Видно купленная за проданную Украинскую рыболовную флотилию . Дело " Бласко".
ЛЕОНІД КРАВЧУК: СТАРІ ГРІХИ ПЕРШОГО ПРЕЗИДЕНТА. ЧАСТИНА 1
http://povin.com.ua/51170-29-09.html https://www.youtube.com/watch?v=_tH4CFramu8&t=3s
1992 год.
Сдача ЯО стратегического и тактического в московии .
"Путь к спасению" (слова партийного обывателя.
Файлы не горят !