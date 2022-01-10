Зеленский поздравил Кравчука с днем ​​рождения: "Всегда большая честь обратиться к Вам за мудрым и уместным советом"

Президент Владимир Зеленский поздравил первого главу государства Леонида Кравчука с днем ​​рождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, приветствие глава государства опубликовал в Facebook.

"Сегодня свой день рождения отмечает первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук.

Необычайно мудрый и опытный человек. Всегда бодрый и остроумный, несмотря на свой почтенный возраст.

На долю Леонида Кравчука выпало руководство государством в сложные времена, когда Украина только становилась на ноги и обретала независимость. Под его руководством Украина заявила о себе в мире и была признана международным сообществом", - говорится в сообщении.

Зеленский вспомнил, что был благодарен первому президенту за то, что он согласился возглавить украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе.

"Он многое сделал, чтобы переговорный процесс по мирному урегулированию продвигался и Украина приближалась к восстановлению территориальной целостности, возвращению своих людей и территорий. В частности, с его участием удалось достичь прекращения огня на Донбассе в июле 2020 года", - подчеркнул президент.

"Леонид Макарович, Вы очень хорошо знаете, что такое ценность каждого дня. Поэтому желаю Вам, чтобы каждый новый день придавал Вам сил и вдохновлял новыми свершениями. Желаю крепкого здоровья и быстрого восстановления. Для меня всегда большая честь обратиться к Вам за мудрым и уместным советом", - подытожил Зеленский.