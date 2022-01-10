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день рождения (396) Зеленский (19029) Кравчук (1160) поздравление (1055)

Зеленский поздравил Кравчука с днем ​​рождения: "Всегда большая честь обратиться к Вам за мудрым и уместным советом"

Зеленский поздравил Кравчука с днем ​​рождения:

Президент Владимир Зеленский поздравил первого главу государства Леонида Кравчука с днем ​​рождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, приветствие глава государства опубликовал в Facebook.

"Сегодня свой день рождения отмечает первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук.

Необычайно мудрый и опытный человек. Всегда бодрый и остроумный, несмотря на свой почтенный возраст.

На долю Леонида Кравчука выпало руководство государством в сложные времена, когда Украина только становилась на ноги и обретала независимость. Под его руководством Украина заявила о себе в мире и была признана международным сообществом", - говорится в сообщении.

Зеленский вспомнил, что был благодарен первому президенту за то, что он согласился возглавить украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе.

"Он многое сделал, чтобы переговорный процесс по мирному урегулированию продвигался и Украина приближалась к восстановлению территориальной целостности, возвращению своих людей и территорий. В частности, с его участием удалось достичь прекращения огня на Донбассе в июле 2020 года", - подчеркнул президент.

"Леонид Макарович, Вы очень хорошо знаете, что такое ценность каждого дня. Поэтому желаю Вам, чтобы каждый новый день придавал Вам сил и вдохновлял новыми свершениями. Желаю крепкого здоровья и быстрого восстановления. Для меня всегда большая честь обратиться к Вам за мудрым и уместным советом", - подытожил Зеленский.

Зеленский поздравил Кравчука с днем ​​рождения: Всегда большая честь обратиться к Вам за мудрым и уместным советом 01
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Топ комментарии
+44
У народа был шанс с Черноволом. Так что все просрал народ. И не один раз.
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10.01.2022 17:07
+40
Кравчук эта та мразь который всё просрал !
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10.01.2022 17:06
+39
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10.01.2022 17:06
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Страница 2 из 2
Зустрічаємо лідера опозиції 17 січня

И я бы и дальше был бы в информационной дреме, но уж до 17 января осталась неделя - так что просыпаемся.

Во-первых, да - Порох прилетает 17 января. Это абсолютно точно, серьезно, и не будет меняться.

Во-вторых, да - мы будем его встречать. Встречать ярко, громко и шумно. Все мы, все вы, все вместе.

В-третьих, да - ЗЕленая шушера не понимает, что с этим всем делать дальше.

Так что берем с собой кофе/чай, хорошее настроение и встречаемся 17 января в Киеве. Забавный нюанс в том, что билет на поезд/автобус можно купить за "Вовину тысячу".
Вова, вот за это - спасибо, обязательно воспользуемся.
И репост, репост не будет лишним!💪👍🏼✊
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10.01.2022 19:07 Ответить
Кравчук сильно болел . Никто не пишет о его здоровье .
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10.01.2022 19:08 Ответить
И шо до сих пор не улетел в Швейцарию в хатынку ?

Оффис
Сына первого президента Украины в Швейцарии...
Александр Кравчук занят аграрным бизнесом. В рейтинге журнала Фокус "200 самых богатых людей Украины"
55-летний Александр Кравчук занимал 167 позицию,
состояние бизнесмена оценивается в $45,7 млн.
Заработал,
Его компания "Нафком Агро" входит в десятку самых крупных землевладельцев Украины, арендуя около 200 тысяч гектаров сельхозугодий в Винницкой, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
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10.01.2022 19:30 Ответить
http://povin.com.ua/52401-02-10.html

По следам Бланка, ленина-
"Хатинка" в идейного коммуниста кравчука Швейцарии. Видно купленная за проданную Украинскую рыболовную флотилию . Дело " Бласко".
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10.01.2022 19:36 Ответить
http://povin.com.ua/51170-29-09.html http://povin.com.ua/51170-29-09.html


ЛЕОНІД КРАВЧУК: СТАРІ ГРІХИ ПЕРШОГО ПРЕЗИДЕНТА. ЧАСТИНА 1
http://povin.com.ua/51170-29-09.html https://www.youtube.com/watch?v=_tH4CFramu8&t=3s

1992 год.
Сдача ЯО стратегического и тактического в московии .
"Путь к спасению" (слова партийного обывателя.
Файлы не горят !
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10.01.2022 19:50 Ответить
Интересно услышать хоть один "мудрый совет", от этого скользкого попугая, который был полезен для Украины. Да я вообще не помню, чтобы Кравчук хоть на один вопрос ответил конкретно. Одна пустая совковая болтовня, общие фразы, больше ничего. А зеля просто жалкий маленкий, обиженный блюдолиз.
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10.01.2022 19:56 Ответить
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10.01.2022 20:22 Ответить
і в чому та мудрість...
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10.01.2022 20:36 Ответить
Партія ''неТак" разом з Медведчуком і старий пердун "во главе".... Воно таке ж підле і мстиве, як і неЛох-2019... Порох у свій час зменшив кошти на утримання " заслуженого пінсіонєра", тому стояв такий гвалт, що "заслуженого комуніста" обділили ...
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10.01.2022 21:44 Ответить
Звернутись за "мудрою порадою" як керувати "кравчучкою" ???
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10.01.2022 21:49 Ответить
А про усіх хто народився 10 січня воно і не вітає, сраколиз…
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10.01.2022 23:08 Ответить
Не всегда старость приходит с мудростью иногда старость приходит без мудрости Как у Кравчука
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10.01.2022 23:22 Ответить
Соромно а Цензор фото виклав старе жаль там цілуються без засосу,як Брежнєв
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11.01.2022 09:25 Ответить
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