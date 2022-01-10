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Новости Война
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обстрел (25772) Донбасс (26950) потери (4270) наемники рф (2053) операция Объединенных сил (6766)

На Донбассе погибли два воина в результате подрыва на неизвестном устройстве. С начала суток войска РФ дважды открывали огонь, - штаб ООС

На Донбассе погибли два воина в результате подрыва на неизвестном устройстве. С начала суток войска РФ дважды открывали огонь, - штаб ООС

Двое украинских воинов подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Защитники получили ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В сторону Песков оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину", - говорится в сообщении.

Также смотрите: С воином 95-й ОДШБр Игорем Тычиной, погибшим в результате ранения от пули российского снайпера, простились в Коростене. ФОТОрепортаж

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

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Топ комментарии
+34
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10.01.2022 17:16
+33
Будте прокляті усі рюсскіє хто почав та веде війну з Україною.
Будьте прокляті усі рюсскіє хто радів/є захопленню Криму та підтримує війну в Україні котри розв'язав *********!
Горіти в аду вбивцям ращисским!
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10.01.2022 17:16
+29
простіть і пробачте ГЕРОЇ
політ ваш найтяжчий з мірил
"міцніше тримайте зброю !" -
чути з під шелесту крил....

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10.01.2022 17:46
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10.01.2022 17:16 Ответить
Будте прокляті усі рюсскіє хто почав та веде війну з Україною.
Будьте прокляті усі рюсскіє хто радів/є захопленню Криму та підтримує війну в Україні котри розв'язав *********!
Горіти в аду вбивцям ращисским!
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10.01.2022 17:16 Ответить
А ще хай будуть прокляті ті наші "землячки", котрі ну понад усе хотіли миру, за будь-яку ціну, ну от ПОНАД УСЕ! Котрі привели до влади зелену нечисть, ті, хто нічим не пожертвував, ні копієчки не вніс на допомогу армії, а натомість жирував, спускав дестки коли не сотні тисяч баксів на свої забаганки!. Оті самі, хто "нада проста пєрєстать стрєлять", кому "какая разніца" і т.ін.
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10.01.2022 22:06 Ответить
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10.01.2022 17:35 Ответить
Дебил ти, рОМА!
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10.01.2022 19:44 Ответить
Ця хамовита і безтурботна зепарочка , вже гріються під сонцем на Сейшелах 😡

Світла пам'ять нашим Героям 😪😪😪
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10.01.2022 19:44 Ответить
До чого ця картинка тут ?
Ти кацап козломордий чи просто **#нько?
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10.01.2022 21:35 Ответить
Рома ты ДЕБИЛ!
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11.01.2022 09:56 Ответить
І за бойові втрати це не зарахують...
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10.01.2022 17:46 Ответить
Бо вони сам підірвались. тим паче на невідомому пристрої от як би на відомому... атак виходить самі винні
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10.01.2022 18:04 Ответить
простіть і пробачте ГЕРОЇ
політ ваш найтяжчий з мірил
"міцніше тримайте зброю !" -
чути з під шелесту крил....

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10.01.2022 17:46 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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10.01.2022 17:49 Ответить
зачем зелох держит это фейковое перемирие?
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10.01.2022 17:52 Ответить
Виконує інструкції ***** бункерного , бо є його агентом .
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10.01.2022 19:17 Ответить
Світла Пам"ять загиблим...
Низький уклін вашим Мамам...
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10.01.2022 17:57 Ответить
Найважче для рідних, коли близькі йдуть з життя на великі св'ята. У хаті - ялинка, щедрий стіл, коляда. І раптом - це все пропадає. Не лише не тішить, а й робить рану більш болючою. Кацапи - безбожники. Секта ідолопоклонників, яка періодично міняє ідолів. Але в і ідоли - чи Пьотр пєрвий, чи лєнін, чи сталін, чи пуцин були ворогами християнства, влаштовуючи псевдособори, як пьотр, чи політбюро, яке єтаким же псевдособором. У час, що символізує радість, прощення, любов вони приносять жертви своїм кумирам-упирям. Я щиро вірю, що пекло, д якого вони прагнуть, їх чекає ще на цій землі у цьому житті і щакінчать вони свій шлях, як і їхні ідоли - у стазу, власних екскрементах, без підтримки і допомоги з виряченими від жаху очима.
Християни вважають, що ті, хто залишає земне життя під час великих св'ят, потрапляють одразу на Небо. Я впевнений, що Україна втратила Героїв. Але знаю, що ці Воїни будуть охороняти її і нас на Небі. Герої не вмирають - Вони йдуть на Небо. Вічна пам' ять!
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10.01.2022 17:57 Ответить
Неизвестны? Всем известны а вам неизвестны. Кацапа применяют запрещенные мины которые сбрасывают с беспилотников, а вы с ними играетесь в поддавки и незнайку. За каждого убитого нашего солдата должно сдохнуть 100 кацапов.
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10.01.2022 17:59 Ответить
І зеленський
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10.01.2022 18:16 Ответить
Свята, канікули довжелезні у депутатів, а там війна, але робиться вигляд, що це так собі, вона далеко, а нам відочити треба, тобто депутатам, а все решта -.. Царство небесне синочкам, вічна пам'ять.
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10.01.2022 18:09 Ответить
Колись бачив репортаж де зеленський відвідував меморіал героїв, знаєте що він там робив дивлячись на фото полеглих ? Посміхався

Робіть висновки
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10.01.2022 18:15 Ответить
Воно ж цілодобово під коксом , тому дивуватись , то є зайвим 🙁
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10.01.2022 19:50 Ответить
як Вам одночасно ці новини?
1. зеленський відпочиває в Буковелі та викидає відосики.
ВР вже місяць на канікулах.
2. в ООС гинуть солдати.
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10.01.2022 18:25 Ответить
кацапы мрази и этот "миротворец" им помогает
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10.01.2022 18:27 Ответить
А Вовік на Мальдівах.
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10.01.2022 18:33 Ответить
Щойно пан Береза повідомив , що вони на Сешельських островах 😠
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10.01.2022 19:47 Ответить
Герої не вмирають.
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10.01.2022 18:36 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...
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10.01.2022 19:25 Ответить
И зачем вам Байрактары?! Сдайте в металлолом, хоть польза будет. Джавелины тоже...Позорище...
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10.01.2022 20:07 Ответить
горіть у пеклі москалі! всі!
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10.01.2022 21:50 Ответить
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10.01.2022 21:50 Ответить
Не говоріть обдовбаному,не портіть відпочинок,хоча йьому похер...
Царство Небесне хлопцям...
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10.01.2022 22:14 Ответить
Перевтомлений хєрант на островах та буковелях, а захисники України …
От така херня малята за ті копійки для війська на фронті….,
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10.01.2022 23:05 Ответить
Світла пам'ять вам, Захисники України.
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11.01.2022 01:20 Ответить
а в это время "величайший" малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат берет за щеку в Буковели у своего хозяина, будьте вы прокляты ЗЕБилы!!!!
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11.01.2022 07:19 Ответить
Героям слава! R.I.P
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11.01.2022 07:30 Ответить
Єто біл мой друг, я пишу с его почті. Будьте прокляті руские, ********!
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11.01.2022 21:41 Ответить
 
 