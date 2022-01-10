На Донбассе погибли два воина в результате подрыва на неизвестном устройстве. С начала суток войска РФ дважды открывали огонь, - штаб ООС
Двое украинских воинов подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Защитники получили ранения, несовместимые с жизнью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В сторону Песков оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.
"Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину", - говорится в сообщении.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
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Будьте прокляті усі рюсскіє хто радів/є захопленню Криму та підтримує війну в Україні котри розв'язав *********!
Горіти в аду вбивцям ращисским!
Світла пам'ять нашим Героям 😪😪😪
Ти кацап козломордий чи просто **#нько?
політ ваш найтяжчий з мірил
"міцніше тримайте зброю !" -
чути з під шелесту крил....
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Низький уклін вашим Мамам...
Християни вважають, що ті, хто залишає земне життя під час великих св'ят, потрапляють одразу на Небо. Я впевнений, що Україна втратила Героїв. Але знаю, що ці Воїни будуть охороняти її і нас на Небі. Герої не вмирають - Вони йдуть на Небо. Вічна пам' ять!
Робіть висновки
1. зеленський відпочиває в Буковелі та викидає відосики.
ВР вже місяць на канікулах.
2. в ООС гинуть солдати.
Царство Небесне хлопцям...
От така херня малята за ті копійки для війська на фронті….,