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Рост цен в 2021 году: газ и сахар подорожали более чем на 60%, электроэнергия - на 34%

Рост цен в 2021 году: газ и сахар подорожали более чем на 60%, электроэнергия - на 34%

За 2021 год цены в Украине выросли на 10%, больше всего – на газ и электроэнергию, а также на продукты питания.

Об этом сообщает Госстат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Потребительские цены в декабре 2021 года за месяц выросли на 0,6%, а за год – на 10%. Базовая инфляция за месяц составила 0,4% или 7,9% за год в целом.

Такой показатель инфляции рекордный в Украине с 2017 года.

Больше всего по сравнению с 2020 годом выросли цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо – на 23,2%.

Такая динамика обусловлена ростом цен на природный газ (+65,8% в год) и электроэнергию (+34,1%).

Заметим, что рост общего уровня цен на энергоносители обусловлен прежде всего рыночными ценами, по которым газ и электроэнергию покупает бизнес. В то же время тенденцию сдерживали зафиксированные правительством цены на газ и электричество для населения.

На 15% выросли цены продуктов и услуг образования.

Продукты питания подскочили за год на 10,8%, что в основном обусловлено ценами на сахар, растительное масло и яйца. За год они выросли на 61,5%, 57,7% и 47% соответственно. Алкогольные напитки подорожали на 9,8% в год.

Смотрите также: Проект "Без цензуры": Власти вводят продуктовые карточки. Что будет с ценами на еду в Украине? ВИДЕО

Удешевление за год произошло только в категории одежды и обуви, такие товары снизились в цене на 4,5%.

Также цены росли на хлеб (15,8%), мясо (9,3%), макароны (9,1%) и масло (8,9%). Цены на транспорт выросли на 10%.

В декабре среди всех продуктов больше подорожали яйца и овощи – на 10% и 9,1% соответственно. В целом, продукты питания подорожали на 1,2%, из которых масло, сахар и фрукты даже подешевели. Алкогольные напитки подорожали на 0,2%.

Цены на хлеб и макароны не превышали +2% против ноября, а на рыбу и мясо выросли на 0,2 и 0,7%.

Инфляция в конце 2021 года замедлилась – по сравнению с ноябрем цены преимущественно уменьшились или замедлили рост. Например, одежда и обувь подешевела на 3,6%, коммунальные услуги и энергоносители – на 0,1%, а транспорт – на 0,2%.

Читайте: Кабмин ввел госрегулирование цен на батоны и подсолнечное масло, - постановление

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Топ комментарии
+28
При сивочолому була активна фаза війни з пустою казною від попередника.
Зєля отримав економіку в стабільному стані, небувалі врожаї зерна, яке стало составами пропадати із держрезерву. І рекордний офіційний вивіз зерна та олії з України.
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10.01.2022 18:00
+27
https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт

https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1

Все таки добре, що молодь по приколу обрала Зеленського.

Тепер побачать, як прикольно виглядають талони на цукор.
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10.01.2022 17:23
+24
Да хоть усрись от сравнения ,зебил)но я знаю одно -при Порохе я скупались нормально на 200гр,а при твоей зекрысе -500гр мало
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10.01.2022 18:01
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Продовольствие во всем мире подорожало изрядно.
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10.01.2022 18:10 Ответить
не ври. в Италии 1 литр подсолнечное масло стоило в 19 году 1,2-1.5 евро, в октябре 2021г. такая же цена осталась. по курсу сегодня это 37,2 грн. -4,65 грн. у нас 850 гр. стоит от 65-85грн.
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10.01.2022 18:33 Ответить
Это уже конец эпохи бидности? или нужно еще подождать, зелебобики?
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10.01.2022 18:19 Ответить
Если бы была гарантия,что твой наркоман зеля сдохнет от передоза в течении полугода,то я б была к нему более терпимее )поэтому пусть "мое все" будет даже гудок,пока он мочит зекрысу)
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10.01.2022 18:24 Ответить
Мне интересно где они нашли удешевление одежды и обуви. Второй год подряд.
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10.01.2022 18:20 Ответить
синагога бредит о голодоморе в Украине, добрались до еды..
антиукраинская власть а Украине - крышует олигархов, которые творят беззаконие в Украине .. народ пока молчит..
чтобы не было как в Казахстане, проигрыша народа, надо народу заручиться поддержкой армии.. в Украине, армия всегда была с народом, в отличие от мусоров..
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10.01.2022 18:20 Ответить
да здраствует страна идиотов и 73% баранов товарищи!
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10.01.2022 18:21 Ответить
Інфляція зжерла одним махом всі ваші прибавки,надбавки,перерахунки і індексації,а ріст ВВП про який ви так довго піарились, залишився практично на нулю.
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10.01.2022 18:25 Ответить
Никто не обещал,шо перестраиваться на европейские рельсы будет легко.Цены диктует рынок,а не постановление съезда КПСС о цене за 1 доллар 22 копейки
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10.01.2022 18:26 Ответить
В Украине существует рыночная экономика?
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10.01.2022 18:40 Ответить
Украина к ней идёт.Пока олигаполия.С Мордором мосты сожжены,тому дешёвого газа не будет.Ну можно всё вернуть и откатить инфляцию.Для этого треба капитулировать и поставить Медведчука смотрящим над Украиной.И тогда цены стабилизируются как при Пахло.Второй вариант еврорельсы и устранение олигополии
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10.01.2022 18:52 Ответить
Мураевский нарратив.Никто ни перед кем не преклоняется.ЕС и США заинтересованы в сильной модерной и технологичной Украине с образованным свободным и демократическим народом.Бо Западу нужны партнёры и союзники именно такие.Другое дело Рашка и её союзники.Им такие союзники как Украина не нужны.Им нужны слабые и экономически не развитие с забитым населением рабы.
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10.01.2022 19:26 Ответить
для чего Европе и США нужна модерная технологичная Украина?
Декларировать, конечно, можно всё, а вот реальные действия, на мой взгляд, совершенно расходятся с популистскими высказываниями западных политиков- ибо не они рулят, а бизнес группы, которые и поставили их охранять/продвигать собственные интересы.
Здесь, властвует та же олигополия, только в мировых глобальных масштабах, которая никогда не допустит на рынок конкурентов, тем более, не создаст их сама себе...))
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10.01.2022 19:42 Ответить
Если бы было так,то Цуккерберг не Фейсбук открывал,а бухал в каком нибудь НИИ закрытого города Северодвинска,закусывая селёдкой с газеты Правда и здох бы от цирроза.Но в США у него всё вышло,благодаря созданной там правовой и конкурентной среде.И таких стремящихся ждёт успех,бо для этого на Западе есть все условия.Всё решает конкуренция,а не протекция.Там где конкуренция,там всё цветёт,а где протекция и блат то Рашка,Сябровка и Казахстан
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10.01.2022 19:56 Ответить
это смена парадигмы- старые элиты уходят, новые приходят... конкуренции здесь не вижу, ибо, у Цукерберга, её и не было. он умный мужик, который добился своего, придумав/создав совершенно новое направление, а вот как добился, нам доподлинно не известно... меняются времена, меняются нравы, меняются технологии, приоритеты и методы/способы зарабатывания денег... коммунистическая/социалистическая система была разрушена и капиталистическая, казалось бы, победила... но, победив, начала изживать сама себя- имхо, в первую очередь, это были не сколько системы, сколько идеологии, которые использовали методы/способы/средства близкие по духу их исповедовавшим... а сейчас происходит самое интересное и, на мой взгляд, достаточно страшное- возможно Вы заметили, что на сегодняшний день, кардинально изменились приоритеты новых мировых элит- Что сейчас представляет наибольшую ценность и служит "капиталом"? Заметьте, это не золото, не природные ресурсы, не доллары и прочие материальные средства! На сегодняшний день, наибольшую ценность представляет ИНФОРМАЦИЯ и каналы её распространения! И, по факту, кто ею/ими владеет, тот и управляет миром...!)) Исчезли "Генри Форды" и прочие классические капиталисты... Вернее, они есть, но без средств информации, которые будут доносить до всех остальных люмпенов и убеждать их в необходимости купить именно эту модель автомобиля, именно эту одежду, именно эту колбасу и т.д., достичь успеха нереально... И вот здесь, собственникам материальных ресурсов, уже становится необходимо платить "новым элитам" владеющим средствами информации/коммуникации... Реклама самой продукции, это детская забава по сравнению с возможностями, которые открываются перед собственниками информационных ресурсов- здесь речь идет уже о возможности управлять людьми- их целеполаганием... на сегодняшний день, с помощью информации, можно как поднять любого человека, так и уничтожить его, что с большим успехом и делается! таким способом, можно уничтожить даже страну, народ... или взять их под своё управление... У Вас очень удачное, в данном контексте, упоминание Цукерберга - это как раз и есть один из представителей новой "элиты", у которых есть инструменты, в виде фейсбука/инстаграма и т.д., и соответственно возможность формировать целеполагание людей... А это уже новая форма власти...)) естественно, такие люди всем сейчас нужны...))
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11.01.2022 03:16 Ответить
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10.01.2022 18:29 Ответить
При Порошенко моя зарплата была 2880 гр это февраль 2018 года .Тогда минималка была 2660 гр.Я тогда уволился.Газ при Порошенко был 8550 гр 1000 кубов!Бензин при Пете уже был по 28-30 гр.Сахар был дешёвый,так как Порошенко нужно было дешевое сырьё.
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10.01.2022 18:31 Ответить
Ким же ти працював? Квитки на квартал-95 розповсюджував?
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10.01.2022 18:34 Ответить
Ты дворник?
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10.01.2022 19:46 Ответить
а работать не пробовал? чтобы зарабатывать больше. по твоемому Порошенко ходил в супермаркет и скупал сахар, потому что тот был дешевый? ты один из тех 73% зебилов. получишь карточки на продукты от зеленой гниды и бухай дальше.
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10.01.2022 18:43 Ответить
Кто не работает - тот, как правило, пьет Зебил, как правило, не платит за коммуналку...
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10.01.2022 19:20 Ответить
Украинский Сталкер


@yapravvsegda

·
https://twitter.com/yapravvsegda/status/1480550890310410242 2 ч



В ответ
https://twitter.com/NDmytriiev @NDmytriiev

Якщо влада бездарна - то вона буде бездарна абсолютно у всьому, тому, повернення України до продуктового дефіциту та іноземних сурогатів 90-х років, це питання лише часу.
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10.01.2022 19:33 Ответить
Закончилась эпоха бедности, можете себе это позволить! Что же вас не устраивает?!
Вангую, что больше всего скавчат зебилы, опять им, как и их предводителю, что то мешает, опять они не довольны!
Нет уж - Жрите!
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10.01.2022 21:41 Ответить
Математики млять.
Цены выросли на 20-60% а инфляция 10%.
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11.01.2022 08:52 Ответить
Пригадую як тут зебіли біснувались із-за цін..тепер жодної істоти...
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11.01.2022 15:55 Ответить
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