Рост цен в 2021 году: газ и сахар подорожали более чем на 60%, электроэнергия - на 34%
За 2021 год цены в Украине выросли на 10%, больше всего – на газ и электроэнергию, а также на продукты питания.
Об этом сообщает Госстат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".
Потребительские цены в декабре 2021 года за месяц выросли на 0,6%, а за год – на 10%. Базовая инфляция за месяц составила 0,4% или 7,9% за год в целом.
Такой показатель инфляции рекордный в Украине с 2017 года.
Больше всего по сравнению с 2020 годом выросли цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо – на 23,2%.
Такая динамика обусловлена ростом цен на природный газ (+65,8% в год) и электроэнергию (+34,1%).
Заметим, что рост общего уровня цен на энергоносители обусловлен прежде всего рыночными ценами, по которым газ и электроэнергию покупает бизнес. В то же время тенденцию сдерживали зафиксированные правительством цены на газ и электричество для населения.
На 15% выросли цены продуктов и услуг образования.
Продукты питания подскочили за год на 10,8%, что в основном обусловлено ценами на сахар, растительное масло и яйца. За год они выросли на 61,5%, 57,7% и 47% соответственно. Алкогольные напитки подорожали на 9,8% в год.
Удешевление за год произошло только в категории одежды и обуви, такие товары снизились в цене на 4,5%.
Также цены росли на хлеб (15,8%), мясо (9,3%), макароны (9,1%) и масло (8,9%). Цены на транспорт выросли на 10%.
В декабре среди всех продуктов больше подорожали яйца и овощи – на 10% и 9,1% соответственно. В целом, продукты питания подорожали на 1,2%, из которых масло, сахар и фрукты даже подешевели. Алкогольные напитки подорожали на 0,2%.
Цены на хлеб и макароны не превышали +2% против ноября, а на рыбу и мясо выросли на 0,2 и 0,7%.
Инфляция в конце 2021 года замедлилась – по сравнению с ноябрем цены преимущественно уменьшились или замедлили рост. Например, одежда и обувь подешевела на 3,6%, коммунальные услуги и энергоносители – на 0,1%, а транспорт – на 0,2%.
Пожалуйста, подождите...
антиукраинская власть а Украине - крышует олигархов, которые творят беззаконие в Украине .. народ пока молчит..
чтобы не было как в Казахстане, проигрыша народа, надо народу заручиться поддержкой армии.. в Украине, армия всегда была с народом, в отличие от мусоров..
Декларировать, конечно, можно всё, а вот реальные действия, на мой взгляд, совершенно расходятся с популистскими высказываниями западных политиков- ибо не они рулят, а бизнес группы, которые и поставили их охранять/продвигать собственные интересы.
Здесь, властвует та же олигополия, только в мировых глобальных масштабах, которая никогда не допустит на рынок конкурентов, тем более, не создаст их сама себе...))
Кто не работает - тот, как правило, пьетЗебил, как правило, не платит за коммуналку...
@yapravvsegda
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В ответ
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Якщо влада бездарна - то вона буде бездарна абсолютно у всьому, тому, повернення України до продуктового дефіциту та іноземних сурогатів 90-х років, це питання лише часу.
Вангую, что больше всего скавчат зебилы, опять им, как и их предводителю, что то мешает, опять они не довольны!
Нет уж - Жрите!
Цены выросли на 20-60% а инфляция 10%.