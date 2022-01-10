80 пригородных поездов и сотни новых вагонов: "Укрзализныця" рассказала об обновлении подвижного состава в 2022 году

Для пассажирских перевозок закупят новые вагоны, дизель-поезда и запустят больше скоростных поездов дневного следования. В разработке находится новое приложение для приобретения билетов, а также планы по внедрению питания на поездах дальнего сообщения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Обновление подвижного состава, начавшееся в прошлом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", предусматривает получение 80 из 100 заказанных вагонов купе и СВ, проведение тендера на закупку 30 плацкартных вагонов.

Также в 2022 году проведут подготовительные процедуры для заказа 70 вагонов дневного сообщения и приобретение 500 новых вагонов в рамках 3-летнего заказа. Уже объявлен тендер на закупку 80 новых пригородных поездов.

Кроме того, планируют обновить парк дизель-поездов, вернуть на рельсы еще одну Skoda City Elephant и закупить 10 новых скоростных поездов для расширения сети дневного скоростного движения до 30% в общей доле пассажирских перевозок.

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"В 2022 году будет продолжаться работа и над сервисной составляющей, ведь в разработке находится новое приложение для приобретения билетов, расширяются возможности чат-бота, есть планы по введению питания на поездах дальнего сообщения, обновление постельного белья, еще больше интересных партнерских предложений и экскурсионных туров, а также расширение сети информационно-туристических зон и вокзальных лаунжей в крупнейших городах страны", - отметили в Укрзализныце.

В сообщении приводятся данные опроса, проведенного УЗ вместе с агентством 4Service. Оно показало, что железная дорога остается самым популярным видом транспорта. Его рассматривают для поездок 82% украинцев.

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"Согласно опросу, общий уровень удовлетворенности услугами железной дороги составляет 5,47 балла из 10 возможных, а самой болевой точкой является устаревший подвижной состав. Именно поездами менее всего довольны пользователи… К сильным сторонам, согласно опросу, можно отнести удобство способов оплаты и понятность процедуры выбора поезда, типа вагона, места и т.д.", - комментирует Укрзализныця.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о полном обновлении пассажирского и грузового состава Укрзализныци, закупке новых поездов, электрификации путей и развитии всей инфраструктуры УЗ по программе "Большая стройка".