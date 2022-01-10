РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10438 посетителей онлайн
Новости
2 337 12
железная дорога (1409) Укрзализныця (2688) Большая стройка (728)

80 пригородных поездов и сотни новых вагонов: "Укрзализныця" рассказала об обновлении подвижного состава в 2022 году

Для пассажирских перевозок закупят новые вагоны, дизель-поезда и запустят больше скоростных поездов дневного следования. В разработке находится новое приложение для приобретения билетов, а также планы по внедрению питания на поездах дальнего сообщения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Обновление подвижного состава, начавшееся в прошлом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", предусматривает получение 80 из 100 заказанных вагонов купе и СВ, проведение тендера на закупку 30 плацкартных вагонов.

Также в 2022 году проведут подготовительные процедуры для заказа 70 вагонов дневного сообщения и приобретение 500 новых вагонов в рамках 3-летнего заказа. Уже объявлен тендер на закупку 80 новых пригородных поездов.

Кроме того, планируют обновить парк дизель-поездов, вернуть на рельсы еще одну Skoda City Elephant и закупить 10 новых скоростных поездов для расширения сети дневного скоростного движения до 30% в общей доле пассажирских перевозок.

Читайте также: "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы "Лыжного экспресса" Киев – Славское

"В 2022 году будет продолжаться работа и над сервисной составляющей, ведь в разработке находится новое приложение для приобретения билетов, расширяются возможности чат-бота, есть планы по введению питания на поездах дальнего сообщения, обновление постельного белья, еще больше интересных партнерских предложений и экскурсионных туров, а также расширение сети информационно-туристических зон и вокзальных лаунжей в крупнейших городах страны", - отметили в Укрзализныце.

В сообщении приводятся данные опроса, проведенного УЗ вместе с агентством 4Service. Оно показало, что железная дорога остается самым популярным видом транспорта. Его рассматривают для поездок 82% украинцев.

Также читайте: Днепровский металлургический завод останавливает работу из-за нехватки вагонов УЗ, - СМИ

"Согласно опросу, общий уровень удовлетворенности услугами железной дороги составляет 5,47 балла из 10 возможных, а самой болевой точкой является устаревший подвижной состав. Именно поездами менее всего довольны пользователи… К сильным сторонам, согласно опросу, можно отнести удобство способов оплаты и понятность процедуры выбора поезда, типа вагона, места и т.д.", - комментирует Укрзализныця.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о полном обновлении пассажирского и грузового состава Укрзализныци, закупке новых поездов, электрификации путей и развитии всей инфраструктуры УЗ по программе "Большая стройка".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Шо вони там курять? Тягають старі вагони, ще радянського союзу 1950 року виробництва.
показать весь комментарий
10.01.2022 17:51
+3
закажите тарпанов и дпкр3 крюковскому заводу! не покупайте белорашкинское дерьмо под видом штатдлера!
показать весь комментарий
10.01.2022 18:17
+2
Очередная пошлая шутка от 95-го квартала
показать весь комментарий
10.01.2022 18:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо вони там курять? Тягають старі вагони, ще радянського союзу 1950 року виробництва.
показать весь комментарий
10.01.2022 17:51 Ответить
1850го, лапотник.
ты давно на поезде ездил? только не за 150 гривен, а за 600?
показать весь комментарий
10.01.2022 18:16 Ответить
Шо за 150, долбень?
показать весь комментарий
10.01.2022 18:19 Ответить
Если *сотни новых вагонов....*---это 80 из 100! То какой то древний Евклид тогда пастух с горы высокой! За Пифагора с какой то гипотенузой---совсем в коментах теряюсь. Хлопцы---валите быстрее. вам же лучше.
показать весь комментарий
10.01.2022 17:56 Ответить
Очередная пошлая шутка от 95-го квартала
показать весь комментарий
10.01.2022 18:01 Ответить
Чого завжди закуплять, запустять, оновлять , а не закупили, запустили, оновили? Наче пороблено
показать весь комментарий
10.01.2022 18:09 Ответить
закажите тарпанов и дпкр3 крюковскому заводу! не покупайте белорашкинское дерьмо под видом штатдлера!
показать весь комментарий
10.01.2022 18:17 Ответить
Та то все мечти Бубочки...Просто поржи по приколу і все.
показать весь комментарий
10.01.2022 18:21 Ответить
а почему всё в будущем времени?
показать весь комментарий
10.01.2022 19:25 Ответить
Це країна моєї мрії.
показать весь комментарий
10.01.2022 21:54 Ответить
Нужно строить свой завод по производству локомотивов. Пусть даже и купить лицензию.Должна быть своя ремонтная база.А то купили два локоматива Шкода и оба сломались.Запчастей нет.Нужно заказывать ремонт из Чехии... А такмбыл бы свой завод и свои запчасти ....Желательно выпускать локомативы на водороде как у немцев.Ещё бы я хотел,чтобы все электрички были новые и два этажа.Второй этаж посадка по местам для людей кто едет на дальнее расстояние.Первый этаж как обычно.Ещё я бы запустил скоростные поезда по всей Украине такие как сейчас Хюндай.И желательно собственного производства .Есть хороший крюковский завод.Он может делать почти все!Ведь у нас в стране все для народа,а не для олигархов!Просто нужно власть не много попросить .Они мало чего делают для народа.Их нужно просто постоянно напрягать!Выходить на акции протеста и напрягать.Давайте сами строить свою страну и не быть равнодушными.Нельзя надеяться на президентов и верховну раду.Президенты приходят и уходят,и часто решают исключительно проблемы большого бизнеса.Это была моя идея про обновление пассажирского состава.Что-то меняется в лудшую сторону.Жаль,что медленно ....
показать весь комментарий
10.01.2022 21:49 Ответить
щоб почати будувати локомотиви треба спочатку навчитись будувати танки та патрони, а потім коли від нас відчепиться самі знаєте хто - можна буде перейти і на локомотиви
показать весь комментарий
10.01.2022 22:31 Ответить
 
 