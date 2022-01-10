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Казахстан (778) протест (5834) Токаев (62)

Бандиты по ночам нападали на морги и забирали тела своих подельников, - Токаев

Бандиты по ночам нападали на морги и забирали тела своих подельников, - Токаев

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что "террористы" забрали из моргов тела "иностранных боевиков", которые якобы участвовали в протестах.

Об этом он сказал на совещании глав стран ОДКБ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

"С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков с поля боя. Это известная практика международных террористов. Именно так они заметают следы", – заявил Токаев.

Целью "иностранных боевиков", по словам Токаева, якобы был захват власти.

Также президент Казахстана заявил, что боевики "применяют новую тактику" маскировки, переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороды и т.д.

Читайте также: "Миротворцы" ОДКБ не участвуют в боевых операциях на территории Казахстана, - Токаев
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Топ комментарии
+78
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10.01.2022 18:32
+52
пока террористов искали, трупы встали и ушли...
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10.01.2022 18:35
+47
"Бооооже!... Яке кончене!" ©
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10.01.2022 18:36
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А потом она украла в музее шкуру тигра, оделась в неё и по ночам грабила одиноких прохожих. ©
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11.01.2022 08:34 Ответить
Я думав у нас в Україні кончений, а тут опоньки Токаєв під стать пара нашому ,, в'ялічайшому''. Це говорить не про професіоналізм, а про відданості своїм патронам , в Казахстані Назарбаєву , в Україні Бені Коломойському.
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11.01.2022 08:49 Ответить
Вже остаточно зрозуміло, що події в Казахстані - це використання невдоволення населення економічними рішеннями влади задля встановлення маріонеточного підконтрольного РФ режиму та посилення військової присутності на території країни. І надумані "іноземні терористи" - це лише жалюгідна спроба хоч якось легітимізувати введення військ та розстріли казахів, які справді були проти диктаторського режиму. Відключення мобільного зв"язку та інтернету наочно довело, що навіть сьогодні можна легко ізолювати в інформаційному просторі цілу країну, яка займає територію рівну трьом Українам. Відсутність інформації призвела до бездіяльності міжнародних організацій та структур і це дозволило здійснити РФ фактичне захоплення влади в Казахстані.
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11.01.2022 09:29 Ответить
Телеканал "Дождь" показував як охороняють силовики морги в Алма- Ати ,що родичі, які шукали своїх рідних не могли і близько підійти,щоб щось узнати- зразу стріляли. Так що, брехати Токаєв вміє, все життя тренувався.
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11.01.2022 18:54 Ответить
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