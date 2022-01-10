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Водитель потерял сознание за рулем, въехал в микроавтобус и погиб, - ДТП в Полтаве

Водитель потерял сознание за рулем, въехал в микроавтобус и погиб, - ДТП в Полтаве

Врачи пытались спасти жизнь 62-летнего мужчины, но не смогли.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.

Автомобиль "Toyota" под управлением полтавчанина 1959 года рождения столкнулся с микроавтобусом "Рута-25", которым управлял местный 44-летний житель.

"По предварительной информации следствия, водителю автомобиля Toyota во время движения стало плохо, он потерял сознание и допустил столкновение с микроавтобусом", - говорится в сообщении полиции.

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Врачи, прибывшие на место происшествия, пытались спасти жизнь водителя легковушки. Но это не удалось – он скончался в карете экстренной медицинской помощи.

"Травмированных среди пассажиров микроавтобуса и пассажиров легковушки нет", - добавили в полиции.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства ДТП, чтобы определить правовую квалификацию.
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Результат щеплення від відомої "хвороби". Таких випадків буде дуже багато, нажаль.
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10.01.2022 21:42 Ответить
поюбому я сам через два дні після другої дози в метро ледве не втратив свідомість, колега приїхав відвіз додому, це при тому що нікли не було зле і організм в порядку, нічим не зловживаю.
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11.01.2022 08:42 Ответить
щодо газу думаю перебор, але те що вакцинація це непотрібня дічь то однозначно!
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12.01.2022 09:25 Ответить
Водитель потерял сознание, вьехал в маршрутку и затем умер.
Так наверное правильно. Машины там практически не пострадали видел это дтп.
И надписи на джипе не было, о том что водитель вакцинирован.
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10.01.2022 23:04 Ответить
 
 