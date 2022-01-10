Водитель потерял сознание за рулем, въехал в микроавтобус и погиб, - ДТП в Полтаве

Врачи пытались спасти жизнь 62-летнего мужчины, но не смогли.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.

Автомобиль "Toyota" под управлением полтавчанина 1959 года рождения столкнулся с микроавтобусом "Рута-25", которым управлял местный 44-летний житель.

"По предварительной информации следствия, водителю автомобиля Toyota во время движения стало плохо, он потерял сознание и допустил столкновение с микроавтобусом", - говорится в сообщении полиции.

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Врачи, прибывшие на место происшествия, пытались спасти жизнь водителя легковушки. Но это не удалось – он скончался в карете экстренной медицинской помощи.

"Травмированных среди пассажиров микроавтобуса и пассажиров легковушки нет", - добавили в полиции.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства ДТП, чтобы определить правовую квалификацию.