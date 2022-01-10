"Миротворцы" ОДКБ не участвуют в боевых операциях на территории Казахстана, - Токаев
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что представители миротворческого контингента стран-членов ОДКБ не участвуют в боевых операциях на территории страны.
Об этом он сказал во время видео-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.
"Хочу подчеркнуть, что они ("миротворцы" сил ОДКБ - ред.) не участвуют в боевых операциях. Их главная задача состоит в обеспечении охраны стратегических объектов в Алматы и столице Казахстана. Это позволило казахстанским силовым структурам противодействовать террористам", - заявил Токаев.
Он также добавил, что силы ОДКБ были размещены в соответствии со статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ. "Они пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации", – отметил президент Казахстана.
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Междуннародные террористы требуют снизить цены на газ,а завезенные рашстские каратели расстреливают людей на улицах.
Вони тільки проводять каральні акції,розстрілюючи людей на вулицях!
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він хоть розуміє що таке "бойова операція"?
та чому "бойова"?
розстріляли кучу незадоволеного народа
"по - быстрячку" тай усе...
але волю до свободи та перемоги
розстріляти як ???
Никогда не пойму иностранцев, с риском для жизни проникших в Казахстан, чтобы требовать от его правительства снижения цены на газ для его граждан.
Им не нужен независимый сильный Казахстан - богатый, интеллектуально развитый и способный постоять за себя.
Он нужен только тысячам казахских патриотов, которых добивают там сейчас негодяи с молчаливого согласия "сильных мира сего".
Чтобы была стабильность, и вложенные ими в Казахстан деньги приумножались и текли рекой...