"Миротворцы" ОДКБ не участвуют в боевых операциях на территории Казахстана, - Токаев

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что представители миротворческого контингента стран-членов ОДКБ не участвуют в боевых операциях на территории страны.

Об этом он сказал во время видео-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

"Хочу подчеркнуть, что они ("миротворцы" сил ОДКБ - ред.) не участвуют в боевых операциях. Их главная задача состоит в обеспечении охраны стратегических объектов в Алматы и столице Казахстана. Это позволило казахстанским силовым структурам противодействовать террористам", - заявил Токаев.

Он также добавил, что силы ОДКБ были размещены в соответствии со статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ. "Они пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации", – отметил президент Казахстана.

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