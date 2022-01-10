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Казахстан (778) ОДКБ (131) Токаев (62)

"Миротворцы" ОДКБ не участвуют в боевых операциях на территории Казахстана, - Токаев

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что представители миротворческого контингента стран-членов ОДКБ не участвуют в боевых операциях на территории страны.

Об этом он сказал во время видео-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

"Хочу подчеркнуть, что они ("миротворцы" сил ОДКБ - ред.) не участвуют в боевых операциях. Их главная задача состоит в обеспечении охраны стратегических объектов в Алматы и столице Казахстана. Это позволило казахстанским силовым структурам противодействовать террористам", - заявил Токаев.

Он также добавил, что силы ОДКБ были размещены в соответствии со статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ. "Они пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации", – отметил президент Казахстана.

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Топ комментарии
+22
Элементарно!
Междуннародные террористы требуют снизить цены на газ,а завезенные рашстские каратели расстреливают людей на улицах.
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10.01.2022 19:25
+19
интересно, вот как он отличает этих "миротворцев", от международных террористов из стран одкб, завёзённых к нему по воле *****?
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10.01.2022 19:05
+17
Берут не берут, а Гаага всех вас ждёт. И тебя и этих грёбанных "миротворцев" из параши, бульборейха, армянОТпашнян и т.д. Пускай не завтра, но придёт время и казахи подадут в Гаагский трибунал иск и вагон документов про этих "миротворцев" и убийства ими населения Казахстана.
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10.01.2022 19:06
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интересно, вот как он отличает этих "миротворцев", от международных террористов из стран одкб, завёзённых к нему по воле *****?
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10.01.2022 19:05 Ответить
изык общения
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10.01.2022 19:06 Ответить
Элементарно!
Междуннародные террористы требуют снизить цены на газ,а завезенные рашстские каратели расстреливают людей на улицах.
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10.01.2022 19:25 Ответить
А какие боевые операции могут проводить марадеры и палачи. Все их операции - это издевательство и побои над мирным населением, а в боевых операциях они естественно не учавствуют.
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10.01.2022 20:05 Ответить
Какие "боевые операции" в карательных акциях?!
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10.01.2022 20:55 Ответить
Берут не берут, а Гаага всех вас ждёт. И тебя и этих грёбанных "миротворцев" из параши, бульборейха, армянОТпашнян и т.д. Пускай не завтра, но придёт время и казахи подадут в Гаагский трибунал иск и вагон документов про этих "миротворцев" и убийства ими населения Казахстана.
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10.01.2022 19:06 Ответить
"Миротворцы" подымают целину и народное хозяйство
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10.01.2022 19:08 Ответить
только в карательных
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10.01.2022 19:08 Ответить
Так они уже завалили сотни, или тысччи мирных жителей, припоцанный комуняка.
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10.01.2022 19:08 Ответить
Ещё не время ,болотная тварь получит,казахи запомнили от гнилых"миротворцев" их беспредел- выльется вам кровянными реками.
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10.01.2022 21:11 Ответить
спасибо Калым Жасминовичь, охотно верим.......
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10.01.2022 19:10 Ответить
Нихрена кемел куканович.
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10.01.2022 19:15 Ответить
ага, Леонардо ди каприевич....
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10.01.2022 19:26 Ответить
Угу. ***** уже завез в Казахстан больше зверей, чем в Сирию. Они там старушек через дорогу переводят, ну.
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10.01.2022 19:10 Ответить
та пусть будет проклят тот предатель токаев. в случае прихода "руssкого мiра" то же самое ждет и нас.
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10.01.2022 19:10 Ответить
А еси к рузкаму миру мы, шо тада.
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10.01.2022 19:17 Ответить
ты ж и так там - одень намордник и радуйся..
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10.01.2022 20:01 Ответить
Конечно, только какие тогда трупы из моргов воруют?
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10.01.2022 19:12 Ответить
Морги под контролем террористов, те устроили там беспредел!
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10.01.2022 19:14 Ответить
Мардовские людоеды, че не панятна.
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10.01.2022 19:18 Ответить
Скоро скажет что и ОДКБ никакого небыло то были силы самообороны
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10.01.2022 19:19 Ответить
Это архивное фото?Что у него за флаг за спиной?Редакторы ,вы хоть фото проверяйте.
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10.01.2022 19:20 Ответить
🇨🇰 це Острови Кука.
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10.01.2022 19:32 Ответить
Зісно не беруть!
Вони тільки проводять каральні акції,розстрілюючи людей на вулицях!
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10.01.2022 19:21 Ответить
А что значит у него ...боевые операции? Какое то виденье есть. Или как 20 тыс. боевиков?
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10.01.2022 19:25 Ответить
Значит боевые операции всё-таки и сейчасесть??
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10.01.2022 19:26 Ответить
Да да, мі в курсе, исключительно в террорестических атаках.
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10.01.2022 19:31 Ответить
Российский военньій єксперт Александр Гольц вчера разьяснил , что специально подготовленная миротворческая бригада ВС РФ в ПОЛНОМ СОСТАВЕ находится в Карабахе. Других миротворцев у Шойгу нет . Поєтому , какие нах "миротворцьі" !? Головорезьі , прошедшие Донбасс и Сирию ...
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10.01.2022 19:34 Ответить
ОДКБ по факту, захватила целую страну.
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10.01.2022 19:44 Ответить
брехать - это фишка ватников-интердевочек-совкодрочеров и кацапов
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10.01.2022 19:44 Ответить
Бурятських снайперів, які до цього вже вбивали українців, пуйло відправляє в Казахстан стріляти по горобцях?


https://youtu.be/***********
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10.01.2022 19:46 Ответить
Брехло…
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10.01.2022 20:06 Ответить
"участь у бойових операціях"...
він хоть розуміє що таке "бойова операція"?
та чому "бойова"?
розстріляли кучу незадоволеного народа
"по - быстрячку" тай усе...
але волю до свободи та перемоги
розстріляти як ???
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10.01.2022 20:19 Ответить
Угу, киргизкие гастролеры подтвердили уже на вашем видео, верим.
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10.01.2022 20:22 Ответить
ТЁТЯ РОЗА



Никогда не пойму иностранцев, с риском для жизни проникших в Казахстан, чтобы требовать от его правительства снижения цены на газ для его граждан.
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10.01.2022 20:52 Ответить
Но если там пристрелят пару десятков лапотных,то мы не обидимся.
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10.01.2022 20:53 Ответить
vedj vistuplenije merzavca zakonchitsia i narod skazhet chto kto tvoril.
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10.01.2022 21:08 Ответить
Это пургоносец, сопоставимый с Лукашенко.
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10.01.2022 21:11 Ответить
Такаев - ты кукла,которую сломают за 5 минут , ваш народ вам не забудет,что вы убивали с москолями народ !!!!!!!
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10.01.2022 21:15 Ответить
Это пипец, что происходит. В большой стране восстание людей, никто не поддержал. В страну вторгается армия интервентов, президент приказывает стрелять в граждан своей страны и все, якобы демократические страны нихрена не делают. Всем безразлично, поэтому украинцы уже понимают, что надеяться надо только на себя.
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10.01.2022 21:15 Ответить
Всем нужны ресурсы Казахстана - и РФ, и США, и Китаю, и прочим.
Им не нужен независимый сильный Казахстан - богатый, интеллектуально развитый и способный постоять за себя.
Он нужен только тысячам казахских патриотов, которых добивают там сейчас негодяи с молчаливого согласия "сильных мира сего".
Чтобы была стабильность, и вложенные ими в Казахстан деньги приумножались и текли рекой...
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10.01.2022 21:47 Ответить
их там нет
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10.01.2022 21:23 Ответить
Пиз.ит, как дышит.
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10.01.2022 21:30 Ответить
Памятаєте - оперції ніякої не було.Ні вона була.Ні операція була ,але не наша.Так і тут і сценарист один і той ублюдок.
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10.01.2022 22:08 Ответить
мілошевіч присів в Гаазі і цей вбивця свого нороду готується
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10.01.2022 22:59 Ответить
Цей ще більший клоун, ніж наш.
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11.01.2022 08:55 Ответить
 
 