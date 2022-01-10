Попытки использовать поставки газа в качестве оружия должны иметь последствия, – глава МИД ФРГ Бербок

Попытки использовать газовые поставки как способ давления на потребляющие его страны должны иметь последствия.

Об этом заявила в понедельник в Риме глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если энергетику используют как оружие, то должны быть последствия для всей энергетической инфраструктуры, к которой относится Северный поток 2", - сказала Бербок, выступая на западе в посольстве ФРГ.

По ее словам, именно это она сказала раньше во время визита в Вашингтон.

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Бербок заявила, что "Северный поток 2" имеет "стратегическое значение" и что вопрос раздела поставщика газа и оператора газопровода (анбандлинг) должен быть прояснен полностью.

"Поэтому сейчас процесс сертификации "Северного потока 2" прекращен, потому что это одна и та же компания", - напомнила Бербок.