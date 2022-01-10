Попытки использовать поставки газа в качестве оружия должны иметь последствия, – глава МИД ФРГ Бербок
Попытки использовать газовые поставки как способ давления на потребляющие его страны должны иметь последствия.
Об этом заявила в понедельник в Риме глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если энергетику используют как оружие, то должны быть последствия для всей энергетической инфраструктуры, к которой относится Северный поток 2", - сказала Бербок, выступая на западе в посольстве ФРГ.
По ее словам, именно это она сказала раньше во время визита в Вашингтон.
Бербок заявила, что "Северный поток 2" имеет "стратегическое значение" и что вопрос раздела поставщика газа и оператора газопровода (анбандлинг) должен быть прояснен полностью.
"Поэтому сейчас процесс сертификации "Северного потока 2" прекращен, потому что это одна и та же компания", - напомнила Бербок.
Пожалуйста, подождите...
с другой, что ваньки-встаньки пойдут на них войной и опять отымеют за непослушание!
немчуре прийдется как-то начать разбираться в собственных страхах!
хотя бы с учётом того, что в фрг, за последние годы, переехало очень много украинцев, а те знают, как ваньке-встаньке открутить фитиль
распад и неуважение
"Встреча прошла потрясающе", - заявил известный российский тележурналист
И это не может не радовать !
Респект и удачи , Анналена !
Тут нужно ПОЛНОЕ закрытие этого "потока"
Тем более , что СП-1 работает уже несколько лет.
А значит - нехер на него и рассчитывать !
Проще и правильней - запретить на всегда !
На своей странице в социальной сети Twitter посол отметил, что власти Германии несут аналогичную Израилю историческую ответственность перед Украиной.
При этом власти Германии выступили с ответным заявлением и сообщили, что официальный Берлин уже помогает Украине в военной сфере и не собирается вносить изменения в собственную политику, отмечает информационное агентство Укринформ.
кинул ей кусок "Трабанта" и был послан накуй вмиг.
- Жаль... жаль, что мы так и не услышали начальника нашего транспортного цеха!
потребляемый Европой объём. Есть поток - нет потока - Европе поххх.
Готовя войну с Польшей, подписав 23 августа 1939 года соглашение со Сталиным, Гитлер предявил полякам ультиматум из 14 пунктов, основой было недопущение преследования немцеговорящих, разрыв с Англией и Францией и прочая чепуха. Уверен был, что поляки не согласятся. МИД Польши екстренно поручил послу Липскому сгладить ситуацию. На аудиенции Гитлер прямо спросил, есть ли у него полномочия от правительства. Услышав нет, он прогнал посла а своим сказал, я не позволю, чтобы какая то свинья украла у меня победу. Англия, которая имела договор с Польшей, также прислала свои предостережения и прямо указала о будущей войне. Когда Геринг начал уверять, что не посмеют, Гитлер ответил, дорогой Геринг, англичане никогда не выбрасывают бумаги, которые подписали. А 3 сентября ему была обьявлена война. Гитлер был в прострации.- он чувствовал, что проиграл. А Путин достает поляков тем. что именно их политика несоглашательства и привела к возникновению второй мировой и ставит ее началом именно 3 сентября 1939года. А своих несогласных с итогами августовской недели 1939 года обещает сурово покарать в мордовских лагерях.
Прошло 80 лет, и опять все тоже. Ультиматум, русскоязычные, отказ от сотрудничества, гарантии безопасности для агрессора. И обязательное безальтернативное согласие, другого мнения не нужно. Но в 1939 там не было Америки, в 2014 году танцор и смехотун Обама также отказался от любого вида вмешательства в дела России. А сейчас Америка - сдерживающий фактор для Путина и обскакать ее он не может. Кредо - а вы готовы умирать за Нарву и забирайте свои вещи и уматывайте - не сработало. Более актуально - держите меня семеро.
А де наслідки?