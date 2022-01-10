РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10752 посетителя онлайн
Новости
4 782 47
Газ (9404) Германия (6728) россия (93011) Северный поток (1443) Транзит газа (344) Анналена Бербок (314)

Попытки использовать поставки газа в качестве оружия должны иметь последствия, – глава МИД ФРГ Бербок

Попытки использовать поставки газа в качестве оружия должны иметь последствия, – глава МИД ФРГ Бербок

Попытки использовать газовые поставки как способ давления на потребляющие его страны должны иметь последствия.

Об этом заявила в понедельник в Риме глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если энергетику используют как оружие, то должны быть последствия для всей энергетической инфраструктуры, к которой относится Северный поток 2", - сказала Бербок, выступая на западе в посольстве ФРГ.

По ее словам, именно это она сказала раньше во время визита в Вашингтон.

Читайте также: "Северный поток-2" пока не отвечает требованиям Евросоюза, - глава МИД Германии Бербок

Бербок заявила, что "Северный поток 2" имеет "стратегическое значение" и что вопрос раздела поставщика газа и оператора газопровода (анбандлинг) должен быть прояснен полностью.

"Поэтому сейчас процесс сертификации "Северного потока 2" прекращен, потому что это одна и та же компания", - напомнила Бербок.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
почитал рашистскую говнопропаганду - рябков уже блеет про "прекрасный взаимопонимающий диалог! немного не сошлись в основополагающих принципах, но всё можно обсуждать"! это значит что кацапы - СОСУТ!
показать весь комментарий
10.01.2022 19:46
+10
Прощай оружие демонтировать Потоки и первый и второй !
показать весь комментарий
10.01.2022 19:50
+9
А нынешний скачок цены с 200 до 2000 разве не зброя?
показать весь комментарий
10.01.2022 19:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
почитал рашистскую говнопропаганду - рябков уже блеет про "прекрасный взаимопонимающий диалог! немного не сошлись в основополагающих принципах, но всё можно обсуждать"! это значит что кацапы - СОСУТ!
показать весь комментарий
10.01.2022 19:46 Ответить
Там на роже ватной было написано ,что поимели лаптей жёстко ..
показать весь комментарий
10.01.2022 19:51 Ответить
Зелені в ФРН це добре. Однак головну скрипку грають прорюські есдеки.
показать весь комментарий
10.01.2022 19:52 Ответить
немчура с одной стороны боиться ванек, что те прийдут и отымеют их за непослушание!
с другой, что ваньки-встаньки пойдут на них войной и опять отымеют за непослушание!
немчуре прийдется как-то начать разбираться в собственных страхах!
хотя бы с учётом того, что в фрг, за последние годы, переехало очень много украинцев, а те знают, как ваньке-встаньке открутить фитиль
показать весь комментарий
10.01.2022 19:56 Ответить
)) - классно сказано - особенно про "фитиль"
показать весь комментарий
10.01.2022 21:52 Ответить






распад и неуважение



"Встреча прошла потрясающе", - заявил известный российский тележурналист

показать весь комментарий
10.01.2022 21:32 Ответить
"не сошлись в основополагающих принципах" - то есть не сошлись в ГЛАВНОМ - ради чего собрались ! ))))

И это не может не радовать !
показать весь комментарий
10.01.2022 21:49 Ответить
Прощай оружие демонтировать Потоки и первый и второй !
показать весь комментарий
10.01.2022 19:50 Ответить
Нет ,просто весь газ добываемый ватной бензоколонкой должен принадлежать Украине ,он её по праву .
показать весь комментарий
11.01.2022 10:33 Ответить
По бензоколонке шорхается стадо баранов ,кто баранов спрашивать будет ..
показать весь комментарий
11.01.2022 11:43 Ответить
Та какой там волк ,старый плешивый шакал ,он же по совместительству путин-***** ,всем насрать на старого ботексного дурачка ..
показать весь комментарий
11.01.2022 12:11 Ответить
Ну Урал и Сибирь видимо китайцы заберут ,а Украина вернёт Крым и часть Донбасса ,вероятность возврата Кубани в состав Украины так-же очень велика ,ну а не понимать ,что Крым это наживка на которую старый педофил путин-***** клюнул и теперь на ней же и подохнет ,могут только идиоты ..
показать весь комментарий
11.01.2022 12:40 Ответить
дівчатка , вам засунули цю трубу , як білорусам гумову палку а ви про наслідки розповідаєте ! тепер смокчить смердючий кацапський газ та висловлюйте занепокоєність !
показать весь комментарий
10.01.2022 19:50 Ответить
А нынешний скачок цены с 200 до 2000 разве не зброя?
показать весь комментарий
10.01.2022 19:55 Ответить
Бербок має рацію ! Если Германия додавит Газпром на предоставление 50% мощности трубьі независимьім европейским газовьім трейдерам для прокачки закупленного , например , у Туркменистана газа , то вся Путинская многоходовочка єнергетического шантажа ЕС обнулится !
Респект и удачи , Анналена !
показать весь комментарий
10.01.2022 20:06 Ответить
А вот и нет ! У краник у кого в руках на выходе / выходе ?

Тут нужно ПОЛНОЕ закрытие этого "потока"
показать весь комментарий
10.01.2022 21:55 Ответить
У Газпрома краник на входе в трубу , а у Германии - на вьіходе . И , что ?
Тем более , что СП-1 работает уже несколько лет.
показать весь комментарий
10.01.2022 22:29 Ответить
А то, что как не крути краник в Германии - если краник в кацапии будет закрыт -то хер что через него пойдет...

А значит - нехер на него и рассчитывать !

Проще и правильней - запретить на всегда !
показать весь комментарий
10.01.2022 22:35 Ответить
Німці такі наївні. Значить, тут Московія тяга танки на кордоні з ЕС, Україною, проводить підривну діяльність в світі - і тут же продає газ як добросовісний постачальник, не крутить кран в політичних цілях..Ну такі простачки доверчіві...
показать весь комментарий
10.01.2022 20:10 Ответить
Украина потребовала от Германии разблокировать поставку оружия: Берлин ответил категорично. В правительстве ФРГ категорично ответили на призыв Мельника предоставить оборонное оружие.
На своей странице в социальной сети Twitter посол отметил, что власти Германии несут аналогичную Израилю историческую ответственность перед Украиной.
При этом власти Германии выступили с ответным заявлением и сообщили, что официальный Берлин уже помогает Украине в военной сфере и не собирается вносить изменения в собственную политику, отмечает информационное агентство Укринформ.
показать весь комментарий
10.01.2022 20:14 Ответить
тобто в Берліні нічого не змінилось , справа старої комсомолки жива !
показать весь комментарий
10.01.2022 20:31 Ответить
Бери выше. Дело молодого художника живее всех живых.
показать весь комментарий
10.01.2022 20:39 Ответить
точно ні . був би живий художник газ не знадобився , топили б кацапами , наркоманами і лгбт !
показать весь комментарий
10.01.2022 20:58 Ответить
Швидше старого Шредера. Та і совків в ФРГ дуже багато - русландферштєєн
показать весь комментарий
10.01.2022 20:50 Ответить
там просто коалиция...лебедь,рак и щука
показать весь комментарий
10.01.2022 21:34 Ответить
Ехал грека на "Трабанте", видит грека в реке щуку,
кинул ей кусок "Трабанта" и был послан накуй вмиг.
показать весь комментарий
10.01.2022 22:01 Ответить
зато при аварии хорошо...удар-и ты уже в багги
показать весь комментарий
10.01.2022 22:07 Ответить
Німеччина виражає ,як завжди, глибоку стурбованість та занепокоєння.
показать весь комментарий
10.01.2022 20:37 Ответить
А неплохо бы американцам намекнуть на прекращение военной поддержки Германии. Бундесвер ограничен в своих военных возможностях, может быть у кого-нибудь из немецких чиновников включится инстинкт самосохранения, когда риск восстановления Берлинской стены станет не только теоретическим.
показать весь комментарий
10.01.2022 20:42 Ответить
Трамп это делал . "Если вы платите росии за газ , то почему американцы дожны платить за вашу оборону ?" На него вылили ушаты грязи . Дескать саюзников обижает .
показать весь комментарий
10.01.2022 21:30 Ответить
Це ж було зрозуміло ще 8 років тому. Не думав, що німці такі недалекоглядні і тупуваті. Хоча шредеризація, видно, зайшла далеко.
показать весь комментарий
10.01.2022 20:46 Ответить
Своим шантажом Россия только ускоряет переход на возобновляемые технологии в Европе. А для начала сменят поставщиков газа на нормальных.
показать весь комментарий
10.01.2022 21:20 Ответить
Да пох всем на этот паток, пока газ стоит 1000 баксов. И волки-кацапы довольны, и самолюбие европейских овец не страдает.
показать весь комментарий
10.01.2022 21:21 Ответить
знаєте, це нагадує "Збори на лікеро-горілчаному" Жванецького:
- Жаль... жаль, что мы так и не услышали начальника нашего транспортного цеха!
показать весь комментарий
10.01.2022 21:23 Ответить
Количество труб, которые идут на Европу с Востока, в 1.5 раза превышает
потребляемый Европой объём. Есть поток - нет потока - Европе поххх.
показать весь комментарий
10.01.2022 21:24 Ответить
и во столько же превышают обьемы добываемого рахой газа
показать весь комментарий
10.01.2022 21:37 Ответить
Гм. Главное для ФРГ - продать трубы,и на шару стать крупнейшим газовым хабом Европы.
показать весь комментарий
10.01.2022 21:45 Ответить
Немного истории, которую так любит фюрер.
Готовя войну с Польшей, подписав 23 августа 1939 года соглашение со Сталиным, Гитлер предявил полякам ультиматум из 14 пунктов, основой было недопущение преследования немцеговорящих, разрыв с Англией и Францией и прочая чепуха. Уверен был, что поляки не согласятся. МИД Польши екстренно поручил послу Липскому сгладить ситуацию. На аудиенции Гитлер прямо спросил, есть ли у него полномочия от правительства. Услышав нет, он прогнал посла а своим сказал, я не позволю, чтобы какая то свинья украла у меня победу. Англия, которая имела договор с Польшей, также прислала свои предостережения и прямо указала о будущей войне. Когда Геринг начал уверять, что не посмеют, Гитлер ответил, дорогой Геринг, англичане никогда не выбрасывают бумаги, которые подписали. А 3 сентября ему была обьявлена война. Гитлер был в прострации.- он чувствовал, что проиграл. А Путин достает поляков тем. что именно их политика несоглашательства и привела к возникновению второй мировой и ставит ее началом именно 3 сентября 1939года. А своих несогласных с итогами августовской недели 1939 года обещает сурово покарать в мордовских лагерях.
Прошло 80 лет, и опять все тоже. Ультиматум, русскоязычные, отказ от сотрудничества, гарантии безопасности для агрессора. И обязательное безальтернативное согласие, другого мнения не нужно. Но в 1939 там не было Америки, в 2014 году танцор и смехотун Обама также отказался от любого вида вмешательства в дела России. А сейчас Америка - сдерживающий фактор для Путина и обскакать ее он не может. Кредо - а вы готовы умирать за Нарву и забирайте свои вещи и уматывайте - не сработало. Более актуально - держите меня семеро.
показать весь комментарий
10.01.2022 21:26 Ответить
Спроба?! Балалайня використовує газ,як зброю, з часу придбаня ПСГ у ЕС!
А де наслідки?
показать весь комментарий
10.01.2022 21:43 Ответить
К кремлі балалайок нема - там тільки скрипочки.
показать весь комментарий
10.01.2022 21:58 Ответить
сейчас манька-аблигацыя рускага миду пробудится и задвинет речь... но Бербок ее все-равно будет вздрачивать до упаду...
показать весь комментарий
11.01.2022 06:39 Ответить
 
 