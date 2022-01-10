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Невступление Украины и Грузии в НАТО - вопрос национальной безопасности для России, - МИД РФ

Невступление Украины и Грузии в НАТО - вопрос национальной безопасности для России, - МИД РФ

Невступление Украины и Грузии в НАТО является императивом и вопросом национальной безопасности для России.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Соединенные Штаты Америки заявляют, что ни у России, ни у любого другого государства не должно быть никаких возражений по таким вопросам. Мы подчеркиваем, что для нас это является вопросом крайней важности, очень важно, чтобы Украина никогда в будущем не могла войти в состав НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана. Ни Украина, ни Грузия не должны стать членами Североатлантического альянса", - сказал Рябков на брифинге по итогам переговоров с США.

"Нам необходимы железные, юридические обязанности, не обещания, а именно гарантии. Те страны, о которых я говорил, не должны стать членами НАТО, это вопрос национальной безопасности России", - добавил русский дипломат.

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Представитель РФ также отметил, что тема нерасширения НАТО и получения правовых гарантий возврата к границам 1997 года вызывает непонимание США.

"Ничего удивительного в том, что тема нерасширения НАТО дальше и получения юридически обязывающих гарантий на этот счет и формального отзыва решений Бухарестского саммита 2008 года вызывает очень серьезные возражения, мягко говоря", - сказал Рябков. По его словам, "к сожалению, есть другие аспекты такого же рода, где мы имеем противоположный взгляд: для нас что-то абсолютно необходимо, для американцев это же категорически неприемлемо".

"Это плохо, потому что это свидетельствует о недооценке серьезности происходящего с американской стороны", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
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Топ комментарии
+112
ЛИКВИДАЦИЯ РОССИИ-- КАК СТРАНЫ ПОМОЙКИ- ЕСТЬ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕЛОЙ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ.... УКРАИНЫ.... ЕВРОСОЮЗА... США ....КАНАДЫ.... И ВСЕХ ВМЕНЯЕМЫХ.....
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10.01.2022 19:56
+79
а для безпеки Грузії і України необхідно щоб рашка розвалилася. Ми ж терпимо
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10.01.2022 19:57
+65
Сосать.
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10.01.2022 19:55
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Страница 3 из 3
А вступ України в НАТО - це гарантія безпеки для України!
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11.01.2022 00:30 Ответить
Враховуючи те, що відбувалося у 2021 - це виглядає логічним акордом.
Нічого дивного.

Спочатку, звичайно, був 2019 в Україні.
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11.01.2022 00:47 Ответить
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11.01.2022 00:59 Ответить
Ні,ху@ло,не так. Вступ України до НАТО є питанням національної безпеки УКРАЇНИ!
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11.01.2022 05:15 Ответить
В естонській пресі була добра стаття про те, як дії Кремля отримували (за логікою вимог) абсолютно протилежний результат. Як приклад були наведені забаганки Сталіна відносно нестворення Фінляндією ніяких союзів зі Швецією (особливо після Зимової війни), тому ті вирішили поєднатись з Німеччиною. Ультиматумом Сталін стрелив собі в ногу. Наразі слідкуємо за повтором: дії Кремля (Крим, Донбас) та її забаганки щодо "нового світового порядку" приводять до 180градусів протилежного результату за той, чого прагнуть.
/класична цитата сумного коня/
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11.01.2022 10:05 Ответить
Є пропозиція все ж таки надати гарантії Мордору. Для економії паперу їх можна прописати прямо в Будапештському Меморандумі, на його на останній сторінці - якраз біля підпису представника паРаші (на той час Єльцина):

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11.01.2022 10:55 Ответить
Непокарене зло повторюється не раз і не два - це рецедив. Це відповідь, чому не покарали росію, яка стала правонаступником радянського союзу, за розв'язання Другої світової війни нападом разом з нацистами на Західну Україну, Литву, Латвію, Естонію і Польщу у 1939 році. Непокарене зло виросло в рази і назвало себе "асвабадітілєм" і під словом мир, вбиває всіх, кого побажає.
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11.01.2022 11:28 Ответить
настав час щоб закрити проєкт Росія. не можна терпіти таке бандитське утворення на Землі що створює конфлікти - війни - погрожує сусідам використовуючи ресурси Землі. Рускіх как імперскіх вилупків потрібно тримати в території за розмірами як Угорщина або Німеччина. До речі і Угорщина і Нмеччина зацікавлені в переділі кордонів Європи і вселяко підтримують Московію. Потрібно знов розділити Німеччину - щоб не вийобувалась.
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12.01.2022 09:12 Ответить
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