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выборы (22669) ОПОРА (247) Айвазовская Ольга (122)

Выборы, проводившиеся в 2021 году, – это большой шаг назад и это похоже на времена Януковича, - Айвазовская

Выборы, проводившиеся в 2021 году, – это большой шаг назад и это похоже на времена Януковича, - Айвазовская

Выборы, проводившиеся в Украине в прошлом году, стали шагом назад по чистоте и демократичности их проведения, считает председатель правления общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Такое мнение она высказала в интервью Цензору.НЕТ.

"Хотя на местных выборах, которые всегда проходят сложнее, потому что их очень много одновременно, территория маленькая, а конкуренты живут рядом, и уровень черного пиара зашкаливает, но даже по сравнению с ними выборы в марте и октябре 2021 - как огромный шаг назад", – отметила Айвазовская.

Она напомнила, что уже почти прошел почти год с момента выборов в 87 округе (где соревновались Василий Вирастюк и Александр Шевченко, – ред.), но до сих пор не расследовано, были ли внесены ложные сведения в протокол, были ли похищены бюллетени.

Самой большой проблемой последних выборов, по мнению эксперта, стала фальсификация протоколов.

В качестве примера она привела ситуацию в Харькове, когда кандидату Игорю Терехову, который и так уже побеждал – хоть в первом туре, хоть во втором – были переброшены голоса, чтобы не проводить второй тур (ОПОРА требовала пересчета голосов, но суд ей отказал).

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"Практика фальсификации протоколов не должна иметь какого-либо порога лояльности. Если протокол сфальсифицирован, то неважно, сколько голосов украдено - 70, 6 или 15. Последний случай, когда такое произошло, это был 2015 год, это была областная территориальная избирательная комиссия на выборах. Черкасского областного совета... Там было покушение на преступление. До этого полноценно фальсификации протоколов происходили в 2012 году, и в этом плане 2021 на него очень похож", - отметила экспертка.

Вторым опасным моментом Айвазовская назвала подкуп. Третьим – применение кандидатами административного и бюджетного ресурса.

С полной версией интервью Ольги Айвазовской можно ознакомиться по ссылке.
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Топ комментарии
+16
дайте им еще сто лет
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10.01.2022 21:43
+8
це не крок назад , а назад в 2004 рік !
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10.01.2022 21:51
+6
ти не знав , що Вася вареник став депутатом ?
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10.01.2022 21:50
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дайте им еще сто лет
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10.01.2022 21:43 Ответить
які були вибори в 2021 році ? президента чи парламента ? може я в іншій Україні живу ? агов
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10.01.2022 21:46 Ответить
ти не знав , що Вася вареник став депутатом ?
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10.01.2022 21:50 Ответить
так вибрали знову, аж трьох уродів!
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10.01.2022 21:59 Ответить
це не крок назад , а назад в 2004 рік !
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10.01.2022 21:51 Ответить
Коло замикається, але палатки, сцени вже не актуально, тільки Українська хунта, з бидлячою владаю по іншому не можна
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10.01.2022 21:52 Ответить
Янукович плохо кончил а мог кончить и ещё хуже а народ-то сейчас злой-призлой ,хреновенько народ живёт а ему всё брешут и брешут ...как-бы панове ,чего не вышло ...
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10.01.2022 21:54 Ответить
заборонити мажоритарку в містах!
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10.01.2022 21:55 Ответить
І це є найбільша небезпека для демократії. Якщо президент не може забезпечити чесні вибори, то має подавати у відставку і чесно признатися, що він не може гарантувати конституційні права громадян.
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10.01.2022 22:01 Ответить
Порошено 7-й Президент України! Геть зебилів!
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10.01.2022 22:28 Ответить
Надеюсь, это - сарказм?
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11.01.2022 00:00 Ответить
зебіл, тебе коли востаннє деактивували? І нагадай попередній свій логін
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11.01.2022 01:11 Ответить
А ти кого предлагаешь, очередную куклу олигархов?
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11.01.2022 08:06 Ответить
"Опора" сравнивает 2021г с временами Януковича ? Дальше можно не читать , явная "джинса".
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10.01.2022 22:33 Ответить
тоді нагадай коли ще СБУ вилучало бюлетені ?
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10.01.2022 22:38 Ответить
Как минимум уровень IQ нынешнего гидранта ближе к уровню Януковича, это и времена роднит.
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11.01.2022 05:52 Ответить
Ви всьо врьотє порохрботи праклятиє! Наєлся Рашена а патом бузит вон оно как. Сяйво не ясна та?
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10.01.2022 23:08 Ответить
Не пойман -не вор.Языком чесать,не мешки ворочать.Есть Судебные решения,поэтому жалуйтесь в ООН.
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10.01.2022 23:51 Ответить
Дважды несидевший тоже так говорил.
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11.01.2022 04:59 Ответить
питання ще і в повній недовірі владі Зеленського. (на сьогодні 66% українців не довіряють Зеленському)
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11.01.2022 08:57 Ответить
Це нагадує електронний перепис населення, що збирався проводити Зеленський на початку каденції. Без усякого перепису Дубілет намалював цифру 38 млн от і весь перепис.
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11.01.2022 09:03 Ответить
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11.01.2022 09:05 Ответить
 
 