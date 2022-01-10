РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10833 посетителя онлайн
Новости Война
3 672 33
Пентагон (1414) россия (93011) США (24834) Кирби (447)

Пентагон не видит признаков ослабления концентрации сил РФ вблизи Украины

Пентагон не видит признаков ослабления концентрации сил РФ вблизи Украины

Американские военные не заметили существенных изменений в численности российской группировки вблизи Украины.

Об этом заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не видели существенных изменений в том, что касается войск вблизи границы с Украиной", – сказал он на брифинге в Вашингтоне.

"Не видно сокращения группировки. Там все еще остается существенная группировка - к востоку, северу и даже к югу от Украины", - добавил Кирби.

Читайте также: Между Россией и Украиной может быть вооруженный конфликт, - Боррель
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
Где президент Украины?
Почему от него ни слова о возможной атаке ядерного государства?
Почему только селфи с лыжной горки?
Какой ******* за "это" проголосовал??
показать весь комментарий
10.01.2022 22:15
+17
Погано що в смереку не вхерачився з розгону тупою макітрою. Скільки пользи приніс би Україні...
показать весь комментарий
10.01.2022 22:27
+14
Он устал от войны.
показать весь комментарий
10.01.2022 22:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Где президент Украины?
Почему от него ни слова о возможной атаке ядерного государства?
Почему только селфи с лыжной горки?
Какой ******* за "это" проголосовал??
показать весь комментарий
10.01.2022 22:15 Ответить
Он устал от войны.
показать весь комментарий
10.01.2022 22:18 Ответить
президент васхищается сваей техникой горнага спуска на сноуборде ...
ана становицца - атточенной
показать весь комментарий
10.01.2022 22:20 Ответить
Погано що в смереку не вхерачився з розгону тупою макітрою. Скільки пользи приніс би Україні...
показать весь комментарий
10.01.2022 22:27 Ответить
Ооооой Смереко.... Чарівна моя Смерееекоооо.... Чож ти так ростеш далеко.....
показать весь комментарий
10.01.2022 23:06 Ответить
А на хер він тобі потрібний? Лежити десь обдовбаний і обоссанний. Пора взагалі скасовувати інститут президентства. Без них стабільніше
показать весь комментарий
10.01.2022 22:20 Ответить
Пусть отдохнёт перед капитуляцией. Ведь это тоже гражданам может не понравится.
показать весь комментарий
10.01.2022 22:30 Ответить
У нас и сейчас парламентско-президентская республика. Ну и что? Мудрый нарид привел к власти монобольшинство монобыдла имени папы Бени. Осталось еще дать всю власть всяким Дубинским, Бужанским, Тищенкам, Трухановым, Безуглым, Брагарам и прочей швали.
показать весь комментарий
10.01.2022 22:30 Ответить
з досвіду - президенти вже кілька разів Україну в лайно засовували, а ВР із цього лайна витягувала. Знову ж - якщо ВР призначатиме в головні прем'єр-міністра, то явний клоун і наркоман все ж таки не пройде
показать весь комментарий
10.01.2022 22:38 Ответить
Все зависит от рядовых избирателей и никакая система руководства государством не сможет нивелировать дебилизм рядовых избирателей.
показать весь комментарий
10.01.2022 22:44 Ответить
Може..

призначення парламентом це і є якийсь фільтр від прямого божевілля мудрого та простого народу
показать весь комментарий
10.01.2022 22:48 Ответить
Ну и кого же выбрало бы монобольшинство Президентом?
показать весь комментарий
10.01.2022 22:49 Ответить
моно-більшість заїхала на спині карлика-президента
показать весь комментарий
10.01.2022 22:52 Ответить
Монобольшинство заехала на нарративах ФСБешного "лишь бы не Порох, потому что он развязал войну на Донбассе". И получили зебиратели и войну, и цены, и коммуналку, и прямое управление бункерфюрером Украиной через своего агента Дерьмака.
показать весь комментарий
10.01.2022 23:05 Ответить
так ты же нофыелитца и голосовал...!
показать весь комментарий
10.01.2022 22:50 Ответить
Т.е. самокатчик или Азиров были самое оно для Украины? Может лучше научиться выбирать головой, а не задницей?
показать весь комментарий
10.01.2022 22:47 Ответить
Азірова призначив карний злочинець Яник, а того у свою чергу Ющенко
показать весь комментарий
10.01.2022 22:50 Ответить
Верховная рада, которую избрал "мудрый нарид".
показать весь комментарий
10.01.2022 23:27 Ответить
зайди в фейсбук в групи зе і запитай !
показать весь комментарий
10.01.2022 22:41 Ответить
Зато Зеля все видит и забил на подготовку. Устало оно, нужно было хорошо оттянуться на отдыхе.
показать весь комментарий
10.01.2022 22:16 Ответить
С Буковеля ближе к польской границе если чо вдруг
показать весь комментарий
10.01.2022 22:20 Ответить
Буковель вообще интересное место. Некоторые едут в Буковель, а оказываются в Омане. Фэномэн.
показать весь комментарий
10.01.2022 22:26 Ответить
Телепортируются !
показать весь комментарий
10.01.2022 22:31 Ответить
телепорт пакет білого порошку ?
показать весь комментарий
10.01.2022 22:44 Ответить
Раньше я думал что нужно давать п***ды чтобы враг убежал, а вы его чаем и пряниками прикармливаете за одним столом
показать весь комментарий
10.01.2022 22:19 Ответить
Не бачете? Пошліть Бубочку в разведку. Зловіть його на просторах Тихого океану, одіньте на нього маскхалат, ніж в зуби, зімні кальсони і хай повзе. Хай отрабатує гроші, су**а...
показать весь комментарий
10.01.2022 22:24 Ответить
А как можно умидеь ослабление если и никакой концентрации и не было, 5 лет назад тоже говорили про 90 тыс у границы и сейчас таже цифра. Все высосано из пальца.
показать весь комментарий
10.01.2022 22:54 Ответить
и не увидите... ***** словил кайф пугая Европу... он чувствует прилив силы в своем хереющем от ботоксного передоза тельце от возможности держать кого-то в напряге и неизвестности...
и проверенное веками :
перевес в огневой мощи - всегда убедительный аргумент в любых переговорах о мире ...
показать весь комментарий
10.01.2022 22:57 Ответить
Зе старается подольше оставаться на заграничных курортах. Надеется, что в момент начала боевых действий будет где-нибудь на верблюде или на слоне ехать. Так и поедет дальше, не оборачиваясь на Украину.
показать весь комментарий
10.01.2022 22:59 Ответить
Я их тоже не заметила, можно мне в Пентагоне работать!? Я могу помочь еще и глаза открыть кое-кому, кое в чем...
показать весь комментарий
10.01.2022 23:04 Ответить
 
 