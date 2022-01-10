Пентагон не видит признаков ослабления концентрации сил РФ вблизи Украины
Американские военные не заметили существенных изменений в численности российской группировки вблизи Украины.
Об этом заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы не видели существенных изменений в том, что касается войск вблизи границы с Украиной", – сказал он на брифинге в Вашингтоне.
"Не видно сокращения группировки. Там все еще остается существенная группировка - к востоку, северу и даже к югу от Украины", - добавил Кирби.
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