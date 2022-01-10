В МИД РФ назвали "шантажом" возможные санкции США в результате российского вторжения в Украину
Заместитель голоса МИД России Сергей Рябков назвал санкции, о введении которых в случае российского вторжения в Украину говорят США, "шантажом".
Об этом сообщают росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Мы постоянно слышим о какой-то цене, которую России придется заплатить, если она сделает или не сделает что-нибудь, что хочется или не хочется этим людям", - сказал Рябков.
Он подчеркнул, что "такой разговор" неприемлем для России и не даст желаемых результатов.
"Вот эти попытки выдвинуть ультиматум, вот эти попытки шантажа и устрашения", - добавил российский дипломат.
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смогли устроить войну в частях луганской и донецкой областей только благодаря дезориентации Украинского государства из-за предательств представителей высших эшелонов власти и длительной промывке мозгов оболваненному местному населению и то, сделав всю грязную работу своими руками московских бандитов, обеспечив себе слабое сопротивление местного населения в московскоговорящих районах этих областей!
все попытки "отвоевать полстраны", "создать ********" и так далее и тому подобное потерпели КРАХ!
москали неспособны победить украинцев! всё, эффект неожиданности прошел!
сейчас, москальня демонстриует шоу, под названием: "держите меня семеро, а не то мы своими старым саветских хламом завоюем Украину"! СОСНЁТЕ, твари!
Председатель: -Какие будут предложения?
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол с табличкой (Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!
Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: спутники пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя.
Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
@apiontkovsky
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https://twitter.com/apiontkovsky/status/1480586711126229004 4h
Рябков совершенно сказочный дол.... Санкции, обещанные Кремлю в случае его масштабного вторжения вглубь Украины, он назвал шантажом. Ещё раз: Запад цинично шантажирует Кремль, не позволяя ему свободно вторгнуться в Украину.
кремлёвские гэбэны ничё нового не придумали,
сначала они массово убивали всех желающих изменить уклад своего существования
а потом в убийствах -
обвиняли жертв
тчк
а тепер й обнуті й "со сцарьом "
Через 1-2 поколения русским будет стыдно читать свою историю
что-то они сильно пристрастились к ухе...
посмотрите все эти "Браты" и Браты 2", где "какая разница" американец или француз, болгарин или румын, "хохлы "еще за Крым ответят", и при этом сила русского человека в его правде (или правда в силе?)
это дерьмо вагонами вливалось в их мозги и годами обсасывалось на их кухнях в каждой семье
у меня были родичи в россии - они ж так по сути в быту ни о чем другом не говорят, кроме как о политике, о том как все куево в бывших республиках и как их надо вернуть
вот что они употребляют чтоб нести такую ахинею...
они очень боятся санкций ,а еще больше боятся сильной ,вооруженной и мощной
во всех отношениях Украины!Тогда то с ней ничего не сделает больной на голову сосед!
Теперь то точно каждому украинцу стало ясно- с таким сумасшедшим соседом
выход один -НАТО!
Вот интересно где он взял ту же шмаль которой балуются в МЗС РФ?
хеувплохие.. Еще и верхушка власти у Нас - как ни крот - так полный ватный дебил, или случайный полезный диверсант-комик ....пздц
"Кремль предъявляет Вашингтону факт расширения НАТО на восток после развала СССР и ликвидации Варшавского военного блока, в также «вовлечение Украины в НАТО».
Ну, там есть ещё традиционные вопросы по ядерному оружию в Европе, но расширение НАТО и Украина - два главных. Уверен, что россиянам нечего волноваться по этому поводу.
Убеждён, что российская правящая верхушка считает так же. Старушка Европа не хочет ни с кем воевать. Навоевалась в прошлом веке.
Москве следует больше внимания уделять притязаниям Китая, пусть пока и не озвученным…
Переговоры по «гарантиям безопасности» - это всего лишь торг в большой игре.
На кону - снятие санкций, признание аннексии Крыма, и право на Украину, как главный приз...
Посмотрим, как сыграет нами шизофреник-маразматик Байден. Но догадываюсь..." (с)
Хорошо , что у них в Аргентине "конфискат" случился , а то-бы у МИД-а РФ сейчас точно передоз был-бы .
А якщо Китай і вступиться - що він за це захоче ?
С т е ц ь к о. Так себто батько збрехав? Ну, ну! Ось тiльки скажи йому, що вiн бреше, то так по пицi ляпанця i дасть. (Вздохнув). Я вже пробував.
У л я н а. Так що ж? То батько твiй, а то я тобi кажу, що не хочу.
С т е ц ь к о. Не треба менi твого хотiння, пiдеш i без нього. Батько ще казав, щоб ти не дрочилась.
У л я н а. А чого менi дрочитись? Я не скотина, нехай бог милує! А щоб я пiшла за тебе, то навряд. Я ж кажу, що наше сватання ще вилами писане.
С т е ц ь к о. Ей!.. чи Прiсько, чи Домахо, чи як тебе. Послухай, та iди. Ось коли б ти вже була моя жiнка, та сказала б, що не хочеш за мене, так я б тобi пику побив, як менi батько часом б'є; а то ще тепер не можна. Батько казав, пiсля весiлля можна жiнку бити скiльки хоч, а тепер, не можна. Дарма! я i пiдожду. А поки ще ласкою просю: пiди за мене!
П.С. Сам Токаев на сессии ровно сидел и не протестовал....
Одними санкциями давным давно можно было решить вопрос с бешеной собакой.
Послал же бог соседей......
- подходя к подъезду чужого дома гопник услышал шаги выходящего из подьезда человека...
Решил гопник-каратышка, а дай ка я с нахрапом грабану чувака...
Как только дверь подъезда открылась гопник с угрожающим ревом и перекошеной рожей ринлся на человека...
Но вот незадача - из подьезда выходил громила... Увидев котороого гопник обосрался и остолбенел... На что громила сказал... чего стал - подойди поближе, я тебе меж глаз прорежу...
А гопник начал что то там блеять про "попытки шантажа и устрашения" от человека...