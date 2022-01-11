Главные новости 10 января: переговоры США и России, ситуация в Казахстане
США и Россия провели переговоры в Женеве, власти Казахстана заявляют о "восстановлении порядка", Covid-сертификаты будут действовать не год, а 9 месяцев, - главные новости Украины 10 января.
Два воина погибли на Донбассе
Защитники Украины подорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили ранения, несовместимые с жизнью.
Переговоры США и РФ
Представители Штатов и России встречались в Женеве на территории представительства США при отделении ООН. Переговоры проходили в закрытом формате и продолжались около 8 часов.
По их результатам США заявили, что Россия не ответила на призывы к деэскалации.
Ситуация в Казахстане
Власти Казахстана утверждают, что "восстановили порядок" после "попытки госпереворота". Организаторами протестов, по официальной версии, были "иностранные боевики", а затем подельники якобы похитили из моргов их тела, чтобы скрыть следы.
Между тем, в соцсетях продолжают публиковать видео жестких зачисток на улицах Алматы.
Украинцы вышли к посольству Казахстана на акцию против репрессий и интервенции ОДКБ.
Обвинительный акт в отношении Лероса был передан в суд
Депутата подозревают в хулиганстве из-за показанного президентом среднего пальца и неисполнения судебного решения из-за того, что он не обжаловал информацию, которую обнародовал о Денисе Ермаке - брате главы ОП Андрее Ермаке.
Медведчуку продлили домашний арест
Срок действия меры пресечения продлили до 10 марта.
Covid-сертификаты будут действовать не год, а 9 месяцев
Украина подражает в этом решении Еврокомиссии. Юридически все оформят на этой неделе. Зеленый сертификат о получении двух доз вакцины будет действовать не 365 дней, а 270.
Самолет "Мрия" повредил в Польше стойку шасси
Самый большой самолет в мире не может вылететь из Польши. В помощь ему отправились украинские специалисты. Ожидается, что неисправность оперативно исправят, после чего "Мрия" полетит дальше.
Пожалуйста, подождите...
Обратите внимание, что со вчерашнего дня в сети нет новых фото и видео с Зеленским и Ермаком. Злые языки из ОП говорят, что Вова и Андрюша уже не в стране. Владимир Александрович, не забывайте мазаться кремом от загара. Ну, или поручите Андрею Борисовичу вас намазать. Он сможет?
- Borislav Bereza (@UkrBereza) https://twitter.com/UkrBereza/status/1480159369752944640?ref_src=twsrc%5Etfw January 9, 2022
https://twitter.com/UkrBereza/status/1480159369752944640?ref_src=twsrc%5Etfw
Первый - на самом деле предложения России американцами обсуждаются куда серьезнее, чем это пытаются подать. Но чтобы не разгонять "зраду" это маскируется под конфликтные формулировки.Иначе вообще непонятно, зачем Байден соглашался на эти переговоры и всячески их "пробивал".
Второй - ключевые требования Москвы по нерасширению НАТО учитывать на Западе не собираются, пытаясь договориться по менее чувствительным для американцев вопросам.И если такая позиция сохранится неизменной, то переговоры в данном формате будут свернуты уже в ближайшую неделю-две.Но пока о крахе говорить рано. Есть все признаки, что какие-то конкретные решения, видимо, уже подготовлены. Ведь слишком много дипломатических усилий со всех сторон подключено, чтобы все это оказалось просто мыльным пузырем. (с)
А щодо членства України в НАТО, то сьогодні чітко прозвучало:
"Ми нікому не дозволимо закрити політику відчинених дверей НАТО, яка завжди була центральною для Альянсу. Ми не відмовимося від двосторонньої співпраці із суверенними державами, які хочуть працювати зі Сполученими Штатами. І ми не будемо приймати рішення ні щодо України без України, ні щодо Європи без Європи, ні щодо НАТО без НАТО", - заступник державного секретаря США Венді Шерман після переговорів із російською делегацією у Женеві, повідомляє https://www.nytimes.com/live/2022/01/10/world/russia-us-ukraine-talks NYT.
И как только что ввернул Пионтковский - их послали, не по русски, правда. Этот мидовский прыщ было совсем раздухарился.
Как рассказывал бывший адьютант Гитлера Белов, на переговоры с Гахой, президентом Чехословакии, с целью придания вескости своим словам, потому что решения о введении войск еще не принял Гитлер приказал привести двух генералов самого звероподобного вида. Гаха потерял сознание прямо в кабинете Гитлера. Потом Белов давал показания в Нюрнберге в том числе и поэтому эпизоду. Так и ВВП, отправил на переговоры дипломата самого зверского воспитания, а вдруг проканает запугать госпожу Шерман.
З Казахстану надходить інформація, що з 28 грудня 2021 року Назарбаєва ніхто не бачив і не було його відеозвернення у зв'язку з подіями, а тільки те звернення що опублікувала його пресслужба. Йому 82-й рік, останній раз його бачили на публіці 28 грудня 2021 р. у Петербурзі на саміті СНД. Є припущення, що він важко хворий і Токаєв скористався ситуацією, щоб усунути клан Назарбаєва від влади за допомогою рашистської армії. Складається враження, що ху*ло був готовий і ждав сигналу, бо дуже швидко ввів війська. Для того щоб ввести війська необхідний час на підготовку, а тут зразу після звернення Токаєва рашистські військові літаки почали приземлятись в казахських аеропортах.
Казахський політик і економіст Мухтар Тайжан про події в Казахстані.
Знає імена 20 своїх дідів до середини 15 століття. «У нас у всіх приблизно по 20 поколінь записано, ми знаємо, ми пам'ятаємо своїх дідів, своє походження, історію знаємо, чим вони займались».
Нурсултан Назарбаєв представник великого роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B7 Старшого жузу шапросте - великий древній рід з великою історією.
мне про говно писать неинтересно, и так вокруг одно говно.." (с)