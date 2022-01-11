США изучают потребности Украины в средствах ПВО, - Пентагон
Делегация военных США изучала потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.
Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГУ.
По словам представителя Пентагона, американская делегация проконсультировалась с представителями Украины относительно потребностей страны в оборонной сфере. В частности, речь шла о противовоздушной и противоракетной обороне. Он отказался сообщить детали.
На вопрос, есть ли признаки изменений в численности российской группировки вблизи границ Украины, Кирби ответил отрицательно. По его словам, вблизи Украины остается существенная группировка – "к востоку, северу и даже к югу от Украины".
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https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/13/653661/ https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/13/653661/