США изучают потребности Украины в средствах ПВО, - Пентагон

Делегация военных США изучала потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.

Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГУ.

По словам представителя Пентагона, американская делегация проконсультировалась с представителями Украины относительно потребностей страны в оборонной сфере. В частности, речь шла о противовоздушной и противоракетной обороне. Он отказался сообщить детали.

На вопрос, есть ли признаки изменений в численности российской группировки вблизи границ Украины, Кирби ответил отрицательно. По его словам, вблизи Украины остается существенная группировка – "к востоку, северу и даже к югу от Украины".

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