РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12609 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
10 376 34
ПВО (2494) Пентагон (1415) США (24852)

США изучают потребности Украины в средствах ПВО, - Пентагон

США изучают потребности Украины в средствах ПВО, - Пентагон

Делегация военных США изучала потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.

Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГУ.

По словам представителя Пентагона, американская делегация проконсультировалась с представителями Украины относительно потребностей страны в оборонной сфере. В частности, речь шла о противовоздушной и противоракетной обороне. Он отказался сообщить детали.

На вопрос, есть ли признаки изменений в численности российской группировки вблизи границ Украины, Кирби ответил отрицательно. По его словам, вблизи Украины остается существенная группировка – "к востоку, северу и даже к югу от Украины".

Читайте также: Киев просит США предоставить ракеты Patriot и системы ПВО, - CNN

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Скумбрию ловит. По 8 гривен.
показать весь комментарий
11.01.2022 02:32
+14
Он вчера улетел на Сейшелы отдыхатьВячеслав Береза вчера предоставил факты о том что Осел улетел в очередное путешествие или на встречу с кацапским руководством .
показать весь комментарий
11.01.2022 03:29
+11
Не хочеться бути песимістом,але Україна висить на волосинці від падіння в прірву.На чолі країни-нікчема,влада-винігрет із злодюжок,"кротів",придурків і просто відвертого лайна,країною керує якийсь мутний єрмак.Змінити владу не можна,бо самі не підуть,а протестувати не можна,бо ху@ло "приставив пістолет до скроні країни". Ця волосинка-підтримка США,українська армія і частина патріотичного населення.Невнятне бурмотіння Заходу на реальну загрозу тільки підбурює вже зовсім знахабніле ху@ло.Якось,м'яко кажучи, все недобре виглядає.
показать весь комментарий
11.01.2022 06:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И это прекрасно !!! Как тебе такая многоходовочка пуйло
показать весь комментарий
11.01.2022 01:59 Ответить
А где Верховный Главнокомандующий?
показать весь комментарий
11.01.2022 02:14 Ответить
Скумбрию ловит. По 8 гривен.
показать весь комментарий
11.01.2022 02:32 Ответить
Он вчера улетел на Сейшелы отдыхатьВячеслав Береза вчера предоставил факты о том что Осел улетел в очередное путешествие или на встречу с кацапским руководством .
показать весь комментарий
11.01.2022 03:29 Ответить
ТК "Рада" наполегливо переконує, що головзєблан не імітує свою присутність в робочому кабінеті, а точно там є. Був. Вчора. Но живих доказів тому немає. Публікують свідчення зєбланів.
воваЗє-ПНХ!
показать весь комментарий
11.01.2022 05:33 Ответить
показать весь комментарий
11.01.2022 05:40 Ответить
Министр обороны Верещук позвонила Главнокомандующему и сказала что в Украине всё спокойно и государство подготовлено вернуться в московское стойло.
показать весь комментарий
11.01.2022 08:41 Ответить
Также она сообщила, что солдатам украинской армии постоянно в пищу дают московские пищевые добавки, что они согласны будут стать под любое командование. А вообще в армии кто то контролирует пищу для украинских солдат?
показать весь комментарий
11.01.2022 08:47 Ответить
Вы иронизируете, а фактом есть то что во времена Майдана ее муж руководил сбу Альфа при захвате и поджеге "дома пройсоюзов" вместе с ранеными майдановцами
показать весь комментарий
11.01.2022 09:18 Ответить
Він так "працює"
показать весь комментарий
11.01.2022 08:54 Ответить
Вже часу ек має вивчати. Треба поквапитись
показать весь комментарий
11.01.2022 02:38 Ответить
Времени осталось мало,
Время говорит - скорей
(с)
показать весь комментарий
11.01.2022 02:48 Ответить
Кацапсина в спам!!!
показать весь комментарий
11.01.2022 03:30 Ответить
"Вивчають потребу", "дуже стурбовані", "якщо будете себе погано поводити то сакції дуже серйозні включимо" і т.д...
Можна вже друкувати товсту книжку з цими висловами!
показать весь комментарий
11.01.2022 03:59 Ответить
Не хочеться бути песимістом,але Україна висить на волосинці від падіння в прірву.На чолі країни-нікчема,влада-винігрет із злодюжок,"кротів",придурків і просто відвертого лайна,країною керує якийсь мутний єрмак.Змінити владу не можна,бо самі не підуть,а протестувати не можна,бо ху@ло "приставив пістолет до скроні країни". Ця волосинка-підтримка США,українська армія і частина патріотичного населення.Невнятне бурмотіння Заходу на реальну загрозу тільки підбурює вже зовсім знахабніле ху@ло.Якось,м'яко кажучи, все недобре виглядає.
показать весь комментарий
11.01.2022 06:02 Ответить
Не можна відкритим текстом говорити про те, що каломой привів зєбланів на дерібан України на скільки встигне до відкритого нападу ху@ла(
показать весь комментарий
11.01.2022 06:13 Ответить
все ще гірше. В нього домовленності з ****** ,тому що з США його майбутнбого немає .

Коломойский предложил отвернуться от МВФ в сторону России

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/13/653661/ https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/13/653661/

показать весь комментарий
11.01.2022 08:04 Ответить
НАМ НЕОБХОДИМО ПОМОЧЬ ВОССТАНОВИТЬ ПВО !!!
показать весь комментарий
11.01.2022 06:22 Ответить
Там уже нечего востанавливать все что можно было уже востановлено,нужны новые комплексы
показать весь комментарий
11.01.2022 06:57 Ответить
А ИМЕЛ ВВИДУ СИСТЕМУ ПВО, КОТОРАЯ У НАС БЫЛА И ВООБЩЕ ВСЕ РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА !)
показать весь комментарий
11.01.2022 07:17 Ответить
Та , да ! Вот Петр Алексеевич за свои деньги ПВО восстанавливал в 2014г , а сейчас что ?
показать весь комментарий
11.01.2022 07:19 Ответить
Таки да. И за свои деньги.
показать весь комментарий
11.01.2022 07:48 Ответить
Те клистроны р\локаторов, что были на проверке в ФСБ поставили на место ?
показать весь комментарий
11.01.2022 08:06 Ответить
История с клистронами была уже по зелепукине
показать весь комментарий
11.01.2022 08:31 Ответить
Похоже переговоры прошли удачно
показать весь комментарий
11.01.2022 06:38 Ответить
показать весь комментарий
11.01.2022 07:27 Ответить
Тю. А кацапы говорят,что украинцев ленин придумал
показать весь комментарий
11.01.2022 08:29 Ответить
США подняли РАБссию в кален....особенно рюсскае быдло полюбило тушонку Рузвельта в 1941 году,и Ножки Буша в 1992 году
показать весь комментарий
11.01.2022 08:29 Ответить
Они на боевом дежурстве должны были стоять ещё вчера. Не было бы вообще сейчас никаких разговоров о вторжении.
показать весь комментарий
11.01.2022 08:31 Ответить
Вот те раз.США по словам Трампа поставили в Украину военной помощи на 5 ярдов долларов с 2014 года...Мабуть Байден и Порошенко с Гройсманом все вкрали... Шоб Новороссию Путлера построить от Харькова до Одессы....
показать весь комментарий
11.01.2022 08:33 Ответить
показать весь комментарий
11.01.2022 08:39 Ответить
 
 