16 детей получили ингаляционное отравление хлором после пребывания в аквапарке в Хмельницком, - ЦОЗ

16 детей из Винницкой области, которые накануне находились в аквапарке города Хмельницкий, получили ингаляционное отравление хлором.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Минздрава,

Согласно официальному сообщению, 50 жителей пгт Турбов (Винницкая область), среди которых 34 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет, посетили развлекательный комплекс во время отдыха в пгт Летичев (Хмельницкая область).

После посещения аквапарка у 16 ​​детей появились проявления острого отравления - слезотечение, кашель, одышка разной степени тяжести. Все они получили медицинскую помощь в Винницкой областной детской клинической больнице, после чего 13 детей отправились домой, еще 3 ребенка были госпитализированы в педиатрическое отделение и отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

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Предварительной причиной отравления врачи называют превышение допустимого времени непрерывного пребывания в помещениях, где используются вещества для дезинфекции, ведь дети были в аквапарке с 08:30 до 16:30.