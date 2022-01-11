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дети (6345) отравление (1446) Хмельницький (466) ЦОЗ (269)

16 детей получили ингаляционное отравление хлором после пребывания в аквапарке в Хмельницком, - ЦОЗ

16 детей получили ингаляционное отравление хлором после пребывания в аквапарке в Хмельницком, - ЦОЗ

16 детей из Винницкой области, которые накануне находились в аквапарке города Хмельницкий, получили ингаляционное отравление хлором.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Минздрава,

Согласно официальному сообщению, 50 жителей пгт Турбов (Винницкая область), среди которых 34 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет, посетили развлекательный комплекс во время отдыха в пгт Летичев (Хмельницкая область).

После посещения аквапарка у 16 ​​детей появились проявления острого отравления - слезотечение, кашель, одышка разной степени тяжести. Все они получили медицинскую помощь в Винницкой областной детской клинической больнице, после чего 13 детей отправились домой, еще 3 ребенка были госпитализированы в педиатрическое отделение и отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

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Предварительной причиной отравления врачи называют превышение допустимого времени непрерывного пребывания в помещениях, где используются вещества для дезинфекции, ведь дети были в аквапарке с 08:30 до 16:30.

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Хто всрався?
Діти обісралися...
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11.01.2022 04:07 Ответить
Добре, що хоч на ковід все не зіпхнули! А так хтось повинен понести відповідальність!
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11.01.2022 05:29 Ответить
Там реально аж глаза слезятся от хлора
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11.01.2022 06:54 Ответить
Глаза слезятся, нос соплится, бронхи кашляются еще при десятках других различных заболеваний, а не только ковиде. Поскольку речь о хлоре все-таки, то были нарушены правила ТБ при использовании хлора и (или) хлорсодержащих веществ для обеззараживания воды. То ли детей раньше необходимой паузы после применения хлора запустили, то ли передоз хлора после праздничного другого передоза, то ли еще что-то! А остаточные концентрации хлора в воде, или помещениях после обработки не должны оказывать никакого заметного вредного воздействия на организм детей независимо от времени пребывания. Интересно лабораторные исследования хоть какие-то проводились?
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11.01.2022 09:28 Ответить
Там аналізи на хлор роблять, як це робиться у всьому світі? Що за маразм? То діти тонуть в аквапарках, то труяться хлором...
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11.01.2022 08:42 Ответить
Во всём в этой стране виноваты дети?
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11.01.2022 08:59 Ответить
Цивилозованніе страны давно отказались от хлорсодержащих антисептиков.Яд ,которым отравили Ющенко.Водопроводную воду не хлорируют.Потому мы так мало живем.Кругом диоксины.На законадательном уровне нужно запретить.Альтернатив -тьма.Еще со времен позднего совка.
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11.01.2022 09:30 Ответить
Брешуть як с?ки. "Перевищили допустимий час перебування". А як же працівники цього аквапарку які перевищують цей час щодня?
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11.01.2022 09:32 Ответить
Бо не нема професіоналів на місцях. Та й самі працівники не хотять покращувати свою кваліфікацію та роблять все на "від'**...ь". І так у всіх сферах нашого життя. А потім ми дивуємося, чому у нас жопа на кожному кроці.
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11.01.2022 10:41 Ответить
 
 