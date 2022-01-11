Госдеп США о переговорах с Россией: Не стоит недооценивать, какие коллективные рычаги влияния у нас есть

Соединенные Штаты Америки и союзники государства имеют достаточно рычагов воздействия на Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", такое предупреждение сделал представитель госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, Москве не стоит недооценивать действия, которые может предпринять Вашингтон для воздействия на страну.

"Не стоит недооценивать то, какие рычаги воздействия есть у нас, какие коллективные рычаги есть у нас, - подчеркнул Прайс.

Во время брифинга он прокомментировал слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, который подчеркнул, что Кремль призывает Вашингтон не недооценивать риски конфронтации.

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Напомним, в Женеве 10 января состоялись двусторонние переговоры между США и Россией, которые длились в течение восьми часов.

Представители средств массовой информации не были допущены в помещение, где проходили переговоры.

Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, а делегацию США – заместитель госсека Венди Шерман. Они говорили по поводу требований Москвы относительно так называемых гарантий безопасности.

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