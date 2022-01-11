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Госдеп США о переговорах с Россией: Не стоит недооценивать, какие коллективные рычаги влияния у нас есть

Госдеп США о переговорах с Россией: Не стоит недооценивать, какие коллективные рычаги влияния у нас есть

Соединенные Штаты Америки и союзники государства имеют достаточно рычагов воздействия на Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", такое предупреждение сделал представитель госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, Москве не стоит недооценивать действия, которые может предпринять Вашингтон для воздействия на страну.

"Не стоит недооценивать то, какие рычаги воздействия есть у нас, какие коллективные рычаги есть у нас, - подчеркнул Прайс.

Во время брифинга он прокомментировал слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, который подчеркнул, что Кремль призывает Вашингтон не недооценивать риски конфронтации.

Читайте также: США добиваются, чтобы РФ отвела войска от Украины, - Госдеп

Напомним, в Женеве 10 января состоялись двусторонние переговоры между США и Россией, которые длились в течение восьми часов.

Представители средств массовой информации не были допущены в помещение, где проходили переговоры.

Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, а делегацию США – заместитель госсека Венди Шерман. Они говорили по поводу требований Москвы относительно так называемых гарантий безопасности.

Читайте: В МИД РФ назвали "шантажом" возможные санкции США в результате российского вторжения в Украину

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Топ комментарии
+12
Депортируйте дочку Лаврова из США И закройте ей въезд в ЕС 😎
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11.01.2022 07:17
+9
В центре Вены (!!!) видела группу россиян , которые громко радовались как они всех ( европейцев) сделали . Только не понятно почему они так ехидничают в Вене , а не в Сибири .
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11.01.2022 07:39
+7
Да: ЗАПРЕТИТЬ .
Как только на собственной ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ШКУРЕ российский плебс почувствует разницу в отношениях , так и сразу агрессивный тон в сторону Украины в их кацапских домах Парижу и Лондону изменится на услужливый.

ночная кукушка дневную перекукует 😀😀😀
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11.01.2022 07:34
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Правила форума Совет форумчан
Депортируйте дочку Лаврова из США И закройте ей въезд в ЕС 😎
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11.01.2022 07:17 Ответить
Да ! И зппретите Путину шопинг в Париже !
Профанация не украшает , а Нед Прайс говорил о , действительно , серьезньіх вещах .
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11.01.2022 07:30 Ответить
Да: ЗАПРЕТИТЬ .
Как только на собственной ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ШКУРЕ российский плебс почувствует разницу в отношениях , так и сразу агрессивный тон в сторону Украины в их кацапских домах Парижу и Лондону изменится на услужливый.

ночная кукушка дневную перекукует 😀😀😀
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11.01.2022 07:34 Ответить
В центре Вены (!!!) видела группу россиян , которые громко радовались как они всех ( европейцев) сделали . Только не понятно почему они так ехидничают в Вене , а не в Сибири .
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11.01.2022 07:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WKuT_OI_bHk&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB Переговоры в Женеве США и РФ/ Рябков в печали/ Китай контролирует ситуацию в Казахстане/
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11.01.2022 07:35 Ответить
Мы не оккупанты: престарелые диктаторы попытались объяснить, зачем ввели войска в Казахстан

https://youtu.be/9ZZZVzGGus8
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11.01.2022 07:41 Ответить
Токаев, с дрожащими от страха губами , отчитывается об убийствах казахов 😎
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11.01.2022 07:54 Ответить
сами американци и европейци виноваты что вырастили такого военного большого кровожадного монстра. ещё 20 лет тому ********* сама набивалась в члены нато! и с тех пор страны нато поставляли раше технологии, разные виды спецтехники, стрелковое и другое оружие и припасы, строили там обущающие базы,ангары всевозможные, давали инструкторов которые их там всему обучали, вот так то идиоты обучили на свою башку неодертальцев.....а рашка времени не теряла...все эти 20 лет скирдовала бабки за газ и нефть сверх прибыли, в тайне и не тайне клипала как пирожки подводные и не подводные лодки и корабли и ракеты всякие с танками тысячами...а запад ничего не видел и не подозревал.... зажрался и кайфовал себе не понимая что допустил такую ошибку и сам дал рашке стать такой агресивной неблагодарной и сильной, а теперь весь мир пожинает плоды какие все видят...(( теперь ваша задача обуздать и поставить в стойло страну маньяка...
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11.01.2022 07:48 Ответить
только скирдовала на счетах строго определенных товарищей
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11.01.2022 09:15 Ответить
не важно кого... там всем хватает.... бабла наскирдовали бизнес и казна страны .они деньгами кидаются на право и на лево в войны, в оружие, подкупы стран, дают в долги ,и прощают миллиардные долги, и так далее строят и строят грандиозные стройки всего... так что кто то думает что там бабки закончатся ..это смешно....на это не похоже..((
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11.01.2022 09:29 Ответить
а может надо уже прекращать увещевания кацапстана? ввести санкции по полной программе... так чтобы их ощутили не только педофилейцы-руководители кацапии, но и каждый гражданин расии... чтобы через пару месяцев от кацапской экономики камня на камне не осталось...
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11.01.2022 08:26 Ответить
Большая обеспокоенность - это самое главное...
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11.01.2022 08:36 Ответить
пока что США выставляет себя посмешищем....наглый, тупой гопник, опасный для окружающих и убивающий по всему миру просто гадит им на лицо, а они утираясь что то там надувают щеки....вместо того чтобы опустить гопника в каменный век чисто экономическими методами. И не отключением подписки нетфликса и продажи айфонов...а полным эмбарго нефти и газа (с давлением на ЕС чтобы оно тоже это сделало), полным эмбарго на покупку оружия, услуг для космоса у рф. Рубануть свифт, интернет. И все это сделать одновременно и сразу, без надувания щек. Через 3 месяца такой страны не будет. а моль удавят шарфом его же шойгу доедая лапти и греясь у костара на красной площади.
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11.01.2022 08:43 Ответить
Колективна озабоченість,ето вам не что либо как!
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11.01.2022 08:47 Ответить
 
 