Два украинских воина погибли в результате подрыва на заминированном участке на Донбассе. За сутки войска РФ дважды открывали огонь, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 10 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.
В сторону Песков противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"При выполнении боевого задания на заминированном участке местности, в результате подрыва, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.
Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину", - сообщили в штабе.
В штабе подчеркнули, что благодаря усилиям украинских воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 11 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.
Пожалуйста, подождите...
Родным и близким искрение соболезнования.
Ну что бы разобраться.
В утверждении "А шо наша доблестная разведка?", я задаю вопрос: - А какую из разведок Вы имели ввиду? )))
Вы знаете, сколько их видов? Задачи и цели?
Вы утверждаете, что разведка не должна следить за врагом и в том числе выявлять минирование противником территории?
Вы ЗНАЕТЕ КАКИЕ ВИДЫ РАЗВЕДКИ СУЩЕСТВУЮТ?
А Вы всю жизнь живёте с единственным мнением что, разведка - это те перемазанные краской и говнищем герои, которые и ломы перекусывают и за языком ходят)))
Так вот не играйте словами, а ответьте на вопрос. Аргументы, я Вам ту же приведу.
И уверен в том, что Вы понятия не имеет, о чём говорите.
Вопросом на вопрос отвечают люди, которым нечего сказать по существу (не считая того, что это элементарно не вежливо).
И не надо мне ваших фантазий о том, что "разведка - это те перемазанные краской и говнищем герои, которые и ломы перекусывают и за языком ходят".
Я задал конкретный вопрос по существу: Вы утверждаете, что разведка не должна следить за врагом и в том числе выявлять минирование противником территории?
Так понятно баран?
Поэтому таким умникам и задаётся вопрос, вы про какую разведку речь ведёте?
2. Если то что ты написал, правда - то правильно ли это? Или так в СССРе было?
3. В инфорезист уже написали, что это наши там что-то минировали и подорвались. Скорее всего, нарушение техники безопасности. Если так, то виноватых опять нет?