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обстрел (25782) Донбасс (26950) потери (4270) операция Объединенных сил (6766)

Два украинских воина погибли в результате подрыва на заминированном участке на Донбассе. За сутки войска РФ дважды открывали огонь, - штаб ОС

Два украинских воина погибли в результате подрыва на заминированном участке на Донбассе. За сутки войска РФ дважды открывали огонь, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 10 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

В сторону Песков противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"При выполнении боевого задания на заминированном участке местности, в результате подрыва, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину", - сообщили в штабе.

В штабе подчеркнули, что благодаря усилиям украинских воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 11 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Также читайте: Войска РФ обстреляли украинские позиции вблизи Песков из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - штаб ООС

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.

Два украинских воина погибли в результате подрыва на заминированном участке на Донбассе. За сутки войска РФ дважды открывали огонь, - штаб ОС 01

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Топ комментарии
+11
А де ж гнидакомандуюча,навіть співчуття рідним не висловить?Царство Небесне воїнам,співчуття рідним...
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11.01.2022 08:10
+11
Вечная и светлая память погибшим…….Пусть покоятся с миром……
Родным и близким искрение соболезнования.
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11.01.2022 08:22
+3
А шо наша доблестная разведка? Спала, когда орки дiлянку мiнували? Виноватых нет? Значит будут новые подрывы.
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11.01.2022 09:17
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А де ж гнидакомандуюча,навіть співчуття рідним не висловить?Царство Небесне воїнам,співчуття рідним...
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11.01.2022 08:10 Ответить
Вечная и светлая память погибшим…….Пусть покоятся с миром……
Родным и близким искрение соболезнования.
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11.01.2022 08:22 Ответить
А шо наша доблестная разведка? Спала, когда орки дiлянку мiнували? Виноватых нет? Значит будут новые подрывы.
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11.01.2022 09:17 Ответить
А какие виды разведки Вы знаете?
Ну что бы разобраться.
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11.01.2022 18:56 Ответить
"Разобраться" в чем? Вы не согласны с моим комментарием? Аргументируйте.
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12.01.2022 11:00 Ответить
Не согласен.
В утверждении "А шо наша доблестная разведка?", я задаю вопрос: - А какую из разведок Вы имели ввиду? )))
Вы знаете, сколько их видов? Задачи и цели?
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12.01.2022 13:41 Ответить
Я что-то аргументов не увидел. "Задаю вопрос ..." - это не аргумент.
Вы утверждаете, что разведка не должна следить за врагом и в том числе выявлять минирование противником территории?
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12.01.2022 14:09 Ответить
Вы понимаете о ЧЁМ Вас спрашивают?
Вы ЗНАЕТЕ КАКИЕ ВИДЫ РАЗВЕДКИ СУЩЕСТВУЮТ?
А Вы всю жизнь живёте с единственным мнением что, разведка - это те перемазанные краской и говнищем герои, которые и ломы перекусывают и за языком ходят)))
Так вот не играйте словами, а ответьте на вопрос. Аргументы, я Вам ту же приведу.
И уверен в том, что Вы понятия не имеет, о чём говорите.
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12.01.2022 14:32 Ответить
Я-то понимаю "о чем меня спрашивают". А вот вы, похоже, не понимаете разницу между "приведите аргументы" и "я задаю вопрос".
Вопросом на вопрос отвечают люди, которым нечего сказать по существу (не считая того, что это элементарно не вежливо).
И не надо мне ваших фантазий о том, что "разведка - это те перемазанные краской и говнищем герои, которые и ломы перекусывают и за языком ходят".
Я задал конкретный вопрос по существу: Вы утверждаете, что разведка не должна следить за врагом и в том числе выявлять минирование противником территории?
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12.01.2022 14:40 Ответить
Отвечаю упоротому барану - НЕТ. Это, если иметь ввиду общевойсковую разведку.
Так понятно баран?
Поэтому таким умникам и задаётся вопрос, вы про какую разведку речь ведёте?
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12.01.2022 16:14 Ответить
1. Как эта "ценнейшая" информация меняет суть моего первого коммента? К чему было все твое словоблудие?
2. Если то что ты написал, правда - то правильно ли это? Или так в СССРе было?
3. В инфорезист уже написали, что это наши там что-то минировали и подорвались. Скорее всего, нарушение техники безопасности. Если так, то виноватых опять нет?
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12.01.2022 17:39 Ответить
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11.01.2022 10:31 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...
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11.01.2022 11:11 Ответить
 
 