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Великобритания (4722) МИД (6807) НАТО (8642)

Лондон с союзниками на Совете Россия-НАТО заявит о неприемлемости наращивания РФ военных сил на границе с Украиной, - МИД Британии

Лондон с союзниками на Совете Россия-НАТО заявит о неприемлемости наращивания РФ военных сил на границе с Украиной, - МИД Британии

Великобритания и ее союзники во время будущего Совета Россия-НАТО 12 января намерены заявить Москве о том, что наращивание РФ военного могущества на границе с Украиной неприемлемо.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении британского МИД, распространенном в понедельник.

"Вместе с нашими союзниками на Совете Россия-НАТО в среду Великобритания заявит России, что наращивание военного могущества на границе с Украиной неприемлемо", - говорится в нем.

Кроме того, в заявлении отмечается, что "любое военное вторжение в Украину было бы большой стратегической ошибкой с серьезными последствиями". "Россия должна прекратить акты агрессии и пойти по пути дипломатии", - отмечается в нем.

Также Лондон отметил, что тесно сотрудничает с партнерами и союзниками с целью "дать понять России, что мы не принимаем ее кампанию, подрывающую демократию у соседей".

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"Мы едины с нашими союзниками и партнерами в осуждении поведения России, и мы будем требовать от России выполнения обязательств, принятых в Хельсинки, Будапеште и Минске", - говорится в нем.

Представители США и России провели переговоры в Женеве 10 января. Совет Россия-НАТО запланирован на 12 января.

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Топ комментарии
+7
Британия строит крупную военно-морскую базу в Украине на миллиарды фунтов...,Британия договор выполняет быстро и качественно...Крысы Мавзолейные поплачьте в тряпочку и МОЛЧА....
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11.01.2022 08:19
+6
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11.01.2022 08:22
+5
В 2014 Европа проглотила, потому имеет 2021. Т.к. о эмбарго на нефть и газ, отключение от свифт речь снова не идёт, то получат Третью Мировую
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11.01.2022 08:18
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Правила форума Совет форумчан
"будь-яке військове вторгнення в Україну було б великою стратегічною помилкою..."

уже скоро буде 10 років як ...
а ви все скиглите...
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11.01.2022 08:04 Ответить
Сильний хід...
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11.01.2022 08:05 Ответить
Известный журналист Александр Невзоров сказал точно...нет никакой РАБссии,Белоруси и Казастана,есть дохлые осколки Сссра...
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11.01.2022 08:17 Ответить
Уважаю Невзорыча, но в ключевые моменты он очень умело подмахивает кураторам из Хремля. Например во время взрыва в Питерском метро. А недавно начал тулить про какието чертежи массовых могил, это умелое запугивание. Невзорыч честный правду об Украине говорит прямолинейней чем 90/ укр.публицистрв, но фильтровать надо все равно
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11.01.2022 08:24 Ответить
Ну так он наверное комментировал новые стандарты массовых захоронений на засрашке с 1 февраля. Это официальная информация. Почитайте-прозреете.
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11.01.2022 08:41 Ответить
В 2014 Европа проглотила, потому имеет 2021. Т.к. о эмбарго на нефть и газ, отключение от свифт речь снова не идёт, то получат Третью Мировую
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11.01.2022 08:18 Ответить
Британия строит крупную военно-морскую базу в Украине на миллиарды фунтов...,Британия договор выполняет быстро и качественно...Крысы Мавзолейные поплачьте в тряпочку и МОЛЧА....
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11.01.2022 08:19 Ответить
А еще классный ледокрл нам подприли для освоения Антарктики а там глядишь разделим РФ, так и еще и Арктике сгодится)
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11.01.2022 08:30 Ответить
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11.01.2022 08:22 Ответить
Був би більш чудовий краєвид, якби "здимів" і не "коптив".
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11.01.2022 08:28 Ответить
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11.01.2022 08:33 Ответить
У наркомана эйфория.
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11.01.2022 08:43 Ответить
а без сборища НАТО Лондон не в состоянии это заявить?
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11.01.2022 08:27 Ответить
В СССР строили коммунизм а в ОДКБ строят концлагерь но надо знать русский язык. Какой смысл смотреть в прошлое и пытаться играть в союз если идея уже мертва.
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11.01.2022 08:28 Ответить
Ни кто из "власть придержащих" в СССР, ни какого коммунизма не строил...
Дрались, насмерть, за свою жизнь и пребывание на "Олимпе" - для них это было практически одно и тоже...
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11.01.2022 08:56 Ответить
Я же не интриган подковерный - и знаю чем промывали мозги при СССР - официально строили коммунизм. Я знаю многими нравится сама идея бесклассового общества - однако в каждом классе были свои "тараканы" - те кто не соглашался с теорией и пропагандировал свои навыки.
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11.01.2022 12:14 Ответить
Заявят и что?
***** знает, что это непреемлемо для ЕС и НАТО, поэтому и делает.
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11.01.2022 08:42 Ответить
Почему на их "оправдание", что они на своей территории и могут делать, что хотят, никто не задаст вопрос : Почему сосредоточились здесь, а не на границе где-нибудь в Сибири?
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11.01.2022 13:09 Ответить
 
 