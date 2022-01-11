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Германия (6730) членство в НАТО (1440) членство в ЕС (930) Мельник Андрей (227)

Скорейшее предоставление Украине членства в НАТО и ЕС - единственный верный ответ Путину, - посол Мельник

Скорейшее предоставление Украине членства в НАТО и ЕС - единственный верный ответ Путину, - посол Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник требует, чтобы новое правительство Германии дало четкую приверженность скорейшему вступлению Украины в Евросоюз и НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом посол написал в Твиттере.

"Киев требует от Берлина четкого комитмента как можно скорее предоставить Украине членство в НАТО и ЕС", - написал дипломат.

Мельник отметил, что это единственный верный шаг, который должно сделать новое правительство ФРГ вместо того, чтобы обсуждать "эфемерные обеспокоенности по поводу безопасности" президента России Владимира Путина.

Также читайте: Посол Мельник призвал ФРГ срочно разблокировать поставки вооружения в Украину: Опасность вторжения РФ остается высокой

Скорейшее предоставление Украине членства в НАТО и ЕС - единственный верный ответ Путину, - посол Мельник 01

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Топ комментарии
+11
Турцию приняли в НАТО из-за угрозьі советской оккупации страньі , без всяких критериев и реформ . История доказала , что решение бьіло правильньім !
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11.01.2022 08:59
+10
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11.01.2022 08:57
+9
Пока обдолбонае чмо в презедентах а Ермак рулить вместо него страной, никто єтого членства не дасть.
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11.01.2022 08:59
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Мельник оправдьівает свою боевую фамилию , респект !
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11.01.2022 08:38 Ответить
Ясно ж було сказано: "Зачекайте ще 20 років, , а там буде видно..."
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11.01.2022 08:46 Ответить
Открьівают тем , кто стучит ! Не зря сказано...
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11.01.2022 08:56 Ответить
С 2014 по 2019 можно было и ПДЧ дать. Или никто не стучал за эти пять лет?
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11.01.2022 09:05 Ответить
Якби ж Путлєр не був таким страшним,то давно вже б дали.
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11.01.2022 09:08 Ответить
Стучали , аж до поправок в Конституцию . Но , верьі конкретньім "стучащим" не бьіло. Имхо
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11.01.2022 09:08 Ответить
Якщо тим, які відродили армію не було, то буде тим, які її нищать? Ви про те, що перспективи немає?
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11.01.2022 10:34 Ответить
Нет , я про двойную игру , которая закончилась в 2019г.
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11.01.2022 10:39 Ответить
А главкома верховнаго вже найшли,зброю хто прийме,бо й завхоз теж десь пропав разом з ним!
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11.01.2022 08:41 Ответить
Размечтался. Когда перестанете воровать, грабить народ, платить в армии хотя бы 2000 баксов? Фантастика, может лет через 30-40 что-то и сбудется. Тогда запад подумает - принять или нет...
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11.01.2022 08:46 Ответить
Как ты думаешь, в таких странах членах НАТО как Албания, северная Македония, Болгария, Румыния зарплаты у военных по 2000 баксов? Там и с коррупцией тоже обстоят дела, а прокацапское лобби в Болгарии не слабее чем в Украине.
П.С. ПДЧ в НАТО у Боснии и Герцеговины.
Так, что не Украина отворачивается от НАТО, а само НАТО от Украины.
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11.01.2022 09:01 Ответить
Что то НАТО уже не военный блок, а сцыкунов каких то начинает напоминать
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11.01.2022 09:09 Ответить
Названные страны в центре Европы, а мы возле России. Никто не хочет портить отношения с Россией из - за экономических соображений. Но и наша нецивилизованность тоже играет немалую роль. Если бы мы стали такими как Польша, то и Россия к нам бы по другому относилась.
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11.01.2022 09:18 Ответить
Отсюда вывод - либо НАТО банально боится ***** или куплено ******. Хотя, не исключаю вариант, что одновременно куплено и боится.
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11.01.2022 09:24 Ответить
Второй вариант больше подходит. Какой смысл из-за какой то нищей корумпированной Украины рисковать своим благосостоянием. Мы для них всего лишь сырьевой придаток и рынок сбыта и их это вполне устраивает.
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11.01.2022 09:45 Ответить
Спочатку треба провести відповідні реформи. А то процвітає олігархія та непотизм, а ми хочемо в НАТО та ЄС.
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11.01.2022 08:48 Ответить
Турцию приняли в НАТО из-за угрозьі советской оккупации страньі , без всяких критериев и реформ . История доказала , что решение бьіло правильньім !
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11.01.2022 08:59 Ответить
Нужна была территория Турции для баз и размещения ракет в подбрюшье СССР, только и всего😁. Судьба самой страны никого не волновала.
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11.01.2022 09:05 Ответить
Кстати в ЕС их принимают до сих пор😁
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11.01.2022 09:06 Ответить
Ксюша , проливьі в Черное море не под контролем Москвьі , а єто главное .
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11.01.2022 09:10 Ответить
они сами отказались
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11.01.2022 09:12 Ответить
Когда?
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11.01.2022 09:15 Ответить
Та тут навіть проблемні питання передачі зброї нашій "комічній" владі, а до вступу в НАТО ця влада ще не "доросла".
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11.01.2022 08:50 Ответить
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11.01.2022 08:52 Ответить
Леонад Данилович две каденции строил Олигархат не для того чтобы его разрушил какой то Зеленский...
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11.01.2022 08:52 Ответить
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11.01.2022 08:54 Ответить
Семья Кучмы хорошо поднялась на ЗОЛОТЫХ АКЦИЯХ
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11.01.2022 08:55 Ответить
Та да.Зятьок Пинчук стал миллиардером за 5 минут...,мировой рекорд...
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11.01.2022 08:57 Ответить
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11.01.2022 08:57 Ответить
Пока обдолбонае чмо в презедентах а Ермак рулить вместо него страной, никто єтого членства не дасть.
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11.01.2022 08:59 Ответить
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11.01.2022 09:04 Ответить
а зачем НАТе Украина? там своего головняка много, еще и распильщиков бюджета там не хватало
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11.01.2022 09:18 Ответить
Да. Мир неуклонно катится к войне. Я раньше думал, что до неё ещё десятки лет, но вижу что ошибался. Всё потому, что человечество очень тупое и постоянно делится на наших и ваших. Порочное воспитание. Культура, спорт, постоянно стремятся к рекордам. Кто быстрее, выше, сильнее тот и альфа самец тот и вожак стаи. Это животный атавизм, он сильнее нас, он у нас в дальних закоулках обезьяньего мозга.
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11.01.2022 09:22 Ответить
Как раньше мамонта командой забивали, адреналин выделялся, так же и сейчас организм его требует. Но мамонты кончились. Футбол или бокс с хоккеем являются некоторыми заменителями. Но этого людям мало. Надо ещё и с соседним племенем повоевать, но уже не с копьями, а с ракетами.
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11.01.2022 09:32 Ответить
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11.01.2022 09:49 Ответить
Кто захочет спорить с Путиным
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11.01.2022 09:51 Ответить
"Настане день, коли одна людина скаже: путін -*****!
І мільйони йому у відповідь заспівають: ла-ла-ла-ла...!"
(с)
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11.01.2022 09:58 Ответить
Не надо петь ла-ла-ла
Просто надо создать армию чтобы никто не хотел пробовать ещё мощь
И приобрести гаранта безопасности -- атомные заряды
Никто не трогает того от кого сможет получить больше чем дать
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11.01.2022 10:11 Ответить
ВАЗеленський старанно працює над тим, щоб цього ніколи не сталося.
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11.01.2022 10:37 Ответить
На ЕС фиолетово, а вот НАТО нам надо обязательно
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11.01.2022 11:02 Ответить
 
 