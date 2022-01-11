Скорейшее предоставление Украине членства в НАТО и ЕС - единственный верный ответ Путину, - посол Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник требует, чтобы новое правительство Германии дало четкую приверженность скорейшему вступлению Украины в Евросоюз и НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом посол написал в Твиттере.

"Киев требует от Берлина четкого комитмента как можно скорее предоставить Украине членство в НАТО и ЕС", - написал дипломат.

Мельник отметил, что это единственный верный шаг, который должно сделать новое правительство ФРГ вместо того, чтобы обсуждать "эфемерные обеспокоенности по поводу безопасности" президента России Владимира Путина.

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