Американские сенаторы требуют от Байдена жесткого подхода к "неприемлемому списку требований" РФ
Группа американских сенаторов во главе с республиканцем Марко Рубио в письме на имя президента Джо Байдена требует на переговорах с Россией жестко подойти к обсуждению украинского вопроса и российских инициатив по НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В письме говорится: "Мы просим администрацию(...) продолжать недвусмысленно осуждать военные угрозы и провокации России".
"Крайне важно, чтобы Соединенные Штаты продемонстрировали нашу решимость и отказались удовлетворить неприемлемый список требований", - подчеркнули авторы.
По их мнению, гарантии безопасности, которых требует Россия, направлены на то, чтобы "воссоздать российскую сферу влияния в Европе, где Кремль может свободно принуждать и запугивать такие страны, как Украина, Грузия, Молдова, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Румыния, которые стали твердыми американскими союзниками и партнерами".
Администрация на переговорах должна продемонстрировать, что "Россия не имеет права вето на расширение НАТО" и что "дверь в членство в НАТО остается открытой для европейских стран(...), членство которых способствует безопасности Евро-атлантического региона".
Сенаторы считают необходимым "рассмотреть возможность увеличения военного присутствия на восточном фланге Альянса, включая страны Балтии, Польшу и регион Черного моря, чтобы служить сдерживающим фактором для российской агрессии". В этом ключе они считают важной "дополнительную помощь Украине и странам Восточной Европы в обеспечении безопасности".
Они предлагают США и их союзникам ввести санкции против российского президента и его окружения, продемонстрировать "приверженность Соединенных Штатов поддержанию порядка в Европе, основанного на правилах".
Пожалуйста, подождите...
"Я не собираюсь вникать в каждый транш и обновление помощи в области безопасности. Дело в том, что за последний год мы предоставили Украине больше помощи в области безопасности, чем за все время с 2014 года. Эти поставки продолжаются, и в ближайшие недели запланированы еще поставки", - сообщил журналистам представитель Госдепа.
Журналистка CNN Кейли Этвуд https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9reWxpZWF0d29vZC9zdGF0dXMvMTQ4MDYyNTAxNjg2OTk0OTQ0Mg== в Twitter сообщила , что информацию о выделении дополнительных $200 млн подтвердили четыре источника.
Решение было принято на фоне стягивания Россией своих войск к границам Украины, которое вызвало опасения о новом вторжении. Предполагают, что его не разглашали из-за уже запланированных переговоров с Россией, чтобы не осложнять ситуацию.