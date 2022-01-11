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Американские сенаторы требуют от Байдена жесткого подхода к "неприемлемому списку требований" РФ

Американские сенаторы требуют от Байдена жесткого подхода к

Группа американских сенаторов во главе с республиканцем Марко Рубио в письме на имя президента Джо Байдена требует на переговорах с Россией жестко подойти к обсуждению украинского вопроса и российских инициатив по НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В письме говорится: "Мы просим администрацию(...) продолжать недвусмысленно осуждать военные угрозы и провокации России".

"Крайне важно, чтобы Соединенные Штаты продемонстрировали нашу решимость и отказались удовлетворить неприемлемый список требований", - подчеркнули авторы.

По их мнению, гарантии безопасности, которых требует Россия, направлены на то, чтобы "воссоздать российскую сферу влияния в Европе, где Кремль может свободно принуждать и запугивать такие страны, как Украина, Грузия, Молдова, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Румыния, которые стали твердыми американскими союзниками и партнерами".

Администрация на переговорах должна продемонстрировать, что "Россия не имеет права вето на расширение НАТО" и что "дверь в членство в НАТО остается открытой для европейских стран(...), членство которых способствует безопасности Евро-атлантического региона".

Сенаторы считают необходимым "рассмотреть возможность увеличения военного присутствия на восточном фланге Альянса, включая страны Балтии, Польшу и регион Черного моря, чтобы служить сдерживающим фактором для российской агрессии". В этом ключе они считают важной "дополнительную помощь Украине и странам Восточной Европы в обеспечении безопасности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США о переговорах с Россией: Не стоит недооценивать, какие коллективные рычаги влияния у нас есть

Они предлагают США и их союзникам ввести санкции против российского президента и его окружения, продемонстрировать "приверженность Соединенных Штатов поддержанию порядка в Европе, основанного на правилах".

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Топ комментарии
+13
Мужики ,давайте! А ми вам після перемоги Коломойського віддамо!
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11.01.2022 08:49
+13
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11.01.2022 08:50
+6
иван водки нет иди домой (с) всегда актуально на всех языках
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11.01.2022 09:06
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Мужики ,давайте! А ми вам після перемоги Коломойського віддамо!
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11.01.2022 08:49 Ответить
І навіть не одного, такого "добра" вистачає.
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11.01.2022 08:53 Ответить
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11.01.2022 08:50 Ответить
иван водки нет иди домой (с) всегда актуально на всех языках
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11.01.2022 09:06 Ответить
Жестко низзя,бо РАБссия после Казахстана захыватит браццкий Узбекистан... Мародерничать не будут сказал Путлера,хватит что в Донбассе обосрались...
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11.01.2022 09:08 Ответить
Требовать от 80-и летнего дедушки? Ню, ню ...
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11.01.2022 09:14 Ответить
Администрация президента США https://rus.lb.ua/file/person/2013_bayden_dzhozef_.html Джо Байдена в конце декабря санкционировала выделение для Украины дополнительных 200 млн. долларов на сферу обороны. Об этом сообщает американский канал CNN в https://lb.ua/go.php?url=**************************************************************************************************************************** материале о переговорах США и России , прошедших в Женеве 10 января."США незаметно выделили 200 млн долларов на безопасность Украины", - говорится в нем.Пакет безопасности включает поставки того же вооружения, которое Украина получала от США раньше, включая стрелковое оружие и боеприпасы, запчасти для техники, медицинское оборудование.Источники канала говорят, что администрация тайно уведомила о своем решении Конгресс в начале января. Некоторые чиновники узнали об этом по секретным каналам.В Госдепе говорят, что отправка нового пакета помощи может занять определенное время, поскольку сейчас только завершают поставку оборудования на сумму в 60 млн долларов, одобренную летом.
"Я не собираюсь вникать в каждый транш и обновление помощи в области безопасности. Дело в том, что за последний год мы предоставили Украине больше помощи в области безопасности, чем за все время с 2014 года. Эти поставки продолжаются, и в ближайшие недели запланированы еще поставки", - сообщил журналистам представитель Госдепа.
Журналистка CNN Кейли Этвуд https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9reWxpZWF0d29vZC9zdGF0dXMvMTQ4MDYyNTAxNjg2OTk0OTQ0Mg== в Twitter сообщила , что информацию о выделении дополнительных $200 млн подтвердили четыре источника.

Решение было принято на фоне стягивания Россией своих войск к границам Украины, которое вызвало опасения о новом вторжении. Предполагают, что его не разглашали из-за уже запланированных переговоров с Россией, чтобы не осложнять ситуацию.
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11.01.2022 21:35 Ответить
Крысы Мавзолейныее кричат от радости Трамп наш,Казахстан наш...Порошенко наш...,Голоборолька враг РАБссии...кроме Сватов-Скотов ничего не умеет..
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11.01.2022 09:17 Ответить
руссо туриссто
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11.01.2022 09:24 Ответить
Байден назвал РАБссию БОМЖатником...без роду племени и своей земли... Точнее и не скажешь...
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11.01.2022 09:28 Ответить
со стороны выглядит ужасно. гопник-путин,пройдоха и аферист, выставляет требования всей европе и шантажирует штаты, а те как ,сопливые подростки в песочнице,обосрались,опустили носы и слушают,что этот дебиловатый,распаясавшийся хулиган,еще им запретит делать и мирно играться. Вместо того,чтобы этого хулигана загнать на край ледовитого океана,к белым медведям,с лопатой чистить снег,и диктовать уроду свои условия освобождения от исправительных работ,эти недоноски-недоразвитые дают ему возможности управлять собой. Та у вас вся сила планеты,та вы смелее умнее и сильнее в сто раз .Что вы обосрались, та покажите в конце концов кто на планете хозяин.Наведите порядок в европе и мире,поразганяйте этих крыс по своим норам,разорвите эту нечесть и уничтожте раз и навсегда рассадник зла и терроризма.
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11.01.2022 09:43 Ответить
В психологии есть термин "зона комфорта"! Он и объясняет причины поведения "сопливых подростков в песочнице"!!!
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11.01.2022 10:31 Ответить
А со стороны, это выглядит так: ***** кладет, под каждой соседской и выше этажом, дверью фекальную горку, затем стучит ногой в те двери и требует бумажку, для подтереться! Парадокс!
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11.01.2022 10:35 Ответить
Вимагає закріпити цю "сферу впливу" й твердих гарантій, юридичних. ***** - нема що додати.
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11.01.2022 11:27 Ответить
 
 