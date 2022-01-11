РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12649 посетителей онлайн
Новости
5 504 31
Казахстан (778) ОДКБ (131) Токаев (62)

Миссия сил ОДКБ в Казахстане завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод, - Токаев

Миссия сил ОДКБ в Казахстане завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод, - Токаев

Вывод сил ОДКБ начнется через два дня, их миссия в Казахстане завершена.

Об этом сообщил президент республики Касим-Жомарт Токаев на заседании мажилиса во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Основная миссия сил ОДКБ завершена, через два дня начнется поэтапное выведение объединенного миротворческого контингента ОДКБ", - сказал он.

Токаев также уверяет, что Казахстан юридически обоснованно обратился в ОДКБ с просьбой направить миротворческий контингент.

Также читайте: Силы ОДКБ перебросили в Казахстан более 70 самолетов, - Минобороны РФ

Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

Читайте также: Протестующих в Алматы расстреливали люди, говорившие по-русски, - правозащитник Абдуманапов

В четверг, 6 января, в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Вони туди тільки приїхали. Фіг їх виведеш.
показать весь комментарий
11.01.2022 09:12
+11
Або розпочнеться.
Або не розпочнеться...

Останнє якось більш ймовірне.
показать весь комментарий
11.01.2022 09:05
+7
13 января начнется поэтапный вывод из Казахстана : 13.01.22 - выведут армян, 13.01.23- выведут таджиков, 13.01.24 - выведут бульбашей, вот и все четыре этапа, а москалей их там нет, они ушли вместе с трупами иностранных боевиков.
показать весь комментарий
11.01.2022 09:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Або розпочнеться.
Або не розпочнеться...

Останнє якось більш ймовірне.
показать весь комментарий
11.01.2022 09:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WKuT_OI_bHk&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB Переговоры в Женеве США и РФ/ Рябков в печали/ Китай контролирует ситуацию в Казахстане/
показать весь комментарий
11.01.2022 09:05 Ответить
Мисия по внешней интервенции завершена...
показать весь комментарий
11.01.2022 09:08 Ответить
великий китайский барин кремлевского недомерка хйла по всей видимости сказал ему пшел вон
показать весь комментарий
11.01.2022 09:10 Ответить
раз туда обратно тебе и мне приятно
показать весь комментарий
11.01.2022 09:10 Ответить
Ето так думает Токаев? Да вот хер там. Не для того Вова Пу перебрасывает самолетами ихтамнетов.
показать весь комментарий
11.01.2022 09:11 Ответить
Вони туди тільки приїхали. Фіг їх виведеш.
показать весь комментарий
11.01.2022 09:12 Ответить
як рейдернути цілу країну? оце саме воно
то всі розуміють нарешті, чий стопкран зірвав у 2013 Євромайдан..?
показать весь комментарий
11.01.2022 09:26 Ответить
Хімік-характерник@geterogen



В Казахстані місцями повертається інтернет і потроху починають описувати з перших очей, що бачили.
1. Початок революції там точно був і люди дійсно почали виходити на вулиціна протест.
2. Але в якийсь момент випустили зеків, при тому випустили їх у спальних районах.
3. Зеки почали влаштовувати погроми і кіпіш, залякувати місцевих. Тому всі люди, які були готові приєднатись до протестів, готувати їжу, нести теплі речі, просто були змушені лишатись вдома і берегти себе і своє майно.
4. При тому, зеки були на вулицях не лише великих міст, але і у середніх передмістях. Подібне пробував зробити і Янукович, зеки і тітушня були і на Нивках, але масштаб не можна порівняти. Казахсабська верхівка вивчила уроки янука.
5. Хто випустив зеків? Вважають, що це могла бути команда як Назарбаєва, так і Токаєва. Цілком можливо, що обидва знали цей план, але кожен мав свій розрахунок, жоден з яких не спрацював.
6. Зеків випустило місцеве КДБ (КНБ) - зокрема, прямо вказують на Масімова. Зброю їм дали також кнб-шники.
7. Масімов літав на зустріч в москву разом з Назарбаєвим і Токаєвим.
8. Підозрюють, що Назарбаєв в москві домовлявся щодо наслідника і що це могла бути донька.
9. Також впевнені, що Масімов випустив зеків не за командою Назарбаєва чи Токаєва. Сам він зараз заарештований, а кнб-шники кінчають самогубством і ходять чутки, що більше ніж двоє вже померли.
10. Думають, що Масімов міг влаштувати заворуху з зеками для того, аби самому отримати президентство, або для когось зближеного. Тому він і не тікав з країни.
показать весь комментарий
11.01.2022 09:40 Ответить
Теперь ждем кровавого теракта с жертвами , Москва так просто не уйдет .
показать весь комментарий
11.01.2022 09:14 Ответить
Чуть позже,когда пропагандонские медиа подтянутся. Миру нужна впечатлительня картинка.
показать весь комментарий
11.01.2022 18:25 Ответить
Трупи іноземних терористів втекли
показать весь комментарий
11.01.2022 09:17 Ответить
13 января начнется поэтапный вывод из Казахстана : 13.01.22 - выведут армян, 13.01.23- выведут таджиков, 13.01.24 - выведут бульбашей, вот и все четыре этапа, а москалей их там нет, они ушли вместе с трупами иностранных боевиков.
показать весь комментарий
11.01.2022 09:24 Ответить
армянские "миротворцы" контролируют Центральный рынок Алма-Аты.. их теперь и с танками не выгонишь..
показать весь комментарий
11.01.2022 09:28 Ответить
Потребуют долю...Зря защищали от террористов рынок?
показать весь комментарий
11.01.2022 09:36 Ответить
Нету их на рынках...Крупный опт турки, мелкий азеры...у армяшек нет рынка овощей..
показать весь комментарий
11.01.2022 10:33 Ответить
Ага, типу це легка прогулянка - кілка сотень літаків туди й назад. Тепер буде як Пуйло вирішить, пізно всравсь.
показать весь комментарий
11.01.2022 09:24 Ответить
Їх тепер не випреш. Токаєв дозволить рашці відкрити військову базу, можливо й не одну. Така шелупонь, як пашинян з лукою можливо й вийде, та й то, лишать по 100 рил на ротаційній основі для демонстрування присутності саме блоку, а фактично легитимізації окупації Казахстану кацапами.
показать весь комментарий
11.01.2022 09:31 Ответить
білорусам нагадайка щоб були сміливішими . . . . Казахи створили хвилю емоцій у всьому світі за кілька днів і зараз одкбешні окупанти мають з ганьбою тікати в свої національні військові банди.
показать весь комментарий
11.01.2022 09:32 Ответить
ну-ну...зачекаємо пару днів....
показать весь комментарий
11.01.2022 09:37 Ответить
Выведешь у себя на заднице прыщи, а эти останутся.
Разве только нашивки на форме поменяют, например на советниуов или охрана стратегических объектов.
показать весь комментарий
11.01.2022 09:48 Ответить
Да Да!!!! Пиз...дишь!!! Теперь ты тов. Такаев до конца жизни под охраной ФСБ будешь- ЭТО ТО ЧЕГО ТЫ И ХОТЕЛ!!!! Без них и посрать будешь боятся выйти!!!
показать весь комментарий
11.01.2022 10:01 Ответить
через два дні розпочнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ Джерело:

поэтапное - это на сколько десятилетий или типа как в приднестровье
показать весь комментарий
11.01.2022 10:01 Ответить
У Пекина все под контролем!вофке баловаться не дадут!
показать весь комментарий
11.01.2022 10:14 Ответить
скільки років пройшло як кацапів з Сирії вивели ?
показать весь комментарий
11.01.2022 10:16 Ответить
Разборки в правящем классеКазхстана мне до лампочки.
Мне нужно, чтобы геноцида простого населения не было.
показать весь комментарий
11.01.2022 10:24 Ответить
Ага, щас)) Пуйло теперь принципиально не выведет, чтоб показать кто в доме хозяин. он такие вещи любит)
показать весь комментарий
11.01.2022 10:38 Ответить
Наивный Токаев. Теперь возле него всегда будет сидеть куратор из ФСБ. Как у нас возле ЗЕ сидит Ермак. Кстати, потерпевший ЗЕ уже вернулся в Украину?
показать весь комментарий
11.01.2022 10:49 Ответить
Можна починати сміятися?
показать весь комментарий
11.01.2022 10:51 Ответить
Ключевое слово "поэтапно" !!!
Пару человек для ТВ-картинки выведут с пару единицами техники, а остальные выйдут "на следующем этапе". А вот когда он будет, в каком десятилетии - отдельный вопрос . . .
показать весь комментарий
11.01.2022 13:44 Ответить
 
 