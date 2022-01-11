Миссия сил ОДКБ в Казахстане завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод, - Токаев
Вывод сил ОДКБ начнется через два дня, их миссия в Казахстане завершена.
Об этом сообщил президент республики Касим-Жомарт Токаев на заседании мажилиса во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Основная миссия сил ОДКБ завершена, через два дня начнется поэтапное выведение объединенного миротворческого контингента ОДКБ", - сказал он.
Токаев также уверяет, что Казахстан юридически обоснованно обратился в ОДКБ с просьбой направить миротворческий контингент.
Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.
В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.
В четверг, 6 января, в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.
Пожалуйста, подождите...
Або не розпочнеться...
Останнє якось більш ймовірне.
то всі розуміють нарешті, чий стопкран зірвав у 2013 Євромайдан..?
В Казахстані місцями повертається інтернет і потроху починають описувати з перших очей, що бачили.
1. Початок революції там точно був і люди дійсно почали виходити на вулиціна протест.
2. Але в якийсь момент випустили зеків, при тому випустили їх у спальних районах.
3. Зеки почали влаштовувати погроми і кіпіш, залякувати місцевих. Тому всі люди, які були готові приєднатись до протестів, готувати їжу, нести теплі речі, просто були змушені лишатись вдома і берегти себе і своє майно.
4. При тому, зеки були на вулицях не лише великих міст, але і у середніх передмістях. Подібне пробував зробити і Янукович, зеки і тітушня були і на Нивках, але масштаб не можна порівняти. Ка
захсабська верхівка вивчила уроки янука.
5. Хто випустив зеків? Вважають, що це могла бути команда як Назарбаєва, так і Токаєва. Цілком можливо, що обидва знали цей план, але кожен мав свій розрахунок, жоден з яких не спрацював.
6. Зеків випустило місцеве КДБ (КНБ) - зокрема, прямо вказують на Масімова. Зброю їм дали також кнб-шники.
7. Масімов літав на зустріч в москву разом з Назарбаєвим і Токаєвим.
8. Підозрюють, що Назарбаєв в москві домовлявся щодо наслідника і що це могла бути донька.
9. Також впевнені, що Масімов випустив зеків не за командою Назарбаєва чи Токаєва. Сам він зараз заарештований, а кнб-шники кінчають самогубством і ходять чутки, що більше ніж двоє вже померли.
10. Думають, що Масімов міг влаштувати заворуху з зеками для того, аби самому отримати президентство, або для когось зближеного. Тому він і не тікав з країни.
Разве только нашивки на форме поменяют, например на советниуов или охрана стратегических объектов.
поэтапное - это на сколько десятилетий или типа как в приднестровье
Мне нужно, чтобы геноцида простого населения не было.
Пару человек для ТВ-картинки выведут с пару единицами техники, а остальные выйдут "на следующем этапе". А вот когда он будет, в каком десятилетии - отдельный вопрос . . .