Миссия сил ОДКБ в Казахстане завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод, - Токаев

Вывод сил ОДКБ начнется через два дня, их миссия в Казахстане завершена.

Об этом сообщил президент республики Касим-Жомарт Токаев на заседании мажилиса во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Основная миссия сил ОДКБ завершена, через два дня начнется поэтапное выведение объединенного миротворческого контингента ОДКБ", - сказал он.

Токаев также уверяет, что Казахстан юридически обоснованно обратился в ОДКБ с просьбой направить миротворческий контингент.

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Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

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В четверг, 6 января, в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.