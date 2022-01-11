Россия - серийный насильник, еще раз полезете - дадим по яйцам, - экс-глава МИД Сикорский ответил Лаврову

Экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил главе МИД Сергею Лаврову на его заявления о том, что "НАТО - геополитический проект, направленный на захват территорий".

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Посольство РФ в Великобритании опубликовало мнение Лаврова по поводу того, что НАТО стало чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий.

"Уясните себе, российское посольство, раз и навсегда, понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папой. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если попробуете еще раз, то получите по яйцам", - ответил Сикорский.

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