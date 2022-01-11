РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12539 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 821 11
карантин (16728) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Новый всплеск COVID-19 можно ожидать с конца января. Пик придется на февраль с постепенным убыванием до апреля, - Кузин

Новый всплеск COVID-19 можно ожидать с конца января. Пик придется на февраль с постепенным убыванием до апреля, - Кузин

Новый всплеск коронавируса ожидается в Украине с конца января.

Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил в интервью "ВВС Україна", информирует Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь, что нет (новой волны еще нет. - Ред.). Сейчас в Сумской области увеличивается количество новых случаев, а в Херсонской растет доля госпитализированных. Однако, этот рост не значителен. Мы еще не видим ухудшения эпидситуации. Скорее срабатывает послепраздничный период, когда люди откладывали поход к врачу", - ответил он на вопрос, есть ли увеличение госпитализаций больных коронавирусом началом новой волны пандемии.

"По нашим прогнозам, очередной всплеск будет, начиная с конца января. В это время будет больше "Омикрона". Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля", - добавил Кузин.

Он также прогнозирует, что данная вспышка будет продолжительной.

"Длительность и размах новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мер и от количества людей, которые получат полный прививочный курс или бустерную дозу", - отметил главный санитарный врач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В марте 2022 года будет готова вакцина от штамма "Омикрон", – гендиректор Pfizer Бурла

По его словам, количество смертей в результате новой вспышки также будет зависеть от темпов вакцинальной кампании.

"Мы не ожидаем, что 2022 год будет хуже, чем 2021 год по количеству новых случаев или количеству смертей", - утверждает Кузин.

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Кузин запланировал всплеск ковидла, значит будет вслеск. Не портите Кузину план по производству
показать весь комментарий
11.01.2022 10:37
+3
Ну вы как хочете так и нарисуете.скорее на начало апреля и то не факт
показать весь комментарий
11.01.2022 09:29
+1
С какого перепугу?
показать весь комментарий
11.01.2022 09:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С какого перепугу?
показать весь комментарий
11.01.2022 09:27 Ответить
Фарма зобов'язала Ше пару мільйонів вакцин вколоти
показать весь комментарий
11.01.2022 09:44 Ответить
так и будет. Увидите сами. Омикрон. Вакцины дают только 10-20% резистентности.
Уже пора начинать беречься и избегать лишних контактов. Хотя это только растянет во времени всплеск.
показать весь комментарий
11.01.2022 10:25 Ответить
Ну вы как хочете так и нарисуете.скорее на начало апреля и то не факт
показать весь комментарий
11.01.2022 09:29 Ответить
вони ще ті майстри - намалюють все, що потрібно. Їх таких, як цей кузін і поставили на ці посади, щоб вони робили все, що потрібно, і не пирхали і не вонякали. )))
показать весь комментарий
11.01.2022 11:32 Ответить
поискал, что за очередная зе-гнида появилась?
Всё те же "новые лица" партии регионов...

https://dumskaya.net/news/hu-iz-igor-kuzin-144367/ Ху из Игорь Кузин: некоторые моменты из жизни будущего главгоссанврача Украины
показать весь комментарий
11.01.2022 09:32 Ответить
Ичо 48% полностью ужаленного взрослого населения никак ситуацию не исправят?
А зачем тогда оно было проделано?
показать весь комментарий
11.01.2022 10:02 Ответить
Кузин запланировал всплеск ковидла, значит будет вслеск. Не портите Кузину план по производству
показать весь комментарий
11.01.2022 10:37 Ответить
 
 