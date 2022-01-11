Новый всплеск COVID-19 можно ожидать с конца января. Пик придется на февраль с постепенным убыванием до апреля, - Кузин
Новый всплеск коронавируса ожидается в Украине с конца января.
Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил в интервью "ВВС Україна", информирует Цензор.НЕТ.
"Я надеюсь, что нет (новой волны еще нет. - Ред.). Сейчас в Сумской области увеличивается количество новых случаев, а в Херсонской растет доля госпитализированных. Однако, этот рост не значителен. Мы еще не видим ухудшения эпидситуации. Скорее срабатывает послепраздничный период, когда люди откладывали поход к врачу", - ответил он на вопрос, есть ли увеличение госпитализаций больных коронавирусом началом новой волны пандемии.
"По нашим прогнозам, очередной всплеск будет, начиная с конца января. В это время будет больше "Омикрона". Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля", - добавил Кузин.
Он также прогнозирует, что данная вспышка будет продолжительной.
"Длительность и размах новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мер и от количества людей, которые получат полный прививочный курс или бустерную дозу", - отметил главный санитарный врач.
По его словам, количество смертей в результате новой вспышки также будет зависеть от темпов вакцинальной кампании.
"Мы не ожидаем, что 2022 год будет хуже, чем 2021 год по количеству новых случаев или количеству смертей", - утверждает Кузин.
Пожалуйста, подождите...
Уже пора начинать беречься и избегать лишних контактов. Хотя это только растянет во времени всплеск.
Всё те же "новые лица" партии регионов...
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А зачем тогда оно было проделано?