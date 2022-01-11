Шендерович объявил о выезде из России: "Не желаю доказывать остатком своей жизни аксиому о путинском правосудии"
Российский публицист Виктор Шендерович сообщил о вынужденном выезде из России из-за политических преследований и угрозы ареста и заключения в связи с уголовным производством по заявлению "кремлевского повара" Евгения Пригожина.
Об этом он заявил на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
" Я всегда являлся по повесткам на допросы и в суды. Отчасти из любопытства, отчасти из доверия к судьбе и благоприобретенной в детстве веры - в торжество если не добра, то здравого смысла. Так оно и шло со времен первого преследования за программу "Куклы", транзитом через все автозаки, административки и новые уголовки "нулевых" - к миллионному штрафу времен "покоренья Крыма" и новым автозакам... Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению "кремлевского повара" Пригожина, я, пожалуй, воздержусь, и как раз из здравого смысла. Нет тут никакого спора, требующего новой судебной инстанции, как нет тут (давно) никакого суда. "Потерпевший" открыто заявил о желании заткнуть мне рот, а заодно и запугать всех, кого не устраивает кровавый, воровской и безнаказанный след, тянущийся за его именем. Поняв, что журналистов не остановить штрафами, "кремлевский повар" перешел к шантажу уголовными статьями", - рассказал он.
"Резкое для меня изменение пейзажа тут - не столько в гипотетическом сроке (до него в моем распоряжении оставалось бы, по крайней мере, сколько-то времени), сколько в досудебных мерах. Увы, ст. 128.1 УК РФ предусматривает ограничение свободы на время следствия, и у меня почему-то нет особых оснований сомневаться в том, что эта норма может быть применена. Что же до сути дела, то она проста как яйцо, и это воплощенный Оруэлл, как ни банально уже это звучит. Клеветой на Пригожина называется теперь правда о нем. Меня уже судили по этому поводу в прошедшем году, и я не поленился продоставить Приморскому суду Петербурга в буквальном смысле пуд доказательств того, что никакой другой репутации, кроме репутации уголовника и убийцы, у г-на Пригожина нет и никогда не было. В сторону сути вопроса суд даже не обернулся, процессуальными требованиями закона пренебрег, а в своем решении принял сторону истца и его эксперта - человека с заочным образованием и филькиной грамотой вместо диплома (каков поп, таков и приход). Уголовщина, сказано же вам", - добавил Шендерович.
"Так что тема правосудия исчерпана, не начавшись, и речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике, на потеху всей этой братве - или переждать поганую коллизию снаружи от их блатных понятий. И я принял решение переждать снаружи.
Может быть, кого-то расстроит мое нежелание доказывать остатком своей жизни аксиому о путинском правосудии - по мне, это дело давно уже пустое и лишнее. Проникновение в жилище, слежка, телефонное хулиганство, клевета, вторжение в частную жизнь, прямые угрозы самой жизни... Ни по одному моему заявлению в полицию ответа я не дождался: так путинская Россия указывала на мое место у отечественной параши. Теперь, уже безо всяких метафор, речь идет о перспективе лишения свободы. Впрочем, вынужденный отъезд с родины - это тоже лишение свободы, разумеется... ", - заявил публицист.
"Жаловаться в моем положении глупо: не я первый и не я буду последний, не говоря уже о судьбе Немцова, судьбах Мохнаткина, Навального, Дмитриева, сотен других политзеков. Не говоря уже о том, что творит Россия в развязанных ею войнах и интервенциях... Мне же, за все мои провинности перед администрацией деревни Гадюкино, всего лишь навесили позорное тавро да и выперли наконец вон, подобру-поздорову, угрозой посадки - милые, добрые, толерантные люди... На начало 2022 года было у меня намечено много всякого разного: и литературный вечер в Москве, и съемки нового ютуб-проекта в Питере, и "Дилетантские чтения" там же... Увы. Не будем дальше смешить бога своими планами - авось когда-нибудь все это и случится, но видимо, не раньше, чем правоохранительные органы снова начнут ловить Е.В.Пригожина, 1961 г.р., ранее судимого (кто-то из нас двоих явно представляет опасность для общества). А пока этот Пригожин тут элита, я, стало быть, продолжу исполнять функцию иностранного агента - снаружи от родины, зато без намордника. Так и мне будет приятнее, и вам веселее", - резюмировал Шендерович.
Пожалуйста, подождите...
Где текст Шендеровича?
"
https://www.facebook.com/lev.simkin?fref=mentions Лев Симкин напомнил к дате советский анекдот про жизнь после советской власти.
Посетитель - Человек! Принеси-ка мне коньячку, рябчика, осетринки и газеточку «Правда». Официант отвечает, что все есть, а газеты «Правда» нет. Как нет, почему нет? Отменили советскую власть, вот и газеты нет. Принесли ему все, а он не унимается, опять требует газеточку «Правду». Официант - Да ведь отменили советскую власть, я вам уже говорил. Посетитель - А ты говори, говори...
Добавлю азбучное: распад СССР был совершенно неизбежен (ну не объединить Ашхабад и Вильнюс ничем, кроме ГУЛАГа). Можно было попробовать сохранить в едином пространстве Россию, Беларусь и восток Украины, но для этого в 1989 году надо было слушать Сахарова, предлагавшего перезаключить Союзный договор, а не выть на него, топая ногами. К 1991 году все уже шло вразнос естественным образом.
И - посмотрите в сторону Югославии и скажите спасибо Михаилу Сергеевичу за то, как именно все это произошло.
Я нихрена по твоей позиции не понял!
Как вам аргументация Шендеровича по поводу раздела Украины?
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762579664&comment_id=Y29tbWVudDo0NzcwMTE5MTg2MzkwMTIwXzQ3NzM4MTI5OTkzNTQwNzI%3D&__cft__[0]=AZWiZ78aNlAHE42h4uWBRrBiHbwAWXp0nt5FWcsj_5udVc8ZLh4m59WYoXRA_H78mQQralnFWxAYQQrmAAc-6W3K04vkBCVjn7JWAjHbu542r8BDNuFaSWNackD-Oy9CTag&__tn__=R]-R Виктор Шендерович
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064565652406&__cft__[0]=AZWiZ78aNlAHE42h4uWBRrBiHbwAWXp0nt5FWcsj_5udVc8ZLh4m59WYoXRA_H78mQQralnFWxAYQQrmAAc-6W3K04vkBCVjn7JWAjHbu542r8BDNuFaSWNackD-Oy9CTag&__tn__=R]-R Олександр Прівен Львов за век поменял государственную принадлежность пять раз. Это насчет вызванных кусков. Вся Европа в таких вырванных кусках. Но Сахаров говорил о другом, и вы это прекрасно понимаете
Во все эти твитеры-фейсбуки у меня доступа нет.
Коротко можно увидеть всякую хрень типа Шендор СОЖАЛЕЕТ "об упущенной возможности разделить Украину". Лично я в приведенном тексте сожаления не вижу.
БРАВО!
Что крамольного в идее - если бы Расия была нормальной страной - организовать что-то типа ЕС на месте СССР?
Ты обсуждаешь ЧТО?
Не понимаешь разницы между тем, что могло бы быть в 1989 и тем, что есть сейчас?
Между прочим, Расия в 1989 быда куда как более демократически продвинутой, чем Украина с окаменевшим партсовком!
Когда ты подрастёшь, ты поймёшь что мир несколько сложнее, чем школьная тетрадка в чёрно-белую полоску. И твой юношеский максимализм останется в прошлом! Вместе с "торговлей на крови" и предательством Яроша.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762579664&comment_id=Y29tbWVudDo0NzcwMTE5MTg2MzkwMTIwXzQ3NzM3MzkzNjYwMjgxMDI%3D&__cft__[0]=AZVq8VVLlVQHaClqbgKVM1j4oLE4DArJePGTXTu8wy2Ab6udmc-********************************************************************************&__tn__=R]-R Виктор Шендерович
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064565652406&__cft__[0]=AZVq8VVLlVQHaClqbgKVM1j4oLE4DArJePGTXTu8wy2Ab6udmc-********************************************************************************&__tn__=R]-R Олександр Прівен в общих чертах - как существует ЕС. В рамках экономического и политического здравого смысла. На добровольной основе. В 1989 году это был бы фантастически удачный поворот дела. К 1991 году, увы, проскочили просто к распаду - тоже относительно благополучному, но именно распаду.
А прирекло,тільки-фьють !
Та й як воно жити:сім'я давно в ЄС,сам в Москві...
Як би ви ретельніше фільтрували базари Шендеровича, то були б свідомі того, що його етери завжди рясніли на імперсько-українофобську риторику ще з часів Другої Чеченської на Радіо Свобода ''Всє свободньі''. Шендерович завжди був справним надавати вказівки українцям хто має, а хто не має бути для нас героєм, згадуючи недобрим словом Шухевича та Бандеру. Аз зараз для багатьох нещодавніх шанувателів цього діяча, які раптом розчарувалися, можна пояснити цей феномен словами самого Шендеровича, які він описав Сооженіцьіна: ''Пока дєржалі м'ясо в морозілкє, казалось, сто оно ОК. Но как только досталі, і рзморозілі, оказалось што оно нє ОК".
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064565652406&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R Олександр Прівен в общих чертах - как существует ЕС. В рамках экономического и политического здравого смысла. На добровольной основе. В 1989 году это был бы фантастически удачный поворот дела. К 1991 году, увы, проскочили просто к распаду - тоже относительно благополучному, но именно распаду.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762579664&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R Виктор Шендерович а если бы Украина не захотела?
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· https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4770119186390120&id=100001762579664&comment_id=4772058642862841&reply_comment_id=4773790202689685&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R 4 тиж.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064565652406&comment_id=Y29tbWVudDo0NzcwMTE5MTg2MzkwMTIwXzQ3NzM3OTI5NTI2ODk0MTA%3D&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R Олександр Прівен
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762579664&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R Виктор Шендерович видите ли ЕС обьединяет страны. А не вырванные куски их.