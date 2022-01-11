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россия (93015) Шендерович (64) Пригожин Евгений (399)

Шендерович объявил о выезде из России: "Не желаю доказывать остатком своей жизни аксиому о путинском правосудии"

Шендерович объявил о выезде из России:

Российский публицист Виктор Шендерович сообщил о вынужденном выезде из России из-за политических преследований и угрозы ареста и заключения в связи с уголовным производством по заявлению "кремлевского повара" Евгения Пригожина.

Об этом он заявил на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

" Я всегда являлся по повесткам на допросы и в суды. Отчасти из любопытства, отчасти из доверия к судьбе и благоприобретенной в детстве веры - в торжество если не добра, то здравого смысла. Так оно и шло со времен первого преследования за программу "Куклы", транзитом через все автозаки, административки и новые уголовки "нулевых" - к миллионному штрафу времен "покоренья Крыма" и новым автозакам... Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению "кремлевского повара" Пригожина, я, пожалуй, воздержусь, и как раз из здравого смысла. Нет тут никакого спора, требующего новой судебной инстанции, как нет тут (давно) никакого суда. "Потерпевший" открыто заявил о желании заткнуть мне рот, а заодно и запугать всех, кого не устраивает кровавый, воровской и безнаказанный след, тянущийся за его именем. Поняв, что журналистов не остановить штрафами, "кремлевский повар" перешел к шантажу уголовными статьями", - рассказал он.

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"Резкое для меня изменение пейзажа тут - не столько в гипотетическом сроке (до него в моем распоряжении оставалось бы, по крайней мере, сколько-то времени), сколько в досудебных мерах. Увы, ст. 128.1 УК РФ предусматривает ограничение свободы на время следствия, и у меня почему-то нет особых оснований сомневаться в том, что эта норма может быть применена. Что же до сути дела, то она проста как яйцо, и это воплощенный Оруэлл, как ни банально уже это звучит. Клеветой на Пригожина называется теперь правда о нем. Меня уже судили по этому поводу в прошедшем году, и я не поленился продоставить Приморскому суду Петербурга в буквальном смысле пуд доказательств того, что никакой другой репутации, кроме репутации уголовника и убийцы, у г-на Пригожина нет и никогда не было. В сторону сути вопроса суд даже не обернулся, процессуальными требованиями закона пренебрег, а в своем решении принял сторону истца и его эксперта - человека с заочным образованием и филькиной грамотой вместо диплома (каков поп, таков и приход). Уголовщина, сказано же вам", - добавил Шендерович.

"Так что тема правосудия исчерпана, не начавшись, и речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике, на потеху всей этой братве - или переждать поганую коллизию снаружи от их блатных понятий. И я принял решение переждать снаружи.

Может быть, кого-то расстроит мое нежелание доказывать остатком своей жизни аксиому о путинском правосудии - по мне, это дело давно уже пустое и лишнее. Проникновение в жилище, слежка, телефонное хулиганство, клевета, вторжение в частную жизнь, прямые угрозы самой жизни... Ни по одному моему заявлению в полицию ответа я не дождался: так путинская Россия указывала на мое место у отечественной параши. Теперь, уже безо всяких метафор, речь идет о перспективе лишения свободы. Впрочем, вынужденный отъезд с родины - это тоже лишение свободы, разумеется... ", - заявил публицист.

Читайте: Когда простому россиянину объяснят, сколько взято из карманов у каждого за имперские понты в виде Крыма, он скажет: "Верните обратно!" - Шендерович

"Жаловаться в моем положении глупо: не я первый и не я буду последний, не говоря уже о судьбе Немцова, судьбах Мохнаткина, Навального, Дмитриева, сотен других политзеков. Не говоря уже о том, что творит Россия в развязанных ею войнах и интервенциях... Мне же, за все мои провинности перед администрацией деревни Гадюкино, всего лишь навесили позорное тавро да и выперли наконец вон, подобру-поздорову, угрозой посадки - милые, добрые, толерантные люди... На начало 2022 года было у меня намечено много всякого разного: и литературный вечер в Москве, и съемки нового ютуб-проекта в Питере, и "Дилетантские чтения" там же... Увы. Не будем дальше смешить бога своими планами - авось когда-нибудь все это и случится, но видимо, не раньше, чем правоохранительные органы снова начнут ловить Е.В.Пригожина, 1961 г.р., ранее судимого (кто-то из нас двоих явно представляет опасность для общества). А пока этот Пригожин тут элита, я, стало быть, продолжу исполнять функцию иностранного агента - снаружи от родины, зато без намордника. Так и мне будет приятнее, и вам веселее", - резюмировал Шендерович.

Также читайте: Шендерович: Мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян

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Топ комментарии
+38
походу, 21 век пройдет под лозунгом: "стыдно, гадко, оскорбительно быть русским!"..
потому что "быть русским" это значит отождествлять себя со всей той мерзостью, черной ложью, неизмеримой подлостью, всеми видами ненависти, злобы и агресивного мракобесия, которые являются содержанием "русскавага мира"..
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11.01.2022 09:45
+34
Давно пора с этой помойки валить...адекватные люди там не нужны...
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11.01.2022 09:44
+16
Вот так и получается, что тирания выдавливает всех, кто способен думать и критиковать. А в самой России остается безмолвное стадо.

А теперь скажите, что ЗЕ не пытается то же самое выстроить в Украине.
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11.01.2022 09:51
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А зачем вам верить мне на слово?) Здесь есть несколько ссылок на его этот пост) Буквально первые комменты под постом) Там все четко и понятно и нельзя понять двояко) Моя трактовка, ну как я понял его, есть на этой странице в моих коментах) Зачем повторятся)
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11.01.2022 17:30 Ответить
При чём тут верить наслово?
Где текст Шендеровича?
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12.01.2022 12:04 Ответить
Вот здесь https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4770119186390120&id=100001762579664
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13.01.2022 05:06 Ответить
А в чём криминал?
"

https://www.facebook.com/lev.simkin?fref=mentions Лев Симкин напомнил к дате советский анекдот про жизнь после советской власти.

Посетитель - Человек! Принеси-ка мне коньячку, рябчика, осетринки и газеточку «Правда». Официант отвечает, что все есть, а газеты «Правда» нет. Как нет, почему нет? Отменили советскую власть, вот и газеты нет. Принесли ему все, а он не унимается, опять требует газеточку «Правду». Официант - Да ведь отменили советскую власть, я вам уже говорил. Посетитель - А ты говори, говори...

Добавлю азбучное: распад СССР был совершенно неизбежен (ну не объединить Ашхабад и Вильнюс ничем, кроме ГУЛАГа). Можно было попробовать сохранить в едином пространстве Россию, Беларусь и восток Украины, но для этого в 1989 году надо было слушать Сахарова, предлагавшего перезаключить Союзный договор, а не выть на него, топая ногами. К 1991 году все уже шло вразнос естественным образом.
И - посмотрите в сторону Югославии и скажите спасибо Михаилу Сергеевичу за то, как именно все это произошло.
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13.01.2022 11:21 Ответить
Все норм?) Вас ничего в этом тексте не смутило?) Совсем?) А в первых комментах под ним?
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13.01.2022 15:52 Ответить
А какое отношение комментарии хер знает кого имеют к позиции Шендеровича?
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13.01.2022 15:56 Ответить
А там не хер знает кто, там Шендерович отвечает на конкретно заданный вопрос) Про Львов, он самый показательный)
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13.01.2022 16:02 Ответить
Если ты аргументируешь свою позицию - так приводи не кусок, а весь материал целиком!
Я нихрена по твоей позиции не понял!
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13.01.2022 16:19 Ответить
Вас никак не смутило его "восток Украины" в его новом союзном договоре?) Я же сразу вам задал вопрос, вы тоже за РАЗДЕЛ Украины?)
Как вам аргументация Шендеровича по поводу раздела Украины?
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762579664&comment_id=Y29tbWVudDo0NzcwMTE5MTg2MzkwMTIwXzQ3NzM4MTI5OTkzNTQwNzI%3D&__cft__[0]=AZWiZ78aNlAHE42h4uWBRrBiHbwAWXp0nt5FWcsj_5udVc8ZLh4m59WYoXRA_H78mQQralnFWxAYQQrmAAc-6W3K04vkBCVjn7JWAjHbu542r8BDNuFaSWNackD-Oy9CTag&__tn__=R]-R Виктор Шендерович

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064565652406&__cft__[0]=AZWiZ78aNlAHE42h4uWBRrBiHbwAWXp0nt5FWcsj_5udVc8ZLh4m59WYoXRA_H78mQQralnFWxAYQQrmAAc-6W3K04vkBCVjn7JWAjHbu542r8BDNuFaSWNackD-Oy9CTag&__tn__=R]-R Олександр Прівен Львов за век поменял государственную принадлежность пять раз. Это насчет вызванных кусков. Вся Европа в таких вырванных кусках. Но Сахаров говорил о другом, и вы это прекрасно понимаете

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13.01.2022 16:39 Ответить
Аргументация Шендера - это слова какого-то Привена?
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13.01.2022 17:01 Ответить
Нет, это ответ Шендеровича Олександру Прівену) Зачем столько вопросов? Ведь не сложно зайти туда где вы скопировали текст, нажать "все комментарии" и посмотреть в оригинале?) Там буквально первые несколько штук)
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13.01.2022 17:18 Ответить
Текст я скопировал из твоего сообщения.
Во все эти твитеры-фейсбуки у меня доступа нет.
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13.01.2022 17:52 Ответить
А сразу нельзя было сказать что нет доступа?)
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13.01.2022 20:35 Ответить
А какого хрена я просил бы текст если бы сам мог прочитать?
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14.01.2022 11:25 Ответить
Если коротко, то Шендерович сожалеет об упущенной возможности разделить Украину МИРНО(ну он так считает, что в такой способ это было бы мирно) По факту он такой же имперец как и *****, только он за другие методы... Как то так...
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13.01.2022 16:43 Ответить
Не надо коротко!
Коротко можно увидеть всякую хрень типа Шендор СОЖАЛЕЕТ "об упущенной возможности разделить Украину". Лично я в приведенном тексте сожаления не вижу.
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13.01.2022 16:59 Ответить
Ну не видите, так не видите) Все нормально... Делов то, сначала выморить голодом местное население, потом завезти других и через 50 лет там провести референдум... А идеи Сахарова(которого нужно было слушать и это не сожаление об упущенной возможности) в этом и заключались.
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13.01.2022 17:27 Ответить
Вот об этом бреде я и говорю. В твоём воспалённом воображении уже Шендерович выступает инициатором голодомора.
БРАВО!
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13.01.2022 17:54 Ответить
И не прокомментировали его слова про "это был бы фантастически удачный поворот дела"?
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13.01.2022 20:38 Ответить
Где эти слова?
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14.01.2022 11:26 Ответить
Вот
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14.01.2022 17:34 Ответить
Где я сказал инициатором? Нет, тот кто ЖАЛЕЕТ, что не воспользовались его результатами и не провели вовремя референдум, чтобы оторвать восток Украины...
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13.01.2022 20:41 Ответить
"В.Шендерович*― Секундочку. Речь идет о расширении. То, что он эту раковую опухоль запустил, будет поддерживать и культивировать в теле Украины, чтобы ослабить Украину, чтобы это было главной повесткой, чтобы с ним торговались за это - это разумеется. Разумеется, эта война идет. Я сейчас говорю о дальнейшем расширении."
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14.01.2022 12:23 Ответить
Ну и? Я вам несколько раз повторил, что Шендерович такой же имперец как и *****, только он за другие методы... Он против войны, но за проведение всяких референдумов... Он не о нас переживает... Он переживает за рашиков которые погибнут в войне... И так чтобы рашке за это ничего не было...
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14.01.2022 17:41 Ответить
Твои личные домыслы - это твои личные домыслы. Я регулярно просматриваю "Эхо Москвы", Шендерович там частый гость. Читая ЕГО ТЕКСТЫ ничего антиукраинского я не наблюдал.
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14.01.2022 18:29 Ответить
А на один комент ниже я привел не его слова?))) И жирным выделил то о чем о жалеет)
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14.01.2022 18:37 Ответить
На оди н коммент ниже - слова https://www.facebook.com/profile.php?id=100064565652406&__cft__[0]=AZVq8VVLlVQHaClqbgKVM1j4oLE4DArJePGTXTu8wy2Ab6udmc-********************************************************************************&__tn__=R]-R Олександр Прівен
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15.01.2022 10:43 Ответить
На один комент ниже это Шендерович обращается к Олександру) Так в ФБ коментарии построены, чтобы было понятно КТО и к КОМУ обращается) Во всей ветке вам я привел слова ТОЛЬКО Шендеровича... Чужие вопросы и утверждения я не приводил) Под тем текстом что вы были у меня скопировали, у Шендеровича спросили, как это он себе представлял оторвать у Украины восток... Вот ниже это один из его ответов)
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15.01.2022 13:47 Ответить
И?
Что крамольного в идее - если бы Расия была нормальной страной - организовать что-то типа ЕС на месте СССР?
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16.01.2022 12:02 Ответить
Мешает "если бы"))) А для этого нужно сначала развалить рашку, репарации всем пострадавшим... И самое главное ДЕНАЦИФИКАЦИЯ, под международным контролем лет на тридцать, что бы они срались от одного упоминания слова империя... И очень жаль, что на 8-м году войны приходится обьснять такие элементарные истины... Те которые ведут сейчас войну против нас, не из того 89-го года??? Союз с хорошей рашкой... ЧАСТЯМИ Украины... Пипец...
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16.01.2022 17:29 Ответить
Ты вообще в свём уме?
Ты обсуждаешь ЧТО?
Не понимаешь разницы между тем, что могло бы быть в 1989 и тем, что есть сейчас?
Между прочим, Расия в 1989 быда куда как более демократически продвинутой, чем Украина с окаменевшим партсовком!
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17.01.2022 11:50 Ответить
))) Ага))) Я вам привел его личные слова))) Тут вижу, тут рыбу заворачиваю... Ну это ваш выбор, и слушать газпромовские произведения тоже)
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15.01.2022 05:03 Ответить
Дорогой Паша!
Когда ты подрастёшь, ты поймёшь что мир несколько сложнее, чем школьная тетрадка в чёрно-белую полоску. И твой юношеский максимализм останется в прошлом! Вместе с "торговлей на крови" и предательством Яроша.
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15.01.2022 10:51 Ответить
Мой юношеский максимализм закончился лет 30 назад) Точно так же знаю, что не черно белая) И в том числе я знаю, что сколько бы ты не прятался под маской, твое нутро все равно себя покажет) И вот эти "Бабченко это Власов", "это был бы фантастически удачный поворот дела" и многое другое, прекрасно показывают что у человека внутри, как он мыслит, что является его основой... На 8 году войны, сожалеть об упущенной возможности 30 лет назад, когда по его мнению, это можно было решить без войны, и точно так же оторвать от Украины ее восток...
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15.01.2022 14:27 Ответить
Что крамольного в идее - если бы Расия была нормальной страной - организовать что-то типа ЕС на месте СССР?
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16.01.2022 12:03 Ответить
Это же вообще не сожаление)))
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762579664&comment_id=Y29tbWVudDo0NzcwMTE5MTg2MzkwMTIwXzQ3NzM3MzkzNjYwMjgxMDI%3D&__cft__[0]=AZVq8VVLlVQHaClqbgKVM1j4oLE4DArJePGTXTu8wy2Ab6udmc-********************************************************************************&__tn__=R]-R Виктор Шендерович

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064565652406&__cft__[0]=AZVq8VVLlVQHaClqbgKVM1j4oLE4DArJePGTXTu8wy2Ab6udmc-********************************************************************************&__tn__=R]-R Олександр Прівен в общих чертах - как существует ЕС. В рамках экономического и политического здравого смысла. На добровольной основе. В 1989 году это был бы фантастически удачный поворот дела. К 1991 году, увы, проскочили просто к распаду - тоже относительно благополучному, но именно распаду.
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13.01.2022 17:31 Ответить
Кстати, а что вы знаете о предложениях Сахарова?)
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13.01.2022 16:05 Ответить
А як цей лібєрал чмирив Бабченка,прєдатєлєм називав...
А прирекло,тільки-фьють !
Та й як воно жити:сім'я давно в ЄС,сам в Москві...
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11.01.2022 10:51 Ответить
Правильное решение!
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11.01.2022 10:54 Ответить
Не поверил Муждабаеву(ну никому я не верю на слово)... Полез лично посмотреть этот пост Шендеровича в ФБ от 8 декабря... Он там во всей красе... Он ЗА раздел Украины.... И жалеет что это не сделали в 89-м...
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11.01.2022 11:06 Ответить
''Не поверил Муждабаеву''

 Як би ви ретельніше фільтрували базари Шендеровича, то були б свідомі того, що його етери завжди рясніли на імперсько-українофобську риторику ще з часів Другої Чеченської на Радіо Свобода ''Всє свободньі''. Шендерович завжди був справним надавати вказівки українцям хто має, а хто не має бути для нас героєм, згадуючи недобрим словом Шухевича та Бандеру. Аз зараз для багатьох нещодавніх шанувателів цього діяча, які раптом розчарувалися, можна пояснити цей феномен словами самого Шендеровича, які він описав Сооженіцьіна: ''Пока дєржалі м'ясо в морозілкє, казалось, сто оно ОК. Но как только досталі, і рзморозілі, оказалось што оно нє ОК".
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12.01.2022 05:36 Ответить
Я может не совсем верно выразился, насчет "не поверил") Правильнее было бы "решил в очередной раз убедится в верности его слов") Ну не был для меня кумиром Шендерович, знал что есть такой, но он мне никогда не был интересен) Я ко всем рашикам отношусь как в том анекдоте про ментов) Для плохих - плохие гробы, для хороших - хорошие... Просто в очередной раз убедился, что любой русский либерал заканчивается на украинском вопросе) Да и больше заинтересовался этим вопросом в просветительских целях, вы посмотрите для скольких он здесь кумир)
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12.01.2022 11:14 Ответить
ждкоцап - це діагноз, у них своя окрема ненависть до України і українців, саме до таких і правильно застосовувати термін лібераст.
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12.01.2022 11:30 Ответить
Уважаемый https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762579664&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R Виктор Шендерович , Вы не могли бы объяснить нам, третьесортным людям (копирайт Олега Табакова), каким образом Вам видится "сохранение в союзе" моей Родины - Восточной Украины? Как ее бы отделяли бы по Вашему от Центральной и Западной? Ну так, хотя бы в общих чертах, наброском?
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11.01.2022 11:08 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762579664&comment_id=Y29tbWVudDo0NzcwMTE5MTg2MzkwMTIwXzQ3NzM3MzkzNjYwMjgxMDI%3D&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R Виктор Шендерович

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064565652406&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R Олександр Прівен в общих чертах - как существует ЕС. В рамках экономического и политического здравого смысла. На добровольной основе. В 1989 году это был бы фантастически удачный поворот дела. К 1991 году, увы, проскочили просто к распаду - тоже относительно благополучному, но именно распаду.
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11.01.2022 11:09 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064565652406&comment_id=Y29tbWVudDo0NzcwMTE5MTg2MzkwMTIwXzQ3NzM3OTAyMDI2ODk2ODU%3D&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R Олександр Прівен

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762579664&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R Виктор Шендерович а если бы Украина не захотела?


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· https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4770119186390120&id=100001762579664&comment_id=4772058642862841&reply_comment_id=4773790202689685&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R 4 тиж.




https://www.facebook.com/profile.php?id=100064565652406&comment_id=Y29tbWVudDo0NzcwMTE5MTg2MzkwMTIwXzQ3NzM3OTI5NTI2ODk0MTA%3D&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R Олександр Прівен

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762579664&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R Виктор Шендерович видите ли ЕС обьединяет страны. А не вырванные куски их.

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11.01.2022 11:11 Ответить
верное решение.
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12.01.2022 02:04 Ответить
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