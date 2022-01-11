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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 311 млн, жертв уже 5,5 млн. За сутки заболели более 2,1 млн человек

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 311 млн, жертв уже 5,5 млн. За сутки заболели более 2,1 млн человек

По состоянию на утро 11 января в мире зарегистрировали 2170145 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 5163 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 311 207 519 случаев инфицирования, из них 2 170 145 за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерло уже 5 512 898 человек, из них 5 163 за минувшие сутки.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 311 млн, жертв уже 5,5 млн. За сутки заболели более 2,1 млн человек 01

Преодолели болезнь и вылечились 260,7 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.

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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 311 млн, жертв уже 5,5 млн. За сутки заболели более 2,1 млн человек 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 68-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 26-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 13-я в мире и 7-я в Европе.

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Это там не та ли случайно Испания на 10м месте у которой 80% дважды ужалено?
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11.01.2022 09:59 Ответить
Та Испания, где в период с 27 марта 2021 по сегодня самый высокий показатель дневной смертности от ковида - 205 человек (11 мая 2021). А население там 47,3 млн.
В Украине самый высокий показатель дневной смертности от ковида - 838 вчеловек (16 ноября 2021) Население - 40 млн (по оптимистичным оценкам).
В последнюю волну в Испании самый высокий показатель дневной смертности от ковида 148 (5 января 2022). В Украине в последнюю волну 838 вчеловек (16 ноября 2021).
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11.01.2022 10:45 Ответить
Спасибо за сравнение тамошней медицины с нашей, но я уже давно в курсе.
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11.01.2022 11:04 Ответить
Да, тамошняя медицина делает ставку на вакцинацию. И по этой ставке выигрывает (спасает) тысячи человеческх жизней.
По числу аппаратов ИВЛ и по обеспечению лекарствами Украина мало уступает Испании. А вот где Испания нас значительно опередила, так это по степени вакцинации.
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11.01.2022 15:26 Ответить
Да вот так прямо мало уступает? И такие же ободранные палаты на десятерых, как на тех фотках, которыми осенью пугали?

Ога, охотно верю.
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11.01.2022 15:43 Ответить
Общее число больничных коек, на 100 000 населения

Испания
296.51

Украина
879.81

https://gateway.euro.who.int/ru/indicators/hlthres_245-total-hospital-beds-per-100-000/visualizations/#id=28512&tab=table https://gateway.euro.who.int/ru/indicators/hlthres_245-total-hospital-beds-per-100-000/visualizations/#id=28512&tab=table

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11.01.2022 15:52 Ответить
Коек да, хватает, даже на коридоры есличо. Тут проблем никаких.
Токо боюсь на качество лечения количество коек не влияет нуникак.
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11.01.2022 16:49 Ответить
Значит, при госпитализации антивакцинаторов можно по двое на одну койку класть. Раз для них не влияет.
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11.01.2022 16:57 Ответить
В США вообще жесть по заболевшим, хорошо хоть новый вирут не такой опасный.
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11.01.2022 10:41 Ответить
 
 