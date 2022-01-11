Консерваторы ХДС требуют от правительства Германии четкой позиции в отношении РФ

Руководство Христианско-демократического союза, крупнейшей оппозиционной политической силы Германии, требует от правительства четкой и согласованной позиции в отношении России.

Об этом заявил генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак после заседания президиума партии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Политик отметил, что Европа не только должна говорить с Россией единым голосом – ее речь должна быть четкой.

"Мы ожидаем такой четкости от федерального правительства", – сказал Цимиак.

Он заметил, что консерваторы поддерживают многие заявления "Зеленых" (входят в нынешнюю правящую коалицию), в частности, главы МИД Анналены Бербок, ранее высказывавшие очень четкую позицию по отношению к РФ. В то же время, по словам Цимиака, со стороны еще одного члена коалиции – СДПГ – наблюдается "совершенно противоположная коммуникация в отношении России". Поэтому ХДС ожидает, прежде всего, согласованности позиций между партиями власти.

"Никто не заинтересован в провокациях и эскалации, но мы (ХДС. – Ред.) четко заявляем: если другого пути нет, мы будем вместе с другими в Европе готовы к действиям в том, что касается введения соответствующих санкций", - заявил Цимиак.

С точки зрения ХДС, по словам генсекретаря, НАТО и ЕС должны еще раз засвидетельствовать единство в вопросе Украины, подтвердив, что судьба независимого государства не может решаться без его участия.

По убеждению Цимиака, демократизация в Украине тесно связана с ее безопасностью, поэтому у Германии есть "демократическая обязанность" поддерживать этот процесс и в дальнейшем.

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"Суверенитет и территориальная целостность Украины для нас не могут быть предметом торга. Точно так же как возможность каждого государства, являющегося суверенным, стремиться к членству в НАТО", - подчеркнул политик.

Он также заметил, что Нормандский формат зарекомендовал себя как хорошая проверенная платформа.