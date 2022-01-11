В ОП рассказали, о чем просили НАТО перед переговорами с РФ: "Наши аргументы были услышаны и взяты в работу"

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква рассказал, что на встрече Комиссии Украина-НАТО украинская сторона вооружила партнеров аргументами перед переговорами с РФ и высказала позицию по поводу предстоящего саммита Альянса в Мадриде.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Принял участие в работе Комиссии Украина-НАТО, которая состоялась в Брюсселе накануне заседания Совета Россия-НАТО, запланированного на 12 января. Сверили часы с государствами-членами НАТО и вооружили их аргументами накануне запланированного диалога с Россией. Наши аргументы были услышаны и взяты в работу. Не могу раскрывать ход дискуссии, поскольку заседание проходило в закрытом формате. Отмечу только, что высказали свою позицию все 30 союзников и в каждом выступлении звучала поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также высокая оценка того, что Украина остается сдержанной во время напряженной ситуации на ее границах и не поддается разного рода провокации. Со своей стороны заверил, что так будет продолжаться", - рассказал Жовква.

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"Безусловно, также обсудили с союзниками и руководством Альянса подготовку к предстоящему Саммиту НАТО в Мадриде. Отметил важность того, чтобы Украина не только должна быть приглашена на Саммит как страна-партнер, но и были бы приняты четкие решения относительно ее дальнейшего движения к членству в НАТО, желательно с конкретными временными ориентирами. Над этим и будем работать, начиная с сегодняшнего дня, со всеми столицами государств-членов НАТО и со штаб-квартирой в Брюсселе. Сегодня же в большинстве выступлений услышали, что будущее Украины в НАТО - это дело исключительно 30 членов НАТО и Украины как страны-аспиранта. И никого больше. И это вселяет осторожный оптимизм на успешный результат Мадрида и дальнейшего движения в НАТО", - резюмировал он.