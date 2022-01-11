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НАТО (8642) россия (93015) Офис Президента (1775) Жовква Игорь (149)

В ОП рассказали, о чем просили НАТО перед переговорами с РФ: "Наши аргументы были услышаны и взяты в работу"

В ОП рассказали, о чем просили НАТО перед переговорами с РФ:
Фото: bituk.media

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква рассказал, что на встрече Комиссии Украина-НАТО украинская сторона вооружила партнеров аргументами перед переговорами с РФ и высказала позицию по поводу предстоящего саммита Альянса в Мадриде.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Принял участие в работе Комиссии Украина-НАТО, которая состоялась в Брюсселе накануне заседания Совета Россия-НАТО, запланированного на 12 января. Сверили часы с государствами-членами НАТО и вооружили их аргументами накануне запланированного диалога с Россией. Наши аргументы были услышаны и взяты в работу. Не могу раскрывать ход дискуссии, поскольку заседание проходило в закрытом формате. Отмечу только, что высказали свою позицию все 30 союзников и в каждом выступлении звучала поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также высокая оценка того, что Украина остается сдержанной во время напряженной ситуации на ее границах и не поддается разного рода провокации. Со своей стороны заверил, что так будет продолжаться", - рассказал Жовква.

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"Безусловно, также обсудили с союзниками и руководством Альянса подготовку к предстоящему Саммиту НАТО в Мадриде. Отметил важность того, чтобы Украина не только должна быть приглашена на Саммит как страна-партнер, но и были бы приняты четкие решения относительно ее дальнейшего движения к членству в НАТО, желательно с конкретными временными ориентирами. Над этим и будем работать, начиная с сегодняшнего дня, со всеми столицами государств-членов НАТО и со штаб-квартирой в Брюсселе. Сегодня же в большинстве выступлений услышали, что будущее Украины в НАТО - это дело исключительно 30 членов НАТО и Украины как страны-аспиранта. И никого больше. И это вселяет осторожный оптимизм на успешный результат Мадрида и дальнейшего движения в НАТО", - резюмировал он.

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Топ комментарии
+11
А между строк читаем:" Партнёры сказали, чтоб мы не вякали, сидели тихо и не мешали грамотным людям вытаскивать Украину из жопы"
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11.01.2022 10:12
+9
ЗЕ помахал НАТО лыжными палками из Буковеля.

Хай США и нато решают проблемы Украины. А Бубочка опять устала...
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11.01.2022 10:15
+6
А втім: Конкурс на керівника САП триває уже 15 місяців. Серед двох фіналістів конкурсу переможцем став детектив НАБУ, який розслідував справу щодо Олега Татарова, Олександр Клименко. Однак у вівторок, 21 грудня 2021, контрольовані члени комісії відмовилися голосувати за формальне затвердження результатів, затягуючи призначення Клименка переможцем.

Шабунін про блокування Офісом Президента конкурсу в САП: Одна з причин - захист інтересів Коломойського

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11.01.2022 10:07
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Правила форума Совет форумчан
А втім: Конкурс на керівника САП триває уже 15 місяців. Серед двох фіналістів конкурсу переможцем став детектив НАБУ, який розслідував справу щодо Олега Татарова, Олександр Клименко. Однак у вівторок, 21 грудня 2021, контрольовані члени комісії відмовилися голосувати за формальне затвердження результатів, затягуючи призначення Клименка переможцем.

Шабунін про блокування Офісом Президента конкурсу в САП: Одна з причин - захист інтересів Коломойського

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11.01.2022 10:07 Ответить
яке ще НАТО..?

Garry@Garry51302808

https://twitter.com/Garry51302808/status/1480486509182603273 21 ч

Посольство Китаю.
Біля Тимошенко - Стефанішина. Та, яку на комісію по НАТО до Столтенберга єрмак відправив.
Це не про цю кончену потвору, яка віцепрем*єр з питань євроінтеграції.
І навіть не про новинського, який там же тусить.
А про пріоритети.

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11.01.2022 10:08 Ответить
Что конкретно не нравится , и о каких "приоритетах" речь ? Обьічньій дипломатический политес , необходимьій , кстати . Имхо
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11.01.2022 10:11 Ответить
А что такое ИМХО! Абревиатура??
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11.01.2022 10:19 Ответить
не "имхо" а ПМСМ
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11.01.2022 11:14 Ответить
Обычная парламентская делегация с представителями фракций.Их ПРИГЛАШАЮТ,а не едет,кто хочет.И когда это было?Ты хоть в курсе,что это было 7 месяцев назад?
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11.01.2022 11:58 Ответить
А между строк читаем:" Партнёры сказали, чтоб мы не вякали, сидели тихо и не мешали грамотным людям вытаскивать Украину из жопы"
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11.01.2022 10:12 Ответить
ЗЕ помахал НАТО лыжными палками из Буковеля.

Хай США и нато решают проблемы Украины. А Бубочка опять устала...
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11.01.2022 10:15 Ответить
Зеля, чесно кажучи, не очікував, що США та НАТО не підуть на поступки Московії. Він настільки засмучений, що не хоче повертатися з островів в океані. Капітулювати було б легше, якби Захід пішов на поступки.
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11.01.2022 10:42 Ответить
Пшик и пук! ЗЛН-ЕРМк ПНХ!
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11.01.2022 10:27 Ответить
Голобородька каже сдадим Путлеру еще пару Вагнергейтов и нас возмуть в НАТО и ЕС...
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11.01.2022 10:43 Ответить
всі шукають Зе, а він під столом сидів, поки Байден з Хлом у пінг-понг грали
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11.01.2022 11:13 Ответить
Pri Porohe sideli bi vmeste s amerikancami za stalom peregavorov protiv sruskimi , a teper toka prosbu mozhna azvuchitj esemeskoi .....daa , nu i delov natvarili zelohi , glavnoje - toka ni Poroh ...da ?
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11.01.2022 11:26 Ответить
Вот это настоящий президент, партнеров вооружил аргументами и послал на переговоры, по окончании спросит с них, что и как.
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11.01.2022 12:23 Ответить
А тим часом по тб вже озвучили, як збирати пакет безпеки в разі сирени тривоги -- брати з собою документи, ліки, аптечку першої допомоги, запас сухих продуктів, теплі речі і краще з візочком або "кравчучкою" на колесиках...
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11.01.2022 13:48 Ответить
 
 