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Луганщина (6431) референдум (1432) СБУ (19470)

За 2021 год СБУ сообщила о подозрениях более 60 организаторам антиконституционного "референдума" 2014 года в Луганской области

За 2021 год СБУ сообщила о подозрениях более 60 организаторам антиконституционного

СБУ продолжает системные меры по разоблачению и привлечению к ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, за прошлый год сообщено о подозрениях более 60 организаторам антиконституционного "референдума" 2014 года в Луганской области.

По материалам СБУ, 40 злоумышленников – осуждены. Среди них – так называемые "председатели избирательных участков" и вражеские агитаторы.

По заданию своих кураторов они проводили подрывную деятельность на востоке нашего государства. Для этого организовывали и способствовали проведению псевдореферендума на территории Луганской области.

Через фейковое мероприятие злоумышленники пытались "легитимизировать" представителей незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР" и нарушить территориальную целостность Украины.

Кроме того, уже в начале января этого года следователи СБУ сообщили о подозрении еще одной соратнице боевиков. Установлено, что в 2014 году главари вражеских группировок назначили ее "председателем избирательной комиссии" для проведения незаконного "референдума" на территории Счастьинского района.

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В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности нашей страны.

Мероприятия по разоблачению и документированию правонарушений проводились сотрудниками Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве прокуратуры.

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Ото натрудилися! А скільки буде по цім ц цих справ до підозрам вироків????
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11.01.2022 10:18 Ответить
А із самим головним винуватцем окупації наш президент спить і мріє щоб зустрітися й пожати йому руку.
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11.01.2022 10:26 Ответить
Тільки тім хто не пішов до ВР?
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11.01.2022 10:30 Ответить
Голимые манипуляции СБУ уже задолбали! Хватит уже всех идиотами считать!
"повідомлено" - это как? Новой почтой доставили? Лично вручили? По телефону? Интересно, сами "организаторы референдума" в курсе, что их "повідомлено"?
"40 зловмисників - засуджено"
С 2014 г.? За 8 лет? 40 из скольки, из 400?
"засуджено" - это как? Были суды? Где и когда? Кто сидит? Сколько дали?
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11.01.2022 10:33 Ответить
Штепа е в списку!
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11.01.2022 10:51 Ответить
А скольких из этих "более 60" гандонов осудили и они получили реальные сроки заключения?
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11.01.2022 12:03 Ответить
 
 