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Зеленский (19056) нормандская четверка (1596) Офис Президента (1775)

Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям на саммите лидеров стран "нормандской четверки", - Зеленский

Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям на саммите лидеров стран

Президент Владимир Зеленский поприветствовал усилия, которые партнеры Украины в Нормандском формате продолжают прилагать для практического выполнения договоренностей лидеров, достигнутых во время Парижского саммита "Нормандской четверки" в декабре 2019 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Отмечается, что советник канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенс Плетнер и дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн посетили Киев в соответствии с предварительными договоренностями, достигнутыми в ходе видеоконференции 4 января сего года, после переговоров, которые они провели в Москве, – в рамках продолжения диалога в Нормандском формате.

Состоялся широкий обмен мнениями в отношении путей активизации совместной работы в рамках Нормандского формата.

Зеленский, в свою очередь, поприветствовал усилия, которые партнеры Украины в Нормандском формате продолжают прилагать для практического выполнения договоренностей лидеров, достигнутых во время Парижского саммита Нормандской четверки в декабре 2019 года.

"Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран", – подчеркнул Глава государства.

Собеседники обменялись мнениями относительно текущей ситуации и продолжили обсуждение дальнейших шагов с целью мирного урегулирования российско-украинского конфликта, а также деэскалации ситуации на границах Украины.

Читайте также: В ФРГ анонсировали переговоры "нормандских советников" в различных форматах уже на этой неделе

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил, что украинская сторона остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования.

Он отметил необходимость обеспечения соблюдения режима полного прекращения огня, осуществления дальнейших этапов взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия КПВВ, а также выполнения других решений Парижского саммита лидеров "Нормандской четверки".

Стороны договорились продолжить поддерживать контакты внутри Нормандского формата на уровне советников с целью согласования модальностей организации очередного саммита лидеров стран – участниц Нормандского формата.

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Топ комментарии
+87
про прекращение чего? конфликта? Шмаркля *******, у нас не конфликт, а война. все четко шпарит по кремлевской методичке, **** зеленая.. И на что ты там готов? на особый статус Донбасса? на амнистию *********? На отказ от НАТО и ЕС? на признание Крыма российским? Давай, шмаркля, озвучь.
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11.01.2022 10:50
+62
Де свіжі фото, що Зеленський на роботі?
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11.01.2022 10:46
+45
Отдыхает не покладая рук
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11.01.2022 10:48
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Геть в підорашку кацапсина смердюча !
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11.01.2022 12:55 Ответить
Наркомани у городі.
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11.01.2022 12:52 Ответить
Понятно почему путлер так давит, он расчитивает, что зебил прогнется как токаев.
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11.01.2022 12:53 Ответить
так он уже прогнулся давно просто ему никто не даст это воплотить повесят поца прямо на елке в буковеле
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11.01.2022 13:51 Ответить
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11.01.2022 13:19 Ответить
малоПИД,,,роское, бенино, нарко-Чмо!!! ты готово только взять за щеку у ботаксного шизофреника!!!
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11.01.2022 13:21 Ответить
А сам Зельцман,чи Зеленський це зверненя читав?
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11.01.2022 13:33 Ответить
17/01 справжній президент України повертається до країни з закордонних зустрічей . Зустрінемо гідно Президента - Гетьмана.
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11.01.2022 13:38 Ответить
путін з товаришем сі розіграли партію із трьох сірників, яку запропонував Сталіну Черчіль в серпні 1944 року при обговоренні кордонів з Польщею (без Польщі ясна річ) Черчіль поклав перед Сталіним три сірники, крайній з права поклав ліворуч. Смисл- Польша віддає Західну Україну, а взамін отримує Данциг, Сілезію і Східну Померанію разом з Штеттіном. Сталін погодився відразу, але там щось трохи посперечались про притоки Нейсе.
Так і тут Путін поклав перед товаришем сі три сірники, один переклав, а він потрапив на Україну, а Кетаю взамін -колонізація Приморя та Сибіру разом з місцевими племенами. Зона вже демілітаризована- війська стоять на кордонах України. Залишок -забрати Українські землі взад, бо нема такої держави, її утворив Ленін самостійно, а тепер хазяїн ленівнської спадщини забере назад.
А два персонажа з коміксів, навіть не християни, з незрозумілим громадянством вирішили, що це вони вирішують долю України як держави а заразом Українського народу. І ще до того прикалуються, навіть вживають за державний кошт.
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11.01.2022 14:15 Ответить
По всем мировым СМИ нападение РФ на Украину проходит в разделе "Ukraine conflict". Как будто это Украина сама на себя напала и проблема в нас самих. РФ и их европейским бизнес партнерам удобно это искажение, так как позволяет вести бизнес на крови. Но почему наш горе-президент поддерживает этот тезис, не до конца ясно. Либо идиот, либо враг косящий под идиота.
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11.01.2022 14:25 Ответить
Это чтобы американским зрителям было сразу понятно. Кто в теме, тот знает суть.
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11.01.2022 16:37 Ответить
готовься к тюряге.подонок зеЛеный
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11.01.2022 15:45 Ответить
Шаріков and швондер рулять!****,хто їм штурвал дав?Мавпи вибрали мавп?Нах.й з цирку,новий закон забороняє використання тварин на арені!!!
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11.01.2022 15:47 Ответить
Зустріч мав Козирь -Єрмак , а про зустріч Зе з німцями нічого не відомо. Зустріч Зе з Беней так з німцями ні - не той пассаж. Та і про що з ними говорити. От з Беней про дефолт без оголошення...... Такі собі продуктові карточки для зубожилих - на смартфоні за 10000 грн.
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11.01.2022 15:49 Ответить
Шоб ти здох!
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11.01.2022 15:56 Ответить
Зеленський: Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту Джерело:

ЦЕ ЯК ?
Зе вже офіційно буде здавати Україну і піде на любі маразматичні забаганки Кремля от як амністія сепаратистів і платити їм військову пенсію і військову пенсію по інвалідності?
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11.01.2022 16:06 Ответить
Одного оно не поймёт- разговоры кончились.Если рашка выставляет ультиматумы НАТО,то чем оно путину хочет понравится? ДЯДЯ,ТЫ ОПОЗДАЛ!Теперь никакого ПОСЕРЕДИНЕ не будет.Спрашивать тебя уже некому.
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11.01.2022 16:15 Ответить
Он об этом не думает.
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11.01.2022 16:38 Ответить
Настав час йому предметно обговорити свою відставку.
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11.01.2022 16:31 Ответить
Ви вважаєте, що цього досить?
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11.01.2022 23:07 Ответить
Зеленский ведет себя как испуганная женщина с насильником , ее поймал в подворотне насильник и уже снимает штаны , а она надеется уговорить его не трогать ее!!! Маразм!
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11.01.2022 16:42 Ответить
я конечно понимаю что тут 90% боты, ветер подул - и сразу Зеленский дурак

Но неужели ни одному не понятно, что он сказал именно то, что сейчас должна сказать Украина на фоне переговоров НАТО с рашей.
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11.01.2022 16:43 Ответить
Тут и ветер не нужен, ибо зеленский сам по себе дурак.
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11.01.2022 16:48 Ответить
дурак и преступник - вещи разные
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11.01.2022 23:09 Ответить
Игорёк! Вот будет для тебя сюрприз, когда это "90% ботов" насадят тебя на бутылку!
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11.01.2022 23:11 Ответить
ну, одного мудня я точно успею завалить
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18.01.2022 11:56 Ответить
Головний виробник РЛС в Україні зупиняє роботу, через відмову держави https://www.dymka.com.ua/ekonomika/golovnyj-vyrobnyk-rls-v-********-zupynyaye-robotu-cherez-vidmovu-derzhavy-vid-usih-zamovlen/?fbclid=iwar37c6rj20ws7wuaystwtwlk8fedqc0lnfrnfrvjr2skb3fksjuhiqybfjg від усіх замовлень.
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12.01.2022 06:18 Ответить
финальная сцена кинофильма -- Сдача Украины!!!
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11.01.2022 16:45 Ответить
Сракомандувач написав це у вайбері, сидячи десь на пляжі, а в "офісє" вже сформували як інформацію для українських ЗМІ та найшли якусь фотку з якогось засідання.
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11.01.2022 16:47 Ответить
попробуй только
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11.01.2022 16:50 Ответить
покажите его. оно хотя бы живое?
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11.01.2022 16:56 Ответить
Кидала гнусавый.
Не слова про отражение полномасштабного нападения россии.
Не слова о поставках в армию всего необходимого.
Не слова о поднятие зарплат всем военнослужащим.

Коломойский так и сказал журналистам из Израиля, что Вова-квартал, задумал идти в президенты ещё в 2015, но скрывал и готовил с сообщниками сценарий фильма про народного учителя -президента. Надоело ему кривляться в 40 лет на сцене, решил уже по крупному снять банк.
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11.01.2022 17:00 Ответить
Готово оно, а ти у пуйла спросил или нет.
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11.01.2022 17:14 Ответить
Пуйла спрашивать не нужно , а нужно нагибать вместе с Германией и Францией , имея поддержку США и Британии .😀
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11.01.2022 21:45 Ответить
НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не пропагандирует антироссийские настроения. Все действия Альянса - следствие оккупации Крыму и агрессивной внешней политики РФ.
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11.01.2022 17:44 Ответить
Начинают озвучивать результаты договоренностей.
Все уже решено.
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11.01.2022 18:22 Ответить
А,думаєте,легко бути зрадником цілої країни і народу.....тут не те ,що закоксишся...тут підеш в астрал,що б не повертатись.......всенародна ненависть не для слабаків а тільки для креативних бєнєй і його опг.
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11.01.2022 19:06 Ответить
всіх зацікавило -де був Буба і хто на фото замість Буби - це фотомонтаж, коли Боба почав "розмовляти" Буби не було і він не підходив, це за нього Боба вкинув інфу. Він ще ва нірванні, на дні колодца, ще не викарябкався.
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11.01.2022 19:26 Ответить
Уже прошел год с того момента , как Осел пообещал уйти в отставку если не закончит войну с кацапами. Осел как всегда трендит как дышит , трендит и в очередной раз.
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11.01.2022 19:32 Ответить
Ах теперь у нас уже не война, а конфликт всего лишь. ЗЕчмо явно переотдыхал или, может, ещё не отошёл от отдыха. Кстати, на фотке его не видно. Тело в кабинет не успели доставить и достойно усадить?
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11.01.2022 19:40 Ответить
вова, шо ты сегодня выпил или чем кольнулся? расия - оккупант и страна агрессор, спонсор терроризма... ты о чем с бодуна будешь договариваться... ладно... приговор получишь 17 января... после приезда Порошенко... быстрый приговор... тогда уже не захочешь смотреть в глаза вербовщика ******* путенина...
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11.01.2022 19:45 Ответить
"Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн", - наголосив Глава держави.
***
**** - це війна, а не конфлікт.
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11.01.2022 19:50 Ответить
Зе: "...ми готові до необхідних рішень."
Ми в курсі.

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11.01.2022 19:51 Ответить
он наверно об смэрэку головой ******* на большой скорости --- ермак кричал кричал -- вова держи баланс . но вова уже не слышал --- пока нашу судьбу решают на трех переговорах . вовик уже месяц на зимних каникулах ..отрывается.. даже спонсора своего калломойского там на одном этаже в отеле ..случайно.. встретил --- пагаварили о том о сем --- сколько киловат эл. эн. дать на шару беньке биткойны майнить . там и ..довира.. и ..за майбах.. помогут ..слугам.. --- конверты свои отработают сполна . и вове в офшор тоже накапает --- вова он даже на отдыхе ..работает.. все об народе и государстве ..думает..
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11.01.2022 19:56 Ответить
Ну чого. Він же казав, що "должен только своей семье". А ви пошли в сраку...
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11.01.2022 22:26 Ответить
шмаркля називає війну конфліктом
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11.01.2022 19:59 Ответить
Было бы с кем договариваться!? И о чем! Черт тупоголовый!
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11.01.2022 21:10 Ответить
невже Зеленському кацапури пообіцяли повернути Крим і Донбас тільки щоб Україна не вступила в НАТО. ??? дебіл - хто вірить росіянам
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11.01.2022 22:11 Ответить
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11.01.2022 22:12 Ответить
Ты мне а я тебе! вот и вся договороспособность. Как там в фильме " Владимир Александрович меняет профессию" ты что царская морда землями разбрасываешся. ? Л. Гайдай также иронично вложил в уста Ваньки Каина, ордынского потомка фразу -Рюриковичи мы. (гавнокамандующий я)
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11.01.2022 23:38 Ответить
"...необхідних рішень..."? Необхідних кому? Рфії? Яких рішень? Рішень написаних у кремлі? Кроти у ОПі вже дозріли здати Україну Путлеру? Виродки95 сподіваються вижити після зради? Ню-ню. Україна не Казахстан.
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12.01.2022 00:44 Ответить
Зеленский настаивает на норманском формате потому что в него входит Россия и отсутствует США. Это преступление, его нужно немедленно отстранить от власти.
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12.01.2022 01:25 Ответить
нічого нового...

Те, що 🤡 хоче "сАйТісь пасЄрЄдіНє" ми знаємо ще з весни 2019-ого року!
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12.01.2022 04:10 Ответить
А до цього типа час ще не наставав?) рф прийде на перемовини, якщо їм віддати пів країни, воду на крим, визнати днр.
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12.01.2022 05:16 Ответить
Нікчема
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12.01.2022 06:26 Ответить
ВОВКА ТЫ УЖЕ ПРИГОТОВИЛ КОРТЭЖ ВСТРЕЧАТЬ В КИЕВЕ 17 ЯНВАРЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ПЕТРА ПОРОШЕНКА ---- ОСТАЛОСЬ ПЯТЬ ДНЕЙ ---- ЧАСЫ ТИКАЮТ ---- БЕНЯДИКТОВА ИЗ ОТПУСКА ВЫШЛА . А ТЫ ВСЕ В ..ТРУДАХ.. НА ЛЫЖАХ . ДАЖЕ ДЕТОК СВОИХ НЕ ВИДИШ ЗА ..ДЕРЖАВНЫМИ.. СПРАВАМИ ---- СКОЛЬКО ДНЕЙ В ГОДУ ТЫ ВОВА ОТДЫХАЕШ . ГДЕ ТВОЯ ЗЕЛЕНАЯ СОВЕСТЬ
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12.01.2022 06:42 Ответить
Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту Джерело:
Ххх

чмо зелене, а до цього як ти домовлявся, - зазираючи в очко Путіну?
Подяки та інши мерзотники ермаки, передайте зеленій плісняві, що в випадку чого, предметно на утілізацію зелене лайно буде під номером 3.
А ви будете під номерами 2 та 1
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12.01.2022 08:36 Ответить
Від коли це війна з щоденними жертвами називається конфліктом? З Буковеля та з Омана не чути пострілів?
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12.01.2022 08:40 Ответить
а класно Боба (Ермак) подставился ! А так хотелось быть вне схватки с друзьями. А тут Байден, которого он хотел покусать, загнал таки в угол. Это он уже погодя понял, что обнажил свой зад, начал исправляться, вспомнил о 90 процентах населения, которые в станут на защиту, благодарил Америку за помощь -кроме нас некому и т.д.
какая то неразбериха у "красавцев"-один гуляет неизвестно где, другой методичку потерял, контрпродуктивно работают на свой "имидж", верно ли другое -что путин держит их за фекальный продуктопровод и держит крепко.
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12.01.2022 23:09 Ответить
Да сейчас уже хрен поймёшь, зеленский президент, или же ермак, а может не тот и не другой, а возможно сам коломойский правит Украиной?
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13.01.2022 23:25 Ответить
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