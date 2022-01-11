Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям на саммите лидеров стран "нормандской четверки", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский поприветствовал усилия, которые партнеры Украины в Нормандском формате продолжают прилагать для практического выполнения договоренностей лидеров, достигнутых во время Парижского саммита "Нормандской четверки" в декабре 2019 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.
Отмечается, что советник канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенс Плетнер и дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн посетили Киев в соответствии с предварительными договоренностями, достигнутыми в ходе видеоконференции 4 января сего года, после переговоров, которые они провели в Москве, – в рамках продолжения диалога в Нормандском формате.
Состоялся широкий обмен мнениями в отношении путей активизации совместной работы в рамках Нормандского формата.
Зеленский, в свою очередь, поприветствовал усилия, которые партнеры Украины в Нормандском формате продолжают прилагать для практического выполнения договоренностей лидеров, достигнутых во время Парижского саммита Нормандской четверки в декабре 2019 года.
"Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран", – подчеркнул Глава государства.
Собеседники обменялись мнениями относительно текущей ситуации и продолжили обсуждение дальнейших шагов с целью мирного урегулирования российско-украинского конфликта, а также деэскалации ситуации на границах Украины.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил, что украинская сторона остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования.
Он отметил необходимость обеспечения соблюдения режима полного прекращения огня, осуществления дальнейших этапов взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия КПВВ, а также выполнения других решений Парижского саммита лидеров "Нормандской четверки".
Стороны договорились продолжить поддерживать контакты внутри Нормандского формата на уровне советников с целью согласования модальностей организации очередного саммита лидеров стран – участниц Нормандского формата.
Пожалуйста, подождите...
Так і тут Путін поклав перед товаришем сі три сірники, один переклав, а він потрапив на Україну, а Кетаю взамін -колонізація Приморя та Сибіру разом з місцевими племенами. Зона вже демілітаризована- війська стоять на кордонах України. Залишок -забрати Українські землі взад, бо нема такої держави, її утворив Ленін самостійно, а тепер хазяїн ленівнської спадщини забере назад.
А два персонажа з коміксів, навіть не християни, з незрозумілим громадянством вирішили, що це вони вирішують долю України як держави а заразом Українського народу. І ще до того прикалуються, навіть вживають за державний кошт.
ЦЕ ЯК ?
Зе вже офіційно буде здавати Україну і піде на любі маразматичні забаганки Кремля от як амністія сепаратистів і платити їм військову пенсію і військову пенсію по інвалідності?
Но неужели ни одному не понятно, что он сказал именно то, что сейчас должна сказать Украина на фоне переговоров НАТО с рашей.
Не слова про отражение полномасштабного нападения россии.
Не слова о поставках в армию всего необходимого.
Не слова о поднятие зарплат всем военнослужащим.
Коломойский так и сказал журналистам из Израиля, что Вова-квартал, задумал идти в президенты ещё в 2015, но скрывал и готовил с сообщниками сценарий фильма про народного учителя -президента. Надоело ему кривляться в 40 лет на сцене, решил уже по крупному снять банк.
Все уже решено.
припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн", - наголосив Глава держави.
***
**** - це війна, а не конфлікт.
Ми в курсі.
Те, що 🤡 хоче "сАйТісь пасЄрЄдіНє" ми знаємо ще з весни 2019-ого року!
Ххх
чмо зелене, а до цього як ти домовлявся, - зазираючи в очко Путіну?
Подяки та інши мерзотники ермаки, передайте зеленій плісняві, що в випадку чого, предметно на утілізацію зелене лайно буде під номером 3.
А ви будете під номерами 2 та 1
какая то неразбериха у "красавцев"-один гуляет неизвестно где, другой методичку потерял, контрпродуктивно работают на свой "имидж", верно ли другое -что путин держит их за фекальный продуктопровод и держит крепко.