Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям на саммите лидеров стран "нормандской четверки", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский поприветствовал усилия, которые партнеры Украины в Нормандском формате продолжают прилагать для практического выполнения договоренностей лидеров, достигнутых во время Парижского саммита "Нормандской четверки" в декабре 2019 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Отмечается, что советник канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенс Плетнер и дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн посетили Киев в соответствии с предварительными договоренностями, достигнутыми в ходе видеоконференции 4 января сего года, после переговоров, которые они провели в Москве, – в рамках продолжения диалога в Нормандском формате.

Состоялся широкий обмен мнениями в отношении путей активизации совместной работы в рамках Нормандского формата.

Зеленский, в свою очередь, поприветствовал усилия, которые партнеры Украины в Нормандском формате продолжают прилагать для практического выполнения договоренностей лидеров, достигнутых во время Парижского саммита Нормандской четверки в декабре 2019 года.

"Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран", – подчеркнул Глава государства.

Собеседники обменялись мнениями относительно текущей ситуации и продолжили обсуждение дальнейших шагов с целью мирного урегулирования российско-украинского конфликта, а также деэскалации ситуации на границах Украины.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил, что украинская сторона остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования.

Он отметил необходимость обеспечения соблюдения режима полного прекращения огня, осуществления дальнейших этапов взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия КПВВ, а также выполнения других решений Парижского саммита лидеров "Нормандской четверки".

Стороны договорились продолжить поддерживать контакты внутри Нормандского формата на уровне советников с целью согласования модальностей организации очередного саммита лидеров стран – участниц Нормандского формата.