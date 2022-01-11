Власти Казахстана обяжут разбогатевших при Назарбаеве бизнесменов перечислять деньги в соцфонд: "Пора отдать должное народу"
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил сформировать специальный фонд, из которого будут брать деньги на решение социальных проблем республики. Глава государства ожидает больших отчислений со стороны бизнесменов, разбогатевших во время правления первого казахстанского президента Нурсултана Назарбаева. Фонду дали название "Народ Казахстана".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
"Сегодня я поручаю образовать общественный социальный фонд. Он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки", - сказал выступивший перед парламентом Токаев.
По словам казахстанского лидера, он ожидает "значительных и регулярных отчислений в фонд со стороны бизнеса".
"Благодаря первому президенту - елбасы (Нурсултану Назарбаеву. - Ред.) - в стране появилась группа очень прибыльных компаний и богатых людей даже по международным меркам. Считаю, что пора отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", - подчеркнул Токаев.
Круг компаний, которые должны вносить деньги в фонд, и размер отчислений определит правительство.
Ранее Токаев принял решение о введении пятилетнего моратория на увеличение зарплаты депутатам, главам регионов и членам правительства. По мнению президента Казахстана, нынешние зарплаты достаточно высоки для такой меры. Среди других анонсированных мер по улучшению финансового состояния граждан Казахстана – обеспечение стабильности валютного рынка и "наведение порядка" на таможне на границе с Китаем.
Кроме того, Токаев призвал уделить особое внимание проблеме безработицы и улучшить ее показатели. Лидер Казахстана предупредил чиновников, что им придется адаптировать политику в социальной сфере "под новые реалии", учитывая пандемию и другие социальные проблемы.
Напомним, накануне британские СМИ сообщили, что дочь Назарбаева вывезла из Казахстана 300 миллионов долларов.
Пожалуйста, подождите...
закон про олигархов, называется
зе токаеву посоветовал - тому понравилось.
у него комбинация "Зе_брать у багатых, добрать у бедных и еще наплодить бедных"
Инвестиций в Казхстан теперь не будет: в Китае нет денег, а в Казахстане больше нет Назарбаева.
Впрочем, Китай и раньше денег не давал, Китай давал займы, а это "две большие разницы".
Так что будут "грабить награбленное".
Впрочем, в Китае у ЦК КПК такой же почин: бизнесмены башляяет "на доброе дело, на нарот", особенно когда у бизнеса начались проблемы, типа как владелец Evergrande.
Никогда и ни при какой власти лохторат не будет делить чьи-то деньги. Разве что в мечтах.
Собственно говоря, понять это можно: это тяга уголовников к благородному человеку.
"прислониться" (lean into).
По этой же причине Шерлок Холмс столь же популярен в РФ, равно как и Принц Флоризель.
Но даже и "прислониться" к благородным героям не удастся, ибо в "Пестрой Ленте" был такой разговор:
- Я понимаю, мистер Холмс, что о деньгах говорить неуместно, но все же: сколько я Вам должна?
- Мисс Стоунер, вы нам должны 4 шиллинга 6 пенсов за проезд.
Собственно говоря,я не помню сколько шиллингов и сколько пенсов было названо, и верно ли я запомнила фамилию героини.
А сумма была озвучена, чтобы она не чувствовала себя больше ничем спасителям обязанной, а не ради получения гонорара.
И каким боком к этому стоит дом Назарбаевой в Лондоне?
С кем меряются эти воры и нувориши?
только скажите ему что зеля уже пробовал, в результате все госкомпании стали убыточными и начались перебои с углем
потрібно і українцям спробувати казахський рецепт - влада кожної країни добре реагує на *******
Пострадянський синдром - та синдром від перегляду фільму "Собаче серце" українофоба Булгакова
2. Каким боком дерибан Токаевым бабла Назарбаева к протестам?
3. Ты дебил.
посмотри протесты в той же Франции к примеру - от горящих машин, до погромов. В США тоже самое..
А там где протестуют такие овцы как ты - власти кладут на протестующих БОЛЬШОЙ ХРЕН..
Это вы, дебилы, думаете, что революции могут происходить стихийно, без подготовки и без лидеров.
Вопрос в том, кто планировал эти "протесты". Больше похоже, что РФ.
Вот поэтому вы и верите, что в Армении были протесты, в Казахстане протесты, в Беларуси протесты... А по итогам это были бунты черни, которыми воспользовалось *****.
П.С. Как думаешь, почему в Киеве погромы предотвращали сами протестующие, а в Алматы нет?
Баи делят деньги, зебилы и разгибаи верят, что им что-то дадут.
Уличное марадерство - плохо и тюрьма. Государственное марадерство - хорошо и рейтинг.
Было уже в нашей истории.
Такаев - верни памятники Назарбаю в зад!!!! Сцыклявые гандоны!!!
результат-
Цены на топливо и продукты питания заморожены на пол года .
Гражданам Казахстана увеличат зарплаты на 55 % за счет
воровского клана назаарбаева с подельниками (список подельников в Форексе). дета , внуки жены , любовницы и содержанки гаремов ..
и
компании Royal Dutch Shell, «Ройял датч-шелл» - углеводороды,
Chevron Corporation, Шеврон Корпорэйшн - крупнейшая интегрированная энергетическая компания США,
British American Tobacco, Бритиш Американ Тобакко - британская транснациональная компания, производящая сигареты, табак ,
и банки нуворишей типа Qazaq Banki, и т . д .
, заставили платить в социальный фонд КZ. социальный фонд «Казақстан халқына» («Народу Казахстана»).
По 2 миллиона тенге выделяют семьям погибших полицейских и военнослужащих !
Вот это оперативность нового ЕЛБАСЫ Президента и Премьер -Министра КZ.
Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Поэтому правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд».
Украине не достаточно для этого и 32 лет !
Крупными акционерами банка являются: Бахыт Ибрагим - 12,23%, Динмухамет Идрисов (№20 рейтинга Forbes Kazakhstan 50 богатейших бизнесменов - 2017) - 8,19%, Уалихан Нурмухамедов - 8,12%, Нурхан Нурланов - 8,11%, Ержан Достыбаев (№36 рейтинга Forbes Kazakhstan 50 богатейших бизнесменов - 2017) - 6,91% и Акмарал Сунатуллаева - 5,84%.
Лично Елбасы-2?