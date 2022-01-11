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Казахстан (778) Назарбаев (173) фонд (138) Токаев (62)

Власти Казахстана обяжут разбогатевших при Назарбаеве бизнесменов перечислять деньги в соцфонд: "Пора отдать должное народу"

Власти Казахстана обяжут разбогатевших при Назарбаеве бизнесменов перечислять деньги в соцфонд:

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил сформировать специальный фонд, из которого будут брать деньги на решение социальных проблем республики. Глава государства ожидает больших отчислений со стороны бизнесменов, разбогатевших во время правления первого казахстанского президента Нурсултана Назарбаева. Фонду дали название "Народ Казахстана".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Сегодня я поручаю образовать общественный социальный фонд. Он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки", - сказал выступивший перед парламентом Токаев.

По словам казахстанского лидера, он ожидает "значительных и регулярных отчислений в фонд со стороны бизнеса".

"Благодаря первому президенту - елбасы (Нурсултану Назарбаеву. - Ред.) - в стране появилась группа очень прибыльных компаний и богатых людей даже по международным меркам. Считаю, что пора отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", - подчеркнул Токаев.

Круг компаний, которые должны вносить деньги в фонд, и размер отчислений определит правительство.

Смотрите также: Момент падения памятника Назарбаеву в казахском городе Талды-Корган. ВИДЕО

Ранее Токаев принял решение о введении пятилетнего моратория на увеличение зарплаты депутатам, главам регионов и членам правительства. По мнению президента Казахстана, нынешние зарплаты достаточно высоки для такой меры. Среди других анонсированных мер по улучшению финансового состояния граждан Казахстана – обеспечение стабильности валютного рынка и "наведение порядка" на таможне на границе с Китаем.

Кроме того, Токаев призвал уделить особое внимание проблеме безработицы и улучшить ее показатели. Лидер Казахстана предупредил чиновников, что им придется адаптировать политику в социальной сфере "под новые реалии", учитывая пандемию и другие социальные проблемы.

Напомним, накануне британские СМИ сообщили, что дочь Назарбаева вывезла из Казахстана 300 миллионов долларов.

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Топ комментарии
+13
В кішені токаєву,точніше сказати.
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11.01.2022 11:19
+11
Ваш Зєїла не робить, а лише звіздить у пропагандистських цілях. За 2,5 роки він лише грабував бідних і давав можливість і далі багатіти багатим. Довіри до його дій - нуль цілих, хрін десятих.
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11.01.2022 11:30
+11
идеи большевизма живучи... Думаю что с этого момента количество успешных компаний в Казахстане резко пойдет на убыль....
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11.01.2022 11:35
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В кішені токаєву,точніше сказати.
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11.01.2022 11:19 Ответить
Ідея непогана. Нарід зрозуміє. Які результати, можливо й дізнаємося.
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11.01.2022 11:27 Ответить
По пару МАФів покрасять, можливо.
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11.01.2022 11:38 Ответить
И это что, серьезно, никак тебе не напоминает, то что делал путин, ? Когда он, придя к власти, убрал ельцинских олигархов и создал своих?
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11.01.2022 11:48 Ответить
Дай вгадаю, ти за Голобородьку голосував?
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11.01.2022 12:12 Ответить
Деолігархізація по-казахськи.
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11.01.2022 11:41 Ответить
Пришла пора «делать ноги» - вытряхивать честно наворованное. Только в Украине борьба с олигархами - это как сериал Санта-Барбара, без начала и без конца.
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11.01.2022 11:20 Ответить
Думаете, Калбасы-Казы Ялдасы даст на это своё согласие?
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11.01.2022 14:57 Ответить
В Украине тоже так надо сделать. Президент Зеленский начал так делать так на всех телеканалах стали говорить что Президент Зеленский плохой
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11.01.2022 11:23 Ответить
в Украине такую фигню уже сделал зе.
закон про олигархов, называется
зе токаеву посоветовал - тому понравилось.
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11.01.2022 11:29 Ответить
Ваш Зєїла не робить, а лише звіздить у пропагандистських цілях. За 2,5 роки він лише грабував бідних і давав можливість і далі багатіти багатим. Довіри до його дій - нуль цілих, хрін десятих.
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11.01.2022 11:30 Ответить
Президент Зеленский??? Кто это чмо? А не пижишь ты олежик петрович подоляк?
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11.01.2022 11:30 Ответить
Дай бог, чтобы этот баражный гадюшник разогнать.
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11.01.2022 11:31 Ответить
патамушта президент зеленский такой президент, с таким горизонтом планирования, которого обычному человеку, не гению, не понять. у него комбинация "забрать у богатых - отдать бедным" растянута на несколько поколений, поэтому пока забирают у некоторых богатых, а потом, когда придет время, будут осчастливлены бедные.
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11.01.2022 11:33 Ответить
Я вже не запитую, коли він віддасть бідним. Мені цікаво, і що ж він забрав у багатих? Списки Форбст?
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11.01.2022 11:36 Ответить
ну вы что совсем глупый? вот, у игоря валерьевича недавно ручку со стола, а у олигарха порошенка, говорят, даже квартиру!
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11.01.2022 11:38 Ответить
"у него комбинация "забрать у богатых - отдать бедным""

у него комбинация "Зе_брать у багатых, добрать у бедных и еще наплодить бедных"
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11.01.2022 11:40 Ответить
Такое уже делали в Украине. Закончилось голодомором и гибелью миллионов. Я конечно же понимаю, что быдло очень хочет отнять и поделить, но как показывает история быдлу все равно ничего не достается.
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11.01.2022 11:52 Ответить
А "олєґ_пєтровіч" хоче хоч дулю, хоч пів дулі, аби лише безкоштовно й під самий ніс. Тьху!
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11.01.2022 11:57 Ответить
оу губернатор таньге просит
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11.01.2022 11:26 Ответить
А где еще взять то?
Инвестиций в Казхстан теперь не будет: в Китае нет денег, а в Казахстане больше нет Назарбаева.
Впрочем, Китай и раньше денег не давал, Китай давал займы, а это "две большие разницы".

Так что будут "грабить награбленное".
Впрочем, в Китае у ЦК КПК такой же почин: бизнесмены башляяет "на доброе дело, на нарот", особенно когда у бизнеса начались проблемы, типа как владелец Evergrande.
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11.01.2022 11:46 Ответить
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11.01.2022 11:27 Ответить
Ответ не тебе, но он всегда однозначен: НИКОГДА!!!

Никогда и ни при какой власти лохторат не будет делить чьи-то деньги. Разве что в мечтах.
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11.01.2022 12:02 Ответить
Красиво составлено, - решил он, - под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи - почет! Не вышло - мое дело шестнадцатое. Помогал детям, и дело с концом
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11.01.2022 11:28 Ответить
Не хотіли казахські ХАНИ воювати і дати зброю народу - за СЕБЕ, тепер буде їм як в КРИМУ чи в Лугандонії з Даунбасом - ВСЕ ЗАБЕРУТЬ ОРКИ З МОРДОРУ РАБСЕИ, а ви казахи : - " сосите, сосите глубже... лапу или что придется" Жили бідно, а тепер ВААЩЕ заживуть.... якщо виживуть.
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11.01.2022 11:29 Ответить
Під народом розуміються діти і родичі Токаєва?
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11.01.2022 11:29 Ответить
РАШКА - ВСЕ ЗАБЕРЕ - Токаєв маріонетка.
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11.01.2022 11:31 Ответить
Это теперь дочери Назарбаева теперь "дом Шерлока Холмса" на Бейкер-стрит в Лондоне продавать...
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11.01.2022 11:31 Ответить
Тяга вот таких "назарбаевых" к Шерлоку Холмсу просто поразительна.
Собственно говоря, понять это можно: это тяга уголовников к благородному человеку.
"прислониться" (lean into).
По этой же причине Шерлок Холмс столь же популярен в РФ, равно как и Принц Флоризель.
Но даже и "прислониться" к благородным героям не удастся, ибо в "Пестрой Ленте" был такой разговор:
- Я понимаю, мистер Холмс, что о деньгах говорить неуместно, но все же: сколько я Вам должна?
- Мисс Стоунер, вы нам должны 4 шиллинга 6 пенсов за проезд.

Собственно говоря,я не помню сколько шиллингов и сколько пенсов было названо, и верно ли я запомнила фамилию героини.
А сумма была озвучена, чтобы она не чувствовала себя больше ничем спасителям обязанной, а не ради получения гонорара.

И каким боком к этому стоит дом Назарбаевой в Лондоне?
С кем меряются эти воры и нувориши?
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11.01.2022 11:54 Ответить
нью-єлбаси захотів смачної ковбаси..
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11.01.2022 11:32 Ответить
хочет на популизме за чужой счет пропетлять
только скажите ему что зеля уже пробовал, в результате все госкомпании стали убыточными и начались перебои с углем
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11.01.2022 11:35 Ответить
идеи большевизма живучи... Думаю что с этого момента количество успешных компаний в Казахстане резко пойдет на убыль....
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11.01.2022 11:35 Ответить
Хм, а идея то хорошая. Все, кто разбогател при Януковиче, Лукашенко, Путине, должны отдать деньги народу.
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11.01.2022 11:35 Ответить
когда сместите с насеста Лукашенко и Путина,тогда и будете делить...
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11.01.2022 11:37 Ответить
национализаторы хреновы не понимают одной вещи: национализировать (ограбить) бизнес можно только 1 раз.... Но потом проходит год или два и эти "национализированные" деньги в бюджете снова заканчиваются....
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11.01.2022 11:39 Ответить
Да, но они украли деньги у народа, так что, понять и простить?
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11.01.2022 11:43 Ответить
не гони.... украденные деньги (если это доказано судом) и так должны возвращаться в бюджет . И для эттого не нужно никаких новых законодательных инициатив. Достаточно лишь лучше работать следователям....
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11.01.2022 11:47 Ответить
А заводы, фабрики, земли, леса, недра?
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11.01.2022 11:52 Ответить
Какой еще суд, когда все видно каждому, даже не имеющему юридического образования. Что заводы, фабрики, трубопроводы и т.п. были государственными стали собственностью каких-то барыг.
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11.01.2022 12:06 Ответить
Притом, мошенники говорили, что собственники будут эффективными, но они оказались только барыгами и ворюгами.
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11.01.2022 12:12 Ответить
народ тупой голосует за этих воров брехунов и потом жалуется что их обворовывают как сейчас при зеленском 500 млрд распиолили на лорги и каломскому - так не наступайте на грабли дэбилы - не верьте популистам которые обещают лучшую жизнь из ничего
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11.01.2022 14:39 Ответить
Может Вы ясновидящий ?
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11.01.2022 16:31 Ответить
Весь бізнес буде здавати гроші у фонд товариша Токаєва. Пройшли, так би мовити, шлях від єлбаси до єлбасні...
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11.01.2022 11:36 Ответить
роССияне тоже вкладывали в фонды...в пенсионный,в фонд развития...в фонд стабилизации...а оказалось всё в фонде Кремлёвской банды)))
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11.01.2022 11:36 Ответить
Токаєв з бубочкою - близнюки??? Що мама - ріма каже???
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11.01.2022 11:36 Ответить
тихою ходою п****са входить Клавдій, хтивий дядько принца:

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11.01.2022 11:38 Ответить
- Мон шер Гамлєт! Ходімо в кабінєт. Канхвету дам тобі я посмоктати. Канхвета очєнь класна, Тузік вкусний.
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11.01.2022 11:44 Ответить
Оно и понятно. Токаев стал вассалом Ху***ла. Теперь Ху*й*ло-хан требует собрать подать с холопов. Крепитесь казахи. Ето надолго.
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11.01.2022 11:38 Ответить
несподівано як
потрібно і українцям спробувати казахський рецепт - влада кожної країни добре реагує на *******
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11.01.2022 11:39 Ответить
Если пойдут на поводу "сирот" энерго-олигархов, то и это возможно_ а скорее и нужно.
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11.01.2022 11:45 Ответить
Взять и все поделить - это не казахский рецепт. И дерибан попередников - не казахский рецепт.
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11.01.2022 11:58 Ответить
у всьому демократичному Світі протести за економічні та політичні права це норма - в Україні такі як ти пишуть "Взяти та поділити"

Пострадянський синдром - та синдром від перегляду фільму "Собаче серце" українофоба Булгакова
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11.01.2022 12:05 Ответить
1. Протесты и погромы - это не одно и то же.
2. Каким боком дерибан Токаевым бабла Назарбаева к протестам?
3. Ты дебил.
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11.01.2022 12:39 Ответить
ты дурачок - чок - чок
посмотри протесты в той же Франции к примеру - от горящих машин, до погромов. В США тоже самое..
А там где протестуют такие овцы как ты - власти кладут на протестующих БОЛЬШОЙ ХРЕН..
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11.01.2022 12:58 Ответить
ну чому, як цап російськомовний -такий як ти, так майже завжди ментальна вівця? Чому ?
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11.01.2022 13:01 Ответить
дебил погромы устроили засланные казачки а не протестующие
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11.01.2022 14:41 Ответить
Тада. А в РФ ничего про это знать не знали и поэтому уже через сутки были тут, как тут.

Это вы, дебилы, думаете, что революции могут происходить стихийно, без подготовки и без лидеров.

Вопрос в том, кто планировал эти "протесты". Больше похоже, что РФ.

Вот поэтому вы и верите, что в Армении были протесты, в Казахстане протесты, в Беларуси протесты... А по итогам это были бунты черни, которыми воспользовалось *****.

П.С. Как думаешь, почему в Киеве погромы предотвращали сами протестующие, а в Алматы нет?
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11.01.2022 18:00 Ответить
не на приписывать моему посту свои больные фантазии?
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11.01.2022 21:22 Ответить
Токаев поклонник Ли Куина. Куда заведет его диктатура время покажет. Но процветающий Казахстан тоже удар по рф.
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11.01.2022 11:41 Ответить
Ли Кван Ю?
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11.01.2022 11:42 Ответить
Так супер правильно,
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11.01.2022 11:46 Ответить
Путь в никуда. Отличное начинание для новой заворухи ))
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11.01.2022 11:41 Ответить
Выполняет требования террористов?
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11.01.2022 11:45 Ответить
если бы он хотел что-то дать народу то не повышал бы цены на газ. и вообще как умудрился до вести что пришлось повышать цену
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11.01.2022 11:49 Ответить
Экспроприация экспроприаторов.

Баи делят деньги, зебилы и разгибаи верят, что им что-то дадут.

Уличное марадерство - плохо и тюрьма. Государственное марадерство - хорошо и рейтинг.
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11.01.2022 11:57 Ответить
Ну если и на Цензоре некоторые клюнули на эту популистскую лабуду, то что уж говорить о Казахстане где олухов поболе чем 73 процента.
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11.01.2022 11:57 Ответить
Всё отобрать и поделить!
Было уже в нашей истории.
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11.01.2022 12:00 Ответить
Вот только делят единицы, получившие власть, а радуются и ушами себя по щекам хлопают вечно зубожилые 73%.
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11.01.2022 12:04 Ответить
Токаев казахи надеятся что ты первый в этот фонд своё и своих детей бабло вложишь а потом и очередь елбасы Назарбая с семейством подойдёт… иначе это как то не по ленински и не по марксистски выглядеть будет. Хотя и не верится в эти голословные заявления, год пройдёт, всё утихнет, путлер останется богом а вы его рабами… а богатенькие Буратины убегут в ОАЕ и в Оман…
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11.01.2022 12:08 Ответить
ООООО!!!! Террористы дел натворили!!!!!
Такаев - верни памятники Назарбаю в зад!!!! Сцыклявые гандоны!!!
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11.01.2022 12:53 Ответить
Токаев защекан хйла и враг народа.Будет проклят
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11.01.2022 13:13 Ответить
Вот три дня и
результат-
Цены на топливо и продукты питания заморожены на пол года .
Гражданам Казахстана увеличат зарплаты на 55 % за счет
воровского клана назаарбаева с подельниками (список подельников в Форексе). дета , внуки жены , любовницы и содержанки гаремов ..
и
компании Royal Dutch Shell, «Ройял датч-шелл» - углеводороды,
Chevron Corporation, Шеврон Корпорэйшн - крупнейшая интегрированная энергетическая компания США,
British American Tobacco, Бритиш Американ Тобакко - британская транснациональная компания, производящая сигареты, табак ,
и банки нуворишей типа Qazaq Banki, и т . д .
, заставили платить в социальный фонд КZ. социальный фонд «Казақстан халқына» («Народу Казахстана»).

По 2 миллиона тенге выделяют семьям погибших полицейских и военнослужащих !
Вот это оперативность нового ЕЛБАСЫ Президента и Премьер -Министра КZ.
Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Поэтому правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд».

Украине не достаточно для этого и 32 лет !

Крупными акционерами банка являются: Бахыт Ибрагим - 12,23%, Динмухамет Идрисов (№20 рейтинга Forbes Kazakhstan 50 богатейших бизнесменов - 2017) - 8,19%, Уалихан Нурмухамедов - 8,12%, Нурхан Нурланов - 8,11%, Ержан Достыбаев (№36 рейтинга Forbes Kazakhstan 50 богатейших бизнесменов - 2017) - 6,91% и Акмарал Сунатуллаева - 5,84%.
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11.01.2022 15:01 Ответить
"""Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Поэтому правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд».Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на заседании мажилиса парламента 11 января.

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11.01.2022 15:05 Ответить
как заверещали на ветке хранители барского добра...
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11.01.2022 15:40 Ответить
я не наживался на кражах и на войне.
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11.01.2022 16:35 Ответить
как раз "полиция" и будет заниматься этим вопросом с побегушником
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11.01.2022 16:47 Ответить
цыплят считают по осени
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11.01.2022 15:57 Ответить
А КТО будет отделять плохих от хороших?

Лично Елбасы-2?
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11.01.2022 18:00 Ответить
 
 