РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11084 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 500 9
НАТО (8642) переговоры (4780) россия (93015) США (24852) членство в НАТО (1440) Шерман (27)

Представитель США Шерман о переговорах с РФ: "Мы четко заявили, что за более глубокое вторжение в Украину будет значительная цена и последствия"

Представитель США Шерман о переговорах с РФ:

США не согласились с предложениями РФ о непринятии Украины в НАТО.

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Венди Шерман заявила о жесткой позиции поддержки Украины после переговоров с Российской Федерацией в Женеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы были тверды в несогласии с предложениями безопасности, которые просто невыполнимы для Соединенных Штатов. Мы не позволим кому-либо силой закрыть политику НАТО "открытых дверей", которая всегда была центральной для альянса НАТО. Мы не откажемся от двустороннего сотрудничества с суверенными государствами, желающими работать с Соединенными Штатами. И мы не будем принимать решение об Украине без Украины, о Европе без Европы, или о НАТО без НАТО. Как мы говорим нашим союзникам и партнерам: ничего о вас без вас", - отметила Шерман.

Также она напомнила, что Россия стянула к границам Украины более 100 тысяч военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО не пойдет на компромиссы с Россией в вопросе членства Украины, - Столтенберг

"Между тем, Москва утверждает, что это Украина стремится к конфликту и ведет себя провокационно, а не Россия. Необходимо еще раз подчеркнуть, что это Россия вторглась в Украину в 2014 году. Это Россия продолжает разжигать войну на востоке Украины, которая унесла жизни около 14 тысяч украинцев. И сейчас действия России вызывают возобновление кризиса не только для Украины, но для всей Европы", - отметила Шерман.

"Одна страна не может изменить границы другой силой или диктовать условия внешней политики другой страны, или запрещать другой стране выбирать свои собственные альянсы. Это базовые принципы международной системы, и они являются принципами, с которыми Россия ранее соглашалась много раз на протяжении лет", - сказала Шерман.

Она подчеркнула, что США будут приветствовать достижение реального прогресса через дипломатию.

Также американский дипломат повторила, что настоящий прогресс возможен лишь в условиях деэскалации, а не эскалации.

"Если Россия будет оставаться за столом переговоров и делать конкретные шаги для деэскалации, мы верим, что можем построить прогресс. Но если Россия сойдет с дипломатического пути, то будет достаточно очевидно, что она вообще никогда не была серьезной относительно следования дипломатии", - подчеркнула Шерман.

"Мы четко заявили, что если Россия глубже вторгнется в Украину, будет значительная цена и последствия, которые будут превышать те пределы, с которыми она столкнулась в 2014 году", - заявила Шерман

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Этого МАЛО ,надо давать люлей за уже совершённое ********** ,тогда до них быстрей дойдёт ..
показать весь комментарий
11.01.2022 11:48 Ответить
У Шерман міцніші яйця, ніж у трампа ( про зелепузіка навіть недумаю). Вангую, що підармаки та інші підрахамії почнуть тявкать на ***** )))
показать весь комментарий
11.01.2022 11:53 Ответить
Кацапи не наважаться на повномаштабну війну проти України, це для них буде як для ссср - Афганістан, та і взагалі вони хоть і лишньохромосомі але не настільки щоб тупо йти на мясо, знаючи що їх в Україні будуть на ніж садити навіть підлітки та жінки!
показать весь комментарий
11.01.2022 11:58 Ответить
Байденко президент України,а Голобородьку відправив на лижах у Карпати гасати...
показать весь комментарий
11.01.2022 12:22 Ответить
показать весь комментарий
11.01.2022 12:25 Ответить
Нравится мне Америка. Сам не знаю почему.
показать весь комментарий
11.01.2022 12:32 Ответить
удивительно, но Америка нравится даже тем, кому она не нравится до усрачки
показать весь комментарий
11.01.2022 12:41 Ответить
показать весь комментарий
11.01.2022 16:52 Ответить
 
 