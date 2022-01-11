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Песков о переговорах США-РФ: Существенного повода для оптимизма мы не видим

Песков о переговорах США-РФ: Существенного повода для оптимизма мы не видим

Кремль не видит повода для оптимизма после переговоров по гарантиям безопасности, которые накануне провел замглавы МИД РФ Сергей Рябков с замглавы Госдепа США Венди Шерман в Женеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока, скажем так, существенного повода для оптимизма мы не видим. Заслуживает позитивной оценки то, как состоялись эти переговоры", - сказал Песков.

Он также добавил, что важен результат этих переговоров, а "не процесс ради процесса".

"По результату пока сказать нечего. Предстоит еще несколько раундов, которые позволят составить более четкое понимание того, где мы находимся с американцами. Пока еще какие-то выводы делать невозможно", - считает пресс-секретарь президента страны-агрессора.

Также читайте: Представитель США Шерман о переговорах с РФ: "Мы четко заявили, что за более глубокое вторжение в Украину будет значительная цена и последствия"

Автор: 
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Топ комментарии
+19
Позавчера они говорили, что НАТО пора собирать манатки и валить,
а сегодня уже оптимизма не видят. Конечно, когда тебя нах@й шлют -
выглядит это не так, чтоб сильно оптимистично.
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11.01.2022 11:52
+15
І це дуже добре, що москалі не бачать оптимізму!
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11.01.2022 11:51
+6
это хорошо
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11.01.2022 11:51
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11.01.2022 11:51 Ответить
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11.01.2022 12:46 Ответить
судя по писку в тряпочку и отсутствия бравурности на Рашка ТВ сказать то нечего априори Вову послали лесом и полем и далеко... он просто как картежник берет на понт махлюет но потом могут и морду набить и сильно.... гопник думает как гопник США думают иначе да они считают бабки сколько им это будет стоить и чем они возьмут комиссионные... История никому ничему увы не учит все кто начинал войны выигрывал сражения и покорял государства и пространства в Итоге сходили со сцены Цивилизации народы империй становились изнгоями и рабами своих же пленников до этого... 1 Мировая кто начал проиграл 2 Мировая Начала Германия и СССР в Польше потом Германия решила опередить СССПР хотя СССР собирался нападать на Германию и при этом верили в договор с Германией ...Экономически обрушить Россию можно за полгода... лишии ее просто денег за газщ и нефт просто тупо 2-3 месяца не покупать газ и нефть и все захлебнется от отсуствия денег если пройтись по просторам России достаточно уничтожить однопутку с центра на Дальний Восток железку и крупные энергетические зоны- города дающие энергию... покажите мне чудо -чтобы заводы поставляющие боеприпасы технику работали без света.. ага... страна Рашка рухнет не то что к состоянию 1913 года... а до 1770 года ...и да человеческие ресурсы небезграничны... и думаю половина народов которых россияне прижали к ногтю будут воевать за то чтобы не пойти на какую то войну где то там о чем они например Якутия та же понятия не имеет...а потом санкции эмбарго голод остуствие гумманитарки ОНН и пальцем не пошевелит кстати из Совета ООН Бзопаности Россия вылетит как пробка пугалки а вот мы бабахнем атомной бомбой надоедят миру.ну бабахайте все ведь поймут что дебилам ничего не прописано никакие уступки и законы аппетиты наглост растут именно из за отсуствия что не дают Пенделя в рыло Путину прямо или опосредованно... а США наверняка знает все финансовые закрома людей окружения Путина и встанет вопрос хотите свое бабло нема пытання сдайте Путина как покойника для музея чучелом принесите нам его в кандалах для ГААГИ и Гуантанамо нам фиолетово... Шойгу в России нуль правят там разведка и контрразведка...как и правили компромата столько что утопят любого им надо жить а не воевать они расчитывали на массовое предательство у нас а не облом вышел...Зеленский дуралей катается на лыжах да кошмар но думаю в ситуации с ним --пусть лучше катается.... чем пытается командовать парадом...
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11.01.2022 12:53 Ответить
согласен. но с этим:

:и думаю половина народов которых россияне прижали к ногтю будут воевать за то чтобы не пойти на какую то войну:

не уверен.

маховик ненависти в москве раскручивается.
почитайте комменты под статьями московских ястребов.
они реально ненавидять США, Украину, Грузию и весь мир.
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11.01.2022 13:05 Ответить
І це дуже добре, що москалі не бачать оптимізму!
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11.01.2022 11:51 Ответить
это точно
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11.01.2022 11:54 Ответить
Позавчера они говорили, что НАТО пора собирать манатки и валить,
а сегодня уже оптимизма не видят. Конечно, когда тебя нах@й шлют -
выглядит это не так, чтоб сильно оптимистично.
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11.01.2022 11:52 Ответить
У рфії повинно бути кілька варіантів, а саме- іти на йух понад річкою, або навпростець.)
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11.01.2022 12:00 Ответить
Пора закатывать губу и хоронить Пуйла.
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11.01.2022 11:53 Ответить
Звичайно, якщо ро$ійські вимоги щодо НАТО лишилися просто вологими фантазіями.
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11.01.2022 12:00 Ответить
Пєскова дочку нах вишвирнуть з США назад в Рабські Вимірати
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11.01.2022 12:01 Ответить
Що, кацапи, дожилися? Вам вже не вірять не тільки американці, а навіть і європейці. Кого ви вирішили залякати? Поляки сміливо вам дідуть молотком по яйцях і ще є купа, які готові дати пенделя. Самі бійтеся і на це є причини і вони ось-ось вилізуть і не з однієї сторони. Будете намагатися лізти далі в Україну - отримаєжте не тільки по яйцях, а і по тупій ординській голові. Херачити будемо вас тут і звичайно перейдемо до домівок найманців, не вийде у вас воювати на чужій території.
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11.01.2022 12:04 Ответить
Походу манатки собирать пора не НАТО!
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11.01.2022 12:08 Ответить
не важливі результати переговорів, якщо зе поїхало на таємні переговори з козаком від бородатої бабушки
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11.01.2022 12:24 Ответить
Забыл добавить,что для оптимизма сугубо кацапских мразей.
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11.01.2022 12:24 Ответить
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11.01.2022 12:26 Ответить
Раз оптимизма нет у кацапстана,значит он удрал в Украину ! ))
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11.01.2022 12:26 Ответить
Байденко и Порошенко говорили по телефону 2 часа..., Кажуть що Байденко призначив дЕрмака начальником РАБссии...
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11.01.2022 12:28 Ответить
Кажуть що Стингеры прилетіли до України....та брешуть моцкалі...вони після Байрактарів у Н.Карабасі й досі не пришли до тями...
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11.01.2022 12:34 Ответить
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11.01.2022 12:36 Ответить
Значит Американцы валить не собираются и гопники сразу сдулись , Оптимизма у их видите Нет, ну и ладненько все по плану.
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11.01.2022 12:41 Ответить
Лупатенький оптимизму захотел??????
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11.01.2022 12:47 Ответить
Генштаб РАБссии рассекретил данные о дохлом Варшавском договоре...,оказывается после распада СССра в августе 1991 года из бывших стран соцлагеря РАБссия перевезла за Урал 50 000 танков разной модификации...,та брешуть..там наверно все 100 000 того металлолома...
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11.01.2022 12:47 Ответить
Які вам ще гарантії безпеки коли самі кидаєтеся на сусідів як скаженні собаки!
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11.01.2022 13:10 Ответить
Странно говорить об оптимизме, когда ты, постоянно блея о каком то братстве, развязываешь войну со своим соседом, лезешь своим свинячим рылом, во внутренние дела близлежащих стран. Ведя политику откровенного шантажа, ультиматумов, каких то бредовых требований, для влияния на внутреннюю и внешнюю политику суверенных государств. При этом обильно поливая все это откровенным, грязным враньем. Это шовинистическое, смердячее на весь мир образование, параша, ничего кроме ненависти к себе воспитать не может. Убивая недовольных, политикой кремлевских шизтфренов, как у себя так и по всему миру, трепаться, что параша ведет "миролюбивую политику, это верх цинизма. Кацапы как были грязными, ублюдочными скотами, такими и остались.
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11.01.2022 14:23 Ответить
Не видите повода для оптимизма ?
Это радует.
Значит, соснули тунца, и это правильно - нормальное состояние вещей.
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11.01.2022 16:14 Ответить
 
 