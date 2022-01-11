Командование ВС РФ на Донбассе проводит "неделю мобилизационной готовности" и разыскивает резервистов, - разведка

Командование ВС РФ продолжает удерживать в готовности к применению соединения и части оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

Так, по данным украинской разведки, с 10 января по единому плану подготовки ВС РФ в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусах начаты мероприятия недели боевой и мобилизационной готовности, в рамках которых запланированы сборы с резервистами.

Также отрабатываются вопросы доукомплектования воинских частей оперативной группировки российских оккупационных войск мобилизационными ресурсами, осуществляется проверка работы развернутых пунктов приема личного состава и военной техники.

В то же время силовые структуры оккупационных администраций в усиленном режиме осуществляют розыскные мероприятия лиц, которые считаются приписным личным составом районных военных комиссариатов и уклоняются от прохождения сборов.

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