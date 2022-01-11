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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Минобороны (9042) разведка (4120)

Командование ВС РФ на Донбассе проводит "неделю мобилизационной готовности" и разыскивает резервистов, - разведка

Командование ВС РФ продолжает удерживать в готовности к применению соединения и части оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

Так, по данным украинской разведки, с 10 января по единому плану подготовки ВС РФ в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусах начаты мероприятия недели боевой и мобилизационной готовности, в рамках которых запланированы сборы с резервистами.

Также отрабатываются вопросы доукомплектования воинских частей оперативной группировки российских оккупационных войск мобилизационными ресурсами, осуществляется проверка работы развернутых пунктов приема личного состава и военной техники.

В то же время силовые структуры оккупационных администраций в усиленном режиме осуществляют розыскные мероприятия лиц, которые считаются приписным личным составом районных военных комиссариатов и уклоняются от прохождения сборов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия усилила войска на территории Донбасса боевиками и средствами поражения, - ГУР МО

Командование ВС РФ на Донбассе проводит неделю мобилизационной готовности и разыскивает резервистов, - разведка 01

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Долботятлы все не навоюются, затрахали , загадили уже весь белый ссвет.
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11.01.2022 11:56 Ответить
розшукує резервістів

Ну, насильно мил не будешь
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11.01.2022 11:57 Ответить
Вы разорвете дип. отношения и перекроете границу с Рахой в конце концов или нет? Как можно кому то рассказывать что Украина воюет с Рашкой если официально мы до сих пор сотрудничаем.
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11.01.2022 12:08 Ответить
У оманского осла недвига в Крыму.Если разорвать дип.отношения-то путин нападет подымет квартплату. Ленка Скумбриевич будет недовольна.
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11.01.2022 12:35 Ответить
Знакомые рассказывали,что калек было море в 15-ом году. Щас никого. Хотя стрельба переодически идет. Неужели их опять на Соловки переправили как "самовары сталина" ?
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11.01.2022 12:31 Ответить
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11.01.2022 12:31 Ответить
Та все резервисты уже в Украину убежали… или в Якутск на шахте метиловый спирт жрать…
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11.01.2022 12:44 Ответить
Отобрать водку и наркотики-мобилизация по лыдыныровски.
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11.01.2022 12:45 Ответить
 
 