В Украине началась четвертая волна коронавируса: у нас есть 10-15 суток, чтобы максимально подготовиться, - главный санврач Херсона Ромаскевич

В Украине начинается новая, четвертая, волна коронавируса. Ее пик, по прогнозам, будет в феврале-марте.

Об этом рассказал главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич, передает Цензор.НЕТ.

"Подтверждаю постепенное нарастание заболеваемости COVID-19 началось, то есть мы можем говорить о начале 4-ой волны. Невысокие темпы прироста обусловлены в первую очередь незначительной долей среди инфицированных, пациентов, зараженных штаммом ОМИКРОН. По мере роста его доли в общей структуре заболевших будет расти и интенсивность эпидемического процесса. Высокие показатели заболеваемости будем иметь через 10-15 дней, пиковые показатели в феврале-марте этого года! Готовим систему противоэпидемической защиты, наращиваем резервы мощности лечебных учреждений (в первую очередь в части обеспечения кислородом), вакцинируемся и да поможет нам Бог!" - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый всплеск COVID-19 можно ожидать с конца января. Пик придется на февраль с постепенным убыванием до апреля, - Кузин

"Буду вам говорить откровенно, у нас есть 10-15 суток на то, чтобы подготовиться максимально к следующей волне пандемии COVID-19 в Украине. Поэтому для меня бустерные и дополнительные дозы – это вопросы работающих стационаров. Труднее всего, когда пациенты поступают в больницу, а врачи болеют, и там некому работать", – рассказал Ромаскевич Радіо свобода.

По словам санитарного врача, судя по ситуации, которая сейчас складывается с развитием пандемии в Соединенных Штатах и ​​Европе, такой волны, которая ожидается в Украине, еще не было.

Слова Ромаскевича о прогнозах новой волны эпидемии коронавируса из-за штамма "Омикрон" в Украине подтверждает также врач-иммунолог Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской.

"Стоит готовиться, причем я даже не уверен, что у нас есть 10-12 дней. Я думаю, что рост (заболеваемости. – Ред.) пойдет сразу, в первые дни, как дети пойдут в школу. То, что он ("Омикрон". – Ред.) уже есть в Украине – это факт. Он просто бешеными темпами дает рост, поэтому не думаю, что у нас есть эти 10-12 дней", – сказал он в эфире программы.