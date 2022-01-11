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В Украине началась четвертая волна коронавируса: у нас есть 10-15 суток, чтобы максимально подготовиться, - главный санврач Херсона Ромаскевич

В Украине началась четвертая волна коронавируса: у нас есть 10-15 суток, чтобы максимально подготовиться, - главный санврач Херсона Ромаскевич

В Украине начинается новая, четвертая, волна коронавируса. Ее пик, по прогнозам, будет в феврале-марте.

Об этом рассказал главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич, передает Цензор.НЕТ.

"Подтверждаю постепенное нарастание заболеваемости COVID-19 началось, то есть мы можем говорить о начале 4-ой волны. Невысокие темпы прироста обусловлены в первую очередь незначительной долей среди инфицированных, пациентов, зараженных штаммом ОМИКРОН. По мере роста его доли в общей структуре заболевших будет расти и интенсивность эпидемического процесса. Высокие показатели заболеваемости будем иметь через 10-15 дней, пиковые показатели в феврале-марте этого года! Готовим систему противоэпидемической защиты, наращиваем резервы мощности лечебных учреждений (в первую очередь в части обеспечения кислородом), вакцинируемся и да поможет нам Бог!" - заявил он.

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"Буду вам говорить откровенно, у нас есть 10-15 суток на то, чтобы подготовиться максимально к следующей волне пандемии COVID-19 в Украине. Поэтому для меня бустерные и дополнительные дозы – это вопросы работающих стационаров. Труднее всего, когда пациенты поступают в больницу, а врачи болеют, и там некому работать", – рассказал Ромаскевич Радіо свобода.

По словам санитарного врача, судя по ситуации, которая сейчас складывается с развитием пандемии в Соединенных Штатах и ​​Европе, такой волны, которая ожидается в Украине, еще не было.

Слова Ромаскевича о прогнозах новой волны эпидемии коронавируса из-за штамма "Омикрон" в Украине подтверждает также врач-иммунолог Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской.

"Стоит готовиться, причем я даже не уверен, что у нас есть 10-12 дней. Я думаю, что рост (заболеваемости. – Ред.) пойдет сразу, в первые дни, как дети пойдут в школу. То, что он ("Омикрон". – Ред.) уже есть в Украине – это факт. Он просто бешеными темпами дает рост, поэтому не думаю, что у нас есть эти 10-12 дней", – сказал он в эфире программы.

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Топ комментарии
+8
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11.01.2022 12:22
+7
Як зручно. Корпоративи провели, можна знову людей кошмарити. Який розумний все ж таки вірус.
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11.01.2022 12:02
+3
Осталось две недели что бы зарегистрироваться в ДІЇ и успеть получить продуктовые карточки.
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11.01.2022 12:46
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Як зручно. Корпоративи провели, можна знову людей кошмарити. Який розумний все ж таки вірус.
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11.01.2022 12:02 Ответить
У него тоже были корпоративы, дайте отдохнуть
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11.01.2022 12:16 Ответить
кто там и кого кошмарит? никто уже ничего не боится..., просто, если попадете в больничку вы или ваши, не дай бог, близкие, все ценики уже будут готовы, все ж подорожало, поэтому глоток кислорода уже будет стоить не так как раньше, а немного дороже..., ну и лекарства, соответственно, а ну еще, сильно поднимутся в цене свободные койки...
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11.01.2022 12:20 Ответить
Ключевое в Вашем высказывании ЕСЛИ.
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11.01.2022 13:02 Ответить
Не стоит расстраиваться ,мы все умрём ...
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11.01.2022 12:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AMzm5D3CWxk https://www.youtube.com/watch?v=AMzm5D3CWxk

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11.01.2022 12:12 Ответить
мы чемпионы по борьбе с коронавирусом..., так заявил величайший государственный деятель всех времен и народов..., неужели с тех пор что-то изменилось....
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11.01.2022 12:14 Ответить
Время пришло, на часах 00:00
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11.01.2022 12:15 Ответить
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11.01.2022 12:22 Ответить
Найстрашніший це YaNeDumayuSvoeyuGolovoyu2021 , подейкують що група ризику в першу чергу прихильники одного депутата родом з Одеської області.
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11.01.2022 12:59 Ответить
Осталось две недели что бы зарегистрироваться в ДІЇ и успеть получить продуктовые карточки.
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11.01.2022 12:46 Ответить
ну-ну ...не горячитесь... зельцу еще днюху надо вертолетами слетать )))) 44 это ж не лох в 42))))
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11.01.2022 12:49 Ответить
просто на праздники зебильная власть поиздержалась, вот и надо восполнять закрома карманов...
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11.01.2022 12:51 Ответить
Треба писати так як воно є. У нас почалася четверта хвиля коронабєсія. Так вірніше буде.
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11.01.2022 13:01 Ответить
Прям по расписанию , у пиндосов наплыв в аккурат через 2 недели после их рождества, у нас пока Крещение не отгуляют
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11.01.2022 13:09 Ответить
Ковидобесы погуляли на новый год, надежность прививок при массовом скоплении людей проверили...?
А а теперь внимание!!! С целью недопущенния новой волны короновируса, сохранения жизни и здоровья окружающих ...На дополнительную вацинацию...Бегоооом...руки в локтях сгибаем, корпус тела подаем вперед уроды...Марш!!!!
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11.01.2022 13:12 Ответить
Який жах . Знову антиваксери втрачатимуть по 800 бійців за добу . Так шкода людей . Висловлюю занепокоєння і рекомендую вакцинуватись .
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11.01.2022 14:01 Ответить
не знаю я и те не заметил за окном все тоже
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11.01.2022 14:21 Ответить
Нет, 10-12 дней у ВАС нет, потому что гетман Порошенко возвращается 17-го января, и это означает, что вас, Слуги Народа, будут выметать поганым веником (иначе смысла возвращаться Порошенко нет).

А на досуге ответьте, долбодятлы, на один вопрос:
- как сможет получить продовольственные карточки малоимущий, у которого нет смартфона и кто за него получит выделенную ему помощь (если она таким людям вообще будет выделена)?
Долбодятлы из слуг Народ аживут в своем, виртуальном измерении, и в народ не ходят, верно?
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11.01.2022 15:17 Ответить
Волна за волной, главное по расписанию и вовремя) Болеть холопы должны согласно правилам! Когда сказали, тогда и заболели
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11.01.2022 15:24 Ответить
 
 