Киевский форум по безопасности: Переговоры Запада и России. Удастся ли остановить новое нападение Кремля?
12 января в 19:00 состоится онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности, посвященная переговорам США и НАТО с Россией, цель которых - сдержать новую волну агрессии Кремля против Украины и Запада.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.
Участники дискуссии обсудят следующие вопросы:
- Чем завершатся переговоры коллективного Запада и России?
- Как оценить ход переговоров и что следует ожидать в ближайшей перспективе?
- Согласится ли Запад на ультиматумы Путина?
- Какую опасность представляют для Украины и Запада действия Путина в Казахстане и вокруг наших границ?
- Удастся ли остановить новое нападение Кремля?
Участие в обсуждении примут:
Арсений Яценюк, Председатель Киевского форума по безопасности, Премьер-министр в 2014-16 годах;
Александр Вершбоу, заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах;
Мелинда Харринг, заместитель Директора Центра Евразии Атлантического Совета (США);
Джон Хербст, директор Центра Евразии Атлантического Совета, Посол США в Украине в 2003-06 годах;
Виола фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента;
Даниил Лубкивский, Директор Киевского форума по безопасности.
Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.
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https://www.youtube.com/watch?v=Ya-C6n_nITc