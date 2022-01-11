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Киевский форум по безопасности: Переговоры Запада и России. Удастся ли остановить новое нападение Кремля?

Киевский форум по безопасности: Переговоры Запада и России. Удастся ли остановить новое нападение Кремля?

12 января в 19:00 состоится онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности, посвященная переговорам США и НАТО с Россией, цель которых - сдержать новую волну агрессии Кремля против Украины и Запада.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Участники дискуссии обсудят следующие вопросы:

- Чем завершатся переговоры коллективного Запада и России?
- Как оценить ход переговоров и что следует ожидать в ближайшей перспективе?
- Согласится ли Запад на ультиматумы Путина?
- Какую опасность представляют для Украины и Запада действия Путина в Казахстане и вокруг наших границ?
- Удастся ли остановить новое нападение Кремля?

Участие в обсуждении примут:

Арсений Яценюк, Председатель Киевского форума по безопасности, Премьер-министр в 2014-16 годах;
Александр Вершбоу, заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах;
Мелинда Харринг, заместитель Директора Центра Евразии Атлантического Совета (США);
Джон Хербст, директор Центра Евразии Атлантического Совета, Посол США в Украине в 2003-06 годах;
Виола фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента;
Даниил Лубкивский, Директор Киевского форума по безопасности.

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не изменит своих планов, пока Украина не станет членом ЕС и НАТО, - Яценюк

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Топ комментарии
+6
надеюсь ЗЕнеЛох будет присутствовать на таком важном форуме - или хоть видосик запилит...!
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11.01.2022 12:50
+3
А где же нелох, где это чмо в кресле президента? Отдыхает всё
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11.01.2022 12:55
+3
Будет не новая волна агрессии, а будет вскоре полномасштабное нападение тремя армиями с трех направлений с захватом и Молдовы. Путин уже принял решение и гонит войска с Дальнего Востока к Украине. А Зеля отдыхает, ужас, за какие грехи этот недоумок на таком посту и до чего он доведет страну и народ...
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11.01.2022 13:14
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Правила форума Совет форумчан
надеюсь ЗЕнеЛох будет присутствовать на таком важном форуме - или хоть видосик запилит...!
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11.01.2022 12:50 Ответить
Будет не новая волна агрессии, а будет вскоре полномасштабное нападение тремя армиями с трех направлений с захватом и Молдовы. Путин уже принял решение и гонит войска с Дальнего Востока к Украине. А Зеля отдыхает, ужас, за какие грехи этот недоумок на таком посту и до чего он доведет страну и народ...
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11.01.2022 13:14 Ответить
Больной бред. Выдвигайся на передовую.
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11.01.2022 13:20 Ответить
Яценюку в 2014-2016 роках потрібно було займатися зовнішньою політикою,а не економікою.
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11.01.2022 13:31 Ответить
Зеленые за 2 года уже и экономику разрушили и достижения во внешней политике.
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11.01.2022 18:54 Ответить
А, куда же ему гнать войска? Вы примерьте на себе его шкуру. Он же тоже боится, и готовит к обороне свои рубежи на опасном направлении. У России государственная доктрина такая, что на неё все хотят напасть и отобрать у неё нефть и газ. Поэтому они и вооружается. Кстати эта доктрина, она не на пустом месте. Углеводороды в мире заканчиваются. Многим уже ветряками и солнечными батарейками приходится пользоваться для экономии газа и нефти. А им Бог дал огромные залежи, несправедливо.
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11.01.2022 13:40 Ответить
Государственная доктрина РФ как и СССР, как и рос. империи - нападение и захват чужих земель и ресурсов. В СССР красная армия создавалась только для нападения, диверсии и захвата. Никогда не было доктрины защиты. Только агрессия. Так что если Путин гонит свои армии к границе Украины, то только для нападения и дальнейшего захвата Украины, Молдовы и далее как получится.
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11.01.2022 18:52 Ответить
В военных академиях всего мира, учат встречать врага не на своей территории. Вполне возможно, что начало войны, может начаться и на указанных вами территориях.
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11.01.2022 19:41 Ответить
ЗЕнеЛох появился благодаря таким как ты...!
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11.01.2022 18:32 Ответить
Это форум "бывших", так что логичнее было бы присутствие Пороха.
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11.01.2022 14:04 Ответить
так видосика просто не будет...?(((
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11.01.2022 18:33 Ответить
А где же нелох, где это чмо в кресле президента? Отдыхает всё
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11.01.2022 12:55 Ответить
"Успехи Зеленского: вместо "кофе в Вене", талоны на еду в смартфоне"
https://www.youtube.com/watch?v=Ya-C6n_nITc
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11.01.2022 12:57 Ответить
Власться, если прямо сейчас , США и Британия ,разместят свой контингент, на ключевых объектах Украины , аэропорты , Тэс, АЭС и плотины , ЖД мосты
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11.01.2022 13:04 Ответить
Они смогут разместить свои войска на военной базе НАТО, допустим в Краматорске. И аэродром есть и штаб ССО там. Но что они смогут развернуть без официального приглашения? Дерьмак не даст этого сделать.
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11.01.2022 13:35 Ответить
Вдасться
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11.01.2022 13:05 Ответить
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11.01.2022 13:13 Ответить
Украина,тримайся!
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11.01.2022 13:16 Ответить
Из книги маршала Шапошникова "Мозг армии" написано...: для полномасшабного наступления на противника,нужно хотя бы минимальное троекратное преимущество в живой силе и технике,конец цитаты.А это значит,что на сегодня того мавзолейного дерьма что расположилось вдоль границ Украины явно недостаточно...,даже минимального...
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11.01.2022 13:19 Ответить
 
 