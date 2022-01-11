РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4982 посетителя онлайн
Новости
6 225 39
Крым (26005) оккупация (9998) Франция (3354) телевидение (891)

Французский телеканал "France Télévisions" обозначил на карте оккупированный Крым как территорию России

Французский телеканал France Télévisions обозначил оккупированный Крым как часть России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это произошло в сюжете о ситуации на востоке Украины.

Так, оккупированный Россией остров был обозначен таким же цветом, как и территория РФ.

В то же время оккупированные территории Донецкой и Луганской областей были отмечены иным цветом.

Также читайте: Ни один из "экспериментов" России на оккупированных землях не привел к развитию этих территорий, - Порошенко

Французский телеканал France Télévisions обозначил на карте оккупированный Крым как территорию России 01

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Продажні жабоїди , мабуть 😡
показать весь комментарий
11.01.2022 13:24
+7
Нам надо выпустить карту и всё по Тулузу пририсовать Испании, а всё по Лион пририсовать Швейцарии !
показать весь комментарий
11.01.2022 13:29
+3
help dumbass peopel
показать весь комментарий
11.01.2022 13:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
11.01.2022 13:23 Ответить
надо написать в редакцию этого чудоканала, что регион правильно называется "Dumbass", а то написал чёрти-чё
показать весь комментарий
11.01.2022 13:36 Ответить
Продажні жабоїди , мабуть 😡
показать весь комментарий
11.01.2022 13:24 Ответить
help dumbass peopel
показать весь комментарий
11.01.2022 13:28 Ответить
Нам надо выпустить карту и всё по Тулузу пририсовать Испании, а всё по Лион пририсовать Швейцарии !
показать весь комментарий
11.01.2022 13:29 Ответить
Лучше карту оккупационных зон Германией.
показать весь комментарий
11.01.2022 13:35 Ответить
Так нарисуйте Париж росийским. Тем более у них и флаги Власовские одинаковые.
показать весь комментарий
11.01.2022 13:31 Ответить
Русские его последний раз брали в 1814м году.. Париж уже давно не российский
показать весь комментарий
11.01.2022 13:35 Ответить
о, я был недавно в Париже - там "владимирский цынтрал" арёт из каждой подворотни!
больше свинособак только черножопых продавцов палённой гучи
показать весь комментарий
11.01.2022 13:39 Ответить
так вы теперь до Парижу ни ногой?
показать весь комментарий
11.01.2022 16:50 Ответить
Это флаги трех масонских цветов. Думайте - почему.
А нарисовать отдельно, чтоб подразнить, нужно Корсику, Альзас и Бретань.
показать весь комментарий
11.01.2022 14:12 Ответить
вы бандеровская диверсантка наш человек)
показать весь комментарий
11.01.2022 22:05 Ответить
показать весь комментарий
11.01.2022 13:39 Ответить
ага, "порядок"! именно поэтому в Крыму полицейские облавы каждый месяц и постояные аресты местных жителей
показать весь комментарий
11.01.2022 13:41 Ответить
это называется окупация украинского полуострова и преследование местых жителей по политическим мотивам!
показать весь комментарий
11.01.2022 13:48 Ответить
Жю ню сви птьху.
показать весь комментарий
11.01.2022 13:54 Ответить
дык рахи им карту и рисовали.. шо за данбас такой????
показать весь комментарий
11.01.2022 14:07 Ответить
Ничего "просто так" не бывает. Просто хорошо оплачено и куплено па-рашей. Надо признать, Франция - довольно пророссийская страна. При этом пипл просто умиляется шапкАми и русским ну просто непостижимым характером, а ихняя власть умиляется тем, что раша - мировой склад полезных ископаемых.
показать весь комментарий
11.01.2022 14:11 Ответить
А вот мне интересно, симпатия Франции к совку/росии возникла после того, как Сталин настоял на том, что первую нужно включить в список стран-победительниц Третьего Рейха (ну и соответственно выделить ей кусок территории Берлина) или намного раньше?
показать весь комментарий
11.01.2022 16:09 Ответить
Наверное, после того, как Наполеон им навалял. Правда, они этого не признают. Сдуру спалили свою мацкву вместе со своими ранеными.
А Наполеону нужно было насрать в мацкве и поворачивать домой. А он зачем то углублялся в эту помойку.
Ну а потом всякие господа из раши, князья и прочие цари стали шастать в Париж и по-французски калякать. Ну так и снюхались.
показать весь комментарий
11.01.2022 17:23 Ответить
как это они не признают поражения наполеона??
показать весь комментарий
11.01.2022 22:06 Ответить
Если бы охламонистая власть из Украины подавала в суд на такие "каналы" (можно найти статью), то эти говноканалы прежде бы подумали, что и как рисовать.
А так на терпилах все ездят. Впрочем, улада в Украине тоже пророссийская. Так что о чем вой?
показать весь комментарий
11.01.2022 14:13 Ответить
Так это же государственный французский канал, не чему удивляется. Работают те кого не берут в частные компании - некомпетентные, продажные. Вон возьмите украинский гос канал РАДА, они вообще скорее подконтрольны кацапским Пескову и Соловьеву и не чего шмаркле подходит.
показать весь комментарий
11.01.2022 14:26 Ответить
Нужно обозначить на карте Рурскую область Франции, как территорию Германии и глянуть на эрЕкцию лягушатников ...
показать весь комментарий
11.01.2022 14:33 Ответить
Франция.Версальский мирный договор1919 года....Крым Украина Кубань Украина...
показать весь комментарий
11.01.2022 14:41 Ответить
показать весь комментарий
11.01.2022 16:12 Ответить
Крысы Мавзолейные вы ВОРы...не только частей Украины Молдовы а сегодня и Казахстана...Гопота позорная...
показать весь комментарий
11.01.2022 14:49 Ответить
Скоро во Франции не останется ничего французского.Лет 500 назад ,выйдя из провинции ФирангизСтан в ИндоПэриджане, что они сами признают как ПэриУш(Персия) и имея названия городов(Лион=УлуЯн,=Древний горящий;,Нант=Янан Ата-Горящий отец и др.)гор и рек переводимые с одэрские(азэрского) ,как и часть фамилий(Жан Клод Вандам=Шан ГалаОд БэндЯн-Славная Скала Огня СлугаВсевышнего Гори)ИХ АФРИКАНОЛИЦАЯ МЭРИЯ ПАРИЖА признает ОТНЯТЫЙ У НАС(их предков) КАРАБАХ арабохайским???Масонская Франция.Все меняется.Слава Союзу -Турция Украина,Од(Аз)эрбэйджан,Грузия,Молдавия,Дагестан(Одэрбэйджан)!
показать весь комментарий
11.01.2022 15:54 Ответить
Что у Макрона на уме, то у телеканала на языке...
показать весь комментарий
11.01.2022 16:13 Ответить
При всій повазі якось похій, бо Крим кацапи вже так всрали, що самі вже не хочуть там "культурно отдихать".
показать весь комментарий
11.01.2022 16:39 Ответить
Видать жабоеды не ту лягушку съели. Видать агу слопали и теперь их плющит в глюках. Если Крым - это раССея, то Эльзас и Лотарингия - это Германия. Удоды картавые...
показать весь комментарий
11.01.2022 18:37 Ответить
и что наш МИД?? хоть что-то квакнет??
показать весь комментарий
11.01.2022 22:08 Ответить
 
 