Французский телеканал "France Télévisions" обозначил на карте оккупированный Крым как территорию России

Французский телеканал France Télévisions обозначил оккупированный Крым как часть России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это произошло в сюжете о ситуации на востоке Украины.

Так, оккупированный Россией остров был обозначен таким же цветом, как и территория РФ.

В то же время оккупированные территории Донецкой и Луганской областей были отмечены иным цветом.

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