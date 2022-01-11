Французский телеканал "France Télévisions" обозначил на карте оккупированный Крым как территорию России
Французский телеканал France Télévisions обозначил оккупированный Крым как часть России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, это произошло в сюжете о ситуации на востоке Украины.
Так, оккупированный Россией остров был обозначен таким же цветом, как и территория РФ.
В то же время оккупированные территории Донецкой и Луганской областей были отмечены иным цветом.
Топ комментарии
+15 Amber
показать весь комментарий11.01.2022 13:24
+7 AbOriginal_UA
показать весь комментарий11.01.2022 13:29
+3 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий11.01.2022 13:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
больше свинособак только черножопых продавцов палённой гучи
А нарисовать отдельно, чтоб подразнить, нужно Корсику, Альзас и Бретань.
А Наполеону нужно было насрать в мацкве и поворачивать домой. А он зачем то углублялся в эту помойку.
Ну а потом всякие господа из раши, князья и прочие цари стали шастать в Париж и по-французски калякать. Ну так и снюхались.
А так на терпилах все ездят. Впрочем, улада в Украине тоже пророссийская. Так что о чем вой?