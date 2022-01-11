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журналистика (3254) ограбление (1300) Куликов Андрей (1)

Куликов об избиении и ограблении: "Просто я пошел не через то место, не в то время"

Куликов об избиении и ограблении:

Инцидент произошел ранним утром 7 января.

Журналист Андрей Куликов рассказал Цензор.НЕТ подробности о нападении на него.

"Утром 7 января, около 5:50, на меня напали возле Воздухофлотского моста на проспекте Победы (в Киеве. – Ред.). Несколько раз ударили руками и ногами. Под угрозой дальнейшей физической расправы, а также применения различных инструментов, в том числе, как мне тогда казалось, холодного оружия, я отдал деньги, банковскую карту. Также у меня забрали мобильный телефон", - рассказал журналист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Журналиста Куликова избили и ограбили в Киеве, нападавших задержали, - полиция. ФОТО

Вместе с тем он не связывает нападение со своей журналистской деятельностью.

"С одной стороны, случайно, с другой, – место там такое, что оно и не случайно. Просто я пошел не через то место, не в то время", - добавил Куликов.

Также журналист отметил, что он доволен действиями правоохранителей.

"Я рассчитывал на скорую и результативную помощь, и я не ошибся", - констатировал он.

Ранее сообщалось, что журналиста Куликова избили и ограбили в Киеве, нападавших задержали.

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Топ комментарии
+10
зебилы уже расследовали?
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11.01.2022 14:17
+7
Оказывается в свободной Украине есть места где лучше не появляться не в то время. У нас точно не 90-е?
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11.01.2022 14:09
+5
При Порошенко такого не було
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11.01.2022 14:01
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При Порошенко такого не було
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11.01.2022 14:01 Ответить
Серьёзно?
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11.01.2022 14:08 Ответить
Недоречний коментар.
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11.01.2022 14:16 Ответить
А при Сталіні ?
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11.01.2022 14:20 Ответить
І при сраліні було , при вісіх було ... трішки менше було під час окупації ; коли у Києві німці були вони за таке могли пристрелити без розбору ; один з таких випадків став сюжетом для кінофільму "Київ під час окупації " - німець зловив злодія на базарі і відрубав йому там же кисть руки , а ті хто щойно репетували "лови вора" без малого того німця не вбили , бо такий же "ізвєрг" бідну людину за якесь там воровство калікою зробив ((((
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11.01.2022 17:03 Ответить
Ви жили в Києві при німцях?
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11.01.2022 17:08 Ответить
Так зрозумів що Ви німців у Києві ще у 1918 особисто застали , бо часи джугашвілі згадуєте як медом намазані ((
Не жив , можете видихнути з полегшенням (( Не жив того що трішки молодший , але розповіді батьків про роки окупації добре запам"ятав , як запам"ятав добре і те , що робили "асвабадітєлі " коли у 43 " вазвратіліся " (( так що моліться на свого сраліна як він Вам такий дорогий а іншим не пхайте поміж очі ; звісно якщо Ви не кацап номерний (((
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11.01.2022 17:51 Ответить
Ну коли розповіді батьків, то звиняйте діду вам вже років під 100? Як ви вижили у такому тотальному радянському терорі?
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11.01.2022 18:06 Ответить
Тю на Вас дурненького (( вже і не знаю з чим у сталініста в дитинстві не склалося : з математикою , а може з читанням ? (( Чи може просто вже у Вас маразм віковий і забулися коли друга світова закінчилася ?
Ну нічого страшного , не панікуйте , поставте фотку любимого сраліна перед собою і прочитайте тричі Отче Наш , попустить ((
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11.01.2022 18:15 Ответить
А ви Хрущова Микиту бачили? А в партії були?
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11.01.2022 18:18 Ответить
...зустрів не тих людей, в кишенях мав не ті гроші...
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11.01.2022 14:03 Ответить
Зустрів птахів зовсім іншого польоту.
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11.01.2022 14:30 Ответить
журналісти ж можуть мати зброю.
чому не застосував?
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11.01.2022 14:08 Ответить
У меня больше вопрос почему до сих пор в городе такая херня происходит, да еще почти в самом центре - почему не патрулируются улицы?
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11.01.2022 14:11 Ответить
Потому что нет желающих служить в полиции, она уничтожила свою репутацию.
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11.01.2022 14:14 Ответить
"служити " мєнтом. пожарником ( неробою) завжди бажаючі будуть. питання. як їх заставити виконувати свої службові функції.
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11.01.2022 16:30 Ответить
а до злочинців з пропозицією не займатись таким справами, ти вже звертавсь чи вважаєш це безнадійною справою?
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11.01.2022 14:23 Ответить
Я в 90-е вырос, горабления с ножом "дай 10 копеек, а если найду" в безлюдных местах, и даже в людных, были повседневностью.
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11.01.2022 14:59 Ответить
чи й не центр, одні машини і їздять, а людей мало.
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11.01.2022 14:42 Ответить
Центральный загс, макдональдс, магазины, люди там есть.
Не толпы, но достаточно.
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11.01.2022 14:56 Ответить
А с другой стороны подходы к вокзалу и ночным заведениям. Раен там- так себе
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11.01.2022 22:12 Ответить
Оказывается в свободной Украине есть места где лучше не появляться не в то время. У нас точно не 90-е?
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11.01.2022 14:09 Ответить
А ты думал у нас утопия?
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11.01.2022 14:18 Ответить
А где таких мест нет в большинстве столиц мира,интересно? В Ватикане разве что.
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11.01.2022 14:18 Ответить
...В 2005 году в суде https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD Ватикана было проведено 486 гражданских и 472 уголовных процесса. При населении 492 человек, Ватикан имеет наивысший криминальный рейтинг.
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11.01.2022 17:01 Ответить
Пи#дец. А я то думал ... Жизнь никогда не станет прежней.
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11.01.2022 17:56 Ответить
Думається що ці панове в тому місці паслися не вперше
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11.01.2022 14:11 Ответить
зебилы уже расследовали?
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11.01.2022 14:17 Ответить
Напевно у нападників поліцейскі знайшли смоктунці або обгортки з них.
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11.01.2022 14:21 Ответить
И отчитались об успехе главзебилу?
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11.01.2022 14:22 Ответить
Головклоуну.
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11.01.2022 14:27 Ответить
Голохлоун
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11.01.2022 14:32 Ответить
А ніхто не знає де зараз віслюк... Напевно знову в Омані.
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11.01.2022 14:28 Ответить
То така колядка була. Я то кажуть-"в тебе п'ятак не такий, дай руб золотий"
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11.01.2022 14:17 Ответить
Хахах))
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11.01.2022 14:21 Ответить
получается, что журналист хробацького получил не "по заслугам", а просто так
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11.01.2022 16:44 Ответить
А в Литве разрешено гражданам иметь оружие.
Вот Куликову Бог подсказывает - ведите темы про оружие , про страны в которых разрешено и т д - ВЛИЯЙТЕ НА ВЛАСТЬ
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11.01.2022 14:21 Ответить
У нас з пнєвматами он на 7 років зони чудять...
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11.01.2022 14:54 Ответить
Во времена Паниковского и Остапа Бендера Задунайского на РАБссии кричали : дай мильончик, Дай мильончик гражданин Корейко... Пилите Шура...они Золотые...
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11.01.2022 14:24 Ответить
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11.01.2022 14:26 Ответить
Просто на Друзенка був дуже схожий.Помилились хлопці.
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11.01.2022 14:24 Ответить
Знайомі з поліції казали - у них вже близько 30% "некомплект" в патрульній поліції Цікаво - що робитиме влада якщо підніметься Майдан? Її захищатимуть судді з прокурорами? Чи вони хочуть бандюків з тюрем повипускать - як в Казахстані?
Прийдеться знову народу створювать "охоронні сотні"!
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11.01.2022 14:26 Ответить
Мені здається, що у такій ситуації зелох зі своєю братвою просто втече з країни (якщо вдасться).
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11.01.2022 14:38 Ответить
Сумніваюсь По-перше: він - людина "публічна" І не просто "публічна", як той же політик чи викладач ВУЗу , а людина , що не може жить без уваги великих мас глядачів Відрізать його від цих мас - все одно що позбавить наркомана "дози" Тому він не зможе ніде надійно сховаться
По-друге : він - носій небезпечної інформації А враховуючи , що він ще й "бздикливий", то залишАть його живим - це створювать проблеми "коломойським" і "д"Єрмакам" Самий правильний варіант - організувать "золотий приход", а потім написать у некролозі , що він "помер від надмірного вживання снодійних препаратів , випадково прийнятих у момент упадку духу"
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11.01.2022 15:32 Ответить
Хоч буду знати що на Перемоги ходять бандюки, в нас звісно не Едем, але не уявляю такого, може десь біля ночного клубу чи вокзалу...
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11.01.2022 14:33 Ответить
Гублюся в здогадах, що робив провідний журналіст із досвідом антикапіталістичної пропаганди у "Вістях з України" о пів на шосту зимового рання між київським центровокзалом і Либіддю...
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11.01.2022 14:36 Ответить
Хотел дорогу сократить. Вообще Вокзал - есть вокзал .
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11.01.2022 14:43 Ответить
Сразу видно не киевлянина (нку) - воздухофлотский путепровод совсем не между Лыбидью и вокзалом, а в стороне
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11.01.2022 14:43 Ответить
Куликов мог идти по скоростному трамваю в сторону площади Победы -там утром точно пусто
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11.01.2022 14:47 Ответить
Мог, но при этом, находясь возле воздухофлотского моста, никак не мог находиться между гостиницей Лыбидь и ж/д вокзалом
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11.01.2022 18:52 Ответить
А если шел таким маршрутом, как описываете вы, он не мог находиться возле воздухофлотского моста
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11.01.2022 18:54 Ответить
Повітрофлотський та ще клоака, навіть вдень.
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11.01.2022 14:39 Ответить
Почему ? Центр города , штаб армии, академия полиции .

вот около вокзала шушера собирается , там же прорабы набирают людей на однодневную работу по утрам:
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11.01.2022 14:45 Ответить
І що? естакада повітрофлотського це зона відчуження для пішохода де є тільки машини які їдуть на високій швидкості в щільному потоці. Про вокзал взагалі смішно, він хрін зна де, це по перше. По друге біля того вокзалу наваляють ще дуже аніж тут.
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11.01.2022 14:49 Ответить
Скоростной трамвай там проходит
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11.01.2022 14:51 Ответить
так, ще й трамвай. Але це не додає безпеки.
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11.01.2022 15:04 Ответить
странновато. Только идиот будет карты и телефон брать. Нал уже давно почти не носят
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11.01.2022 15:18 Ответить
БРЕД КАКОЙ ТО !!! ЕГО ОГРАБИЛИ В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ, А ОН СЕБЯ ВИНИТ И ПОЛИЦИЮ БЛАГОДАРИТ !!!
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11.01.2022 16:33 Ответить
Просто я пошел не через то место, не в то время", - добавил Куликов. Источник:

умное изречение.
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11.01.2022 16:54 Ответить
Мутновато.... И место, и время, и ......
И такси не воспользовался...
Покупал? Продавал?
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11.01.2022 20:11 Ответить
если рядом хостел - лучше не шастать.
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12.01.2022 02:30 Ответить
Куликов доволен работой правоохранителей только потому, что он известный журналист. Иначе было бы как в Днепре. Полиции показали фото преступника, видео преступления, свидетелей, место работы и его адрес постоянного проживания. А полиция его не установила!
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12.01.2022 19:34 Ответить
 
 