Куликов об избиении и ограблении: "Просто я пошел не через то место, не в то время"
Инцидент произошел ранним утром 7 января.
Журналист Андрей Куликов рассказал Цензор.НЕТ подробности о нападении на него.
"Утром 7 января, около 5:50, на меня напали возле Воздухофлотского моста на проспекте Победы (в Киеве. – Ред.). Несколько раз ударили руками и ногами. Под угрозой дальнейшей физической расправы, а также применения различных инструментов, в том числе, как мне тогда казалось, холодного оружия, я отдал деньги, банковскую карту. Также у меня забрали мобильный телефон", - рассказал журналист.
Вместе с тем он не связывает нападение со своей журналистской деятельностью.
"С одной стороны, случайно, с другой, – место там такое, что оно и не случайно. Просто я пошел не через то место, не в то время", - добавил Куликов.
Также журналист отметил, что он доволен действиями правоохранителей.
"Я рассчитывал на скорую и результативную помощь, и я не ошибся", - констатировал он.
Ранее сообщалось, что журналиста Куликова избили и ограбили в Киеве, нападавших задержали.
Пожалуйста, подождите...
Не жив , можете видихнути з полегшенням (( Не жив того що трішки молодший , але розповіді батьків про роки окупації добре запам"ятав , як запам"ятав добре і те , що робили "асвабадітєлі " коли у 43 " вазвратіліся " (( так що моліться на свого сраліна як він Вам такий дорогий а іншим не пхайте поміж очі ; звісно якщо Ви не кацап номерний (((
Ну нічого страшного , не панікуйте , поставте фотку любимого сраліна перед собою і прочитайте тричі Отче Наш , попустить ((
чому не застосував?
Не толпы, но достаточно.
Вот Куликову Бог подсказывает - ведите темы про оружие , про страны в которых разрешено и т д - ВЛИЯЙТЕ НА ВЛАСТЬ
Прийдеться знову народу створювать "охоронні сотні"!
По-друге : він - носій небезпечної інформації А враховуючи , що він ще й "бздикливий", то залишАть його живим - це створювать проблеми "коломойським" і "д"Єрмакам" Самий правильний варіант - організувать "золотий приход", а потім написать у некролозі , що він "помер від надмірного вживання снодійних препаратів , випадково прийнятих у момент упадку духу"
вот около вокзала шушера собирается , там же прорабы набирают людей на однодневную работу по утрам:
умное изречение.
И такси не воспользовался...
Покупал? Продавал?