Куликов об избиении и ограблении: "Просто я пошел не через то место, не в то время"

Инцидент произошел ранним утром 7 января.

Журналист Андрей Куликов рассказал Цензор.НЕТ подробности о нападении на него.

"Утром 7 января, около 5:50, на меня напали возле Воздухофлотского моста на проспекте Победы (в Киеве. – Ред.). Несколько раз ударили руками и ногами. Под угрозой дальнейшей физической расправы, а также применения различных инструментов, в том числе, как мне тогда казалось, холодного оружия, я отдал деньги, банковскую карту. Также у меня забрали мобильный телефон", - рассказал журналист.

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Вместе с тем он не связывает нападение со своей журналистской деятельностью.

"С одной стороны, случайно, с другой, – место там такое, что оно и не случайно. Просто я пошел не через то место, не в то время", - добавил Куликов.

Также журналист отметил, что он доволен действиями правоохранителей.

"Я рассчитывал на скорую и результативную помощь, и я не ошибся", - констатировал он.

Ранее сообщалось, что журналиста Куликова избили и ограбили в Киеве, нападавших задержали.