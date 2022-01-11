Плановые ремонты сетей с отключением электроэнергии в осенне-зимний период не должны происходить, - Галущенко
Плановые ремонты электросетей с соответствующим отключением потребителей от электроснабжения не должны происходить в отопительный сезон.
Об этом заявил сегодня на брифинге министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, резерв мощностей в энергосистеме есть, поэтому никаких рисков и оснований для отключения потребителей, кроме аварийности, нет.
"Плановые ремонты в период ОЗП (осенне-зимнего периода. - Ред.) не должны происходить. Мы официально с этим обращались в Госэнергонадзор и НКРЭКУ. Сегодня мы еще раз обратились по этому вопросу. Важно, что такие ремонты делаются в основном частными компаниями", - сказал он.
Галущенко отметил, что Министерство энергетики будет проводить соответствующую работу, чтобы плановых ремонтов в период отопительного сезона не происходило.
Пожалуйста, подождите...
Практически каждую неделю плановые отключения.
Всю осень и зиму.
а таких сусідів, майже всі...
віялових відключень не буде.
а за планові, (яких зимою не повинно бути) ніхто не говорив.
як в анегдоті.
брежнева титали, чому на шляху від соціалізму до комунізму мема що їсти?
а в дорозі годувати ніхто не обіцяв....
на улице - 3,в квартире жопа
и защита С А М А начинает отключать потребителей в зависимости от группы-бытовые отваливаются в первую очередь В противном случае система свалится в нУль