Плановые ремонты сетей с отключением электроэнергии в осенне-зимний период не должны происходить, - Галущенко

Плановые ремонты электросетей с соответствующим отключением потребителей от электроснабжения не должны происходить в отопительный сезон.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, резерв мощностей в энергосистеме есть, поэтому никаких рисков и оснований для отключения потребителей, кроме аварийности, нет.

"Плановые ремонты в период ОЗП (осенне-зимнего периода. - Ред.) не должны происходить. Мы официально с этим обращались в Госэнергонадзор и НКРЭКУ. Сегодня мы еще раз обратились по этому вопросу. Важно, что такие ремонты делаются в основном частными компаниями", - сказал он.

Галущенко отметил, что Министерство энергетики будет проводить соответствующую работу, чтобы плановых ремонтов в период отопительного сезона не происходило.

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