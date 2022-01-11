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отзыв (30) Тарифы на электроэнергию (2143) Галущенко (244) НКРЭКУ (478)

Плановые ремонты сетей с отключением электроэнергии в осенне-зимний период не должны происходить, - Галущенко

Плановые ремонты сетей с отключением электроэнергии в осенне-зимний период не должны происходить, - Галущенко

Плановые ремонты электросетей с соответствующим отключением потребителей от электроснабжения не должны происходить в отопительный сезон.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, резерв мощностей в энергосистеме есть, поэтому никаких рисков и оснований для отключения потребителей, кроме аварийности, нет.

"Плановые ремонты в период ОЗП (осенне-зимнего периода. - Ред.) не должны происходить. Мы официально с этим обращались в Госэнергонадзор и НКРЭКУ. Сегодня мы еще раз обратились по этому вопросу. Важно, что такие ремонты делаются в основном частными компаниями", - сказал он.

Галущенко отметил, что Министерство энергетики будет проводить соответствующую работу, чтобы плановых ремонтов в период отопительного сезона не происходило.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотни домов в Киевской области останутся сегодня без света

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Топ комментарии
+7
Талоны на еду, веерные отключения, зебилы, вы сделали це разом бо уси вы презеденты и це исты на, жери-те
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11.01.2022 14:23
+6
ну казали ж зелені,
віялових відключень не буде.
а за планові, (яких зимою не повинно бути) ніхто не говорив.
як в анегдоті.
брежнева титали, чому на шляху від соціалізму до комунізму мема що їсти?
а в дорозі годувати ніхто не обіцяв....
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11.01.2022 14:47
+5
Погребы, пару километров от Киева.
Практически каждую неделю плановые отключения.
Всю осень и зиму.
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11.01.2022 14:32
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Талоны на еду, веерные отключения, зебилы, вы сделали це разом бо уси вы презеденты и це исты на, жери-те
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11.01.2022 14:23 Ответить
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11.01.2022 14:28 Ответить
Погребы, пару километров от Киева.
Практически каждую неделю плановые отключения.
Всю осень и зиму.
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11.01.2022 14:32 Ответить
то хай люди підуть до сусідів та подякують за "правельний" вибір.
а таких сусідів, майже всі...
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11.01.2022 14:49 Ответить
ну казали ж зелені,
віялових відключень не буде.
а за планові, (яких зимою не повинно бути) ніхто не говорив.
як в анегдоті.
брежнева титали, чому на шляху від соціалізму до комунізму мема що їсти?
а в дорозі годувати ніхто не обіцяв....
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11.01.2022 14:47 Ответить
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11.01.2022 14:51 Ответить
Каждый день в Днепре отключения света.Во всех районах города.Сотни домов на целый день без света,всю осень и зиму такое происходит,и никого это не волнует.
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11.01.2022 14:51 Ответить
у нас сегодня целый день нет света и отопления
на улице - 3,в квартире жопа
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11.01.2022 22:08 Ответить
Це все пуста говорільня,кого ви за це оштрафували,люди сиділи без світла по пів дня і більше.
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11.01.2022 14:54 Ответить
коммуналка в Украине это такой билет в один конец …с потребителем делают всё что пожелают , а обратки ни какой , в суд идти нет смысла , жаловаться бесполезно , так как жалобы рассматривает сам поставщик услуг …вообщем спасибо государству за такой «выдающийся»сервис
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11.01.2022 15:06 Ответить
На пальцАх физика отключений В случае когда суммарная вырабатывая мощность системы м е н ь ш е потребляемой происходит изменение частоты тока Частота в энергосистеме должна непрерывно поддерживаться на уровне f = 50 ± 0,2 Гц, при этом допускается кратковременное отклонение частоты до значения ∆f = 0,4 Гц.
и защита С А М А начинает отключать потребителей в зависимости от группы-бытовые отваливаются в первую очередь В противном случае система свалится в нУль
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11.01.2022 15:51 Ответить
ДТЭК важно и свободно послал всех: аварийная ситуация запланирована именно зимой. Смотрите ахметовский канал. Приглашенные гости, все, раскладушка по "полочкам": кто где и как. Особенно препарируют сегодняшних. А почему бы и нет? Сегодняшняя власть сама отдала своего джокера на откуп. Или по-другому?
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11.01.2022 15:12 Ответить
Ціле літо гуляють Дтэк,кожного року восени і взимку починають щось ремонтувати,дерева обрізати біля дротів.Ахмєтов мабуть робить це спеціально
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11.01.2022 15:30 Ответить
та ладно это только верх таблицы
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11.01.2022 15:17 Ответить
За декабрь раз шесть объявляли отключения.
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11.01.2022 15:25 Ответить
За 2021 рік в нас понад 100 разів світло вимикали,я не жартую. Бувало таке, що тільки за один день, десь по 5-10 разів світла не ставало. Такого раніше не було,почалося саме за зелених.
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11.01.2022 16:22 Ответить
Платить зарплату энергетикам в осенне -зимний период за то, что они ходят на работу и не будут делать никаких ремонтов для Облэнерго не выгодно.Обьемные работы, такие как замена опор и проводов линий электропередач, зимой не делают. Мелкий ремонт сделать можно, если позволяет погода. Продолжительность плановых отключений в зимний период ограничена 6 -8 часами. Для людей и летом отключения для ремонтов проблема, холодильники размораживаются, но без плановых ремонтов наша энергетика работать не может,если их не делать, будет ещё хуже.
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11.01.2022 17:51 Ответить
Зелепутов давно пора ,,планово" отключать...
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12.01.2022 19:44 Ответить
 
 