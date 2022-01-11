Обнародован закон, устанавливающий жесткие ограничения в отношении торговли алкоголем и курения в публичных местах. ПЕРЕЧЕНЬ запретов
В издании "Голос Украины" 11.01.2022 года обнародован Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака" от 16 декабря 2021 № 1978-ІХ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
Закон вступит в силу через восемнадцать месяцев со дня его опубликования.
Нормы закона предусматривают ограничения по реализации (продаже) и употреблению табачных и алкогольных изделий.
В частности, изменениями в Закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения" реализация (продажа) табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для употребления табачных изделий без их сгорания лицам, не достигшим 18 лет, а также реализация (продажа) табачных изделий в единичных пачках, содержащих менее 20 сигарет, сигарилл или поштучно (кроме сигар) запрещаются.
Запрещается курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов:
1) в лифтах и таксофонах;
2) в помещениях и территории заведений здравоохранения;
3) в помещениях и на территории учебных заведений;
4) в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
5) в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
6) в помещениях объектов культурного назначения;
7) в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
8) в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
9) в помещениях гостиниц и средств размещения граждан;
10) в помещениях общежитий;
11) на детских площадках;
12) в местах общего использования жилых домов;
13) в подземных переходах;
14) в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе такси;
15) на вокзалах и станциях;
16) на остановках маршрутных транспортных средств.
Запрещается курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест.
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Да местом и пользуются все коллективно.
Остановкой автобуса, например - стоят и пользуются.
Только одни при этом напоказ ещё портят воздух.
2007 год (Ющенко президент 2005-2010) - https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2007/sz/sz_r/srp_07rik_r.html средняя пенсия 497 грн ($100)
Бот, я понимаю, что тебе платят за то, чтоб везде обсырать клоуна.
Но здесь во-первых статья о запрете курения, что правильно,
во-вторых, ты тупо врёшь.
Від цигаркового диму в мене аж шлунок ніби скручує.
коли розікрали все і вся.
коли керівники вищих рівнів профани та делітанти (за те свої)
коли люди не знають як виживати далі і по півмільйона виїзжають з країни.
Що треба зробити владі?
підняти податки,ввести касові, заборонити все, до чого привикли та наповняти бютжет за рахунок штрафів.
дурнішої стратегії розвитку держави ще ніхто не придумав.
тут ми перші в світі.
Можна ще десяток законів прийняти - їх мало хто дотримується через відсутність практики покарання. Скількох людей вштрафували за куріння на зупинках громадського транспорту?
У нормальних курців,легені покриті смолою і цей вірус в них не проникає.(Див. різні дослідження)
ЗЫ: а ещё очень хорошо что я курить таки завязал!
Одна сигарета 1 грамм табака. Часть (30% ) оседает на легких курильщика. 100 км авто по городу 10 л. бензина. Это = 13 000 выкуренных сигарет.
Висновок: вдома і в машині можна. І, якраз, на балконі можна.
Янукович тоже вступал в Европу, развесив на троллейбусных остановках "запрещено курить на расстоянии 50 метров!"