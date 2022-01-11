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алкоголь (1644) закон (3147) табак (300)

Обнародован закон, устанавливающий жесткие ограничения в отношении торговли алкоголем и курения в публичных местах. ПЕРЕЧЕНЬ запретов

Обнародован закон, устанавливающий жесткие ограничения в отношении торговли алкоголем и курения в публичных местах. ПЕРЕЧЕНЬ запретов

В издании "Голос Украины" 11.01.2022 года обнародован Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака" от 16 декабря 2021 № 1978-ІХ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Закон вступит в силу через восемнадцать месяцев со дня его опубликования.

Нормы закона предусматривают ограничения по реализации (продаже) и употреблению табачных и алкогольных изделий.

В частности, изменениями в Закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения" реализация (продажа) табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для употребления табачных изделий без их сгорания лицам, не достигшим 18 лет, а также реализация (продажа) табачных изделий в единичных пачках, содержащих менее 20 сигарет, сигарилл или поштучно (кроме сигар) запрещаются.

Запрещается курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов:

1) в лифтах и таксофонах;

2) в помещениях и территории заведений здравоохранения;

3) в помещениях и на территории учебных заведений;

4) в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

5) в помещениях заведений ресторанного хозяйства;

6) в помещениях объектов культурного назначения;

7) в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;

8) в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

9) в помещениях гостиниц и средств размещения граждан;

10) в помещениях общежитий;

11) на детских площадках;

12) в местах общего использования жилых домов;

13) в подземных переходах;

14) в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе такси;

15) на вокзалах и станциях;

16) на остановках маршрутных транспортных средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поправки "слуг народа" Арахамии и Гетманцева в законопроект об учете акциза по продаже сигарет противоречат Директиве ЕС, - JTI Украина

Запрещается курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест.

Более подробно можно прочитать по ссылке.

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Топ комментарии
+24
Що за тупий комент?! Люди, що не палять, мають право дихати чистим повітрям, а не тим гівном, що ви видихаєте в місцях загального користування.
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11.01.2022 14:37
+17
коли в країні жопппа.
коли розікрали все і вся.
коли керівники вищих рівнів профани та делітанти (за те свої)
коли люди не знають як виживати далі і по півмільйона виїзжають з країни.
Що треба зробити владі?
підняти податки,ввести касові, заборонити все, до чого привикли та наповняти бютжет за рахунок штрафів.
дурнішої стратегії розвитку держави ще ніхто не придумав.
тут ми перші в світі.
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11.01.2022 14:36
+16
Только Два завода в Мариуполе Азовсталь и им.Ильича дымят так в сутки,что не хватит миллирда курильщиков по всему Миру...Долбодятлы...
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11.01.2022 14:56
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Правила форума Совет форумчан
Це зєбуїни можуть . Вони такі. Це ж не пенсії до рівня часів Кучми-Ющенка піднімати.
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11.01.2022 14:26 Ответить
Що за тупий комент?! Люди, що не палять, мають право дихати чистим повітрям, а не тим гівном, що ви видихаєте в місцях загального користування.
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11.01.2022 14:37 Ответить
Так в місцях загального користування і так не можна палити, до речі загального користування чим?
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11.01.2022 14:39 Ответить
так в законе есть расшифровка этого термина
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11.01.2022 15:34 Ответить
Ну типа туалет "М" "Ж" в Верховной Раде
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11.01.2022 20:16 Ответить
Чем?
Да местом и пользуются все коллективно.
Остановкой автобуса, например - стоят и пользуются.
Только одни при этом напоказ ещё портят воздух.
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11.01.2022 15:52 Ответить
А те которые не воняют имеют право дышать чистым воздухом , а не тем дерьмом которое выливают на себя по полфлакона и идут в места общего пользования . Почему я должен дышать этим ублюдочным вонючим до рези в глазах , тошнотворным парфумом . Если за чистый воздух то таки - за для всех
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11.01.2022 15:43 Ответить
Як в ліфті сусіди без маски Вам в ніс? То норм? Чи виходите?
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11.01.2022 15:50 Ответить
2021 год - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/12/1/680298/ мин. пенсия 2400-2600 ($90), средняя - 3980 грн ($150)
2007 год (Ющенко президент 2005-2010) - https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2007/sz/sz_r/srp_07rik_r.html средняя пенсия 497 грн ($100)

Бот, я понимаю, что тебе платят за то, чтоб везде обсырать клоуна.
Но здесь во-первых статья о запрете курения, что правильно,
во-вторых, ты тупо врёшь.
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11.01.2022 14:48 Ответить
Сейчас скумбрия по 8грн, а при Ющенко? Надо сравнивать заработки по покупательной способности, но по вашему сейчас эпоха бедности закочилась и скоро будем вводить продуктовые карточки. Приятного аппетита! Не подавитесь мясом по 50 грн!
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11.01.2022 15:14 Ответить
цэ пэрэмога адназначно! 14 лет разницы,доллар тоже подвержен инфляции. тогда за сотку купить можно было больше, чем сейчас за 200
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12.01.2022 22:46 Ответить
кацапомовні так втикають за Зеків, що їм пох кого і за що обсирати. так андруша варкуй?
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16.08.2022 20:53 Ответить
А айкоси шмалити мона ?
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11.01.2022 14:26 Ответить
теоретически да, отдыхал я один раз, сидели пацаны, курила айкос, все норм, никакой дискомфорт не доставляли. Потом пришел дед, вытащил что-то типа примы и нас всех сдуло оттуда пулей
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11.01.2022 14:34 Ответить
Це як для кого, айкос має специфічний запах, для мене краще вже тютюн.
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11.01.2022 14:35 Ответить
Приємна отрута....
Від цигаркового диму в мене аж шлунок ніби скручує.
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11.01.2022 15:16 Ответить
Можна
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11.01.2022 14:35 Ответить
Ні. В законі це зазначено.
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11.01.2022 14:38 Ответить
Ні. Цеж чітко вказано в законі.
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11.01.2022 14:45 Ответить
Не можна, пропонується переходити на дві доріжки. Білі. За відсутністю альтернативи.
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11.01.2022 15:03 Ответить
В певних умовах, підстрибнувши, можна скурити всі айкоси І сказати: баба да, баба да!
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11.01.2022 15:11 Ответить
только в таксофоне. только его найти сначала надо
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12.01.2022 22:47 Ответить
Ну, добре що шприців продавати наркошам не заборонили. І на тому "дякуємо " !...
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11.01.2022 14:32 Ответить
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11.01.2022 14:37 Ответить
коли в країні жопппа.
коли розікрали все і вся.
коли керівники вищих рівнів профани та делітанти (за те свої)
коли люди не знають як виживати далі і по півмільйона виїзжають з країни.
Що треба зробити владі?
підняти податки,ввести касові, заборонити все, до чого привикли та наповняти бютжет за рахунок штрафів.
дурнішої стратегії розвитку держави ще ніхто не придумав.
тут ми перші в світі.
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11.01.2022 14:36 Ответить
Закон почне діяти через 18 місяців. Декого зеленого це вже не врятує.
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11.01.2022 14:36 Ответить
Дай бог, щоб так воно й було.
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11.01.2022 14:47 Ответить
"Це ж вже було"
Можна ще десяток законів прийняти - їх мало хто дотримується через відсутність практики покарання. Скількох людей вштрафували за куріння на зупинках громадського транспорту?
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11.01.2022 14:38 Ответить
Зедрыстня копіює регианалов 2011 року, коли по дворах менти збиравшихся більше трех пакували в автозаки.
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11.01.2022 14:41 Ответить
Это ж где такое было?
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11.01.2022 15:36 Ответить
На расее наверно
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11.01.2022 15:45 Ответить
Не иначе. У нас было (да и есть) так чтоб разогнать даже достаточно шебутную компанию - так это надо сильно постараться.
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11.01.2022 15:54 Ответить
Не палити - це круто! 😊
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11.01.2022 14:48 Ответить
я не понял. это уже реформа?
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11.01.2022 14:54 Ответить
Та ні . Це чергова ...уйня. На більше зеленогнидота не здатна.
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11.01.2022 14:58 Ответить
больше всего раздражают долбодятлы которые станут перед входом в магазин и дымят. я дым за 10 а то и больше метров различаю, так что даже хрен обойдешь... и ладно бы в простое время, они ещё вирусы разносят своим дымом прямо из легких
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11.01.2022 14:56 Ответить
больше всего раздражают долбодятлы которые станут перед входом в магазин газуют своими жоповозками. я дым за 10 а то и больше метров различаю, так что даже хрен обойдешь... Опять же дезики (шо под мышками используют) запретить, от них рыгать тянет. Парфумы всякие. Чтоб никто не вонял.
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11.01.2022 15:36 Ответить
вот и не воняй...
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11.01.2022 15:40 Ответить
* они ещё вирусы разносят своим дымом прямо из легких*
У нормальних курців,легені покриті смолою і цей вірус в них не проникає.(Див. різні дослідження)
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11.01.2022 16:20 Ответить
Только Два завода в Мариуполе Азовсталь и им.Ильича дымят так в сутки,что не хватит миллирда курильщиков по всему Миру...Долбодятлы...
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11.01.2022 14:56 Ответить
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11.01.2022 14:59 Ответить
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11.01.2022 15:00 Ответить
мариуполь где, а я в киеве, какого рожна я должен дышать испарениями чудика который идет и дымит. стань в укромном месте и перекури, но нет, стоят у входа в магазин, курят в потоке людей
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11.01.2022 15:00 Ответить
В Конча-Заспу едь...там не дымять Голобородьки...
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11.01.2022 15:02 Ответить
может лучше ты куда-то пойдешь, ну ты в курсе )
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11.01.2022 15:03 Ответить
Болван ты пля...
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11.01.2022 15:05 Ответить
сам ты... я просто не хочу твоим гном изо рта, ферштейн? и я не против чтобы ты курил, и я готов тебя обойти, но не когда дым относит ветром на 10 метров, и ты стоишь на входе в магаз или идешь по людному тротуару. совесть надо иметь
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11.01.2022 15:12 Ответить
это не вопрос законов, а вопрос их исполнения. раньше тоже вроде в общ. месте дымить было нельзя, что изменилось
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11.01.2022 14:58 Ответить
стало больше чего "нельзя". И все, собственно.
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11.01.2022 15:38 Ответить
Нельзя было курить сигареты. Про электронные сигареты в том числе и айкосы ничего не догоорились. В закон как раз электронные сигареты и добавили, остальное не изменилось вроде бы.
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11.01.2022 16:05 Ответить
Про наркотики ни слова.Очень даже хорошо.
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11.01.2022 15:02 Ответить
Мариуполь чище швейцарских Альп...живут же люди
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11.01.2022 15:03 Ответить
Теперь курить на этом заводе запрещено!
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11.01.2022 15:19 Ответить
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11.01.2022 15:44 Ответить
В туалете можно?
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11.01.2022 15:04 Ответить
Ну хорошо хоть с литровых баклажек дуть пивцо в спортзалах не запретили

ЗЫ: а ещё очень хорошо что я курить таки завязал!
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11.01.2022 15:05 Ответить
а почемиу с литровых?у нас и двухлитровые и даже 2,4 нормально заходят
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11.01.2022 15:37 Ответить
Одни запреты, я бы похвалил, только знаю, что эти запреты не на благо, а в угоду. Штрафы и тд. Законодательство по сути, это по сути руководство как ободрать до нитки любого человека.
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11.01.2022 15:09 Ответить
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11.01.2022 15:15 Ответить
ментам подарок к новому году, спасибо нарику-**********.
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11.01.2022 15:18 Ответить
Когда запретим автомобили?
Одна сигарета 1 грамм табака. Часть (30% ) оседает на легких курильщика. 100 км авто по городу 10 л. бензина. Это = 13 000 выкуренных сигарет.
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11.01.2022 15:18 Ответить
Зараз і на вулиці не можна і в дворі будинку неможна.
Висновок: вдома і в машині можна. І, якраз, на балконі можна.
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11.01.2022 17:48 Ответить
а ОП-это место загального корыстування?тогда шо,айкосы в минус?
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11.01.2022 15:35 Ответить
Зеледент окончательно перешел с айкосов на кокс. Про нюхать белый порошок в законе ни слова.
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11.01.2022 15:44 Ответить
А не пошли бы вы в жопу?
Янукович тоже вступал в Европу, развесив на троллейбусных остановках "запрещено курить на расстоянии 50 метров!"
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11.01.2022 15:54 Ответить
Это типа патрули будут отслеживать кто курит на остановках и возле магазинов ? Интересно посмотреть.
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11.01.2022 16:02 Ответить
бюджет потрібно поповнювати
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11.01.2022 17:17 Ответить
эй, запрещальцы, оборудуйте места для курения. а, вообще-то, в стране других проблем как бы и нет. война, цены, маячащие карточки - все норм?
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11.01.2022 16:20 Ответить
На колгоспних зборах головуючий оголошує: - Усіх міських та відпочиваючий прошу вийти, збори тільки для колгоспників. Після того, як кілька людей пішли, він надав слово лектору. Той дістав із портфеля маленький людський череп і повідомляє: - Це череп Пушкіна, коли йому було п'ять років. Дістає другий череп: - А тут Пушкіну сімнадцять років. Дістає череп із діркою: - Після дуелі. Голос із зали: - Як же у Пушкіна може бути три черепи? - А хто це питає? - Я! - А хто ви? - Відпочиваючий. - Я ж попереджав, що збори тільки для колгоспників!
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11.01.2022 17:19 Ответить
треба боротись комплексно з цим явищем, а у вас цигарки продають на кожному кутку. в кіосках. включаючи зупинки паблик транспорту. це нонсенс.
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11.01.2022 16:26 Ответить
ну наконец то! как бы мы дальше жили без такого важного закона, спасибо ЗЕ
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11.01.2022 16:32 Ответить
Зеуроды.
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11.01.2022 17:12 Ответить
а в місцях загального користування невже можна нюхати "білу доріжку"?
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11.01.2022 17:16 Ответить
У Трускавецькому Аніверситеті проходить урок: - Дивіться, це великий палець, це вказівний, це безіменний, це середній, а це мізинець. Тепер заважаємо, заважаємо, заважаємо… - каже Бубочка ворушачи пальцями. - А тепер називаємо - де який.
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11.01.2022 17:21 Ответить
дуже хороша постанова, треба жорстко штрафувати всіх цих видихувачів диму,а простими словами повільних суїцидників, бо вже на зупинках і в громадських місцях неможливо нормальній людині просто встояти, кругом бидло куряче ,яке плює , смалить та лається матом,
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11.01.2022 18:00 Ответить
Говно!зе!реформы
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11.01.2022 18:31 Ответить
В Україні половина законів не працює ,а інша частина працює на користь скоробагатьків при владі..
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11.01.2022 18:33 Ответить
За те деньги, что курильщики привносят в бюджет, через акцызы на табачку, они должны иметь право курить и на бензоколонках.
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11.01.2022 19:23 Ответить
Еееееее, а хіба більшість цих законів хіба не діє вже, при чому давно?
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11.01.2022 20:05 Ответить
І жодного слова про заборону реклами
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11.01.2022 20:22 Ответить
 
 