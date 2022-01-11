"Жертва гендера": в МИД РФ отреагировали на слова Сикорского, пригрозившего "врезать по яйцам" России
В МИД России отреагировали на слова экс-главы МИД Польши и действующего евродепутата Радослава Сикорского, назвавшего Россию "серийным насильником".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Захарова в телеграмме.
Спикер российского МИД Мария Захарова в своем традиционном стиле ответила евродепутату.
"Евродепутат от Польши и экс-глава польского МИД Радослав Сикорский пообещал, что Россия "получит по яйцам". Его слова стали ответом министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО представляет из себя геополитический проект по освоению территорий, оставшихся после распада Организации Варшавского договора.
Россия - женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия", – написала Захарова.
Напомним, 11 января Сикорский, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что НАТО якобы захватывает "осиротевшие" после СССР территории, написал: "Уясните себе, российское посольство, раз и навсегда, понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папой. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если попробуете еще раз, то получите по яйцам".
Пожалуйста, подождите...
У нее бальшой кадык
Наша Раша.
Вже якось там визначтесь…
Остападипломатію Мордора понесло...
гендерный баланс надо уважать.
эх маха-маха.... когда замахнутся то не будут сортировать шо там и у кого - главное чтоб врезали...не передумали!!!
"старший брат - расия" )))) в 2014 году стал гиеной бесполой...тварью без роду и племени...
Пропоную Росію як маніяка каструвати і забрати в нього всю зброю
Невже "дедушка Фуйло" все таки "бабушка"?
"Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой"
А Роея , це надумана держава, без роду, без племені і без статі. Пшик. Сікорський ще й підлещив ....
Слепаков