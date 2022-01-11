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МИД РФ (1654) Польша (8154) Сикорский (358) Захарова Мария (368)

"Жертва гендера": в МИД РФ отреагировали на слова Сикорского, пригрозившего "врезать по яйцам" России

В МИД России отреагировали на слова экс-главы МИД Польши и действующего евродепутата Радослава Сикорского, назвавшего Россию "серийным насильником".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Захарова в телеграмме.

Спикер российского МИД Мария Захарова в своем традиционном стиле ответила евродепутату.

"Евродепутат от Польши и экс-глава польского МИД Радослав Сикорский пообещал, что Россия "получит по яйцам". Его слова стали ответом министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО представляет из себя геополитический проект по освоению территорий, оставшихся после распада Организации Варшавского договора.

Россия - женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия", – написала Захарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия - серийный насильник, еще раз полезете - дадим по яйцам, - экс-глава МИД Сикорский ответил Лаврову

Напомним, 11 января Сикорский, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что НАТО якобы захватывает "осиротевшие" после СССР территории, написал: "Уясните себе, российское посольство, раз и навсегда, понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папой. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если попробуете еще раз, то получите по яйцам".

Жертва гендера: в МИД РФ отреагировали на слова Сикорского, пригрозившего врезать по яйцам России 01

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Топ комментарии
+39
Росія - жіночого роду. Я бы сказал что скорее среднего. Дедушка с органами бабушки
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11.01.2022 14:51
+36
Так и знал, что Машка трансгендер
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11.01.2022 14:47
+36
Наш Захаров молодык
У нее бальшой кадык
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11.01.2022 14:48
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Может Россия внутри себя считает мужчиной. Она трансмужчина.
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11.01.2022 14:46 Ответить
Наш Захаров молодык
У нее бальшой кадык
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11.01.2022 14:48 Ответить


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11.01.2022 14:56 Ответить
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11.01.2022 15:26 Ответить
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11.01.2022 15:15 Ответить
"когда официальный представитель МИД РФ бесполезно пытается ублажить своего непосредственого начальника"
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11.01.2022 15:43 Ответить
Манька Кобила є сестрою Лавруши Каня. Одним словом "тяглова скотина"
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11.01.2022 16:40 Ответить
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11.01.2022 17:18 Ответить
а по сути придурки Рашки.....Сикорскому еще и комплимент сделали....
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11.01.2022 15:01 Ответить
От украинцев Сикорскому респект и уважение!
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11.01.2022 16:04 Ответить
Так и знал, что Машка трансгендер
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11.01.2022 14:47 Ответить
" Как сейчас вижу, стоишь ты в красных труселях и манишь меня, манишь..."
Наша Раша.
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11.01.2022 14:54 Ответить
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11.01.2022 14:47 Ответить
89 лет и ещё член? Мощный старик.
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11.01.2022 14:51 Ответить
Потому что опломбирован...
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11.01.2022 14:53 Ответить
висячий, как и у фюрера репоедов *****, от которого баба ушла к молодому.
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11.01.2022 15:45 Ответить
Кабель можно на прямую в комп всунуть без всяких роутеров, но откуда сбрендившему от старости кацапу это знать =)
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11.01.2022 14:53 Ответить
Роутеров? Каких еще роутеров? "мощный старик" про роторы вещал.
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11.01.2022 15:01 Ответить
Борис Гоблин
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11.01.2022 14:57 Ответить
Де це бачено щоб пітухів по яйцєх били ?
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11.01.2022 14:48 Ответить
Как по мне, Машка сама- яркий пример " гендерного разноманіття".
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11.01.2022 14:49 Ответить
росия от слова-*овно, а *овно мужского рода.
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11.01.2022 14:49 Ответить
Гівно - середнього роду
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11.01.2022 15:08 Ответить
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11.01.2022 14:50 Ответить
нужно было животных не кормить ножками буша в 90 годах когда ******** голодала и была нищей, тогда нужно было ставить в стойло и держать на коротком поводке неблагодарных тварей .а теперь они вяликие .встали с колен скрепы и подняли перья,распетушились на весь мир...((
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11.01.2022 15:01 Ответить
а если веслом по пи..е -норм будет,как машка мыслит ?
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11.01.2022 14:50 Ответить
Специально для Маши :" России врежут по яичникам!" 😃
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11.01.2022 14:51 Ответить
Росія - жіночого роду. Я бы сказал что скорее среднего. Дедушка с органами бабушки
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11.01.2022 14:51 Ответить
россия- гавно, род средний и весьма вонючий
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11.01.2022 14:52 Ответить
кацап не национальность а диагноз, а расея не страна а сорт говна.
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11.01.2022 15:52 Ответить
Россия женского рода...правильно...Основатель ссср-россии Ленин тоже исполнял женскую роль в паре с Зиновьевым и Троцким
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11.01.2022 14:52 Ответить
Диалог между дипломатами опускается на понятный кацапопитекам уровень.
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11.01.2022 14:53 Ответить
З нещодавнього минулого:

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11.01.2022 15:05 Ответить
ану чікі брікі і вдамкі.
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11.01.2022 15:08 Ответить
Сикорский не прав ,яиц там давно нет ,яйца оторвали доблестные украинские воины ...там пора башню отрывать ...
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11.01.2022 14:53 Ответить
Однак все ж таки пану Сикорському щира подяка.
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11.01.2022 16:05 Ответить
тобто грузинський ведучій був правий коли назвав 3,14здой моржовою ?
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11.01.2022 14:57 Ответить
Це було ближче до істини !
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11.01.2022 16:50 Ответить
То ви ведмідь - шатун, а коли сказали що по яйцях отримаєте, то відразу - жіночкою прикидаєтесь…
Вже якось там визначтесь…
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11.01.2022 14:57 Ответить
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11.01.2022 15:00 Ответить
Ударить по яйцам насильника, а насильник рф. Тупая в понимании сказанного или тупая в перекручивании сказанного.
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11.01.2022 15:02 Ответить
параша со своим полом никак не может сама определиться. кругом же орёт, шо она "старший брат" ))
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11.01.2022 15:02 Ответить
слепаков же пел, что россия - женщина с х..ем, значит, и яйца тоже в комплекте. уродец, короче, жаль, не усыпили вовремя.
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11.01.2022 15:02 Ответить
ну тоді вам порвуть сраку. Це гендерно-нейтрально
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11.01.2022 15:06 Ответить
Хорошо что эта информация дошла до кацапоублюдков. А пьяный бубнёж и базарный "юморок" маньки захеровой-это их проблемы .
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11.01.2022 15:07 Ответить
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11.01.2022 15:15 Ответить
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11.01.2022 15:17 Ответить
Карьерный рот. Она в его работает и пьёт.
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11.01.2022 15:44 Ответить
Скорее раисся - членодевка.
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11.01.2022 15:18 Ответить
если смотреть по лицу, то жертва эта маша
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11.01.2022 15:20 Ответить
захєрова-жєртва аборта лаврова
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11.01.2022 15:22 Ответить
а може "коня"лаврова
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11.01.2022 16:37 Ответить
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11.01.2022 15:23 Ответить
жертва аборту вилізла?
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11.01.2022 15:25 Ответить
Жертва п*яного зачаття.
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11.01.2022 15:29 Ответить
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11.01.2022 15:27 Ответить
Я думал скажут готовым штампом - кто обзывается,тот так и называется ))
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11.01.2022 15:29 Ответить
вже здається , кто обзывается, тот так и называется" не проходить
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11.01.2022 16:36 Ответить
та притушите господа буржуи вы эту тлеющую помойку. только окончательно
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11.01.2022 15:29 Ответить
І тут Остапа дипломатію Мордора понесло...

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11.01.2022 15:30 Ответить
Так Сцарь же самі казали про "бабушку з яйцамі". Маха проти лінії партії?
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11.01.2022 15:33 Ответить
Отозвалась жертва аборта уроненная десять раз на пол ,двадцать раз стукнутая об угол кроватки тупоголовая алкоголичка
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11.01.2022 15:38 Ответить
Манька запомни: копростан свинособачьего роду, бесполое существо размазанное по земле, выдуманная Фрицом "петя№1", на подобии Пруссия, документы свидетельствуют! ; )
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11.01.2022 15:45 Ответить
Если Захарова так волнуется за свои права, то получит по варенику -
гендерный баланс надо уважать.
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11.01.2022 15:47 Ответить
Манька Захерова мечтает, что-бы ее тоже посетил насильник. Только напрасно, на нее даже мухи не садятся, брезгуют.
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11.01.2022 15:48 Ответить
Sikorsky bravo!
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11.01.2022 15:49 Ответить
Машка не трансгендер, боярышник ,, чудесным ,, образом превратил ее......в гермофтодита , отсюда разговоры о,, гендерной разнообразности,, Ее даже можно представить , в некотором роде,, в образе матери- родины - России. Для полноты образа поставить фингал и воткнуть в пасть бычок ..
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11.01.2022 15:57 Ответить
Сікорському-респект...
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11.01.2022 16:12 Ответить
т.е не само действие обидело ))) а именно отсутствие бубенцов? ))))
эх маха-маха.... когда замахнутся то не будут сортировать шо там и у кого - главное чтоб врезали...не передумали!!!
"старший брат - расия" )))) в 2014 году стал гиеной бесполой...тварью без роду и племени...
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11.01.2022 16:28 Ответить
У МЗС Росії відреагували на слова ексглави МЗС Польщі та чинного євродепутата Радослава Сікорського, який назвав Росію "серійним ґвалтівником Джерело:
Пропоную Росію як маніяка каструвати і забрати в нього всю зброю
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11.01.2022 16:32 Ответить
А хто в "бабушки россии"- "дедушка"?
Невже "дедушка Фуйло" все таки "бабушка"?
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11.01.2022 16:34 Ответить
Ей еще раньше ответил один знаток по половым органам - Путин:
"Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой"
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11.01.2022 16:43 Ответить
Що до Захарової, то ця сутність давно пропила свою стать. Це просто шелупень.
А Роея , це надумана держава, без роду, без племені і без статі. Пшик. Сікорський ще й підлещив ....
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11.01.2022 16:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0y6xUxaqNa4 Рассия - это женщина с х...ем.

Слепаков
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11.01.2022 16:48 Ответить
Голодній кумі, хліб на умі.....
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11.01.2022 17:10 Ответить
Головне в пах зарядить,а шо там не важно!
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11.01.2022 17:22 Ответить
Все итак давно знали что у рашостана нет яиц
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11.01.2022 18:43 Ответить
А шо в парашке есть женщины? Если бы были, то защищали бы своих сыновей от террориста-садиста *****,посылающего их на войну, а не смотрели гендершу и ее высеры
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11.01.2022 19:43 Ответить
и это все, что могли ответить кацапы?? слабовато...
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11.01.2022 21:59 Ответить
 
 