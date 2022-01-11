Оккупанты почти три года удерживают в СИЗО Донецка мать и сына Зайцевых, нуждающихся в медицинской помощи, - Денисова

Российские оккупанты почти три года незаконно удерживают в СИЗО в Донецке жителей поселка Верхнеторецкое Елену Зайцеву и ее 21-летнего сына Владислава.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в Фейсбук.

"26 февраля 2019 года их схватили так называемые "сотрудники МГБ ДНР". Во время задержания Владислава Зайцева обвинили в попытке "подрыва железнодорожного моста". Елена, пытаясь спасти сына, по собственной воле поехала в так называемое МГБ ДНР". Ее допрашивали в течение дня, а затем арестовали за якобы "сокрытие преступления, совершенного сыном". В печально известных застенках "Изоляции", где Елена Зайцева провела два месяца, угрожая физической расправой над сыном, ее заставили подписать "признание в диверсионной деятельности", - сообщила Денисова.

По ее словам, в "Изоляции" у Зайцевой в результате пыток открылось внутреннее кровотечение.

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"В настоящее время Елена и Владислав Зайцевы содержатся в СИЗО Донецка. У Елены кровотечения не прекратились и состояние ее здоровья ухудшается с каждым днем. Симптомы болезни указывают на онкологию, требующую срочного хирургического вмешательства. Но в условиях следственного изолятора осуществить это невозможно, запрещено передавать даже лекарство", - заявила Денисова.

Зайцев, который перенес контузию и испытал ожоги головы от пожара в результате обстрелов, страдает постоянными головными болями. Надлежащая медицинская помощь ему не предоставляется.

Такие действия в отношении граждан Украины Елены и Владислава Зайцевых являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека в 1950 году", - подчеркнула Денисова.

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Она призвала руководство Международного комитета Красного Креста в Украине "срочно посетить Елену и Владислава Зайцевых, содействовать в обеспечении их квалифицированной медицинской помощью".

Также Денисова попросила координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для предоставления соответствующей помощи.