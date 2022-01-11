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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Оккупанты почти три года удерживают в СИЗО Донецка мать и сына Зайцевых, нуждающихся в медицинской помощи, - Денисова

Оккупанты почти три года удерживают в СИЗО Донецка мать и сына Зайцевых, нуждающихся в медицинской помощи, - Денисова

Российские оккупанты почти три года незаконно удерживают в СИЗО в Донецке жителей поселка Верхнеторецкое Елену Зайцеву и ее 21-летнего сына Владислава.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в Фейсбук.

"26 февраля 2019 года их схватили так называемые "сотрудники МГБ ДНР". Во время задержания Владислава Зайцева обвинили в попытке "подрыва железнодорожного моста". Елена, пытаясь спасти сына, по собственной воле поехала в так называемое МГБ ДНР". Ее допрашивали в течение дня, а затем арестовали за якобы "сокрытие преступления, совершенного сыном". В печально известных застенках "Изоляции", где Елена Зайцева провела два месяца, угрожая физической расправой над сыном, ее заставили подписать "признание в диверсионной деятельности", - сообщила Денисова.

По ее словам, в "Изоляции" у Зайцевой в результате пыток открылось внутреннее кровотечение.

Смотрите: Украинка Стаценко, которую оккупанты незаконно удерживают в СИЗО Донецка, в критическом состоянии и нуждается в операции. Настаиваю на ее освобождении, - Денисова. ФОТО

"В настоящее время Елена и Владислав Зайцевы содержатся в СИЗО Донецка. У Елены кровотечения не прекратились и состояние ее здоровья ухудшается с каждым днем. Симптомы болезни указывают на онкологию, требующую срочного хирургического вмешательства. Но в условиях следственного изолятора осуществить это невозможно, запрещено передавать даже лекарство", - заявила Денисова.

Зайцев, который перенес контузию и испытал ожоги головы от пожара в результате обстрелов, страдает постоянными головными болями. Надлежащая медицинская помощь ему не предоставляется.

Такие действия в отношении граждан Украины Елены и Владислава Зайцевых являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека в 1950 году", - подчеркнула Денисова.

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Она призвала руководство Международного комитета Красного Креста в Украине "срочно посетить Елену и Владислава Зайцевых, содействовать в обеспечении их квалифицированной медицинской помощью".

Также Денисова попросила координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для предоставления соответствующей помощи.

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Кацапские оккупанты и сволота лугандонская должны быть сметены с лица Земли !!!
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11.01.2022 15:43 Ответить
Как будто одна Зайцева там мучается, там сотни таких.
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11.01.2022 15:57 Ответить
О чем речь ,,,,, рушкий это не человек ,,,, убей рушкого ,,, убей мразь ,,,,, аминь
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11.01.2022 16:14 Ответить
какой ужас
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11.01.2022 16:22 Ответить
Господи, когда читаешь, что есть какой-то прогресс в каких-то переговорах в каких-то там группах ткг, это просто какой-то художественный свист - эти вопросы не решаются годами, люди умирают, их просто уничтожают медленно, но верно..., а вокруг масса серьезных дядей делают вид, что что-то решают...., ничего они не решают, если не могут спасти ни одного человека от медленной и страшной смерти...
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11.01.2022 16:27 Ответить
И, дайте угадаю, у Зели конечно нет никаких возможностей освободить людей - в конце концов, надо же и отдохнуть иногда, правда ведь.
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11.01.2022 18:07 Ответить
"26 февраля 2019 года их схватили" - мать и сын на данный момент 21-го года отроду. Что они там делали? На кого работали те и схватили! Какого сына она воспитает? Защитника Украины?
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11.01.2022 20:04 Ответить
Дякую вам, ЗеБiли, дуже дякую))

ваш НеЛох. цьомки. baci.❤️

https://static.apostrophe.ua/uploads/image/1a1099cd5fc9864db9a2af58a672e435.jpg
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11.01.2022 23:58 Ответить
 
 