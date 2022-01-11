Французский телеканал France Télévisions объяснил, что изобразил Крым как часть России из-за технической ошибки
Французский телеканал France Télévisions, который в одном из видеосюжетов изобразил Крым как часть России, извинился, сообщив, что эта ситуация возникла из-за технической ошибки.
Об этом сообщила сотрудница посольства Украины во Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"От имени Посольства общались с редакцией. Получила извинения, объяснения и заверения, что такая ситуация не повторится: графический подрядчик допустил техническую ошибку (отсутствует штриховка аннексированного Крыма и указание непризнания аннексии международным сообществом), но это никоим образом не отражает позицию телеканала по отношению к украинскому Крыму. К сожалению, такие досадные ситуации случаются даже с порядочными журналистами и адекватными медиа. Отметим, что контент вокруг украинской тематики на France Télévisions в целом сбалансирован и корректен. Продолжаем следить за соблюдением принципа "нулевой толерантности" к перекрученному отражению временно оккупированного Крыма во французском публичном медийном пространстве", – говорится в сообщении.
Напомним, что телеканал France Télévisions в видеосюжете о ситуации на востоке Украины при иллюстрации событий 2014 года изобразил Крым как часть России.
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Виродки.
Які грощі від Кремля чи фонду расєйської культури во Франції ? Нічого не знаємо. Які грощі ?
Клянемось Лє Пен нічого не було