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Французский телеканал France Télévisions объяснил, что изобразил Крым как часть России из-за технической ошибки

Французский телеканал France Télévisions объяснил, что изобразил Крым как часть России из-за технической ошибки

Французский телеканал France Télévisions, который в одном из видеосюжетов изобразил Крым как часть России, извинился, сообщив, что эта ситуация возникла из-за технической ошибки.

Об этом сообщила сотрудница посольства Украины во Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"От имени Посольства общались с редакцией. Получила извинения, объяснения и заверения, что такая ситуация не повторится: графический подрядчик допустил техническую ошибку (отсутствует штриховка аннексированного Крыма и указание непризнания аннексии международным сообществом), но это никоим образом не отражает позицию телеканала по отношению к украинскому Крыму. К сожалению, такие досадные ситуации случаются даже с порядочными журналистами и адекватными медиа. Отметим, что контент вокруг украинской тематики на France Télévisions в целом сбалансирован и корректен. Продолжаем следить за соблюдением принципа "нулевой толерантности" к перекрученному отражению временно оккупированного Крыма во французском публичном медийном пространстве", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Французский телеканал "France Télévisions" обозначил на карте оккупированный Крым как территорию России

Напомним, что телеканал France Télévisions в видеосюжете о ситуации на востоке Украины при иллюстрации событий 2014 года изобразил Крым как часть России.

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Топ комментарии
+14
Пи@дуны . Извините за мой французский .
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11.01.2022 15:58
+12
ku*wa, а чому ніколи Кеніґсберґ чи південний Сахалін не покажуть, відповідно, частиною Німеччини та Японії?
Виродки.
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11.01.2022 16:05
+11
Цікаво як це технічно виглядає? Чомусь до окупації таких "технічних помилок" не виникало як і Москву ніколи не зображували регіоном України.
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11.01.2022 16:03
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алкаши хреновы
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11.01.2022 15:55 Ответить
Понабирают по объявлению
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11.01.2022 15:56 Ответить
Пи@дуны . Извините за мой французский .
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11.01.2022 15:58 Ответить
Головна технічна помилка - це ви допустили до себе касапську пропаганду. І навіть Nord Stream - це похідна цієї головної помилки
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11.01.2022 16:00 Ответить
Цікаво як це технічно виглядає? Чомусь до окупації таких "технічних помилок" не виникало як і Москву ніколи не зображували регіоном України.
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11.01.2022 16:03 Ответить
ku*wa, а чому ніколи Кеніґсберґ чи південний Сахалін не покажуть, відповідно, частиною Німеччини та Японії?
Виродки.
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11.01.2022 16:05 Ответить
это не ошибка, это агенты параши в ваших рядах
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11.01.2022 16:10 Ответить
Один раз не пид-аз.
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11.01.2022 16:13 Ответить
Ці жабоїди і макаронники - запроданці .👇
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11.01.2022 16:13 Ответить
Насрать мимо унитаза ето ошибка. А насрать на стол ето уже преднамеренно, здесь ошибиться никак нельзя.
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11.01.2022 16:15 Ответить
та и мимо унитаза надо постараться
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12.01.2022 22:30 Ответить
яка ще "ашібка"???? весь світ має мапи де Крим український. Для того щоб показати його у складі іншої країни требя щось зробити. Спеціально. жабоїди куйлодупі.....
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11.01.2022 16:16 Ответить
Тому що коліпастять з касапської пропагандонії
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11.01.2022 16:19 Ответить
і мабуть не безкоштовно для себе
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11.01.2022 16:24 Ответить
надо не извинения, а узнать, где именно они выковыряли лживую карту и удалить её.
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11.01.2022 18:22 Ответить
Вот так и Гитлер в 39-м ошибся. Подсунули ему случайно карту где Чехия ето Германия он и поставил крестик где что там должны стоять войска Фюрера.
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11.01.2022 16:18 Ответить
Техническая, ****, ошибка! Мозгов не хватило получше отмазку придумать? Выражаем вам глубокую озабоченность в связи с отсутствием у вас мозга!
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11.01.2022 16:19 Ответить
вы ******* своими "техническими ошибками"!
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11.01.2022 16:23 Ответить
ну ОК, раз они вешают лапшу про технические ошибки, то откуда взялась неверная инфа? Откуда они брали лживую информацию - вот там и надо копать и удалять.
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11.01.2022 18:21 Ответить
Французький телеканал France Télévisions, який в одному з відеосюжетів зобразив Крим як частину Росії, вибачився, повідомивши, що ця ситуація виникла через технічну помилку. Джерело:
Які грощі від Кремля чи фонду расєйської культури во Франції ? Нічого не знаємо. Які грощі ?
Клянемось Лє Пен нічого не було
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11.01.2022 16:30 Ответить
Жабоеды такие же продажные как и немчура, ничего удивительного
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11.01.2022 16:35 Ответить
Но денежку взяли.
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11.01.2022 16:35 Ответить
Признали ошибку и извинились ? Отлично , такие случаи даже полезньі с точки зрения поддержания проблемьі оккупации полуострова в информационном поле . Теперь большинство работников французской телестудии точно знают , что Крьім - оккупированная территория.
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11.01.2022 16:43 Ответить
Обосравшись в 1940 г ,Франция так и не вернула себе статус главной в Европе....Пыжится,извивается чего-то кукарекует , а шлейф предательства и подхалимажа не отрежешь. И распиаренный Де Голь знал кому обязан властью и почему он для Черчилля ничто ,а уж следующие так от года к году хуже!
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11.01.2022 16:52 Ответить
От фразы "техническая ошибка" Крым не перестанет быть российским)))))
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11.01.2022 16:55 Ответить
или сворованным и в руках террористов.
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11.01.2022 18:19 Ответить
Наверное, во время верстки, не то разрешение монитора выбрали... Пиз*оболы..
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11.01.2022 16:58 Ответить
да где все эти бокопоры вообще берут эти картинки с Крымом типа в составе Раши? Откуда эти данные у них??? Надо удалять брехливые картинки ещё до того, как они попадут в руки к журналистам.
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11.01.2022 18:18 Ответить
 
 