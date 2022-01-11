Ожидаем скорого и оперативного ответа Вашингтона, - Захарова о вчерашних переговорах РФ и США о "гарантиях безопасности"

После переговоров в Женеве российская сторона ждет от США скорого ответа на так называемые "гарантии безопасности".

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем ответа Вашингтона, причем ответа скорого, оперативного. Как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел, он по-прежнему на стороне США. Надо чтобы это поняла и госпожа Джен Псаки (глава Белого дома. - Ред.), которая явно не в курсе того, что происходило в Женеве", - отметила она.

"Вызывает искреннее сожаление, что американское руководство представлено людьми, настолько не владеющими предметом. Подобные заявления... демонстрируют нежелание вникать в контекст и соприкасаться с реальностью", - уверяет представитель российской стороны.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у президента США Джо Байдена готовятся к тому, что Россия будет распространять дезинформацию о договоренностях, которых не было.

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