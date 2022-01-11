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переговоры (4781) россия (93025) США (24862) Псаки (168) Захарова Мария (368)

Ожидаем скорого и оперативного ответа Вашингтона, - Захарова о вчерашних переговорах РФ и США о "гарантиях безопасности"

Ожидаем скорого и оперативного ответа Вашингтона, - Захарова о вчерашних переговорах РФ и США о

После переговоров в Женеве российская сторона ждет от США скорого ответа на так называемые "гарантии безопасности".

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем ответа Вашингтона, причем ответа скорого, оперативного. Как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел, он по-прежнему на стороне США. Надо чтобы это поняла и госпожа Джен Псаки (глава Белого дома. - Ред.), которая явно не в курсе того, что происходило в Женеве", - отметила она.

"Вызывает искреннее сожаление, что американское руководство представлено людьми, настолько не владеющими предметом. Подобные заявления... демонстрируют нежелание вникать в контекст и соприкасаться с реальностью", - уверяет представитель российской стороны.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у президента США Джо Байдена готовятся к тому, что Россия будет распространять дезинформацию о договоренностях, которых не было.

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Топ комментарии
+61
А то маша ****** стаканяку водки залпом!
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11.01.2022 15:56
+40
Послали ж вас уже ***** и США и даже поляки. Какой мяч?
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11.01.2022 15:56
+35
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11.01.2022 15:57
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А то шо?
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11.01.2022 15:55 Ответить
А то маша ****** стаканяку водки залпом!
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11.01.2022 15:56 Ответить
Це, напевно, її звичний раціон.)
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11.01.2022 15:57 Ответить
ждите ждите улитка уже выехала быстро как смогла ей переться в кам с ответом через африку потом ИндоКитай потом Японию потом хрен зхнает еще как может через Луну короче к 2092 году ждите ждите ждите..
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11.01.2022 16:13 Ответить
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11.01.2022 16:31 Ответить
100%
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11.01.2022 16:55 Ответить
Так алкозахарова Адміністрація президнта Байдена уже рвонула на Женеву.
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11.01.2022 17:06 Ответить
это только на полдник
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11.01.2022 16:40 Ответить
И подмышкой занюхает.))
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11.01.2022 16:18 Ответить
Или рукавом шинели рядом стоящего товарища?
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11.01.2022 16:40 Ответить
Не закусывая
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11.01.2022 16:19 Ответить
И как рубанет Калинку-Малинку. Да так что у Писькова усы отвалятся, а Лошадь споткнется под **********. Все равно если что, то бункерфюрер скажет что она пургу несла, Валька-стакан не даст соврать и Кужегетович залп по Воронежу даст.
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11.01.2022 16:55 Ответить
Диарея у них. Долго заседать не могут ато прорвет
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11.01.2022 15:57 Ответить
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем в "Спортлото". . В Висоцький
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11.01.2022 16:57 Ответить
Джен Псаки , что у президента США Джо Байдена готовятся к тому, что Россия будет распространять дезинформацию о договоренностях, которых не было

Псяка покусала Машку еще на подходе к микрофону !

Обидно, да ! Теперь не сбрешит !
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11.01.2022 17:01 Ответить
ШО??? Шо???? Обсерится.
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11.01.2022 19:42 Ответить
Зазделегідь вибачайте " пенісом у дуппіту?"
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11.01.2022 15:56 Ответить
Послали ж вас уже ***** и США и даже поляки. Какой мяч?
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11.01.2022 15:56 Ответить
походу то, что их послали ***** они поняли, но ждут какой-то мяч
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11.01.2022 16:51 Ответить
Кола Бельды
Чукча в чуме ждёт рассвета

(шикарное танго для чукчей... и не только для них)
А чукча в чуме, чукча в чуме
В полярной ночи ждет рассвета.
С замороженного неба
Звезды льют неяркий свет.
А чукча в чуме ждет рассвета,
А рассвет наступит летом,
А зимой рассвета в тундре
За полярным кругом нет.
А чукча в чуме ждет рассвета,
А рассвет наступит летом,
А зимой рассвета в тундре
За полярным кругом нет.

https://pesni.guru
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11.01.2022 17:05 Ответить
шикарная песня о рашке !

последние слова песни:
"в тундре рассвета, однако, нет.... "

https://pesni.guru/text/
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11.01.2022 17:07 Ответить
добухалась
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11.01.2022 15:56 Ответить
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11.01.2022 15:57 Ответить
середній палець - влаштує? Чи зрозуміліше - комбінація з трьох? можна навіть з букв.
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11.01.2022 15:57 Ответить
маха, пока ждешь - помой голову...
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11.01.2022 15:58 Ответить
и не только )))
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11.01.2022 16:31 Ответить
Швидка відповідь? Україна буде в НАТО
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11.01.2022 15:59 Ответить
Ватная затычка протрезвела ?
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11.01.2022 15:59 Ответить
Менжуется) Новичком запахло от плешивого за топорную работу?
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11.01.2022 15:59 Ответить
РФ тупая частина світу. що не ясно? це як в тому анегдоті про паравоз. усе ясно і як паровий двигун працює і як колеса крутяться. одне не ясно куди коні запрягають...
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11.01.2022 15:59 Ответить
хочуть санкцій
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11.01.2022 16:01 Ответить
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11.01.2022 16:01 Ответить
Мазохизм какой то))))
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11.01.2022 16:02 Ответить
Ну тупые!!! - когда-то, так ржал в амеров задорнов... А теперь можно так же ржать с лаптеногих... Ну тупые!!!
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11.01.2022 16:02 Ответить
Она ждёт когда Грузия и Украина будет в НАТО ?
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11.01.2022 16:04 Ответить
Она ждёт старый "новый год" . Ломка у кобылы .
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11.01.2022 16:07 Ответить
захерова,этот мяч .это твоя ...чая голова! катись на ...
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11.01.2022 16:06 Ответить
лучшим ответом от США будет поставка Укране Стингеров и Патриотов
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11.01.2022 16:07 Ответить
Уже ж был ответ:
1. Раша идёт лесом
2. Вашингтон готов к дальнейшему обсуждению.
3. Вашингтон не против, что по раша-ТВ объявят итоги переговоров, как "стратегическая победа Путина".
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11.01.2022 16:07 Ответить
Мне ее высер напоминает выражение сисадмина.
У меня пули вылетели ищите у себя.....????
Настолько она ....владеет предметом.
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11.01.2022 16:07 Ответить
"Эй, родственник! Гони рубль, мне Афоня рубль должен!"
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11.01.2022 16:08 Ответить
Та какие там ответы ,вас же уже послали НАХ ,шо тут непонятно ...
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11.01.2022 16:08 Ответить
рашка думала что нато с сша обосрутся от шантажа и угроз и мухой начнут здаваться .и писать гарантию капитуляцию что киздить их больно не будут, и оставят немного зубов для обработки пищи... такие смешные эти русские ..сразу им и всё что они хотели... гарантии безопасности им .а украине давали скоты бумагу гарантии о безопасности и договора о дружбе и добрососедстве .и где эти договорённости в деле...? есле бы европа была не такой уж добросовестливой а взяла бы и подоср.....а рашку как она мир и украину ...написала бы им такое согласие .а потом ранним утром обана а УКРАИНА В НАТО! сказали бы что это была шутка ...просто пошутили как и вы в меморандуме о неприкосновенности границ и ненападении на украину .
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11.01.2022 16:09 Ответить
не долетів мяч долетить балістична ракета ! але ви все одно не зрозумієте така ваша доля ...
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11.01.2022 16:09 Ответить
Ця алкашка з бодуна ще не чула що розмовляти про щось можна після відведення зграй орків від кордонів
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11.01.2022 16:10 Ответить
От мертвого осла уши - получишь у Пушкина. До свидания, дефективный!
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11.01.2022 16:12 Ответить
Если ты маня про то что американцы засунули паРаше в сраку...так то был не мяч...
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11.01.2022 16:14 Ответить
Та эти и уже и мяч не заметят...
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11.01.2022 16:25 Ответить
Московія пустилася в істерику)), ніщо так не псує нерви, як спокійна реакція опонентів))
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11.01.2022 16:14 Ответить
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11.01.2022 16:16 Ответить
" -- Доброе утро! Московское время - шесть часов утра!
Витяг дядько цигарку с рота, сплюнув набік, і сам собі каже:
- Ана маєш. Прокинулись, бл#ді!"
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11.01.2022 16:16 Ответить
Подерв'янський?
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11.01.2022 16:20 Ответить
Начебто не він, але річ вельми достойна.
https://www.youtube.com/watch?v=jrnVrb0L8MU&ab_channel=AppSSich https://www.youtube.com/watch?v=jrnVrb0L8MU&ab_channel=AppSSich

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11.01.2022 16:45 Ответить
і шо тим бл"дям не спиться?
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11.01.2022 16:22 Ответить
Яка гадость цей ваш смердючий "русский мир"
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11.01.2022 16:18 Ответить
Зеля був ще більш розчарований. Він очікував, що Захід піде на поступки Путлеру. А він не пішов. Тому Зеля навіть у Київ не хоче повертатись із островів в океані. Легко зливати країну, коли США робить поступки Московії. Як за таких умов капітуляцію проводити!
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11.01.2022 16:19 Ответить
************ "гарантіїй безпеки", зовсім не гарантії
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11.01.2022 16:20 Ответить
боже...какая она страшная...
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11.01.2022 16:23 Ответить
Там все продумано. Це щоб кацапи атомної війни не боялися.
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11.01.2022 16:46 Ответить
Це ж вона ще накрашена!
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11.01.2022 17:22 Ответить
Скоро только кошки родятся)))))москалики скоро лопнуть від пихи
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11.01.2022 16:27 Ответить
"...американское руководство представлено людьми, настолько не владеющими предметом..."
а каким предметом владеет маша? (гусары, молчать!) и в курсе чего сама маша-то? фантастический спич от машки-представителя мид россии
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11.01.2022 16:27 Ответить
"вызывает искренне сочувствие"
риторика рашн дипломатов давно за гранью допустимого
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11.01.2022 16:31 Ответить
Что,ещё раз на хер послать?
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11.01.2022 16:28 Ответить
экс мидовец Сикорский и текущий член парламента ЕС недостаточно красноречиво пообещал вьехать выгребной яме по йайцам! Но у махи ж то нет йайцав, поэтому она вышла из летаргического сна и не понимает шо происдед
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11.01.2022 16:57 Ответить
Мяч? Бери мяч - и на...й пи..дячь!!! Футболистка х..рова
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11.01.2022 16:31 Ответить
от только суки-рашки выпердыши могут так все перекрутить шо сами потом начинают верить в то, что кто-то что-то им должен...
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11.01.2022 16:34 Ответить
а вам елду на листочке нарисовать или отсканировать и в pdf отправить?
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11.01.2022 16:38 Ответить
Получив ,, отстрел,,Путлеру нужно будет сохранить морду лица. На прямую Раша не полезет, т к санкции ее уроют , получить пару десятков тысяч гробов - народ не поймёт , а вот кинуть пушечное мясо в мясорубку в лугандонии - это он сделает непременно. Как всегда- их там нет , это не мы. Очень похоже , что очень нам помогут очистить от вони русского мира Донбасс.
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11.01.2022 16:38 Ответить
Кацапи на своїх форумах вже скавчать. США погрожує перекрити ввіз електроніки до них.
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11.01.2022 16:40 Ответить
Эй вы там больные! Ответ был вчера - Украина и Грузия будут в НАТО!
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11.01.2022 16:42 Ответить
Вам би оперативну відповідь та ядерною ракетою в самісінький кремль!
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11.01.2022 16:42 Ответить
Томагавк вам сама швидка відповідь. Скоро буде...
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11.01.2022 16:45 Ответить
Їм вчора все вже казали. Це Захарова не володіє ні чим!
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11.01.2022 16:52 Ответить
А когда на языке дипломатов непонятно?
Ну так поляк на вышем языке обьяснил! Тоже не поняли?
Ну на расейском никто озвучивать,а тем более печатать не будет.
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11.01.2022 16:54 Ответить
а може захарова не знає що сша та єс сплять і бачать рф в серйозних бойових діях?
а вона не знає що вони мріють про жебрацьку та слабку Україну і аж ніяк не за заможну та незалежну від них?
розвал ссср в дії, другий раз.
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11.01.2022 17:00 Ответить
Юра ты долбо...б? Нет не так ты конкретный долбо..б. По твоему ЕС и США требуют бороться с коррупцией,поднимать экономику,равные права и закон один для всех,для того чтоб Украина была нищей? Млять, сколько ж вас таких ещё в моей стране?
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11.01.2022 17:26 Ответить
Г-жа Евгения ,конечно ,Псаки ,а вот Машка явно в курсе на кого она псаки, оттого и запахла запахом родной говени.
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11.01.2022 17:02 Ответить
Зеленский изолирован
в Украине - пророссийский переворот
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11.01.2022 17:02 Ответить
Після заяви євродепутата від Польщі Радослава Сікорського про те, що Росія (паРаша) отримає по яйцям у разі нападу на територію України. Спікер МЗС Росії п'яниця Захарова прокоментувала його заяву, і виступила з реплікою у відповідь, заявила, що Росія є "країною жіночого роду". Вона через таку заяву побічно підтверджує можливість вторгнення в Україну. Ну якщо таки буде вторгнення кацапів і Українському народу не вдасться відірвати яйця, то тоді доведеться розірвати на шматки те місце, де повинні знаходяться ці яйця, на дупі, гидкої кацапської шавки - паРаші.
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11.01.2022 17:14 Ответить
Смерть цапам!
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11.01.2022 17:27 Ответить
НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не пропагандирует антироссийские настроения. Все действия Альянса - следствие оккупации Крыму и агрессивной внешней политики РФ._
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11.01.2022 17:47 Ответить
А можно вместо госдепа.Маша иди найух
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11.01.2022 17:55 Ответить
Ей, как-то привычней на бутылку
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11.01.2022 19:00 Ответить
Истерика))
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11.01.2022 18:13 Ответить
Ожидай, Маша. На стульчике в коридоре. Позовут.)
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11.01.2022 18:43 Ответить
Манька, кокса нет! канай на хазу!!!!
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11.01.2022 19:11 Ответить
А мы ожидаем скорого уползания твоего международного террориста вместе со всей группировкой с наших границ.
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11.01.2022 19:36 Ответить
Чукча в чуме ждёт рассвета, а рассвет наступит летом !
Почему нет смайлика для изображения немытой хари ?
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11.01.2022 20:36 Ответить
от тупі... їм вже по морді гавно розмазали, а воно все злизає та все одно ще хоче порцайку на морду. Тейблом трера по фейсу, хоча і це не пройде, доки зовсім зуби не повибивають....
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11.01.2022 22:14 Ответить
Тупа, буха свинособака, це і була швидка відповідь від тих, хто на відміну від неї не бульки зрання заливає оковитою, а дійсно володіє предметом московітських забаганок
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12.01.2022 06:50 Ответить
Как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел

Как говорится, барсучки не хомячки ©

Американцы пока переводят... какой, блть, мяч?
Это тот "ball" из тех двух "balls" про который Сикорский говорил?
На какую половину поля должно было долететь яйцо в (американском) футболе?
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12.01.2022 08:55 Ответить
 
 