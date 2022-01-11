Ожидаем скорого и оперативного ответа Вашингтона, - Захарова о вчерашних переговорах РФ и США о "гарантиях безопасности"
После переговоров в Женеве российская сторона ждет от США скорого ответа на так называемые "гарантии безопасности".
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.
"Мы ожидаем ответа Вашингтона, причем ответа скорого, оперативного. Как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел, он по-прежнему на стороне США. Надо чтобы это поняла и госпожа Джен Псаки (глава Белого дома. - Ред.), которая явно не в курсе того, что происходило в Женеве", - отметила она.
"Вызывает искреннее сожаление, что американское руководство представлено людьми, настолько не владеющими предметом. Подобные заявления... демонстрируют нежелание вникать в контекст и соприкасаться с реальностью", - уверяет представитель российской стороны.
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у президента США Джо Байдена готовятся к тому, что Россия будет распространять дезинформацию о договоренностях, которых не было.
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Мы напишем в "Спортлото". . В Висоцький
Псяка покусала Машку еще на подходе к микрофону !
Обидно, да ! Теперь не сбрешит !
Чукча в чуме ждёт рассвета
(шикарное танго для чукчей... и не только для них)
А чукча в чуме, чукча в чуме
В полярной ночи ждет рассвета.
С замороженного неба
Звезды льют неяркий свет.
А чукча в чуме ждет рассвета,
А рассвет наступит летом,
А зимой рассвета в тундре
За полярным кругом нет.
А чукча в чуме ждет рассвета,
А рассвет наступит летом,
А зимой рассвета в тундре
За полярным кругом нет.
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последние слова песни:
"в тундре рассвета, однако, нет.... "
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1. Раша идёт лесом
2. Вашингтон готов к дальнейшему обсуждению.
3. Вашингтон не против, что по раша-ТВ объявят итоги переговоров, как "стратегическая победа Путина".
У меня пули вылетели ищите у себя.....????
Настолько она ....владеет предметом.
Витяг дядько цигарку с рота, сплюнув набік, і сам собі каже:
- Ана маєш. Прокинулись, бл#ді!"
https://www.youtube.com/watch?v=jrnVrb0L8MU&ab_channel=AppSSich https://www.youtube.com/watch?v=jrnVrb0L8MU&ab_channel=AppSSich
а каким предметом владеет маша? (гусары, молчать!) и в курсе чего сама маша-то? фантастический спич от машки-представителя мид россии
риторика рашн дипломатов давно за гранью допустимого
Ну так поляк на вышем языке обьяснил! Тоже не поняли?
Ну на расейском никто озвучивать,а тем более печатать не будет.
а вона не знає що вони мріють про жебрацьку та слабку Україну і аж ніяк не за заможну та незалежну від них?
розвал ссср в дії, другий раз.
в Украине - пророссийский переворот
Почему нет смайлика для изображения немытой хари ?
Как говорится, барсучки не хомячки ©
Американцы пока переводят... какой, блть, мяч?
Это тот "ball" из тех двух "balls" про который Сикорский говорил?
На какую половину поля должно было долететь яйцо в (американском) футболе?