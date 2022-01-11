Медики, коммунальщики и местные чиновники должны привиться от COVID-19 до 31 января, иначе будут отстранены от работы, - Минздрав
31 января 2022 года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Украины № 2664 от 30 ноября 2021-го, который расширил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Согласно приказу, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, добавляются работники:
- органов местного самоуправления;
- учрежднений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальные предприятия, учреждения и организации.
Работники этих учреждений, которые не получат как минимум одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого.
"В последние недели 2021 года и первые 2022 фиксируют рост количества случаев инфицирования штаммом "Омикрон" в большинстве европейских стран. Агентство по безопасности здоровья Великобритании недавно опубликовало отчет, согласно которому у людей, инфицированных именно "Омикроном", риск попасть в больницу на 50% ниже по сравнению с инфицированным штаммом "Дельта". При заражении "Омикроном" риск госпитализации ниже на 65% для пациентов, получивших две дозы вакцины, и на 81% – для тех, кто получил три дозы. случаев COVID-19, вызванных новым штаммом, растет, а это может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и существует необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Привиться от COVID-19 можно организованно или индивидуально в любом пункте или центре вакцинации. Подробный список и контакты пунктов и центров – на vaccination.covid19.gov.ua/list.
В Украине прививки от COVID-19 уже обязательны для работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных государственных администраций и структурных подразделений; учебных заведений всех уровней и форм собственности, предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 4 марта 2015 года № 83.
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https://reyestr.court.gov.ua/Review/102274193
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Рішення суду від 20.12.2021р. у справі № 501/4438/21
https://reyestr.court.gov.ua/Review/102274193?fbclid=IwAR3Hjq6Vn4G_UmedAcEhDsI3aeFRRG8sGMxqH3rR6bNnU4FM-7n-FP9o7dw https://reyestr.court.gov.ua/Review/102274193
Смотри первый коммент.
Так що твій "плач Ярославни" на мене враження не справив.
Ингредиенты вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 для людей в возрасте 12 лет и старше
Вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 для людей в возрасте 12 лет и старше содержит следующие ингредиенты:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html#ingredients
Да. Совсем забыл тебе ответить на счет экпериментов. В оличии от тебя (эксперимента природы) вакцина пфайзер уже почти год как получила полное одобрение в США.
Pfizer-BioNTech (COMIRNATY) Изменение названия
Pfizer-BioNTech (COMIRNATY) получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 23 августа 2021 года для лиц в возрасте 16 лет и старше. Как только вакцины будут одобрены FDA, компании могут продавать вакцины под торговыми марками. COMIRNATY - торговая марка вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19. После одобрения FDA одобренная FDA вакцина Pfizer-BioNTech против COVID-19 для лиц в возрасте 16 лет и старше стала продаваться как COMIRNATY. Никаких изменений в формулу вакцины с изменением названия не вносилось.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html#ingredients
Тетя-бот не знает, что это за сайты. И кого и что они представляют. В отличие от таких балаболов как она и ей подобным.
https://www.fda.gov/
https://www.cdc.gov/
Это не "передёргивание", а тыканье рылом в гумно. Составы опубликованы. Если кто-то их не читал/не искал, то это не значит, что вакцина это "неизвестная жидкость".
Вас лишают права на работу, потому что вы имбецилы, которые игнорируют простейшие правила гигиены.
https://www.youtube.com/watch?v=DCaeKVHo5u8 Генетичні вакцини: невизначеність - YouTube
Самое забавное, что когда они кушают таблетки (любые) или получают капельницы, то им пофигу "щито там в саставе". Когда жрут гомеопатию, народную "медицину", им пофигу что там в составе. Когда хавают травушки-муравушки, им пофигу что там в составе травушек.
В Україні найвищий показник добової смертності від ковіда - 838 осіб (16 листопада 2021) Населення - 40 млн (за оптимістичними оцінками).
В останню хвилю в Іспанії найвищий показник добової смертності від ковіда 148 (5 січня 2022 року). А в Україні в останню хвилю - 838 осіб (16 листопада 2021 року).
В странах, где наибольший уровень вакцинации, наибольший и уровень тестирования. В то время как в странах, где вакцинировали минимум, тестируют тоже минимум. Кроме того, основная проблема короны не в заражениях как таковых, а в госпитализации и смертности. Потрудитесь глянуть на смертность стран с 90% вакцинацией и стран с 80 и ниже.
Сидите дома безвылазно безо всяких контактов с людьми, тогда и кидайте громкое "аминяувольте". Пока вы живёте в обществе потрудитесь соблюдать его правила и ограничивать свои хотелки.
Наверное жаба давит. За бесполезно выкинутые гроши.