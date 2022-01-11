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вакцина (3777) Минздрав (4883) прививка (191) увольнение (2650) коронавирус (17040)

Медики, коммунальщики и местные чиновники должны привиться от COVID-19 до 31 января, иначе будут отстранены от работы, - Минздрав

Медики, коммунальщики и местные чиновники должны привиться от COVID-19 до 31 января, иначе будут отстранены от работы, - Минздрав

31 января 2022 года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Украины № 2664 от 30 ноября 2021-го, который расширил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно приказу, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, добавляются работники:

- органов местного самоуправления;

- учрежднений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

- коммунальные предприятия, учреждения и организации.

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Работники этих учреждений, которые не получат как минимум одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого.

"В последние недели 2021 года и первые 2022 фиксируют рост количества случаев инфицирования штаммом "Омикрон" в большинстве европейских стран. Агентство по безопасности здоровья Великобритании недавно опубликовало отчет, согласно которому у людей, инфицированных именно "Омикроном", риск попасть в больницу на 50% ниже по сравнению с инфицированным штаммом "Дельта". При заражении "Омикроном" риск госпитализации ниже на 65% для пациентов, получивших две дозы вакцины, и на 81% – для тех, кто получил три дозы. случаев COVID-19, вызванных новым штаммом, растет, а это может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и существует необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Привиться от COVID-19 можно организованно или индивидуально в любом пункте или центре вакцинации. Подробный список и контакты пунктов и центров – на vaccination.covid19.gov.ua/list.

В Украине прививки от COVID-19 уже обязательны для работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных государственных администраций и структурных подразделений; учебных заведений всех уровней и форм собственности, предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 4 марта 2015 года № 83.

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Топ комментарии
+20
Добровольная вакцинация говорите?? Или таки принудительная??
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11.01.2022 16:19
+16
І нікого, навіть зараз, усе ще не хвилює нульова ефективність цієї вакцинації?
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11.01.2022 16:21
+15
особливо комунальників налякали...ще не всі розбіглися від цієї невдячної справи
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11.01.2022 16:23
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Правила форума Совет форумчан
МОЗ ЛОВИТЕ ПРИДУРКИ.... ПО ВАС КАМЕРА ПЛАЧЕТ И ДАВНО ПОЙДЕТЕ ПО 109 110 11 СТАТЬЯМ ГОСПЕРЕВОРОТ ЗАХВАТ ВЛАСТИ И ПРОЧАЯ ПРОЧАЯ МЕЛОЧЕВКА....

https://reyestr.court.gov.ua/Review/102274193
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11.01.2022 16:16 Ответить
Вообще 364 кку - перевищення повноважень, от 3 до 6
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11.01.2022 16:33 Ответить
Дай, Бог. Там и превышение полномочий, и необоснованные растраты бюджета страны... Ущерб от "локдауна" оценивается, уже, в триллионы американских денег. Когда отбушевал "свиной грипп", министр зравоохранения Германии пошёл под суд, за закупку вакцин... Производителя "Тамифлю", американское правосудие, до сих пор, кошмарит... Нашей Тимошенко, этим "тамифлю" закидают наравне с "кабальным договором"... Дай, Бог, чтоб и за истерию с ковидом, хоть кому-то, было "воздано по делам их"... Мировой финансовый кризис, поярче, чем в 2008-ом, всё чётче обрисовывается на горизонте...
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11.01.2022 17:40 Ответить
Обязательная вакцинация, вполне законна. Если всё остальное законно. В случае с ковидом, на закон начихали.
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11.01.2022 17:30 Ответить
Вакциновані, як і невакциновані однаково є розповсюджувачами вірусу, так само хворіють і, о дивина, навіть помирають! Та ще знаходяться бовдури, які ладні розстріли запровадити для невакцинованих. Походу, це нащадки тих, кого в голодомор 33 року називали "красная мєтла", тих, що в гулагах працювали вертухаями, тих, що служили псами в "заградотрядах". Це достойні "патомкі дєдов", які не тільки тупо будуть виконувати злочинні накази, а ще й від себе додадуть щось жахливе, нелюдське до тих наказів.
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11.01.2022 17:46 Ответить


https://www.facebook.com/juronline/?__cft__[0]=AZVjqiWbxU2PmbZhOHiYvjFO6YPLFR5YSk_JTwYkGkv5shmyR7LcOSqvgd7hSDYZX7Dm83uSddhSTrpPDd_c86hiYEf-h9t-MyeNeOS8Ct0weNdHWhY0kmB8aCqwyR0WQTZr0QMLonoHzFAnCOPOingQ1pTrGIGRdlWEmYMxuzhVLg&__tn__=-UC%2CP-y-R ЮРИСТ ONLINE

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Рішення суду від 20.12.2021р. у справі № 501/4438/21
https://reyestr.court.gov.ua/Review/102274193?fbclid=IwAR3Hjq6Vn4G_UmedAcEhDsI3aeFRRG8sGMxqH3rR6bNnU4FM-7n-FP9o7dw https://reyestr.court.gov.ua/Review/102274193
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11.01.2022 17:48 Ответить
Добровольная вакцинация говорите?? Или таки принудительная??
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11.01.2022 16:19 Ответить
Так, це ще зі школи починається. Мити чи не мити руки - справа добровільна, але з немитими руками в їдальню не пустять.
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11.01.2022 16:35 Ответить
Так принудительная, ага? Не надо юлить.
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11.01.2022 16:45 Ответить
Ні.
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11.01.2022 16:50 Ответить
Акакжеж заголовочек? Акакжеж отстранения незаконные? Не замечаем?

Смотри первый коммент.
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11.01.2022 17:00 Ответить
Не бачив ти обов"язкових вакцинацій. У 80-х я проходив строкову службу в армії і ми їхали на полігон в Казахстан на стрільби. Всіх привели до санчастини, забрали військові квитки і видавали із записом вже після вакцинації. Кололи протичумний пентаанатоксин та протихолерну вакцину. Всі перенесли вакцинацію добре.
Так що твій "плач Ярославни" на мене враження не справив.
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11.01.2022 17:15 Ответить
А тобі точно тоді в санчастині тільки протичумний препарат та протихолерну вакцину вкололи? Нічого не приховуєш?
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11.01.2022 17:53 Ответить
Точно.
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11.01.2022 18:15 Ответить
Когда ты моешь руки, то в тебя не вкалывают под подпись неизвестную жидкость
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11.01.2022 16:46 Ответить
Те, що пан Безенчук не прочитав склад вакцини, ще не робить її невідомою для всіх.
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11.01.2022 16:49 Ответить
Легче стало от передергивания? Почему законодательно закреплена неответственность производителей вакцин за последствия? Сколько и чем можно колоться без последствий? Результаты понятны- вакцина не защищает от заражения и распространения болезни. Зачем нас лишают прав на работу?
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11.01.2022 16:58 Ответить
Бо зараз відповідальність за наслідки несе уряд. Ти десь можеш один предмет застрахувати в 10 страхових компаніях? Хріна х два. А якщо відповідальність покласти на виробника, наприклад, Пфайзер, він застрахує із запасом страхові ризики в страховій компанії в США (яка і свій комерційний інтерес туди включить). І тоді одна доза вакцини буде коштувати 40-60 доларів США. А платитимуть за неї всі платники податків в Україні, в т.ч. і ти.
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11.01.2022 17:04 Ответить
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11.01.2022 17:11 Ответить
"состав ее частично скрыт и можно догадаться что там еще" - измельченная чешуя рептилоидов и чипы от Билла Гейтса, скопированные с усилителя электрогитары "Урал-650"?
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11.01.2022 17:18 Ответить
Чувствуется слог кгемлеботов и совков - "...неоднократно отмечали..."/"... уже все признаЮт....".
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11.01.2022 18:00 Ответить
Тетя. Лично для тебя. Заходи на сайт. Читай. Знакомься. И... Прекращай писюкать чюхню.

Ингредиенты вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 для людей в возрасте 12 лет и старше

Вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 для людей в возрасте 12 лет и старше содержит следующие ингредиенты:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html#ingredients

Да. Совсем забыл тебе ответить на счет экпериментов. В оличии от тебя (эксперимента природы) вакцина пфайзер уже почти год как получила полное одобрение в США.

Pfizer-BioNTech (COMIRNATY) Изменение названия

Pfizer-BioNTech (COMIRNATY) получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 23 августа 2021 года для лиц в возрасте 16 лет и старше. Как только вакцины будут одобрены FDA, компании могут продавать вакцины под торговыми марками. COMIRNATY - торговая марка вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19. После одобрения FDA одобренная FDA вакцина Pfizer-BioNTech против COVID-19 для лиц в возрасте 16 лет и старше стала продаваться как COMIRNATY. Никаких изменений в формулу вакцины с изменением названия не вносилось.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html#ingredients
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11.01.2022 19:06 Ответить
Браво. браво. Палата №6. Аплодирует.
Тетя-бот не знает, что это за сайты. И кого и что они представляют. В отличие от таких балаболов как она и ей подобным.

https://www.fda.gov/

https://www.cdc.gov/
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11.01.2022 19:17 Ответить
> "Легче стало от передергивания?"

Это не "передёргивание", а тыканье рылом в гумно. Составы опубликованы. Если кто-то их не читал/не искал, то это не значит, что вакцина это "неизвестная жидкость".

Вас лишают права на работу, потому что вы имбецилы, которые игнорируют простейшие правила гигиены.
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11.01.2022 19:07 Ответить
О, кібєтєтік, в міру Річард. Як завжди, наклав абстрактно-емоційну купку й збіжав у норку. По суті єсть чо атветить?...
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11.01.2022 20:16 Ответить
Еще раз для бота даю ссылку. Очень интересно- доклад для думающих мозгами
https://www.youtube.com/watch?v=DCaeKVHo5u8 Генетичні вакцини: невизначеність - YouTube
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11.01.2022 19:27 Ответить
"Генетичні вакцини..." єто кал для тех, кто ниасилил программу средней школы.
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11.01.2022 20:19 Ответить
Ты видео смотрел, ботяра?
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11.01.2022 20:27 Ответить
Название видео однозначно говорит нам: это КАЛ. Обязательно его кушать, чтобы точно определить консистенцию?
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11.01.2022 21:09 Ответить
Не надо слушать, мне на..ть на тебя и твое мнение
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11.01.2022 21:17 Ответить
Идут годы, каждый день мрут несколько сотен, а мракобесы всё верят в "ниизвестнаю жыдкасть" и вопрошают с литсом ангела "расскажыте щьтожи там в саставе?".

Самое забавное, что когда они кушают таблетки (любые) или получают капельницы, то им пофигу "щито там в саставе". Когда жрут гомеопатию, народную "медицину", им пофигу что там в составе. Когда хавают травушки-муравушки, им пофигу что там в составе травушек.
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11.01.2022 16:53 Ответить
Да похрену что там в составе. Покажите эффективность.
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11.01.2022 17:01 Ответить
Идут годы, мракобесы всё требуют "паказать ификтивнасть" вакцин и других принимаемых мер. Хотя достаточно посмотреть на страны с ~90% вакцинацией и убедиться, что несмотря на рост случаев, смертность колеблется на минимальном уровне, в то время как в прошлогодний пик умирало как в Украине, несколько сот в день (соупадение? да, соупадение!).
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11.01.2022 17:09 Ответить
Ноль. Уже предлагают каждые два месяца колоть.)
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11.01.2022 17:16 Ответить
Подивіться, в Іспанії відсоток двічі вакцинованих 80%. І там в період з 27 березня 2021 року по сьогодні найвищий показник добової смертності від ковіда - 205 осіб (11 травня 2021 року). А населення там 47,3 млн.
В Україні найвищий показник добової смертності від ковіда - 838 осіб (16 листопада 2021) Населення - 40 млн (за оптимістичними оцінками).
В останню хвилю в Іспанії найвищий показник добової смертності від ковіда 148 (5 січня 2022 року). А в Україні в останню хвилю - 838 осіб (16 листопада 2021 року).
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11.01.2022 17:21 Ответить
Большие вспышки короны идут не там, где большинство вакцинировано, а там, где больше всего делают тестов (неожиданно, правда?). В странах с требуемым уровнем вакцинации в 90% уровень смертности кролеблется на уровне фона, несмотря на огромное число случаев. Вакцинация работает. Всё остальное это фантазии слабоумных мракобесов.
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11.01.2022 19:05 Ответить
Переведите, пожалуйста, свой головной моск в режим "Enabled", потому что вы упорно строите ложные корреляции. Дескать, я сегодня пил утром молоко и увидел по телеку рекорд заболеваемости короной. "Вывод": молоко по утрам влияет на корону.

В странах, где наибольший уровень вакцинации, наибольший и уровень тестирования. В то время как в странах, где вакцинировали минимум, тестируют тоже минимум. Кроме того, основная проблема короны не в заражениях как таковых, а в госпитализации и смертности. Потрудитесь глянуть на смертность стран с 90% вакцинацией и стран с 80 и ниже.
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11.01.2022 19:16 Ответить
Ноль. Абсолютный. У тебя тетя в голове.
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11.01.2022 19:07 Ответить
и безопасность, что самое главное!
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11.01.2022 21:40 Ответить
Внезапно, если привить 100% и таки заболеет один человек, то будет даже не "короной чаще болеют привитые", а "короной болеют только привитые". Как видите, статистика штука такая, что по тупости (или намеренно) вполне можно сделать неверные выводы.
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11.01.2022 17:19 Ответить
Прививаться надо будет до тех пор, пока будет гулять высокозаразная инфекция с высоким процентом осложнений и летальности. Если спустя время останется только омикрон, то меры будут постепенно ослаблять, так как в отличие от дельты с её >10% госпитализаций, омикрон кладёт на койку примерно 0,4%.
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11.01.2022 19:02 Ответить
> "Прививайтесь каждый день, а меня увольте."

Сидите дома безвылазно безо всяких контактов с людьми, тогда и кидайте громкое "аминяувольте". Пока вы живёте в обществе потрудитесь соблюдать его правила и ограничивать свои хотелки.
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11.01.2022 19:17 Ответить
Тебе бы романы писать. Тетя. Фантастические.
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11.01.2022 19:10 Ответить
А тебе то какая разница? Ботик. Ведь ты себе уже давным давно левый сертификат справил.
Наверное жаба давит. За бесполезно выкинутые гроши.
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11.01.2022 18:52 Ответить
І нікого, навіть зараз, усе ще не хвилює нульова ефективність цієї вакцинації?
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11.01.2022 16:21 Ответить
особливо комунальників налякали...ще не всі розбіглися від цієї невдячної справи
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11.01.2022 16:23 Ответить
Беспокоятся о здоровье
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11.01.2022 16:36 Ответить
По статистике отличный результат,так же как и средняя зарплата.Все зависит от того,как считать
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11.01.2022 16:56 Ответить
С москалями надо воевать биологическим ооужием
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11.01.2022 16:40 Ответить
мінздрав й№бана врот, прочитай спочатку Конституцію України і потім засунь свій наказ у сраку! ніхера та вакцинація не протидіє!
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11.01.2022 16:53 Ответить
Очікуємо нову хвилю
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11.01.2022 17:53 Ответить
Та зробіть вакцинацію добровільною тим хто хоче, з постійним доступом до якісних вакцин за цінами виробника, а усі інші хай ідуть до біса та лікуються за свій рахунок
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11.01.2022 18:10 Ответить
Зараз день стаціонару в лікарні за ринковими цінами коштує 3 тис грн, без нічого, от хай усі не вакциновані оплачують з своєї кишені, пєчально, а що поробиш.
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11.01.2022 18:14 Ответить
А почему люди, которые платят налоги должны быть лишены мед. помощи?? Это вам так захотелось? А не много на себя берете? (я привита если что и не антиваксер )
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11.01.2022 19:06 Ответить
Самогубцям самогубство, і не з моїх податків ні вправляти їм мізки, ні відкачувати їх.
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11.01.2022 20:51 Ответить
Без проблем, як тільки ви повернете усі гроші на свої госпіталізації, 1000 людей в день, чисто одне займання ліжка 3 млн на добу з бюджету на 30 днів, від 90 млн на добу, і я поверну тисячу гривень витрачену на вакцину.
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11.01.2022 20:46 Ответить
Я так понимаю, что Конституция временно отменена.
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11.01.2022 18:43 Ответить
в 2014м, когда произошел госпереворот.
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11.01.2022 19:43 Ответить
Ты идиот?
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11.01.2022 20:23 Ответить
су*ки, даже за виртуальную тыщу не хотят. Что ж это за народ такой
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11.01.2022 19:08 Ответить
Якщо наказ МОЗ відміняє Конституцію, то він злочинний.
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11.01.2022 20:03 Ответить
БРАВО !!! БРАВО !!! БРАВІССІМО !!! Слава Україні !!! Польща теж так зробила і кількість вакцинованих різко збільшилась , а смертність - різко зменшилась . Розумне рішення .
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11.01.2022 21:58 Ответить
.....
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11.01.2022 22:57 Ответить
продажное шлюшко, которое на шмурдизации здорового населения Украины - кладет в свои карманы - миллионы откатов от фарм компаний - не успокоится, пока его не успокоит народ.. шлюшко надо суд Линча устроить..
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12.01.2022 01:20 Ответить
 
 