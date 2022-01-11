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В Узбекистане журналистам и блогерам запретили освещать события в Казахстане

В Узбекистане журналистам и блогерам запретили освещать события в Казахстане

Некоторые блогеры и журналисты из Узбекистана, пытающиеся освещать события в соседнем Казахстане, сообщили, что их вызвали в правоохранительные органы, где попросили "меньше писать на эту тему", "​не распространять видеозаписи"​ и "​не призывать к митингам"​.

Блогеры, журналисты и активисты в разговоре с "Озодликом" сообщили, что многие люди в Узбекистане внимательно следят за событиями в Казахстане, но предпочитают обсуждать их, в основном, "на кухне или в узком кругу", передает Цензор.НЕТ.

Узбекистанские блогеры, журналисты и обычные пользователи социальных сетей, пытавшиеся освещать события в Казахстане, сообщили, что их вызвали на "беседу" в органы внутренних дел.

Один из блогеров, говоривший с журналистом "Озодлика" на условиях анонимности, сказал, что запрет на освещение событий в соседней стране наложила Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана.

– У нас запрещают публиковать на сайтах поступающие из Казахстана видео и аудио записи, а также сообщения, чтобы еще больше не усугублять ситуацию в соседней республике. Это неофициальный приказ! Я разместил на своих каналах 2-3 видеоролика о мародерстве в Казахстане. Но потом мне позвонили из Агентства информации и массовых коммуникаций, попросили удалить эти видеоролики и больше не размещать их. От нас потребовали не говорить, не показывать и не обсуждать события в Казахстане, – говорит узбекистанский блогер.

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По его словам, даже центральные издания, радио и телеканалы в Узбекистане умолчали о протестах в Казахстане.

– Один мой друг, работающий на телевидении, сказал, что такой приказ поступил из спецслужб. Кроме того, представители Агентства информации и массовых коммуникаций тоже признались, что это приказ спецслужб, – добавил блогер.

Связавшийся с редакцией издания собеседник из Андижана сообщил, что сотрудники СГБ и участковый инспектор потребовали у него письменное объяснение из-за постов о событиях в Казахстане.

Еще ряд активистов, известных в узбекском сегменте соцсетей, говорят, что в последнее время им поступают "угрозы" из анонимных профилей, а посты и комментарии о событиях в Казахстане "подвергаются атакам".

Узбекистанские блогеры, с которыми пообщалось издание, говорят, что тема происходящего в Казахстане бурно обсуждается в закрытых группах в соцсетях.

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Собеседник из Узбекистана, являющийся активным пользователем соцсетей, говорит, что накануне его вызвали на "беседу" в органы внутренних дел из-за поста под названием "Когда же проснетесь, узбеки?!"

– Из-за этого поста мне сказали: "Не пишите такие опасные вещи, не пишите про казахов, ходите тихо". Потом меня заставили написать расписку. В ней я написал, что обязуюсь не освещать события в Казахстане и предупрежден об ответственности. Одним словом, со мной провели профилактическую беседу, – сказал собеседник.

Он говорит, что "разъяснительная работа" ведется не только с теми, кто освещает события в Казахстане, но и с теми, кто резко высказывает свое мнение и оставляет комментарии под постами блогеров.

– Я не могу сказать, что в Узбекистане полностью запретили освещать события в Казахстане. О них пишут, только без подробностей, вкратце. То есть, установлена какая-то граница... Кроме того, нам запретили показывать видео, снятое в Алматы. Сказали, что тем самым мы призываем народ к бунту. Меня тоже вызывали на "беседу". Когда я сказал им, что многие освещают эти события и почему только мне запрещают заниматься этим, мне ответили: "Среди людей увеличилось количество тех, кто тоже хочет, чтобы у нас произошли такие события", – сказал местный журналист.

Источники издания сообщают также о том, что во многих мечетях Узбекистана имамы читают проповеди относительно событий в Казахстане.

Собеседник из Узбекистана по имени Абдукарим говорит, что за последнюю неделю события в Казахстане стали самой обсуждаемой темой среди многих узбекистанцев.

"Людям не хватает информации, в результате, в нашем обществе распространяются различные лживые слухи", - продолжает он.

– В мечетях читают проповеди о событиях в Казахстане, в основном имамы призывают людей быть терпеливыми, выражают сочувствие братскому казахскому народу. Последние 2-3 дня внимание народа отвлекают на другие темы, обещают снижение цен, в частности, на бензин и газ. Но сейчас наш народ не такой наивный, как раньше. Люди читают информацию в Интернете и отличают черное от белого. Слушая разные мнения людей, я пришел к такому выводу, что многие узбекистанцы на стороне обычных казахстанцев, которые вышли на улицы, требуя свои права, они не верят сказкам Токаева о неких "террористах", – говорит Абдукарим.

Между тем многие пользователи узбекского сегмента соцсетей связывают решение Министерства народного образования о продлении зимних каникул студентов и школьников до 24 января именно с ситуацией в Казахстане.
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Топ комментарии
+9
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11.01.2022 16:30
+3
В диктаторских странах свобода выглядит примерно так.
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11.01.2022 16:34
+2
узбеки і казахи мають спільних предків, особливо це стосується чиновників, які бояться за свої посади.
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11.01.2022 16:31
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11.01.2022 16:19 Ответить
згуртовані люди...такі не ослухаються
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11.01.2022 16:27 Ответить
а блогерам талібану ще дозволяють ?
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11.01.2022 16:28 Ответить
бульбофюрер Лука уже знает как это делать. Подсуетил-Подсоветовал. Держитесь КАЗАХИ... то ли еще будет.
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11.01.2022 16:29 Ответить
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11.01.2022 16:30 Ответить
узбеки і казахи мають спільних предків, особливо це стосується чиновників, які бояться за свої посади.
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11.01.2022 16:31 Ответить
СеСеСеР - 2
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11.01.2022 16:32 Ответить
В диктаторских странах свобода выглядит примерно так.
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11.01.2022 16:34 Ответить
"Авторитет" в Казахстане, он "авторитет" и Узбекистане.
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11.01.2022 16:39 Ответить
представляю в тибитейке на осле в халате полисатом..и джаз играет))страна 27 мира
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11.01.2022 16:46 Ответить
рф выполняет установку ввп.
бедорусь а теперь еще и казахстан, узбекистан, киргизия армения.
скоро ссср будет востановлен на 50-60%
а наши """"партнеры""" опять озаботяться или встревожаться.......
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11.01.2022 16:54 Ответить
"на кухні або у вузькому колі"
Как же Хло настольгирует за еСересером. Прям ошибка века этот распад его.
Дело в том, что работа над ошибками по имени Хло проведена и ее просто исключат.
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11.01.2022 16:54 Ответить
Ничто так не прочищает мозги, как холодная клизма натощак.
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11.01.2022 16:57 Ответить
Узбеки никого не садят и не хотят волнений.Непременно воникнет религиозній єкстремизм.Желающих раскачать узбеков -віше головы.Достаточно знать,что узбеки -не член ОДКБ,оседлый народ,умный и тоже гордый.Узбекам приходится лавировать между кремлевским молотом и наковальней.И уж точно они не хотят ,,братской "помощи от ОДКБ.Действия узбекского лидера одобряю.Эволюционный путь лучше ,,Весь мир насилья мы разрушим"
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11.01.2022 17:01 Ответить
а ПЕРДЕТЬ ИМ НЕ ЗАПРЕТИЛИ? ИЛИ ЖЕН СВОИХ ТР....ТЬ!!!
ЗАПРЕТИТЬ могут ,то что ты готов не делать!!! Чем больше казахи будут позволять особенно россиянам , тем наглее и хамски себя они будут вести!!!!
Или пишите и говорите - или валите от туда НАХЕР!
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11.01.2022 17:17 Ответить
Незабаром балалайки завезуть узбекам.
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11.01.2022 18:01 Ответить
Узбекам залишається дізнаватися новини з NEXTA
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11.01.2022 22:04 Ответить
 
 