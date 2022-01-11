Зеленский в должности президента заработал в 2021 году 336 тыс.грн - значительно меньше, чем Данилов и Стефанчук, - Госуправление делами. ДОКУМЕНТ
Владимир Зеленский за 2021 год на посту президента заработал 336 тысяч гривен. С этой суммы политик уплатил более 65 тысяч налогов и сборов.
Об этом говорится в документе от Государственного управления делами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".
Согласно документу, должностной оклад Зеленского – 28 тысяч гривен. Прибавок и премий президент не получал.
"Заработная плата в 2021 году составила 336 тысяч гривен (общая сумма), с которой уплачены налоги и сборы в сумме 65 520 гривен", – говорится в сообщении.
Канал 24" также подсчитал, сколько в 2021 году заработали украинские чиновники и нардепы.
Зарплаты украинских чиновников в 2021 году
- Секретарь СНБО Алексей Данилов в 2021 году заработал более 900 тысяч гривен. Ежемесячная зарплата составила более 60 тысяч гривен.
- Спикер Руслан Стефанчук – 795 324 гривны.
- Первый заместитель главы Рады Александр Корниенко – 541 465 гривен;
- Заместитель главы Рады Елена Кондратюк – 635 507 гривен.
Сколько заработали нардепы
- Давид Арахамия ("Слуга народа") – 410 300 гривен.
- Юрий Бойко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 485 425.
- Артур Герасимов ("ЕС") – 540 867 гривен.
- Ирина Геращенко ("ЕС") – 582 783 гривны.
- Виктор Медведчук ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 445 869 гривен.
- Вадим Рабинович ("Оппозиционный блок") – 465 579 гривен.
- Юлия Тимошенко ("Батькивщина") – 486 593 гривен.
- Елена Шуляк ("Слуга народа") – 546 058 гривен.
- Александра Устинова ("Голос") – 504 352 гривны.
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Його перебиває хтось із заднього ряду:
- Вибачте, тут погано чутно, ви сказали «ну» чи «ні»?
- Не розумію питання!
- На людину чи людині?
Можно по Зелиной тысяче, а можно продуктовыми карточками. Но только через Дiю.
директор: зарплата каждое 10 число, аванс 20го.
еврей: а что, мне еще и платить будут????????????
В фин.разведке США знают,но нам НЕ скажут.
Кроме арахамии, еврмаха, шефиров, и остальный слуг.
Да, ещё и Люси Арестович.
При вступлении в должность верховного президента декларацию подал на 25 миллионов долларов.
В частности, от продажи недвижимого имущества и земельного участка в Иванковичах семья Зеленских получила 13 млн 470 тыс. 600 грн.
Сумма зарплаты, которую получил Президент в отчетном периоде, составляет 336 тыс. грн.
Также Владимир Зеленский задекларировал роялти в размере 4 млн 633 тыс. 832 грн.
Доходы семьи Главы государства от сдачи имущества в аренду на территории Украины в 2020 году составили 2 млн 673 тыс. 730 грн. Семья Президента получила проценты по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа на сумму 442 тыс. 109 грн.
Елена Зеленская получила в 2020 году зарплату и роялти в сумме 953 тыс. 900 грн.
Такая возможность появилась + строительные фирмы практически все турецкие!
Поделись.
оно ж на полном государственном пансионе))) Ленке даже скумбрию из закромов Родины по 8 грн притаскивают... (правда приходится ей иногда позолоту со стен сошкребать))))) ну то на туалетную бумагу не хватает )))))
"Мы сняли эти люстры..... Сбили золото, покрасили стены в серый цвет", - сказала Зеленская.
заработаноукрадено на Великом Крадивнитстве ?
ЗЕ не подал такой информации? Ну тогда понятно, шо на нет и суда нет.
Тимошенко, например, по жизни голодранка с хрущевкой и в нарядах по цене среднего годового дохода украинца, который ей явно дарят востоженные избиратели.
Он на ПОЛНОМ гос. обеспечении.
В других странах самая большая зп у президента а дальше по снижению те кто на гос службе и только бизнесмен может быть богаче чем все так как рискует сам, своими деньгами и все зависит от его мозгов)))