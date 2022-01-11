Зеленский в должности президента заработал в 2021 году 336 тыс.грн - значительно меньше, чем Данилов и Стефанчук, - Госуправление делами. ДОКУМЕНТ

Владимир Зеленский за 2021 год на посту президента заработал 336 тысяч гривен. С этой суммы политик уплатил более 65 тысяч налогов и сборов.

Об этом говорится в документе от Государственного управления делами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

Согласно документу, должностной оклад Зеленского – 28 тысяч гривен. Прибавок и премий президент не получал.

"Заработная плата в 2021 году составила 336 тысяч гривен (общая сумма), с которой уплачены налоги и сборы в сумме 65 520 гривен", – говорится в сообщении.

Канал 24" также подсчитал, сколько в 2021 году заработали украинские чиновники и нардепы.

Зарплаты украинских чиновников в 2021 году

Секретарь СНБО Алексей Данилов в 2021 году заработал более 900 тысяч гривен. Ежемесячная зарплата составила более 60 тысяч гривен.

Спикер Руслан Стефанчук – 795 324 гривны.

Первый заместитель главы Рады Александр Корниенко – 541 465 гривен;

Заместитель главы Рады Елена Кондратюк – 635 507 гривен.

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Сколько заработали нардепы