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Данилов (1066) ДУСя (182) Зеленский (19064) Стефанчук Руслан (638) заработная плата (2355)

Зеленский в должности президента заработал в 2021 году 336 тыс.грн - значительно меньше, чем Данилов и Стефанчук, - Госуправление делами. ДОКУМЕНТ

Владимир Зеленский за 2021 год на посту президента заработал 336 тысяч гривен. С этой суммы политик уплатил более 65 тысяч налогов и сборов.

Об этом говорится в документе от Государственного управления делами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

Согласно документу, должностной оклад Зеленского – 28 тысяч гривен. Прибавок и премий президент не получал.

"Заработная плата в 2021 году составила 336 тысяч гривен (общая сумма), с которой уплачены налоги и сборы в сумме 65 520 гривен", – говорится в сообщении.

Зеленский в должности президента заработал в 2021 году 336 тыс.грн - значительно меньше, чем Данилов и Стефанчук, - Госуправление делами 01

Канал 24" также подсчитал, сколько в 2021 году заработали украинские чиновники и нардепы.

Зарплаты украинских чиновников в 2021 году

  • Секретарь СНБО Алексей Данилов в 2021 году заработал более 900 тысяч гривен. Ежемесячная зарплата составила более 60 тысяч гривен.
  • Спикер Руслан Стефанчук – 795 324 гривны.
  • Первый заместитель главы Рады Александр Корниенко – 541 465 гривен;
  • Заместитель главы Рады Елена Кондратюк – 635 507 гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минимальная зарплата и прожиточный минимум выросли в Украине

Сколько заработали нардепы

  • Давид Арахамия ("Слуга народа") – 410 300 гривен.
  • Юрий Бойко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 485 425.
  • Артур Герасимов ("ЕС") – 540 867 гривен.
  • Ирина Геращенко ("ЕС") – 582 783 гривны.
  • Виктор Медведчук ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 445 869 гривен.
  • Вадим Рабинович ("Оппозиционный блок") – 465 579 гривен.
  • Юлия Тимошенко ("Батькивщина") – 486 593 гривен.
  • Елена Шуляк ("Слуга народа") – 546 058 гривен.
  • Александра Устинова ("Голос") – 504 352 гривны.

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Топ комментарии
+21
Святец, нимба только не хватает. Зато 214 дней отдыхал, так что это ещё посчитать надо
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11.01.2022 16:37
+13
Отпускные отдельно, бабушка выдает...
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11.01.2022 16:39
+12
Теперь понятно почему Ленка вынуждена покупать скумбрию по 8 гр, из которой "можно приготовить бесчисленное множество чудесных блюд, например, индейку." ( Рыбников)
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11.01.2022 17:11
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Правила форума Совет форумчан
Святец, нимба только не хватает. Зато 214 дней отдыхал, так что это ещё посчитать надо
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11.01.2022 16:37 Ответить
Отпускные отдельно, бабушка выдает...
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11.01.2022 16:39 Ответить
" А що , там ще й зарплату платять?" З анекдоту.
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11.01.2022 16:44 Ответить
Это с учетом Омана? Или это на конфетки деткам, ну, чтобы глупых вопросов не задавали? Он эти деньги получил? Или забыл их получить?
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11.01.2022 17:45 Ответить
- До кінця п'ятирічки ми матимемо по десять кілограмів м'яса на людину… - каже Зелектор.
Його перебиває хтось із заднього ряду:
- Вибачте, тут погано чутно, ви сказали «ну» чи «ні»?
- Не розумію питання!
- На людину чи людині?
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11.01.2022 17:58 Ответить
В чем прикол, или они его тоже за осла держат?
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11.01.2022 16:38 Ответить
Прикол в том, что надо создать петицию- скинуться всем мудрым нарiдом Зеле на бедность.
Можно по Зелиной тысяче, а можно продуктовыми карточками. Но только через Дiю.
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11.01.2022 18:54 Ответить
Это сколько заработал,а не колько маржи,откатов,процентов с дерибана. ПРОШУ НЕ ПУТАТЬ.
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11.01.2022 19:38 Ответить
он и столько не заработал
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12.01.2022 22:08 Ответить
ну ось-справжній слуга мудрого наріду...
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11.01.2022 16:38 Ответить
З великого крадівництва цим ж2святим занесли 55 млрд грн, так що все попереду зарплатами не прикриються.
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11.01.2022 17:01 Ответить
Бедный ты наш несчастный нелох, как же он жить то будет, ну думаю не помрёт с голоду, коммуналку за квартиру в Крыму кацапам исправно платит, да и в Италии домик нормальный вроде
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11.01.2022 16:38 Ответить
Прикро за нього. Треба звільнити хлопця. Хай до діточок попаде, хай відпочине трохи, та пограє на музичних інструментах.
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11.01.2022 16:38 Ответить
Веди ,Зеленский нас скорее в бой ....
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11.01.2022 16:39 Ответить
правильно, заработал и украл это ж разные вещи
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11.01.2022 16:39 Ответить
цієї суму ледь на чарівний порошок вистачить , а ще скумбрію купувати треба ... доведеться підробляти на піаніно .
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11.01.2022 16:39 Ответить
Пианино не по формату личности, теперь только рояль!
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11.01.2022 16:42 Ответить
На Органе
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11.01.2022 17:10 Ответить
На О'ргане.
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11.01.2022 17:40 Ответить
еврей устроился на работу завскладом дефицитный товаров.
директор: зарплата каждое 10 число, аванс 20го.
еврей: а что, мне еще и платить будут????????????
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11.01.2022 16:42 Ответить
Платят. Его жена Ленка не жалуется, даже на скумбрию хватает.
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11.01.2022 18:47 Ответить
Как же теперь оплачивать комунальные услуги в трех элитных квартирах в Лондане, в Крыму и другую недвижимость Зеленских?
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11.01.2022 16:43 Ответить
Из любого офшора на выбор!
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11.01.2022 16:50 Ответить
не звиздите - бубочка через месяц после иннагурации уже в Оммане офшоры открывал
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11.01.2022 16:45 Ответить
Да он только с одних "скотов" которые на паРаше крутят в оффшоры в разы больше отправил...и не в гривнах...
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11.01.2022 16:45 Ответить
Не "в разы",а на несколько порядков больше,и не в гривнах!
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11.01.2022 16:49 Ответить
Да ,якби не,, Свати ,,були б кранти!
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11.01.2022 16:45 Ответить
А сколько получил в офшорах?
В фин.разведке США знают,но нам НЕ скажут.
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11.01.2022 16:47 Ответить
Может скинемся несчастному на отдых?
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11.01.2022 16:49 Ответить
Кто этому верит?
Кроме арахамии, еврмаха, шефиров, и остальный слуг.
Да, ещё и Люси Арестович.
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11.01.2022 17:04 Ответить
Не только. Найвелычнишу дрыслю вселенной бубу криворогого по опросам 21% лошар еще поддерживают этого огрызка.
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11.01.2022 18:45 Ответить
что сказать.какой молодец!за 35 баксов в сутки батрачит! в квартале.хотя я уже не понимаю где этот "квартал 95". поди 350 делал. увольняйся! хотя.. во сколько он в сутки обходиться сейчас 3500 + 35($)
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11.01.2022 17:06 Ответить
Заработал 13 тыс. долларов За Год.

При вступлении в должность верховного президента декларацию подал на 25 миллионов долларов.
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11.01.2022 17:07 Ответить
Согласно декларации, доходы Главы государства и членов его семьи в 2020 году составили 22 млн 747 тыс. 791 грн.

В частности, от продажи недвижимого имущества и земельного участка в Иванковичах семья Зеленских получила 13 млн 470 тыс. 600 грн.

Сумма зарплаты, которую получил Президент в отчетном периоде, составляет 336 тыс. грн.

Также Владимир Зеленский задекларировал роялти в размере 4 млн 633 тыс. 832 грн.

Доходы семьи Главы государства от сдачи имущества в аренду на территории Украины в 2020 году составили 2 млн 673 тыс. 730 грн. Семья Президента получила проценты по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа на сумму 442 тыс. 109 грн.

Елена Зеленская получила в 2020 году зарплату и роялти в сумме 953 тыс. 900 грн.
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11.01.2022 17:57 Ответить
Больше прятать начал!!!

Такая возможность появилась + строительные фирмы практически все турецкие!
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11.01.2022 17:59 Ответить
Теперь понятно почему Ленка вынуждена покупать скумбрию по 8 гр, из которой "можно приготовить бесчисленное множество чудесных блюд, например, индейку." ( Рыбников)
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11.01.2022 17:11 Ответить
Та невже?!!! А неоподатковані доходи?
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11.01.2022 17:18 Ответить
Есть данные?
Поделись.
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11.01.2022 17:37 Ответить
"скоты",к примеру , офшоры криминальные -данные Пандора предоставила )мало?
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11.01.2022 17:42 Ответить
Данные про финансы ЗЕ в офшорах от "Пандора пейперс" вам в помощь.
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11.01.2022 18:06 Ответить
И так много. За его оклад 3,5 тонны скумбрии купить можно. Зачем ему столько скумбрии???
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11.01.2022 17:19 Ответить
Ну как зачем? Буба криворогий обещал дебилам, за него проголосовамшим, шо у них закончится эпоха бедности. Вот им найвелычнишый и раздаст. Каждому.
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11.01.2022 18:42 Ответить
30000 в месяц? Они над нами уже просто глумятся.
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11.01.2022 17:23 Ответить
Тупицкий вырвал себе только официальных 910 тыс. Это - полный капец правосудия.
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11.01.2022 17:39 Ответить
А тысячу еще за вакцинацию?
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11.01.2022 17:40 Ответить
И зачем нам эта информация? Украинцы должны думать,что клован-бессребренник? Птхахахахаха.
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11.01.2022 17:41 Ответить
А Ермак?
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11.01.2022 17:42 Ответить
бедолага
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11.01.2022 17:44 Ответить
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11.01.2022 17:45 Ответить
та не переживайте вы так за нищеброда )))
оно ж на полном государственном пансионе))) Ленке даже скумбрию из закромов Родины по 8 грн притаскивают... (правда приходится ей иногда позолоту со стен сошкребать))))) ну то на туалетную бумагу не хватает )))))

"Мы сняли эти люстры..... Сбили золото, покрасили стены в серый цвет", - сказала Зеленская.
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11.01.2022 17:47 Ответить
Перевірте його офшори в Омані і не тільки!
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11.01.2022 17:53 Ответить
Очевидно ж що Бєня чи кацапи за Сватів, чи долю від масштабного "бізнесу" слуг, не будуть платити в білу Зеленському, а раз Зеленський не реагує, значить має свій %
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11.01.2022 17:58 Ответить
І не просто не реагує а торпедує усі конкурси антикорупційних органів, там де пройшов не ставленик Зеленського-Єрмака, не просто так же. А там вже дивись Зеленський вже давно олігарх.
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11.01.2022 18:02 Ответить
А если еще посчитать сколько им заработано украдено на Великом Крадивнитстве ?
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11.01.2022 17:57 Ответить
иными словами за год заработал на 42 тонны скумбрии если считать по 8 грн. за кило
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11.01.2022 18:00 Ответить
А шо там в общих с Коломоем офшорах?

ЗЕ не подал такой информации? Ну тогда понятно, шо на нет и суда нет.

Тимошенко, например, по жизни голодранка с хрущевкой и в нарядах по цене среднего годового дохода украинца, который ей явно дарят востоженные избиратели.
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11.01.2022 18:05 Ответить
Цікаво: а яка сума задекларованого заробітку задовільнила би тутешню публіку?? Є хтось з "професійних критикантів", що мають відповідь?
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11.01.2022 18:13 Ответить
пайок у камері підійде
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11.01.2022 18:32 Ответить
Порох вообще отказался от зерплаты президента -не то что гундосое чмо
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11.01.2022 18:38 Ответить
Не тужся ты так, больше чем фанфурик бояры и 200 гр. ливерки не получишь из бубыной ж... ОПы.
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11.01.2022 18:38 Ответить
Що йому ті 300 тищ, він мільярди краде....

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11.01.2022 18:25 Ответить
Ну шо вы к бубочке пристали? Эту мелочь буба криворогий заработал на шаурму, а бабло найвелычнишому злодюге идет на Ленкины офшоры.
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11.01.2022 18:35 Ответить
А чемоданы от Патрушева в Омане в какой декларации? Теща ж не резиновая даже там...
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11.01.2022 18:49 Ответить
а туту же на ветке новость что ген прокурорша заработала целых полтора миллиона гривен за прошедший год....вот уже дармоедам чиновникам жизнь удалась.... по 150 тысяч зарплата .а люди на минималку пенсию пенсия 1900 грн..здорово....чудеса да и только ..
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11.01.2022 18:58 Ответить
Лох.
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11.01.2022 19:10 Ответить
А зачем зарплата?
Он на ПОЛНОМ гос. обеспечении.
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11.01.2022 19:43 Ответить
А еще бы огласили во сколько обошлось нам содержание этого чуда за 336 тыс. гривен...
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11.01.2022 19:55 Ответить
Тут уже не поспоришь, суммы колоссальные если не ошибаюсь Яныка переплюнул
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11.01.2022 22:10 Ответить
нахрена вообще эти цифры писать ? это ж чушь.
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11.01.2022 20:28 Ответить
Потому и вводят продуктовые карточки,первую получит зебаран и его первая лядь
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11.01.2022 20:35 Ответить
Что значит заработал? А когда оно работало?????
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11.01.2022 21:12 Ответить
на отдыхе- это тоже труд...
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11.01.2022 22:09 Ответить
Цирк....прокурор вот в другой ветке больше наработала)))) это только такое возможно в бывших странах СНГ)))
В других странах самая большая зп у президента а дальше по снижению те кто на гос службе и только бизнесмен может быть богаче чем все так как рискует сам, своими деньгами и все зависит от его мозгов)))
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11.01.2022 22:08 Ответить
Вєрім....
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12.01.2022 00:49 Ответить
А на великому крадівництві скільки він заробив?
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12.01.2022 10:10 Ответить
 
 