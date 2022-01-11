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амнистия (455) налоги (3204) Гетманцев (408)

Налоговая амнистия: украинцы задекларировали активы почти на 1,2 млрд грн, более 72 млн грн поступили в бюджет, - "слуга народа" Гетманцев. ИНФОГРАФИКА

Налоговая амнистия: украинцы задекларировали активы почти на 1,2 млрд грн, более 72 млн грн поступили в бюджет, -

С начала сентября в рамках одноразового добровольного декларирования в Украине уже задекларировано 1,19 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в своем телеграмме.

"За время праздников в рамках кампании налоговой амнистии граждане задекларировали активов на сумму свыше 100 млн грн. По состоянию на 10 января 2022 г. общая сумма амнистированных активов составляет 1 191 млн грн, а сбор в бюджет – 72,2 млн грн", - написал Гетманцев.

Также смотрите: Налоговая амнистия набирает обороты. Украинцы уже задекларировали более миллиарда гривен, - Гетманцев. ИНФОГРАФИКА

Налоговая амнистия: украинцы задекларировали активы почти на 1,2 млрд грн, более 72 млн грн поступили в бюджет, - слуга народа Гетманцев 01

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Топ комментарии
+6
Страшні гроші. Оце зєбуїни підзаработали. ТЬфу.
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11.01.2022 16:40
+5
72 млн? Це аж 2 млн евро? Це вартість єлітної квартири в Києві або середненького особнячка під Києвом? Ото усе шо наколядували? Це провал вашої реформи, зеленої влади вцілому і сраного клоуна персонально.
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11.01.2022 17:16
+5
72 млн грн - це приблизно 2.6 млн. дол. Це вартість приблизно половини танка оплот і це дуже мало в маштабах країни. А як все пафосно подавалось.
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11.01.2022 17:26
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Никаких амнистий ,ВСЁ ворьё на нары ..Гетьманцева туда-же ...
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11.01.2022 16:40 Ответить
Хто стерегти буде?
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11.01.2022 16:41 Ответить
Та желающих найдётся миллион ...а может и поболее...
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11.01.2022 16:58 Ответить
да ладно. желающие в основном коментики строчить отута. а как до дела дойдет - сразу захотят и себе шото украсть. уже доказано много раз
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11.01.2022 17:54 Ответить
Ну украсть шо-то ,то таке а эти гниды ВСЁ украли ..
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11.01.2022 17:59 Ответить
Страшні гроші. Оце зєбуїни підзаработали. ТЬфу.
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11.01.2022 16:40 Ответить
Очкастый, что ты брешешь, не поверю, что народ у нас такой трахнутый. Разве что это из числа 73%, что так любят зеленый сброд.
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11.01.2022 16:44 Ответить
По двести с лишним гривен на лецо? Однозначно пэрэмога
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11.01.2022 16:48 Ответить
дааа, накрали=отмыли миллиард! в бюджет 70 млн! и взяточники чистые! классная помойка получается у гетьманцева! учиться надо!
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11.01.2022 17:00 Ответить
72 млн? Це аж 2 млн евро? Це вартість єлітної квартири в Києві або середненького особнячка під Києвом? Ото усе шо наколядували? Це провал вашої реформи, зеленої влади вцілому і сраного клоуна персонально.
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11.01.2022 17:16 Ответить
имитация бурной деятельности
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11.01.2022 17:17 Ответить
72 млн грн - це приблизно 2.6 млн. дол. Це вартість приблизно половини танка оплот і це дуже мало в маштабах країни. А як все пафосно подавалось.
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11.01.2022 17:26 Ответить
Який "масштаб" ....який "прорив" ....
А , насправді, які ж гидкі ці зебіли, які неосвічені ці ''новіє ліца" шмарклі ....
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11.01.2022 17:51 Ответить
А за захапаную землю уже все налог заплатили?
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11.01.2022 17:51 Ответить
Не понимаете смысла - так не трындите. Идея не в том, чтоб заработать, а в том, чтобы отделить легализованные деньги от тёмных.
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11.01.2022 17:54 Ответить
Говно!зе!омнистия
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11.01.2022 18:28 Ответить
Вся Україна задекларувала коштів в сотні раз менше,чим вкрав один Коломойський- а для Гетьманцева це досягнення.Отаке!
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11.01.2022 18:49 Ответить
вот же падла немытая... брешет... вор... сволочь.. как его земля терпит... хочется этому "реформатору" пожелать землю железобетоном...
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11.01.2022 19:49 Ответить
Дурдом


@durdominua

·
https://twitter.com/durdominua/status/1480909122308431872 3 ч



Картки на соціальну їжу в смартфоні працюють.


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11.01.2022 20:19 Ответить


В баре - давай поспорим на 50 баксов, что я укушу свой глаз. Поспорили! Он вытаскивает глаз и кусает зубами.. А теперь давай на 100 баксов поспорим, что я укушу второй глаз. Тот думает - он что вообще слепой? Поспорили - он вытаскивает изо рта вставную челюсть и кусает второй глаз. А теперь давай поспорим на 200 баксов, что я тебя Шипром обоссу. Поспорили! Тот обоссал этого лоха, тот нюхает и говорит - так тут же одеколоном не пахнет, тут одна моча. Тот ухмыляется и говорит - Ладно! Извини, возвращаю тебе 200 баксов, не всегда получается.
И почему этот великий К.Маркс не выйдет и не скажет - Мужики! Извините, я стараюсь, но не все мои хотелки превращаются в миллиарды. Как надоели эти их не адекватные эксперименты.
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11.01.2022 20:38 Ответить
ПЕРЕМОГА! За девять месяцев 2021 года легальный игорный бизнес в бюджет страны принес 127 гривен и 3 копейки налогов.

Об этом сообщает https://fortune.apostrophe.ua/article/fortuna/2021-12-30/igornyiy-biznes-rodil-za-9-mesyatsev-vsego-127-griven-nalogov-s-chem-eto-svyazano/43697 Апостроф со ссылкой на официальный https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/kvartalnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-********-za-devyat-misyaciv-2021-roku?page=1 отчет Госказначейства.
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11.01.2022 21:09 Ответить
 
 