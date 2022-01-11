Налоговая амнистия: украинцы задекларировали активы почти на 1,2 млрд грн, более 72 млн грн поступили в бюджет, - "слуга народа" Гетманцев. ИНФОГРАФИКА
С начала сентября в рамках одноразового добровольного декларирования в Украине уже задекларировано 1,19 млрд грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в своем телеграмме.
"За время праздников в рамках кампании налоговой амнистии граждане задекларировали активов на сумму свыше 100 млн грн. По состоянию на 10 января 2022 г. общая сумма амнистированных активов составляет 1 191 млн грн, а сбор в бюджет – 72,2 млн грн", - написал Гетманцев.
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показать весь комментарий11.01.2022 17:26
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А , насправді, які ж гидкі ці зебіли, які неосвічені ці ''новіє ліца" шмарклі ....
@durdominua
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Картки на соціальну їжу в смартфоні працюють.
В баре - давай поспорим на 50 баксов, что я укушу свой глаз. Поспорили! Он вытаскивает глаз и кусает зубами.. А теперь давай на 100 баксов поспорим, что я укушу второй глаз. Тот думает - он что вообще слепой? Поспорили - он вытаскивает изо рта вставную челюсть и кусает второй глаз. А теперь давай поспорим на 200 баксов, что я тебя Шипром обоссу. Поспорили! Тот обоссал этого лоха, тот нюхает и говорит - так тут же одеколоном не пахнет, тут одна моча. Тот ухмыляется и говорит - Ладно! Извини, возвращаю тебе 200 баксов, не всегда получается.
И почему этот великий К.Маркс не выйдет и не скажет - Мужики! Извините, я стараюсь, но не все мои хотелки превращаются в миллиарды. Как надоели эти их не адекватные эксперименты.
Об этом сообщает https://fortune.apostrophe.ua/article/fortuna/2021-12-30/igornyiy-biznes-rodil-za-9-mesyatsev-vsego-127-griven-nalogov-s-chem-eto-svyazano/43697 Апостроф со ссылкой на официальный https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/kvartalnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-********-za-devyat-misyaciv-2021-roku?page=1 отчет Госказначейства.